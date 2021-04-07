Владельцам дачных участков и хозяевам загородных домов не обойтись без помощи различного оборудования. Летом и осенью придомовую территорию спасает триммер — простая техника, позволяющая быстро подстричь газон, удалить сорняки, избавиться от мелкого кустарника. Однако и она нередко преподносит владельцам сюрпризы: в самый ответственные момент мотокоса не может набрать обороты, либо вовсе не включается в работу. Чтобы максимально быстро устранить проблему, владельцам нужно узнать, почему не заводится триммер. Сначала надо разобраться, что может привести к такой неисправности, точно установить ее виновника, а затем устранить возникшее препятствие собственными силами.

С чего начинается поиск?

Триммер — оборудование сложное, поэтому после покупки рекомендуется досконально изучить инструкцию, идущую в комплекте с устройством. Многие хозяева, экономящие время, или просто игнорирующие советы, пропускают данный этап. Поэтому нередко они оказываются в неприятной ситуации, когда приходится интересоваться вопросом, почему не заводится триммер.

Распространенные причины и порядок действий

При неисправности любой техники сначала интересуются причинами, которые могут помешать ее работе. Следующим этапом становится диагностика. Как правило, проверку начинают с самым простых «виновников», а заканчивают самыми сложными вариантами проблем.

Одной из самых распространенных причин отказа триммеров остается длительный перерыв в эксплуатации техники. К таким же последствиям способно привести неправильное хранение агрегата, отсутствие технического обслуживания, либо работа, проведенная некорректно. Ни для кого не секрет, что качественный уход нужен любому виду техники, и бензокосы или электрические триммеры здесь не исключение.

Как понять, почему не заводится триммер? В этом случае крайне важна грамотная диагностика. Чтобы максимально быстро выявить источник проблемы, необходимо тщательно проверить все ключевые элементы устройства. К ним относится бак, клапаны топливной системы, свечи и система фильтрации. Именно их неисправности чаще всего провоцируют отказ техники от запуска и работы.

Еще одна возможная причина — неправильное приготовление и низкое качество топливной смеси. В большей степени это касается двухтактных двигателей, более чувствительных к различным примесям. Чтобы предотвратить любые неисправности, необходимо четко следовать рекомендациям производителя. В противном случае хозяев ждет дорогостоящий ремонт, так как поломки будут серьезными. Например, устранение проблем с поршневой группой ДВС обойдется в круглую сумму: расходы на ремонт в этом случае могут составить примерно 70% от цены нового триммера.

Первый способ устранения неисправности: проверка свечи

Нередко хозяевам приходится сталкиваться с очень неприятной ситуацией. Карбюратор триммера в порядке, и топливная смесь качественная, однако агрегат работать все равно отказывается, двигатель запустить невозможно. В этом случае подозрение падает на свечу зажигания, поэтому предпринимают следующие действия:

сначала устройство выворачивают, протирают и сушат;

из триммера удаляют топливо, затем свечной канал также сушат, как минимум 30-40 минут;

потом избавляются от всех следов нагара: для этой операции используют наждачную бумагу либо надфиль;

очищенную свечу, избавленную от малейших загрязнений, возвращают на законное место, предварительно выставив необходимый зазор.

Если посадочное место сухое, проблем со свечой нет, а двигатель все равно отказывается заводиться, то резьбу смазывают бензином. Когда эти действия не привели к устранению проблемы, искра не появляется, проверяют контакт между свечой и проводкой. Если и с ним все в порядке, то придется тестировать блок управления системой зажигания. Этот этап уже потребует помощи специалиста.

Второй шаг — проверка состояния фильтров

Еще одна потенциальная проблема бензиновых мотокос — забитый воздушный фильтр. При такой ситуации агрегат либо очень неохотно заводится, либо вовсе отказывается работать. Этот этап подразумевает простую проверку — фильтр вытаскивают, а технику пробуют запустить без защиты.

Если триммер без него завелся, то загрязнившийся элемент чистят или заменяют новым. Чтобы не сталкиваться с подобными неприятностями, фильтр рекомендуют регулярно продувать. Такая простая процедура значительно продлит срок его эксплуатации. Загрязнение топливного фильтра — еще одна причина того, что мотокоса не заводится. Однако в этом случае самый простой способ восстановить работу техники — его замена.

Что еще необходимо проверить? Если описанные операции не принесли результата, то проверяют сапун, который стабилизирует давление в топливном баке. Также внимания требует выпускной канал, а также сетка глушителя. Эти проблемы типичны для старых моделей триммеров.

Почему не заводится триммер: основные неисправности и их устранение

Как уже было отмечено, такие ситуации характерны для триммеров, которые длительный период времени бездействовали. Поэтому после обнаружения проблемы нужно сразу же заняться поисками неисправности.

Топливо как источник проблем

Первый этап — проверка наличия топлива и его качества. Первым делом убеждаются, что в баке есть горючее. Те, кто приобрел агрегат недавно, нередко забывают, что триммер нуждается в заправке. Если топлива нет, то оборудование попросту не сможет работать.

Если горючее в баке есть, но триммер не заводится, то владельцу нужно проверить, правильно ли он действует. В этом случае рекомендуют изучить инструкцию. Если запуск производят корректно, то неисправность может вызвать неподобающее качество смеси.

Масло. Оно должно быть специальным — предназначенным для двухтактных двигателей. Экономить на продукте не рекомендуют, поскольку от смеси зависит срок эксплуатации оборудования. Триммеры с четырехтактным мотором требуют чистого бензина, его не смешивают с маслом. Использовать надо не только качественный бензин, но и именно той марки, которая рекомендована производителем конкретной модели. Если нет возможности узнать, какое топливо необходимо, то рекомендуют выбирать либо АИ-95, либо АИ-92, причем последний бензин — фаворит, так как в первом присутствуют присадки, вступающие в реакцию с двухтактным маслом. Другие марки использовать не советуют. Корректное приготовление смести для бензотриммера. Замечено, что в первое время этому этапу уделяют максимальное внимание, однако со временем косари начинают смешивать состав «на глазок», а это уже серьезная ошибка. Корректное соотношение бензина и масла — 25:1. На литр первого требуется 40 мл второго, двухтактного. Моторное масло, предназначенное для автомобиля, — неподходящий вариант, так как при высокой температуре жидкость теряет (частично) смазывающие свойства.

Важны правильные условия хранения топливной смеси. Чтобы сэкономить время, некоторые владельцы готовят ее впрок, чтобы использовать в ближайшие недели. Этот вариант противопоказан, так как приготовленная топливная смесь быстро становится непригодной. Причина — выпадение масла в осадок. При таком изменении свои свойства теряют оба нефтепродукта. Даже повторное размешивание не способно восстановить первоначальное качество топлива. Поэтому рекомендуют готовить определенный объем: 2 л, не более.

Если с бензином и маслом все в порядке, то приступают к диагностике — к проверке свечи зажигания.

Свеча и ее состояние

На этом этапе диагностики нужно остановиться подробнее. Большинство опытных хозяев, которые уже знакомы с вопросом, почему не заводится триммер, в первую очередь проверяют состояние контактов свечи. Диагностику этого элемента проводят следующим образом:

Сначала свечу зажигания вывинчивают, затем осматривают. Если электроды находятся в идеальном состоянии, то они должны иметь нагар, цвет которого напоминает кирпичный. Мокрый элемент, либо белый, черный налет на контактах говорит о наличии какой-либо неисправности. Розовый и красный цвет электродов — доказательство большого количества присадок в топливе. Такую смесь необходимо заменить. В том случае если свеча зажигания мокрая, это означает, что в камере сгорания есть несгоревшее топливо. Его оставляют на месте. Контакты свечи очищают, затем сушат (прокаливание запрещено). После этого этапа свечу подключают к насвечнику. Затем зажигание включают, ручку стартера следка дергают. Когда с элементом все в порядке, он должен выдавать постоянную искру. Если она слабая или полностью отсутствует, то приговор один — требуется заменить свечу зажигания.

Есть еще одна причина, почему не заводится триммер. Это большой зазор, который появился между контактами свечи. Нормальным считается расстояние 0,7-1 мм. Чтобы корректно отрегулировать зазор между электродами, используют специальные щупы.

Если такого приспособления нет, то используют народный метод. Бритвенное лезвие ломают, складывают его части вместе. Затем этот «щуп» вставляют между контактами. Идеал — лезвия, которые входят плотно.

Проблема в топливопроводе и карбюраторе

Если искра есть, а триммер по-прежнему не подает признаков жизни, то неприятность может крыться в подаче топлива в камеру сгорания. Чтобы убедиться в том, что виноват этот узел, выполняют такие действия:

Набирают в шприц или наливают в крышку от пластиковой бутылки около 20 мл горючего. Затем через свечное отверстие топливо аккуратно заливают в камеру сгорания. Свечу возвращают на место, надевают насвечник, двигатель запускают.

В том случае если триммер завелся, проблема может быть в топливопроводе и карбюраторе. Когда эффекта от проделанных манипуляций нет, диагностику продолжают — проверяют высоковольтный провод. При малейшем подозрении этот расходный элемент заменяют новым.

Что делать, если двигатель триммера все равно отказывается работать? В этом сложном случае можно последовать таким рекомендациям:

При сомнениях относительно свечи и высоковольтного провода, их лучше сразу заменить. Если при проверке новой свечи зажигания появления искры добиться не удалось, то можно почти с полной уверенностью утверждать, что неисправен блок зажигания — из строя вышла катушка.

Проверяют ее исправность просто: выкручивают свечу, затем ее прислоняют к корпусу триммера. Если искры при рывке стартера нет, либо она появляется не каждый раз, то требуется новая катушка. Этот элемент тоже можно заменить самостоятельно.

Проверка исправности фильтров

Если свеча сухая, есть искра, но триммер «безмолвствует», то переходят к следующему этапу диагностики — к проверке воздушного и топливного фильтров.

Проблема внешнего элемента

Засорение воздушного фильтра становится причиной одной из неполадок. Это поступление в карбюратор меньшего количества воздуха либо полное прекращение его подачи. В этом случае диагностика максимально проста:

Воздушный фильтр снимают и осматривают. Если загрязнения обнаружены, то можно считать, что главный виновник найден. Когда засорение отсутствует, то двигатель пробуют запустить без фильтра. Если триммер начинает работать, то данный элемент придется менять.

Относительно новую деталь можно прочистить сжатым воздухом или промыть, используя жидкость для мытья посуды. Когда фильтр эксплуатируется довольно длительный период времени, его лучше заменить новым. Работать с триммером без фильтра запрещается, так как внутрь косилки попадет грязь, которая станет причиной сокращения эксплуатационного срока.

Надо сказать, что засорение воздушного фильтра очень редко провоцирует отказ техники. Скопление грязи на нем в большей степени влияет на работу двигателя, на его стабильность, а значит, на производительность оборудования.

Засорение топливного фильтра

Сильное загрязнение этой детали триммера — реальная проблема, с которой приходится сталкиваться многим хозяевам агрегатов. Топливный фильтр располагается в баке. Если бензокоса работает более 2 лет, то хозяевам нужно провести проверку этого элемента даже в том случае, если устройство пока не преподносило неприятных сюрпризов.

Этот фильтр быстро засоряется при неблагоприятных условиях, к ним относится:

длительный срок эксплуатации агрегата;

горючее, которое долго хранилось в готовом виде;

пыль и грязь: частицы попадают в бак при каждой заправке;

топливо, оставленное (забытое) в баке на большой промежуток времени;

использование некачественной топливной смеси, или одного из ее компонентов.

Еще одна редкая, но возможная причина — топливный шланг, который отсоединили от магистральной трубки.

При засорении топливного фильтра горючее не в состоянии поступить в карбюратор. Следствие — невозможность запуска оборудования. В этом случае осмотр и замена трудностей не обещает: деталь просто достают из бака. Независимо от степени загрязнения этот элемент рекомендуют менять, так как качественная очистка его невозможна даже с помощью компрессора. Грязь после такой операции внутри останется.

Чтобы выполнить диагностику, выполняют такие этапы:

топливный фильтр удаляют;

производят запуск триммера.

Если коса завелась очень быстро, то можно утверждать, что источник неисправности обнаружен.

Проверка работы сапуна

После того как завершают диагностику обоих фильтров, приступают к проверке сапуна, который также называют дыхательным клапаном. Этот элемент обеспечивает нормальное давление в баке. Он разряжает вакуум, который создается, когда жидкость уходит из емкости в карбюратор.

Сапун оснащен фильтром, который предназначен для очищения поступающего воздуха. Эта деталь со временем тоже засоряется, последствием становится образование в баке вакуума. Именно он в трети всех случаев виноват в отказе триммера от запуска. Сапун, в отличие от топливного фильтра, можно легко очистить. Последовательность работ выглядит так:

Сначала выкручивают крышку бензобака. Если этот этап сопровождается стравливанием воздуха, то можно с уверенностью утверждать, что причиной неполадки является сапун. Крышку возвращают на место и запускают триммер. Если оборудование начинает работать, а через небольшой промежуток времени глохнет, то сапун нуждается в очистке.

Эта операция проста: данную деталь прочищают швейной иглой.

Засорение глушителя

Это неполадка встречается у старых моделей триммеров. Новое оборудование таких проблем не имеет. При засорении этого элемента двигатель не сможет запуститься. Поскольку в одночасье такая проблема не появляется, владельцы в состоянии обнаружить неисправность еще до отказа триммера. К явным симптомам проблем с глушителем относятся следующие «анормалии»:

непривычно громкий звук работающего мотора: причина — выхлопные газы, вынужденные преодолевать большое сопротивление;

черный дым из-за нагара, осевшего на стенках выхлопной системы;

двигатель, который глохнет при работе вхолостую;

нестабильность его работы.

Метод диагностики в этом случае — осмотр выхлопной системы, в частности — противоискровой сетки глушителя. Так как нагар представляет серьезную опасность для человека, работу с этой деталью проводят в защитной экипировке: респиратор обязателен. Сетку и стенки глушителя очищают специальными препаратами.

Неисправность карбюратора

Ответом на вопрос о том, почему не заводится триммер, может быть и неполадки карбюратора. Его задача — приготовление и подача воздушно-топливной смеси в цилиндр. Причиной невозможности запуска или нестабильной работы оборудования может стать неправильная регулировка механизма, а также его засорение.

Если настройка карбюратора не помогла, то узел системы питания снимают, промывают чистым бензином, потом продувают отверстия насосом. Или разбирают и тщательно чистят все детали, но нижнюю его часть не трогают. Если необходимо, то заменяют фильтры, прокладки, мембраны и т. д.

Как избежать большинства проблем?

На работу этого сезонного оборудования очень влияет его правильное хранение. Причем это касается не только длительного «отдыха» в зимний период, но и коротких промежутков бездействия. Чтобы уберечь себя и технику от проблем, нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Перед отправкой на заслуженный отдых бак триммера освобождают от остатков топлива. Чтобы удалить всю смесь, бензокосу запускают и дают ей поработать до тех пор, пока двигатель не заглохнет. Первая операция после «зимней спячки» — заливание небольшого количества масла в свечное отверстие. Перед этим поршень перемещают в крайнее положение. Такая смазка облегчит запуск и предотвратит преждевременный износ деталей.

Перед началом работы с мотокосой обязательно проверяют свечу и все основные узлы оборудования.

Причин, почему не заводится триммер, довольно много. Но большинство из них можно обнаружить и исправить самостоятельно. Главное — правильная диагностика, внимательность и последовательность действий. А о том, как можно справиться с проблемами, подробно расскажет мастер из следующего видео: