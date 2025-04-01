Хороших инструментов много не бывает. Этой точки зрения придерживаются и профессионалы, и многие мастера-любители, привыкшие своими руками создавать, собирать, ремонтировать и строить. Однако есть в армии электроинструментов почти всемогущие приборы. К таковым универсалам с полным правом можно отнести не так давно появившийся реноватор. Что это за инструмент, и для чего он предназначен, кому подойдет? Сравнительная «молодость» первых помощников человека нередко становится большой помехой, и именно многофункциональное, почти «всемогущее» орудие труда для многих пока остается большой загадкой. Поэтому необходимо восполнить этот пробел — узнать, на что способен этот электрический инструмент, а также познакомиться с критериями выбора мультитула и с лучшими из производителей таких «многогранных» моделей.

Реноватор: что за инструмент?

Повышенный интерес к нему легко объясним. Этот электрический инструмент пока не настолько известен, как суперпопулярная болгарка, дрель, перфоратор либо шуруповерт. Однако большое преимущество реноватора в том, что он один может стать достойной заменой сразу нескольким устройствам, предназначенным для ремонта и строительства. «Сердце» этого электроинструмента — осциллирующий привод, совершающий быстрые колебательные движения (5000-35000).

Изначально он был пневматическим, исключительно медицинским электроприбором. Его единственным предназначением была помощь хирургам-травматологам в разрезании гипса. Однако сейчас реноватор стал электрическим. И, как многие утверждают, настоящим универсалом — многофункциональным инструментом (МФИ), или мультитулом, поскольку почти всемогущим его делает большое количество разнообразных насадок. Эти полотна/резаки превращают реноватор в:

лобзик;

болгарку;

стамеску;

электрорезак;

шлифовальную машину и т. д.

Любой реноватор состоит из корпуса, в котором располагается двигатель, рукоятки и насадки. Этот инструмент напоминает компактную болгарку (угловую дрель), но его возможности гораздо шире.

Сферы применения электроинструмента

Мультитул используют при работе с бетоном, гипсокартоном, деревом, керамикой, металлом и пластиком. Его применяют для сантехнических работ, для создания и восстановления других инженерных систем. Реноватор хорош тем, что он способен:

зачищать детали;

стыковать плинтусы;

врезать замки, петли;

затачивать инструменты;

расшивать швы, дефекты;

делать отверстия и штробы;

вырезать/подрезать элементы;

удалять герметик, клей, иные составы;

без труда обрезать крепежные элементы;

снимать старую краску и удалять ржавчину;

избавляться от старых напольных покрытий (ковролин, линолеум и т. д.).

Кроме того, с помощью реноватора можно шлифовать участки, недоступные другим электроинструментам. Что касается самой главной характеристики (мощности) нового помощника, то она зависит от области применения МФИ.

Реноватор: особенности, достоинства и недостатки

Отзывы на этот многофункциональный инструмент сильно разнятся. Некоторые владельцы от него в полном восторге, а другие, наоборот, считают, что он недостоин внимания. Поэтому сначала нужно узнать об особенностях реноватора, а потом познакомиться с его плюсами и минусами.

Главное предназначение мультитула — точная подгонка заготовок, последний этап обработки поверхностей. Полноценной заменой инструментам-профи (УШМ, шлифовальная машина, электролобзик) он все же не является. Кроме того, на работу реноватору требуется гораздо больше времени. Однако он с честью и довольно быстро выполнит те операции, которые обычно доверяют ручным инструментам.

Поэтому МФИ можно порекомендовать мастерам для проведения сравнительно простых домашних работ. Но реноватор сможет выручить владельца и тогда, когда под рукой не оказалось стамески, электрического лобзика, болгарки, шлифмашины и т. д.

Преимущества

Можно утверждать, что сильных мест у реноватора довольно много:

Небольшой вес и такие же размеры. Высокая степень безопасности (в отличие от УШМ). Минимальное количество пыли (например, при штроблении). Экономия. Всего один инструмент способен заменить почти десяток устройств. Возможность купить очень большое количество насадок. Аксессуары превратят его в настоящего универсала. Максимальное удобство. Реноватор можно держать даже одной рукой. Он спасет мастера, если тому предстоит добраться до труднодоступных мест.

Насадки этого инструмента поворачиваются на 45 и 90°. Главное достоинство реноватора — шанс значительно повысить его функциональность. Чтобы сделать его супермультитулом, можно приобрести дополнительные насадки. Это просто, если у модели универсальный разъем для их фиксации (OIS). В противном случае владельцу придется купить специальный переходник-адаптер.

Недостатки

Без них не обходится ни один товар. К минусам реноваторов тоже можно отнести скромные размеры, так как они «виноваты» в невысокой производительности этих универсалов. Другие упреки этому виду многофункциональных инструментов:

умение выполнять не очень требовательные операции;

шумная работа некоторых моделей;

не самая впечатляющая скорость;

высокая цена родных насадок.

Самые слабые места реноваторов — подшипники, которые могут перегреться, поэтому длительная работа этим ассистентам противопоказана.

Как подобрать идеальный инструмент?

Широкий ассортимент и плюс, и минус одновременно, поскольку бывает трудно найти оптимальный вариант из большого количества моделей. Как и при поиске любого другого товара, обязательно «держат в уме» его главное предназначение и удобство работы.

Вес

Никто не будет спорить, что куда комфортнее обращаться с легкими электроинструментами, так как руки при работе меньше устают. Самые легкие реноваторы весят около 1000 г, самые тяжелые — около 2 кг.

Двигатель

Варианта всего два — бесщеточные и щеточные моторы. Почти безупречны первые модели, которые отличаются мощностью (скоростью), высоким КПД, меньшим весом и размерами, долговечностью. Их единственный минус — довольно солидная цена, однако она оправдывается весомыми преимуществами реноваторов с бесщеточными двигателями.

Тип питания

В продаже можно обнаружить сетевые и аккумуляторные электроинструменты. Первым реноваторам потребуется как минимум 10-минутный перерыв через каждые 10-15 минут работы, чтобы двигатель успел охладиться.

Аккумуляторные мультиинструменты (10,8-21 В) идеальны там, где нет возможности подключиться к электропитанию. Они способны работать от 1,5 до 4 часов без пауз на «дозаправку». В этих реноваторах устанавливают АКБ (Li-Ion) емкостью 1,3-5,2 А*ч. Последние модели менее удобны, так как из-за больших аккумуляторов имеют ощутимый вес, а значит, руки мастеров будут быстрее уставать.

Мощность

В продаже можно найти как недорогие, так и почти «всесильные» реноваторы, которые максимально приближены по возможностям к специализированным инструментам. Все устройства можно разделить на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные. Модели мощностью до 200 Вт предназначены для не слишком сложных задач (ремонт дома, в квартире) и не очень продолжительных работ.

Более «могущественный» реноватор (до 300-400 Вт) считается полупрофессионалом. Инструменты с мощностью выше 400 Вт подойдут профессионалам, поскольку они имеют впечатляющие возможности. Однако любая модель требует пауз в работе: считается, что идеальное соотношение работы/отдыха — 15/10 минут. В противном случае существует риск вывести реноватор из строя.

Частота и угол колебаний

Первый параметр выбирают, исходя из обрабатываемых материалов:

Частота 16000-18000 кол/мин оптимальна для работы с металлом, бетоном и т. п. Показатель 20000-21000 необходим для шабрения — придания металлической (деревянной) поверхности идеальной гладкости. Частота свыше 23000 кол/мин позволяет работать с полимерами, пенопластом и с предметами, изготовленными из мягких пород дерева.

Очень твердые материалы (камень, сталь) потребуют реноватора с частотой от 30000 до 35000.

Что касается угла колебаний (хода), то у большинства электроинструментов этот показатель не выходит за пределы 1,8-3,2°. Ровный, максимально точный рез гарантирует меньшее значение.

Насадки, их материалы и способы фиксации

В комплект с недорогими реноваторами входит небольшое количество элементов оснастки (от 2 до 4). Но оптимальным выбором для тех, кто только знакомится с инструментом, считают модели как минимум с 15 насадками. В таком случае реноватор позволит выполнять большое количество разных операций. Это плюс, если его хозяин пока не определился с приоритетом. Есть насадки-скребки, демонтажные, пилящие, полировочные, усиленные напылением (алмазным, победитовым) и т. д. Поскольку именно от этих элементов зависит качество работы реноватора, при их покупке советуют сильно не экономить.

Оснастку для реноваторов изготавливают из разных материалов:

Такие насадки используют для работы с газобетоном, керамической плиткой, керамогранитом. Элементы из биметалла применяют для обработки деревянных и металлических изделий. Эти полотна отлично справляются с деревянными и пластиковыми предметами. Изделия из CV обычно используют для резки мягких металлов.

Насадки, изготовленные из HSS, позволяют работать с гвоздями и профилями из алюминия.

У большинства моделей мультитулов оснастка фиксируется ключом-шестигранником. Однако есть реноваторы, имеющие быстрозажимное их крепление. Такие электроинструменты существенно ускоряют работу.

Дополнительные функции

В эту категорию входит все, что делает инструмент безопасным и максимально комфортным в эксплуатации. Модели могут иметь плавный пуск, а также:

патрубок для соединения с пылесосом;

регулируемую частоту колебаний;

функцию регулировки наклона;

блокировку кнопки включения;

ограничитель глубины реза;

смену насадок без ключа;

индикацию заряда (АКБ);

антивибрацию (подвес);

адаптер-переходник;

кейс для хранения;

подсветку.

Большинство реноваторов имеют прорезиненный корпус (полимерные накладки). Есть многофункциональные модели, в комплект которых входит запасной аккумулятор, а также дополнительная, съемная рукоятка.

Производители

К лучшим компаниям, выпускающим реноваторы, относится:

Вихрь;

ЗУБР;

Калибр;

РЕСАНТА;

Bosch;

DEKO;

DeWALT;

Makita;

METABO;

Ryobi;

Sturm!

Хороших оценок пользователей удостоились МФИ следующих торговых марок — AEG, ELITECH, Einhell, FinePower, HAMMER, Milwaukee, RedVerg, WORX, Энкор и P.I.T.

Реноватор – сравнительный новичок, который вызывает много споров. Некоторые мастера считают, что он не может быть конкурентом специализированным инструментам. Другие встают на защиту МФИ, и приводят различные доводы. Главные из них — универсальность устройства и способность его работать в труднодоступных местах. Приобрести или нет новый инструмент, решать мастеру. Но прежде о нем нужно узнать максимум информации. Например, многим потенциальным владельцам очень помогают отзывы, оставленные покупателями на крупнейших торговых площадках, а также в популярных интернет-магазинах.