Хороших инструментов много не бывает. Этой точки зрения придерживаются и профессионалы, и многие мастера-любители, привыкшие своими руками создавать, собирать, ремонтировать и строить. Однако есть в армии электроинструментов почти всемогущие приборы. К таковым универсалам с полным правом можно отнести не так давно появившийся реноватор. Что это за инструмент, и для чего он предназначен, кому подойдет? Сравнительная «молодость» первых помощников человека нередко становится большой помехой, и именно многофункциональное, почти «всемогущее» орудие труда для многих пока остается большой загадкой. Поэтому необходимо восполнить этот пробел — узнать, на что способен этот электрический инструмент, а также познакомиться с критериями выбора мультитула и с лучшими из производителей таких «многогранных» моделей.
Реноватор: что за инструмент?
Повышенный интерес к нему легко объясним. Этот электрический инструмент пока не настолько известен, как суперпопулярная болгарка, дрель, перфоратор либо шуруповерт. Однако большое преимущество реноватора в том, что он один может стать достойной заменой сразу нескольким устройствам, предназначенным для ремонта и строительства. «Сердце» этого электроинструмента — осциллирующий привод, совершающий быстрые колебательные движения (5000-35000).
Изначально он был пневматическим, исключительно медицинским электроприбором. Его единственным предназначением была помощь хирургам-травматологам в разрезании гипса. Однако сейчас реноватор стал электрическим. И, как многие утверждают, настоящим универсалом — многофункциональным инструментом (МФИ), или мультитулом, поскольку почти всемогущим его делает большое количество разнообразных насадок. Эти полотна/резаки превращают реноватор в:
- лобзик;
- болгарку;
- стамеску;
- электрорезак;
- шлифовальную машину и т. д.
Любой реноватор состоит из корпуса, в котором располагается двигатель, рукоятки и насадки. Этот инструмент напоминает компактную болгарку (угловую дрель), но его возможности гораздо шире.
Сферы применения электроинструмента
Мультитул используют при работе с бетоном, гипсокартоном, деревом, керамикой, металлом и пластиком. Его применяют для сантехнических работ, для создания и восстановления других инженерных систем. Реноватор хорош тем, что он способен:
- зачищать детали;
- стыковать плинтусы;
- врезать замки, петли;
- затачивать инструменты;
- расшивать швы, дефекты;
- делать отверстия и штробы;
- вырезать/подрезать элементы;
- удалять герметик, клей, иные составы;
- без труда обрезать крепежные элементы;
- снимать старую краску и удалять ржавчину;
- избавляться от старых напольных покрытий (ковролин, линолеум и т. д.).
Кроме того, с помощью реноватора можно шлифовать участки, недоступные другим электроинструментам. Что касается самой главной характеристики (мощности) нового помощника, то она зависит от области применения МФИ.
Реноватор: особенности, достоинства и недостатки
Отзывы на этот многофункциональный инструмент сильно разнятся. Некоторые владельцы от него в полном восторге, а другие, наоборот, считают, что он недостоин внимания. Поэтому сначала нужно узнать об особенностях реноватора, а потом познакомиться с его плюсами и минусами.
Главное предназначение мультитула — точная подгонка заготовок, последний этап обработки поверхностей. Полноценной заменой инструментам-профи (УШМ, шлифовальная машина, электролобзик) он все же не является. Кроме того, на работу реноватору требуется гораздо больше времени. Однако он с честью и довольно быстро выполнит те операции, которые обычно доверяют ручным инструментам.
Поэтому МФИ можно порекомендовать мастерам для проведения сравнительно простых домашних работ. Но реноватор сможет выручить владельца и тогда, когда под рукой не оказалось стамески, электрического лобзика, болгарки, шлифмашины и т. д.
Преимущества
Можно утверждать, что сильных мест у реноватора довольно много:
- Небольшой вес и такие же размеры.
- Высокая степень безопасности (в отличие от УШМ).
- Минимальное количество пыли (например, при штроблении).
- Экономия. Всего один инструмент способен заменить почти десяток устройств.
- Возможность купить очень большое количество насадок. Аксессуары превратят его в настоящего универсала.
- Максимальное удобство. Реноватор можно держать даже одной рукой. Он спасет мастера, если тому предстоит добраться до труднодоступных мест.
Насадки этого инструмента поворачиваются на 45 и 90°. Главное достоинство реноватора — шанс значительно повысить его функциональность. Чтобы сделать его супермультитулом, можно приобрести дополнительные насадки. Это просто, если у модели универсальный разъем для их фиксации (OIS). В противном случае владельцу придется купить специальный переходник-адаптер.
Недостатки
Без них не обходится ни один товар. К минусам реноваторов тоже можно отнести скромные размеры, так как они «виноваты» в невысокой производительности этих универсалов. Другие упреки этому виду многофункциональных инструментов:
- умение выполнять не очень требовательные операции;
- шумная работа некоторых моделей;
- не самая впечатляющая скорость;
- высокая цена родных насадок.
Самые слабые места реноваторов — подшипники, которые могут перегреться, поэтому длительная работа этим ассистентам противопоказана.
Как подобрать идеальный инструмент?
Широкий ассортимент и плюс, и минус одновременно, поскольку бывает трудно найти оптимальный вариант из большого количества моделей. Как и при поиске любого другого товара, обязательно «держат в уме» его главное предназначение и удобство работы.
Вес
Никто не будет спорить, что куда комфортнее обращаться с легкими электроинструментами, так как руки при работе меньше устают. Самые легкие реноваторы весят около 1000 г, самые тяжелые — около 2 кг.
Двигатель
Варианта всего два — бесщеточные и щеточные моторы. Почти безупречны первые модели, которые отличаются мощностью (скоростью), высоким КПД, меньшим весом и размерами, долговечностью. Их единственный минус — довольно солидная цена, однако она оправдывается весомыми преимуществами реноваторов с бесщеточными двигателями.
Тип питания
В продаже можно обнаружить сетевые и аккумуляторные электроинструменты. Первым реноваторам потребуется как минимум 10-минутный перерыв через каждые 10-15 минут работы, чтобы двигатель успел охладиться.
Аккумуляторные мультиинструменты (10,8-21 В) идеальны там, где нет возможности подключиться к электропитанию. Они способны работать от 1,5 до 4 часов без пауз на «дозаправку». В этих реноваторах устанавливают АКБ (Li-Ion) емкостью 1,3-5,2 А*ч. Последние модели менее удобны, так как из-за больших аккумуляторов имеют ощутимый вес, а значит, руки мастеров будут быстрее уставать.
Мощность
В продаже можно найти как недорогие, так и почти «всесильные» реноваторы, которые максимально приближены по возможностям к специализированным инструментам. Все устройства можно разделить на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные. Модели мощностью до 200 Вт предназначены для не слишком сложных задач (ремонт дома, в квартире) и не очень продолжительных работ.
Более «могущественный» реноватор (до 300-400 Вт) считается полупрофессионалом. Инструменты с мощностью выше 400 Вт подойдут профессионалам, поскольку они имеют впечатляющие возможности. Однако любая модель требует пауз в работе: считается, что идеальное соотношение работы/отдыха — 15/10 минут. В противном случае существует риск вывести реноватор из строя.
Частота и угол колебаний
Первый параметр выбирают, исходя из обрабатываемых материалов:
- Частота 16000-18000 кол/мин оптимальна для работы с металлом, бетоном и т. п.
- Показатель 20000-21000 необходим для шабрения — придания металлической (деревянной) поверхности идеальной гладкости.
- Частота свыше 23000 кол/мин позволяет работать с полимерами, пенопластом и с предметами, изготовленными из мягких пород дерева.
Очень твердые материалы (камень, сталь) потребуют реноватора с частотой от 30000 до 35000.
Что касается угла колебаний (хода), то у большинства электроинструментов этот показатель не выходит за пределы 1,8-3,2°. Ровный, максимально точный рез гарантирует меньшее значение.
Насадки, их материалы и способы фиксации
В комплект с недорогими реноваторами входит небольшое количество элементов оснастки (от 2 до 4). Но оптимальным выбором для тех, кто только знакомится с инструментом, считают модели как минимум с 15 насадками. В таком случае реноватор позволит выполнять большое количество разных операций. Это плюс, если его хозяин пока не определился с приоритетом. Есть насадки-скребки, демонтажные, пилящие, полировочные, усиленные напылением (алмазным, победитовым) и т. д. Поскольку именно от этих элементов зависит качество работы реноватора, при их покупке советуют сильно не экономить.
Оснастку для реноваторов изготавливают из разных материалов:
- Такие насадки используют для работы с газобетоном, керамической плиткой, керамогранитом.
- Элементы из биметалла применяют для обработки деревянных и металлических изделий.
- Эти полотна отлично справляются с деревянными и пластиковыми предметами.
- Изделия из CV обычно используют для резки мягких металлов.
Насадки, изготовленные из HSS, позволяют работать с гвоздями и профилями из алюминия.
У большинства моделей мультитулов оснастка фиксируется ключом-шестигранником. Однако есть реноваторы, имеющие быстрозажимное их крепление. Такие электроинструменты существенно ускоряют работу.
Дополнительные функции
В эту категорию входит все, что делает инструмент безопасным и максимально комфортным в эксплуатации. Модели могут иметь плавный пуск, а также:
- патрубок для соединения с пылесосом;
- регулируемую частоту колебаний;
- функцию регулировки наклона;
- блокировку кнопки включения;
- ограничитель глубины реза;
- смену насадок без ключа;
- индикацию заряда (АКБ);
- антивибрацию (подвес);
- адаптер-переходник;
- кейс для хранения;
- подсветку.
Большинство реноваторов имеют прорезиненный корпус (полимерные накладки). Есть многофункциональные модели, в комплект которых входит запасной аккумулятор, а также дополнительная, съемная рукоятка.
Производители
К лучшим компаниям, выпускающим реноваторы, относится:
- Вихрь;
- ЗУБР;
- Калибр;
- РЕСАНТА;
- Bosch;
- DEKO;
- DeWALT;
- Makita;
- METABO;
- Ryobi;
- Sturm!
Хороших оценок пользователей удостоились МФИ следующих торговых марок — AEG, ELITECH, Einhell, FinePower, HAMMER, Milwaukee, RedVerg, WORX, Энкор и P.I.T.
Реноватор – сравнительный новичок, который вызывает много споров. Некоторые мастера считают, что он не может быть конкурентом специализированным инструментам. Другие встают на защиту МФИ, и приводят различные доводы. Главные из них — универсальность устройства и способность его работать в труднодоступных местах. Приобрести или нет новый инструмент, решать мастеру. Но прежде о нем нужно узнать максимум информации. Например, многим потенциальным владельцам очень помогают отзывы, оставленные покупателями на крупнейших торговых площадках, а также в популярных интернет-магазинах.