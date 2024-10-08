Есть инструменты в хозяйстве незаменимые. Без них не обойтись во время ремонта и при строительных работах на загородных участках. К таким помощникам мастеров относятся циркулярные пилы, производящие прямую распиловку, способные пилить бетон, дерево, древесно-стружечные плиты, гипсокартон, ламинат, мягкий металл, различные полимеры, композитные материалы и т. д. Однако многие «страждущие» задаются вопросом, какую циркулярную пилу выбрать, чтобы в будущем ни на секунду не пожалеть о покупке. И в этом случае покупателям нужно определить, для каких работ они собираются приобрести инструмент. Кроме того, им необходимо познакомиться с основными и дополнительными критериями выбора подобного оборудования. Нужно сказать, что их довольно много. В последнюю очередь им можно очертить круг претендентов. Как правило, в такую «могучую кучку» входят циркулярные пилы надежных, хорошо знакомых производителей — российских и зарубежных.

Знакомство с циркулярной пилой

Не очень большой бытовой инструмент имеет сравнительно сложное строение. Циркулярная пила состоит из нескольких основных элементов:

Электрический двигатель. Благодаря ему пильный диск вращается. Сейчас модели оснащают коллекторными двигателями. Они имеют небольшой размер и такой же вес, отличаются высоким КПД, работают от переменного, постоянного тока. Рукоятка, на которой находится кнопка включения/выключения инструмента и фиксатор, защищающий его от случайного пуска. Подошва (или опорная плита, платформа) с направляющей. Она позволяет двигать циркулярную пилу по заготовке. Шпиндель с шайбой. Эти компоненты позволяют менять насадки, фиксируют их на валу. Защитный кожух с патрубком для удаления опилок (для присоединения пылесоса).

Главный рабочий узел циркулярной пилы — пильный диск с зубцами. Чем их меньше, тем быстрее инструмент пилит, однако рез получается не очень качественным. Оптимальное количество зубьев — 40-60 штук. Такие диски универсальны. Они подходят для большинства задач. Большее количество зубцов гарантирует высокое качество, но потребует больше времени на распиловку.

Разновидности циркулярных пил

Все инструменты делятся на три большие группы: это ручные, стационарные и настольные.

Ручные пилы и мини-циркулярки

Ручное оборудование компактное и довольно легкое. Поэтому его можно использовать в любом месте — дома, на даче, в гараже и т. п. Такие циркулярные модели не отличаются очень высокой мощностью, однако они отлично справляются с пилением дерева, фанеры, древесно-стружечных плит, ламината, полимерных материалов. Из такой пилы легко можно сделать станок. Правда, для этого понадобятся струбцины и стол.

Нельзя обойти вниманием ручные погружные циркулярные пилы. В отличие от других видов пилящих инструментов, они способны буквально врезаться в материал не только с края, но и в любом месте. Например, в середине изделия. Причем они делают рез максимально точно. Погружные ручные пилы нередко используют для работы с деревом, оргстеклом, с панелями из пластика и т. д.

Отдельно нужно сказать о мини-циркулярках, которые имеют небольшие размеры, пильные диски небольшого диаметра и легкий вес (чаще до 2 кг). Однако миниатюрные инструменты практически ничем не отличаются от своих «нормальных коллег». Конечно, они предназначаются для пиления небольших заготовок из дерева, более «покладистого», мягкого металла и пластика.

Эти маленькие, удобные «помощницы» бывают сетевыми и аккумуляторными. Благодаря небольшим режущим элементам они гарантируют максимальную точность распила. Поэтому такая модель сможет стать заменой лобзику. Преимущество циркулярной мини-пилы и в том, что она легко помещается даже в обычную хозяйственную сумку. К ее минусам относят не слишком впечатляющую мощность.

Стационарные инструменты (станки)

Они максимально мощные и большие. В отличие от ручного инструмента, у «неподвижного» вида отсутствует подошва. Ее заменяет небольшой металлический стол, имеющий ножки. В средней его части есть прорезь, предназначенная для дисков. Режущий круг можно регулировать: как по высоте, так и по углу наклона. Некоторые стационарные модели оснащаются защитными кожухами, поскольку они требует более осторожного обращения.

Модели-станки предназначены для эксплуатации в одном месте — в мастерской, гараже, на даче под навесом и т. д. Однако для их транспортировки может понадобиться просторный автомобиль (микроавтобус). К главным плюсам стационарного пилящего оборудования относят максимальное удобство работы с пиломатериалами и плитами (ДСП, МДФ, ОСП).

Некоторые из таких пил имеют «дополнительное удобство». Это раздвижной стол, значительно увеличивающий площадь рабочей поверхности. Циркулярные станки используют для более сложной и ответственной работы. Один из примеров — получение тонких реек из бруса. Стационарное оборудование идеально подойдет тем, кто занимается сборкой мебели, нуждается в большом количестве деревянных заготовок, изготавливает двери и т. д.

Настольные циркулярки

Настольные пилы (торцовочные), в свою очередь, производительнее и тяжелее ручных инструментов. Эти модели отличаются от стационарных меньшей мощностью, более скромными габаритами, отсутствием ножек. Их обычно не перемещают, а постоянно держат в мастерской или в гараже. Основное предназначение настольных циркулярных пил — обработка пиломатериалов. Например, изготовление одинаковых заготовок из бруса, но небольшой длины. Для распила вдоль длинных материалов больше подойдет либо ручная разновидность, либо циркулярный станок.

Комбинированные торцовочные пилы

Эти инструменты относятся к универсалам. Они дают возможность выполнять поперечные и продольные резы, причем делать это одним полотном. Такими пилами можно работать с деревом, алюминием, пластиком и т. д.

Комбинированные модели используют для создания не очень длинных и нешироких элементов. Да, они не так мощны, как циркулярные станки, но они все же идеальны для тех, кто занимается изготовлением мебели. В этом случае мастер успешно заменит одной комбинированной торцовочной пилой сразу два инструмента — настольный и стационарный.

Критерии выбора циркулярной пилы

Прежде чем приступить к знакомству с ними, нужно определить, какая работа будет выполняться инструментом чаще всего. Критериев довольно много.

Вес

Чем легче оборудование, тем проще с ним обращаться. Поэтому тем, кому предстоит работать на высоте, лучше обратить внимание именно на те циркулярные пилы, масса которых не превышает 4-5 кг.

Мощность

От нее зависит многое. Чем мощнее циркулярная пила, тем выше скорость работы, глубже пропил, лучше его качество. Однако модели с высокой мощностью тяжелее и дороже. По этому показателю пилящие инструменты делят на три группы:

Пилы мощностью 800-1000 Вт. Их используют для работы с мягким металлом и древесными плитами. Глубина пропила составляет 40-50 мм. Инструменты с мощностью от 1200 до 1500 Вт идеальны для распиливания досок, бруса, различных труб, листовых металлов. Глубина их пропила — 50-65 мм. Профессиональные инструменты почти всемогущи (1500-2000 Вт). Таки циркулярные пилы дают возможность без проблем работать даже с очень плотными, твердыми материалами.

Выбор в большей степени зависит от вида работ. Однако практически с любой задачей на участке и дома справится пила, имеющая мощность 1000-1200 Вт.

Тип питания

В этом случае предстоит сделать выбор между двумя вариантами:

Сетевые инструменты — оптимальное решение для тех мастеров, кто очень часто и подолгу работает с дисковыми пилами. Такие модели выгодно отличаются мощностью, но они более тяжелые. Еще одно преимущество сетевых устройств — более приятная цена. Аккумуляторные циркулярные пилы — спасители там, где отсутствует возможность подключиться к электросети. Однако их заряда хватает на 30-60 минут беспрерывной работы. Плюс аккумуляторных устройств — более легкий вес. Минус — быстрая потеря заряда в холодное время года.

Нужно отметить, что для домашнего использования чаще приобретают более производительные сетевые циркулярки. Однако некоторые думают иначе, считая, что пиление без проводов значительно удобнее и безопаснее.

Дополнительные функции

Современные инструменты сильно отличаются от старых моделей. Их нельзя было назвать максимально удобными. Да, у бытового оборудования не очень много дополнительных функций, но они имеют все, что может потребоваться и начинающим, и более опытным мастерам.

Лазерный маркер

Такой указатель гарантирует максимальную точность пропила. Однако многие владельцы инструментов говорят, что это не самое нужное приспособление.

Наличие защиты от случайного включения, блокировка шпинделя

Защитная функция значительно снижает риск травм. Инструмент не включится, пока не будет нажата предохранительная кнопка. Блокировка шпинделя дает шанс безопасно заменить пильный диск.

Возможность подключения пылесоса

Пиление — операция, которую никак не назвать чистой. Поскольку при распиле образуется большое количество пыли и мусора, многие мастера приветствуют возможность подсоединения к инструменту или мешка-пылесборника, или пылесоса.

Плавный пуск

Данная способность понравится начинающим «пильщикам». Плавный пуск означает, что даже дилетант не сможет испортить заготовки. Обороты устройство будет набирать медленно, поэтому мастер, имеющий пока мало навыков, все же успеет приспособиться. Люди опытные смогут установить блок такого пуска самостоятельно.

Возможность работы с шиной-направляющей

Подобное оборудование будет оптимальным вариантом в том случае, если мастеру предстоит продольный рез длинных пиломатериалов. В этом случае не только повышается качество работы, но и ее скорость. Некоторые модели продаются вместе с направляющей. К другим ее можно купить. Некоторые устройства вовсе не поддерживают пиление с шиной.

Регулировка угла наклона пиления, скорости вращения диска

Все циркулярки позволяют менять угол, чтобы выполнять косые пропилы (45°). В одних моделях для этого используется специальная шкала и фиксирующий винт, в других ключ и т. д. Данная функция необходима тем, кто планирует сооружать теплицы, изготавливать мебель, рамы, ящики и т. д. Для каждого материала нужна своя скорость вращения. Дереву необходимы высокие обороты, а пластик их не приемлет, так как при высокой температуре края реза плавятся.

Поддержка постоянной частоты вращения, регулировка скорости, защита от перегрузок

Первая функция позволяет мастерам избежать заклинивания инструмента при внезапном отключении электроэнергии. Случается подобное ЧП и во время работы с твердыми, неоднородными материалами. Регулировка скорости дает шанс выставить требуемый параметр еще до включения устройства. Защита от перегрева отключает пилу от сети в том случае, если очень сильно нагрелся двигатель. Поэтому пилящий инструмент с такой функцией гарантированно прослужит дольше.

Какую циркулярную пилу выбрать: рекомендации

Чтобы найти идеальную «ассистентку», мастера проходят несколько этапов:

Первым делом они определяют, какие задачи будет выполнять инструмент. Для не очень частой работы дома и на даче обычно выбирают ручную, погружную (торцовочную) пилу. Если у хозяев уже есть полноценная мастерская, то они останавливаются на станке, на настольной или комбинированной модели. Определяют мощность будущей техники. Это параметр главный. Для обработки дерева выбирают пилу мощностью 800-1200 Вт, для реза металла — 1200-1500 Вт. Если необходима модель, умеющая справляться с обоими материалами и пластиком, то останавливаются на 1200-1500 Вт. Для работы только дома выбирают мощный и безотказный сетевой инструмент. Если оборудование покупается абсолютно на все случаи жизни, то приобретают аккумуляторную циркулярную пилу, а в идеале — еще и запасную АКБ.

Что касается дополнительных функций, то аккуратное, безопасное пиление и относительную чистоту при работе сможет гарантировать наличие плавного пуска и пылеотведения. Нужность остальных возможностей определяют будущий владелец.

Производители циркулярных пил

Как правило, лучшие компании, занимающиеся изготовлением инструментов, уже давно на слуху. Отличные циркулярные пилы выпускают следующие производители:

Black & Decker (США, производство в Китае, США);

Bort (Россия, производство в Китае);

BOSCH (Германия, производство в Германии, Китае);

DEKO (Китай);

DeWALT (США, производство в Великобритании, Германии, Италии, Китае, Чехии);

Einhell (Германия, производство в Китае);

GREENWORKS (США, производство в Китае);

Makita (Япония, производство в Великобритании, Германии, Китае, Румынии, Швейцарии, Японии);

Metabo (Германия, производство в Китае);

Ryobi (Япония, производство в Германии, Китае);

ВИХРЬ (Россия, производство в Китае);

Зубр (Россия, производство в Китае);

ИНТЕРСКОЛ (Россия, производство в Болгарии, Германии, Китае, России, Южной Корее);

РЕСАНТА (Россия, производство в Китае).

Какую циркулярку выбрать? На этот вопрос мастер должен ответить сам. Выбор зависит от будущего фронта работ, от требуемой мощности и от того, где именно планируется работать с оборудованием. Пилы, которые имеют максимум функций, почти идеальны, единственный их минус — высокая цена. Недорогие инструменты стоят значительно меньше. Они не могут предложить хозяину «все, что только можно», однако свою работу выполняют.

В завершение темы «Какую циркулярную пилу выбрать» — популярное видео: