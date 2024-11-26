Какую болгарку выбрать: особенность УШМ, разновидности, критерии

Хорошего инструмента много не бывает, поэтому запасливые хозяева собирают все и вся. Угловая шлифовальная машина вещь просто незаменимая, в первую очередь — для «рукастых» хозяев квартир, гаражей и загородных домов. Болгарка умеет работать с бетоном, камнем, кирпичом, с пластиком и металлом. Ее используют для удаления с поверхностей различных отделочных материалов. Поэтому начинающие мастера интересуются, какую болгарку выбрать. Чтобы приобрести достойный аппарат, и не корить себя потом за эту покупку, сначала нужно познакомиться с УШМ, с аксессуарами для нее и с важными критериями выбора. Несмотря на относительную простоту электроинструмента, последних довольно много. Поэтому они важны как для любителей, так и для профессионалов.

Болгарка: особенности электроинструмента

Углошлифовальная машина состоит из:

корпуса, в котором «прячется» двигатель и редуктор;

рукоятей — основной и боковой;

защитного кожуха;

оснастки.

УШМ, болгарка или «болгарская пила» (название из прошлого) — машина незаменимая, имеющаяся в арсенале любого строителя. Она умеет работать с различными материалами. В список обрабатываемых ею входит бетон, дерево, камень, керамика, кирпич, металл и пластик, шифер, а также другие кровельные и напольные покрытия. Инструмент с диском (кругом) универсал: он шлифует, полирует, режет и зачищает. С помощью углошлифовальной машины:

штробят стены;

зачищают сварные швы;

полируют кузова автомобилей;

брашируют (состаривают) древесину;

шлифуют либо удаляют старые покрытия;

режут камень, металлопрокат, бетон и железобетон;

раскраивают керамические и керамогранитные плитки;

восстанавливают деревянные и кирпичные поверхности;

кроят металлочерепицу, металлический штакетник, профлист и т. д.

Болгарками режут изделия из различных полимерных материалов (вагонка, плинтусы и подоконники, сайдинг, трубы и т. д.). Эти электроинструменты практически незаменимые помощники, когда требуется сделать отверстия в самых «коварных» материалах. Они без труда «дырявят» асфальт и бетон, гранит, кафель, мрамор и кирпич.

Ассортимент главных рабочих элементов болгарки невероятно широк, поскольку свои изделия предусмотрены для разных материалов и видов работ. Есть диски по металлу и по алюминию (пластику), по камню, керамике (плитки и плиты, кирпич), керамограниту, бетону и по дереву. Однако работа с последним материалом крайне опасна, так как распил древесины предполагает отсутствие защитного кожуха. Кроме того, результатом «тесного содружества» УШМ и дерева может стать обугливание заготовок, выход из строя инструмента, отравление дымом и членовредительство.

Критерии выбора УШМ

Эффективность работы и безопасность электроинструмента зависит от его хозяина. Вернее, от корректности его выбора. В противном случае новое орудие труда не сможет в полной мере выполнять свою работу, потребует не самого дешевого обслуживания. Не исключено, что оно превратится в угрозу для хозяина. Поэтому любому покупателю рекомендуют сначала познакомиться с важными критериями. Именно характеристики оборудования помогут найти идеальную болгарку.

Мощность

Не погрешив против истины, можно сказать, что этот параметр самый важный, причем практически для любого «помощника» человека. Что касается мощности, то ее определяет предназначение электроинструмента:

Если болгарку планируют использовать только дома и/или на даче, то подойдет модель с мощностью 500-1200 Вт. Она позволит без особого труда избавиться от ржавчины и старой краски, разрезать арматуру, тонкие металлические листы и профиль (уголок, тонкостенные трубы). Такая углошлифовальная машина сможет резать шифер, керамические изделия, гипсокартон. Оптимальная мощность УШМ для профессионального использования — 1200-2000 Вт. В этом случае владелец может рассчитывать на широкие возможности инструмента. Такие болгарки сравнительно легко справятся с обработкой бетона, камня, быстро отшлифуют сварные швы, максимально точно разрежут арматуру, толстый металлический лист и толстостенный профиль. Угловые шлифовальные машины мощностью от 2000 Вт используют для сложных операций на стройках, в капитальном строительстве. Их сильные места — длительная работа, способность справляться с самыми масштабными задачами, возможность оснащения очень тяжелыми насадками. Эти инструменты выбирают для резки асфальта, бетона и железобетона (проемы), толстого металла и толстых тротуарных плиток.

Серьезное преимущество мощной болгарки — ее умение справиться почти с любой задачей, причем сделать это быстро. К недостаткам «всемогущества» относят большой вес инструмента и сложность работы с ним, особенно в аварийных ситуациях. Еще один минус таких угловых шлифовальных машин — более высокая цена.

Диаметр диска

Это второй ключевой параметр УШМ. Размеров дисков несколько.

Изделия с диаметрами 115 мм (глубина реза — до 30 мм), 125 мм (до 35-40 мм) и 150 мм (до 45-50 мм) оптимальны для домашних работ. Универсальными можно назвать предпоследние диски (125). Они подходят для резки плитки, металла, профиля, для полировки и шлифовки разных поверхностей.

Диски 180 мм и 230 мм (до 60 и 80 мм соответственно) используют для более сложных работ. Например, для резки кирпичей, больших/толстостенных труб (диаметр от 20 мм), двутавра, швеллера, вырезания отверстия в бетонной или каменной стене, для шлифовки больших участков и т. п. В этих случаях фаворитами считают диски с диаметром 230 мм. Глубина их пропила позволяет работать с бетонными блоками, рельсами и т. д.

Для инструментов мощностью 500-1200 Вт подходят диски с размером 115, 125 мм, для более производительного оборудования — изделия с диаметром 150 и 180 мм. Болгарки мощностью от 2000 Вт работают с дисками 230 мм.

Скорость вращения оснастки

Здесь все сравнительно просто. Чем больше диаметр рабочего элемента, тем меньше скорость. Например:

угловая шлифовальная машина с диском 115 или 125 мм работает со скоростью 10000-11000 об/мин;

если диаметр 150 или 180 мм, то максимальное значение — 8500 об/мин;

большие диски — причина для выбора минимума: 6500 об/мин.

Однако каждый вид работы требует своей «оборотистости». Очистку металлических поверхностей от ржавчины проводят со скоростью 10000-11000 об/мин, шлифовка камня или резка керамики требует 6000-8000. Цветные металлы режут со скоростью 6000 об/мин. Для полировки мрамора или автомобилей рекомендуют ограничиваться малой скоростью (2800). Последняя операция требует от хозяев личного транспорта немалого опыта.

Тип питания

Как и любой другой электроинструмент, болгарки делятся на сетевые и аккумуляторные:

Сетевые углошлифовальные машины «имеют сильную зависимость» от электричества. Однако других слабостей у них нет. Такие приборы мощны, могут долгое время работать и справляются с любыми задачами. Аккумуляторные болгарки — настоящие спасительницы мастеров там, где по каким-то причинам нет электроснабжения. Такие инструменты дают возможность работать на улице, в саду, на огороде (в теплице) и т. д. Эти модели отличаются небольшим весом, такой же мощностью и более высокой ценой. Их доля на рынке не так велика: «самостоятельных» УШМ продается примерно вдвое меньше.

Еще один минус аккумуляторных инструментов в том, что они, в отличие от сетевых приборов, не могут гарантировать длительной работы. Вскоре они потребуют зарядки. Что касается строителей-профессионалов, то они также активно пользуются такими болгарками, но дополнительно приобретают еще 1 аккумулятор, или даже два. Это решение позволяет работать на объектах без электроснабжения целый день.

Вес

От него в большей степени зависит удобство работы. Небольшие и не очень мощные болгарки весят чуть больше килограмма. Вполне удобными считают и более производительные модели, чей вес ограничивается 2 кг. Такими инструментами можно работать относительно долго. Самые мощные (от 2000-2500 Вт) и функциональные модели с дисками диаметром 230 мм могут затянуть на 6-7 кг.

Другие критерии

На этом список характеристик не заканчивается. Есть еще несколько опций, которые многим могут оказаться очень полезными.

Поддержание заданных оборотов

Большая нагрузка на не самые мощные модели становится причиной замедленной работы дисков. Если в болгарке есть такая опция, то она сможет гарантировать стабильную работу, безупречный рез и максимальную сохранность оснастки.

Регулировка оборотов

Эта функция необходима УШМ, которые планируют использовать для полировки и шлифовки. Такой инструмент гарантированно не испортит поверхности. Болгарки без регулировки скорости используют для резки материалов, если отсутствует риск повредить их. Располагается регулирующее колесико или в задней части корпуса, или около пусковой кнопки.

Плавный пуск

Это одна из самых полезных функций, так как защищает мастера от старта на высоких оборотах. Подобное начало работы крайне опасно, потому что болгарка может случайно выскользнуть из рук. Плавный пуск заставляет УШМ набирать обороты постепенно. Кроме того, эта функция защищает и сам инструмент, уменьшая износ его элементов, защищая от скачков напряжения.

Гашение вибраций

Поскольку постоянная вибрация негативно сказывается на здоровье мастера, эта функция тоже одна из самых важных. Антивибрационная система позволяет значительно снизить нагрузку на руки, исключить онемение пальцев и ладоней. Оптимальное решение — наличие демпфера в основной рукояти. Универсальное дополнение — более толстая антивибрационная боковая ручка (с резиновыми вставками, виброгасителем), изменяющая баланс инструмента. Идеальный вариант — углошлифовальная машина, имеющая оба вида «охраны» рук.

Другие защитные системы

Потенциально опасный электроинструмент — веская причина для обеспечения максимальной безопасности мастера и его ассистента. Поэтому в моделях могут быть предусмотрены и иные опции:

Защита болгарки от перегрузки. Чтобы предотвратить перегрев инструмента, система его отключает. Защита от пыли двигателя (подшипников, шестеренок). Для этого используют «броню» из смол, сетки и решетки. Защита от заклинивания диска, с помощью предохранительной муфты. Этот элемент при ЧС моментально разрывает цепь. Защита от случайного пуска. Возможный сценарий — отключение электроэнергии и быстрое возобновление ее подачи. В этом случае кнопка пуска будет неактивна. Поэтому оператор успеет убрать с нее палец. Защита от падения во включенном состоянии. Это не самая редкая ситуация во время эксплуатации электроинструмента. Такая система защитит мастера и окружающих его людей, особенно если высота падения большая. В этом случае сработает инерционный датчик.

Последнее полезное дополнение — тормоз (автостоп) диска при выключении болгарки. Он выручит, если потребуется быстро поменять насадку, и если инструмент вырвет из рук: для остановки потребуется всего 3 секунды. Однако эта защитная система не сработает при внезапном отключении электроэнергии: диск машины продолжит крутиться.

Опции, гарантирующие максимальное удобство для оператора

Любой инструмент должен быть комфортным в эксплуатации, однако именно болгарок это касается в большей степени. В эту категорию входит:

надежный и длинный сетевой шнур (более 3 м);

наличие быстросъемного защитного кожуха (Makita);

основная рукоятка, которая поворачивается и вправо, и влево;

наличие у углошлифовальной машины быстрозажимной гайки (SDS clic), сильно упрощающей смену оснастки.

Идеальной ассистенткой будет болгарка с универсальным креплением защитного кожуха. Такой инструмент позволит устанавливать и другие изделия. Например, кожух с патрубком-пылеотводом (для подсоединения пылесоса).

Для автономных моделей максимально удобной будет угловая шлифовальная машина, имеющая индикатор зарядки. Он даст возможность оценить, сколько времени осталось, даже не делая пауз в работе.

Виды оснастки для УШМ

Поскольку болгарка заслуживает называться мегауниверсалом, рабочих элементов для нее существует видимо-невидимо. В список входят:

диски — отрезные, обдирочные, шлифовальные;

коронки для сверления различных отверстий;

фрезы — расширяющие, дорабатывающие;

насадки-штроборезы (два диска).

К другим необходимым элементам оснастки относят ключ и гайку. Первый используют для смены диска, вторую для его фиксации.

Чтобы гарантировать безопасность и точность обработки, приобретают стойку — приспособление с регулируемой высотой и углом наклона. Такие станки активно используют при работе с профилями, трубами и т. п. Основания самых надежных моделей изготавливают из чугуна.

Лучшие производители УШМ

Подавляющее большинство людей доверяет продукции, которая выпускается известными производителями. И электроинструменты не исключение. Отличные болгарки можно без труда обнаружить у следующих брендов:

AEG;

Bosch;

DeWALT;

ELITECH;

Hilti;

HiKOKI (Hitachi);

Makita;

Metabo;

P.I.T.;

Ryobi;

STURM!;

WORTEX;

WORX.

Из «исконно русских брендов» (с нашими названиями) хорошо себя зарекомендовали следующие — ВИХРЬ, Зубр, ИНТЕРСКОЛ, Калибр, ЛЕПСЕ, РЕСАНТА и Фиолент. Есть еще несколько торговых марок, заслуживающих внимания. К ним относится Bort, CROWN, DENZEL, FoxWeld, PATRIOT.

Какую болгарку выбрать?

На этот вопрос обязан ответить сам будущий хозяин, ведь почти все зависит от фронта и сложности планирующихся работ. Однако есть несколько рекомендаций:

Защита от «непредумышленного пуска» — опция, которая необходима начинающим строителям-ремонтникам. Она защитит мастеров от серьезных травм. Поскольку болгарка считается одним из самых опасных электроинструментов, то максимум защитных функций все-таки большой плюс. Это убережет владельцев от многих опасных ситуаций. Высокая мощность угловой шлифовальной машины одновременно и плюс, и минус. С одной стороны, у нее более широкие возможности. С другой — больший вес, который при длительной работе будет, скорее, недостатком.

Идеальным инструментом для непрофессионала можно назвать сетевую болгарку, чья мощность не превышает 1500 Вт, которая работает с дисками диаметром 125 или 150 мм.

Если цель мастера приобрести инструмент для работы в любых условиях, то лучше обратить внимание на аккумуляторные болгарки. Однако остановить покупателя может их цена и не самая выдающаяся производительность. Альтернатива у него есть: это УШМ, способная работать от генератора с соответствующей мощностью. Этот параметр должен превышать как минимум на 15% мощность нагрузки.

О том, как нужно выбирать болгарку, лучше расскажет популярнейшее видео: