«Безобразно» огромный выбор электрических инструментов значительно затрудняет задачу тем, кто только собирается найти себе помощников, причем идеальных во всех отношениях. Это же касается и «как бы элементарных» паяльников, которые издревле используют для разных задач, но чаще — для соединения деталей из металла. К сожалению, теперь приборов, которые устроили бы абсолютно всех мастеров, попросту не существует. Виной тому невероятный ассортимент. Поэтому сейчас многие будущие хозяева задаются вопросом, какой паяльник выбрать. Ответ зависит от многих факторов, но главный из них — основное предназначение ручного инструмента. По этой причине выбор делают с оглядкой на задачи, которые будут часто возлагаться на прибор. Видов паяльников, как и важных критериев, довольно много. Поэтому с «безбрежным океаном» этих инструментов и их характеристиками лучше предварительно познакомиться. Не исключено, что относительно краткая информация все же поможет подобрать идеальную модель.

Предназначение и принцип работы паяльников, основные разновидности инструментов

Ни для кого не секрет, что главная задача этого ручного инструмента — соединение мелких и крупных металлических элементов с помощью припоя. Различные паяльники используют для лужения, для пайки проводов, микросхем, пластиковых деталей и т. п.

Данные инструменты настоящие долгожители, они одни из самых древних помощников человека. Найдены доказательства, что паяльники активно использовались уже в Древней Греции, около 4 тысяч лет назад. Правда, вид этих приспособлений очень сильно отличался от «облика» современных устройств. Их нагревали на открытом огне, но задачи свои те элементарные приборы выполняли.

Принцип работы современного паяльного инструмента прост: он преобразует электрическую энергию в тепловую благодаря встроенному нагревательному элементу. Тепло очень быстро передается жалу, которое изготовлено из металла с высокой теплопроводностью. Сначала наконечник разогревает припой, потом последний соединяет детали. Стержень может нагреваться до 400-450°. Несмотря на простоту конструкции видов паяльников существует довольно много. Их различают по конструкции и принципу нагрева.

Тип конструкции

Обычные паяльники бывают стержневыми и инструментами-пистолетами. Особняком стоят сложные конструкции — паяльные станции.

Стержневые

Это самый простой, традиционный вид электроинструментов. Такие устройства недороги, состоят из длинной рукоятки и стержня с жалом. Как правило, их приобретают для соединения мелких и средних элементов, для пайки в труднодоступных местах.

Паяльники-пистолеты, или просто паяльные пистолеты

Рукоятка этих моделей располагается под углом к стержню, причем в большинстве случаев — под прямым углом (90°). Такие инструменты нередко используют электромонтажники. К их преимуществам относят компактность, эргономичность и небольшой вес.

Паяльные станции

Эти электроинструменты универсалы, подходящие для всех видов работ. Они полностью лишены недостатков классических моделей. Сильные стороны паяльных станций — точность и плавность нагрева, вариативность установки температуры, высокая скорость пайки и максимальное удобство работы.

В некоторых моделях есть дополнительные функции. Например, покупателям может прийтись по душе опция автоматического выключения, встроенный фен, нагреватель плат, индикация, подсветка, программирование температуры и т. д.

Паяльные станции бывают:

инфракрасными (ИК излучатель);

термовоздушными (использование фена);

цифровыми (трансформатор, понижающий напряжение).

Последние паяльные станции отличаются максимальной точностью регулировки и поддержания заданной температуры (100-450°).

Принцип нагрева

В этих ручных инструментах используют различные греющие элементы. И именно от них зависит многое — удобство, скорость нагрева, качество работы и цена.

Паяльники с нихромовыми спиральными нагревателями

Это самый «древний» и доступный вид устройств. В таких паяльниках используются нихромовые проволочные спирали. Их плюсы — очень приятная цена, простота конструкции, неприхотливость, стойкость к механическим воздействиям. К их минусам относят сравнительно долгий нагрев, невозможность частой и длительной эксплуатации. Самое слабое звено нихромовых паяльников — их спираль, которая сгорает. Однако, несмотря на минусы, эти модели очень часто приобретают для дома. Решение логично: недорогой прибор легко заменить новым, точно таким же.

Импульсные паяльники-пистолеты

Эти приспособления работают благодаря высокочастотному трансформатору и преобразователю частоты. Их отличительная особенность — очень быстрый, но кратковременный нагрев жала (5-15 секунд). Чаще наконечник представляет собой кусок тонкой медной проволоки, которая сама и является частью такой электроцепи. Управляют инструментом с помощью кнопки включения: после ее опускания жало остывает. Преимущество импульсных инструментов — умение соединять даже крупные детали, поскольку мощность их регулируется. Минус — непродолжительность работы, неудобство эксплуатации из-за необходимости удерживать пусковую кнопку.

Индукционные

Здесь нагревательный элемент отсутствует: нагрев происходит благодаря катушке индуктора и наконечника с ферромагнитным покрытием. После достижения точки (температуры) Кюри нагрев прекращается, а при понижении температуры он возобновляется. Поэтому рабочая температура поддерживается без участия дополнительных приборов. Еще одним большим плюсом индукционных устройств считают равномерный нагрев жала паяльника: он исключает локальный перегрев. Среди их недостатков — необходимость использования «своих» наконечников для работы с разными рабочими температурами.

Керамические

Это паяльники с керамическими нагревателями-стержнями. Их достоинства — более быстрый нагрев (8-30 секунд), легкая смена насадок, простое удаление нагара (например, влажной х/б тканью) и долговечность. Главная «ахиллесова пята» подобных инструментов — хрупкость любых изделий из керамики. Такие паяльники «нежны». Они не приемлют резких перепадов температур, их нельзя ронять, по ним (или ими) нельзя стучать. Кроме того, моделям с керамическими нагревателями необходимы свои, «родные» жала. Еще один недостаток можно и не считать таковым: это более высокая цена. Достоинства приборов с керамикой ее оправдывают.

Критерии выбора

Есть еще несколько моментов, учитывать которые при поиске оптимального ассистента просто необходимо.

Орудия труда по типу питания

Еще недавно все электроинструменты для пайки делились на сетевые и аккумуляторные. Сейчас у них появились максимально удобные конкуренты: это газовые и другие портативные паяльники.

Сетевые устройства

Большинство инструментов для пайки работают от сети (220 В). Сетевые паяльники используют там, где электроснабжение стабильное. Они незаменимы в домах, квартирах, мастерских и т. д. Эти модели не имеют слабых мест: они отличаются высокой мощностью и гарантируют длительную работу.

Аккумуляторные

Мобильные модели, работающие от аккумулятора (батареек), — единственные, относительно мощные ассистенты на тех объектах, где нет электричества. Аккумуляторные приборы выбирают для соединения элементов в труднодоступных местах, поскольку там провода будут только усложнять работу. Мощность и время автономной работы паяльника — показатели, которые зависят от характеристик источника питания.

Газовые приборы

Миниатюрные приспособления тоже придут на помощь там, где нет электроснабжение. В таких инструментах есть емкость для газа. Их заправляют точно так же, как и газовые зажигалки. Главный плюс этих небольших инструментов — их мобильность. Многие покупают газовые паяльники для мелких работ, для форс-мажора. Например, они спасут во время путешествия на автомобиле, или на рыбалке. Минусы газовых гаджетов — хороший «аппетит» приборчиков и запах газа.

USB паяльники

Эти маленькие ассистенты тоже смогут спасти владельцев почти в любых ситуациях. Подобные инструменты абсолютно безопасны и экономичны. К тому же такие малыши имеют очень тонкие жала, которые очень быстро нагреваются. Устройства без проблем заряжаются от сети, но они способны питаться и от «накопителей энергии» (power bank). Однако подойдут USB паяльники только для пайки тонких проводников, а также для соединения самых мелких деталей.

Портативные автомобильные паяльники

Отдельного упоминания заслуживает и еще один вид небольших паяльников. Это практичные модели, оснащенные проводом со штекером для прикуривателя автомобиля (12-24 В). Они имеют достаточную мощность (30, 40 Вт), поэтому нередко используются для срочного ремонта в пути. Аккуратные приборчики абсолютно безопасны, надежны, имеют керамические нагревательные элементы и ручки, изготовленные из резины и термопластичного полимера.

Мощность инструментов

Выбор этого параметра зависит лишь от вида работ. Если мастер покупает паяльник для восстановления микросхем, соединения небольших деталей и тонких проводов, то ему подойдет прибор, мощность которого не превышает 20-40 Вт.

В противном случае лучше сразу смотреть в сторону более «могущественных» паяльников (80-100 Вт). Такие модели отлично справляются с пайкой крупных элементов, толстых проводов, гарантируют более длительную работу.

Если работать предстоит с большими и объемными конструкциями, то оптимальным кандидатом будет высокомощный прибор-тяжеловес — паяльник-топор, или молотковый (200-250 Вт). Когда будущие хозяева рассматривают только универсальные модели для любых задач, таковыми считают приборы, чья мощность не превышает 60 Вт.

Температура и время разогрева

Далеко не всем необходимы максимальные показатели (400-450°). По этой причине более востребованы паяльники, которые дают возможность регулировать температуру (100-400°). Такие инструменты позволяют выбрать оптимальный параметр для конкретного материала. Они идеальны для работы с самыми мелкими деталями, так как их очень просто перегреть. Среднее время нагрева наконечника составляет от 4 до 6 минут.

Жала: форма, размер, материал

Идеальным вариантом будет модель, в комплекте с которой идут наконечники различных конфигураций. Существуют иглы, отвертки, конусы, скошенные кромки и т. д. Но самыми универсальными считают плоские жала. Второй популярный вариант — цилиндр/скос.

Что касается материала наконечников, то будущим покупателям предстоит выбрать между медью и никелем (покрытие медных стержней). Первые изделия уже считаются классическими. Медные элементы гарантируют безупречную работу с припоем, отличаются высокой теплопроводностью, подходят практически для любой пайки. Их минусы — мягкость, образование окислов, требующих регулярного очищения.

Никелированные элементы служат дольше, так как для них характерна высокая стойкость к выгоранию. Благодаря этому свойству такие жала изготавливают очень тонкими, что огромный плюс для соединения мелких деталей. Но их необходимо беречь: наконечники из никеля боятся перегрева, напильников, абразивных материалов и ударов. Что касается размера, то тонкие и небольшие изделия идеально подойдут для работы с мелкими деталями. Толстые жала используют для соединения крупных элементов.

Материал рукоятки

Именно от него зачастую зависит комфортность работы. Для изготовления ручек используют:

Дерево. Натуральный материал приятен тактильно, не греется, не боится электричества и имеет небольшой вес. Карболит — полимер, использующийся при изготовлении рукояток для моделей невысокой мощности, поскольку этот материал проводит тепло. Эбонит. Такие рукоятки для инструментов имеют сравнительно большой вес, поэтому при длительной работе руки будут сильно уставать. Другой минус эбонита — высокая цена.

Еще один потенциальный кандидат — обычный (не термостойкий) пластик. Это не лучший выбор, так как дешевый синтетический материал способен плавиться под воздействием высокой температуры.

Дополнения

Идеальным вариантом многие считают максимальную комплектацию. Хорошим приобретением будет набор, в который входит не только инструмент, но и кейс, удобная подставка, такой же держатель, губка для очищения насадок и т. д.

Материалы для пайки

Помимо ручного инструмента мастеру понадобится приобрести несколько вспомогательных материалов. К ним относится несколько кандидатов.

Флюсы

Они удаляют с поверхности соединяемых деталей оксидную пленку. Разновидностей несколько:

канифоль — твердая, спиртовой раствор, гель (для меди, ее сплавов);

флюс для алюминия (Ф-61А и Ф-64А и т. д.).

Для пайки алюминия нередко выбирают паяльную кислоту (соляную). Однако такой флюс требует нейтрализации.

Припои

Если в давние времена при пайке использовали олово либо свинец, то сейчас для этих целей выпускают припои. Например, очень популярен ПОС-61, который содержит не только свинец и олово (38-39% и 61%), но и флюс (канифоль). Температура его плавления — 183-190°. Поэтому припой идеален для изделий, которым противопоказан сильный нагрев. Другие кандидатуры — ПОС-30 (дешевле) и ПОС-40 (тугоплавкий состав). Самыми экономичными считают припои, продающиеся в катушках.

Паяльные пасты

Подобное изделие — сочетание припоя и флюса. Такие субстанции содержат припой в порошке и флюс (основы — канифоли, органические кислоты, натуральные смолы), связующие и другие компоненты. Преимущества паяльных паст:

удобство работы с самыми мелкими деталями;

возможность точечного нанесения;

простота операции;

скорость работы.

Поскольку состав подразумевает максимально точное нанесение на рабочий участок, то к плюсам уходит рациональность использования и экономичность паяльных паст. У мастера есть возможность идеально подобрать смесь под свои детали (из алюминия, золота, меди, серебра и т. д.). Большой минус у паяльных паст есть: это небольшой срок годности (несколько месяцев).

Лучшие производители паяльников

Есть довольно много компаний, производящих качественные электроинструменты для пайки. Наилучших оценок заслужила продукция брендов:

DEKO;

ELEMENT;

KRAFTOOL;

МЕГЕОН;

PROconnect;

Pro’sKit;

REXANT;

SPARTA;

STAYER;

TOPEX;

Зубр;

СИБРТЕХ.

К выбору инструмента нужно подходить ответственно, поскольку только от него зависит конечный результат. Не является исключением и герой этой статьи. При поиске оптимального варианта ориентируются на то, какая именно работа будет чаще выполняться этим ручным инструментом.

Кстати, насчет комплектации тоже есть различные точки зрения. Одни мастера считают, что большой набор дополнительных приспособлений — огромный плюс. Другие наоборот, говорят, что это лишнее: они сами купят все, что необходимо, но отдельно.

А о том, какой паяльник лучше выбрать мастеру для работы дома (и о многом другом), расскажет специалист с большой буквы: