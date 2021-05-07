Качественные и надежные орудия труда — то, в чем нуждаются все — и профессионалы, и любители. Одни мастера предпочитают собирать свой арсенал постепенно, относясь к выбору каждого кандидата очень серьезно и придирчиво. Другие идут более простым путем — они покупают комплект, исходя из тех задач, что перед ними встают. Подобную продукцию выпускает множество именитых и малоизвестных производителей, поэтому широкий ассортимент моделей сильно затрудняет выбор, и будущим покупателям чаще приходится ориентироваться на отзывы. Они в какой-то мере помогают сузить круг претендентов, и хотя бы немного разобраться — понять, какой набор инструментов лучше, популярнее, надежнее, «отзыво-заслуженнее».

Какой набор инструментов можно купить?

Поскольку строительные и ремонтные работы — операции, которые не заканчиваются, в гараже, на даче, в квартире или доме всегда найдется то, что периодически требует внимания — настройки, исправления, починки. В этом случае некоторые хозяева покупают инструменты по мере их необходимости, поэтому «армия» растет постепенно, но неумолимо.

Данный способ имеет как плюсы, так и минусы. Главный из последних — длительность процесса. Нужно потратить немало времени для приобретения всего и вся, причем не просто «кучи» инструментов, а качественных, надежных моделей. Поэтому велик шанс, что при столкновении с неполадками какого-то нужного инструментария под рукой не окажется. Набор — почти полная гарантия того, что он будет включать все необходимое, особенно если такой чемодан-«косметичка» имеет узкую специализацию.

Все комплекты делятся на две большие группы:

Бытовые. Все составляющие таких наборов изготавливаются из прочных, но легких материалов. Цена их невелика. Поскольку инструменты используют периодически, служат они довольно долго. Профессиональные. Такие комплекты используются постоянно, поэтому все инструменты изготавливаются из максимально прочных сплавов. В них нередко входят редкие приспособления, которые имеют узкую специализацию. Цена наборов для профи значительно выше.

Чтобы ответить на вопрос, какой набор инструментов лучше, нужно определить его тип.

Например, модели для автолюбителей иногда включают очень большое количество разнообразных приспособлений. Комплекты-универсалы, наоборот, собирают не так много изделий, но в них есть все основные «помощники», которые могут потребоваться для той или иной работы. Столярные наборы включают лобзик, пилы, напильник, стамески, сверла. В них может входить рубанок и киянка. Таких моделей очень много, поэтому цена больше зависит от количества приспособлений. В комплектах слесарного инструмента имеются гаечные (разводные, трубные) ключи, отвертки, молоток и т. д. В них входит уплотнительный материал, а также отрезные круги для УШМ.

Электромонтажные наборы предназначаются для профессионалов. В них присутствует мультиметр, клеммы, отвертки, плоскогубцы, приспособления для зачистки проводов, паяльник, изолента и т. д. Все инструменты, предназначенные для электриков, имеют улучшенную изоляцию.

Критерии выбора комплекта

Какой набор инструментов лучше купить? К сожалению, даже среди наборов известных производителей выбрать одну-единственную модель бывает невероятно затруднительно. Поэтому перед походом (или переходом) в магазин лучше обратить свое внимание на несколько важных критериев.

Форма и размер чемодана

От них зависит удобство хранения, транспортировки и эксплуатации. Если в багажнике автомобиле предусмотрен отсек для подобных наборов, то имеет смысл заранее измерить его. Это гарантия того, что купленный кейс во время поездки будет прочно «сидеть» на своем законном месте, и не станет раздражать хозяев посторонними звуками.

Комплектация

Сюда относится количество и разнообразие инструментов. Это один из важнейших моментов. Чем больше, тем лучше, потому что недостающие орудия придется покупать — или брать их отдельно, или приобретать дополнительный набор. Однако дополнительные траты вдохновляют далеко не всех мастеров.

Однако при выборе оптимального варианта будущий хозяин должен определить, какие инструменты будут ему необходимы в первую очередь. Именно от нужного «джентльменского набора» зависит количество орудий труда, их виды, а также размеры кейса. Плюс больших комплектов — возможность иметь все нужное под рукой. Но иногда требуются элементы одного вида: например, рожковые или торцевые ключи.

Что необходимо инструментальным наборам?

Например, если рассматривать комплекты, предназначенные для ремонта автомобилей, то они должны иметь все необходимое для работы в гараже. В список входят:

Рожковые ключи, которые нужны для большинства болтовых соединений. Идеален комплект, в котором присутствуют инструменты разных размеров (от 6 до 32 мм). Бонусом станут изделия комбинированные: с одной стороны у них накидной наконечник, с другой — рожковый. Отвертки — как обычные, шлицевые, так и крестовые. Необходимый минимум — по 2 инструмента каждого вида для разных винтов — больших и поменьше. Оптимальный вариант — 4-5 отверток каждого типа. Шарнирно-губцевые инструменты. Это плоскогубцы, кусачки, бокорезы, болторезы, зажимные клещи и т. д. Большинство из них — обязательные участники при работе со средством передвижения.

Еще одни важные элементы — трещотки и торцевые головки. Первые в наборах присутствуют, но чаще их две — на ½ и ¼ дюйма. В большие кейсы производители добавляют и трещотки на 3/8 дюйма, однако для ремонта в гараже они не относятся к обязательным элементам.

Что касается торцевых головок, то их лучше иметь всех размеров (6-32 мм). Хорошо, если самые распространенные изделия будут двух видов — как простые, так и с удлиненной юбкой. Для работы с ними нужны воротки, удлинители и поворотные шарниры.

Дополнительные приспособления и удобство инструментов

К первым относят ножовку по металлу, молоток, зубило, напильники и надфили, рулетки, фонарики и т. д. Многие владельцы хотели бы иметь телескопический магнитный щуп, который позволяет обнаружить и поймать мелких «беглецов».

Максимальный комфорт гарантируют качественные инструменты, поэтому в этом случае главное правило — меньше, но лучше. Например, идеальны отвертки, которые имеют намагниченные наконечники. Прорезиненные рукоятки важны не только для инструментов электромонтажников, поскольку они очень удобны в хвате. Металлические предметы, имеющие шероховатые поверхности, не выскользнут из рук даже при работе со смазочными материалами.

Качество комплекта

В эту категорию входят материалы, из которых изготовлены изделия набора, крепление инструментов, надежность замков, которые просто обязаны быть максимально прочными и надежными. Не последнее место занимает внешний вид кейса, потому что такие наборы — очень популярный подарок.

Большего внимания заслуживают хромированные инструменты, особенно если речь идет о комплектах неизвестных производителей. Хром — отличный способ скрыть металл не очень хорошего качества. Поэтому при выборе той или иной модели лучше сначала почитать отзывы владельцев.

Предназначение модели

Понятно, что разные комплекты выпускаются для разных задач. Исключение — универсальные наборы, в которых содержатся предметы из различных категорий. В этом случае идеал известен: лучше будет тот, в котором имеется максимальное количество качественных инструментов.

Эргономичность набора

Это еще один важный критерий, так как скорость и удобство работы с инструментарием зависит от их ручек, веса приспособлений, от удобства расположения орудий в кейсе. Какой набор инструментов лучше? Тот, в котором максимальное количество предметов находится на виду, поэтому не придется убивать много времени на обнаружение всего необходимого.

Однако в этом случае выбор зависит от того, где будет использоваться набор. Например, для гаража оптимальным будет комплект с ложементом, который позволяет удобно брать инструменты. Если предполагается частая транспортировка кейса, то все предметы обязаны прочно «сидеть», не выскальзывать, не перемешиваться. Когда комплект будет «работать» на стройке, чемодану нужен прочный материал и прорезиненная защита от возможных ударов.

Производители и гарантия

В этом случае страна производства не имеет большого значения. Наиболее важен бренд, гарантирующий качество, а заводы могут располагаться в Европе, Китае или Тайване. Однако есть и исключения. Срок эксплуатации — еще один важный момент. Некоторые компании дают пожизненную гарантию на свою продукцию. Это большой плюс любому комплекту, однако с такими «вечными» инструментами придется обращаться, как с хрустальными изделиями.

Лучшие производители комплектов

По мнению покупателей, качественные наборы выпускают следующие компании:

Berger;

Bort;

Bosch;

Hitachi;

Intertool;

Jonnesway;

Makita;

Master;

Ombra;

Stels.

Чтобы найти свой набор среди широкого ассортимента, лучше ориентироваться на его комплектность, популярность, отзывы покупателей. Нужно не только узнать о преимуществах моделей, но и оценить недостатки потенциальных претендентов.

Лучшие универсальные наборы

Эти комплекты предназначаются и для ремонта, поэтому звание лучшего зависит от того, какие работы дому или квартире требуются чаще.

BERGER Франкфурт BG151-1214

Данный набор инструментов предназначается для работы в гаражах, слесарных мастерских, в домах и в квартирах. В нем присутствует 151 предмет, в том числе — гаечные ключи, вороток, трещотка, отвертки, биты, плоскогубцы и круглогубцы. Комплект отличается компактностью, а инструменты — максимальной прочностью, потому что изготовлены из высококачественной стали.

Владельцы отмечают удобство использования и широкий ассортимент инструментов, ударопрочность кейса, отличное качество материалов, износостойкость, хорошую фиксацию мелких деталей. В комплекте есть все необходимое для относительно несложного ремонта автомобиля, садовой техники, он идеально подходит для домашних работ. Многие хозяева пишут, что снова взяли бы именно этот комплект.

JONNESWAY S04H524127S

Этот набор включает меньше товаров — 127 предметов, но те, что есть, — «на все случаи жизни». Больше всего в нем ценят разнообразие инструментов, которые смогли поместиться в небольшом чемодане. Покупатели отмечают надежность, долговечность, присутствие удобного и нужного телескопического магнита, широкий выбор ключей.

«Джонни» считают синонимом высокого качества. Данный комплект используют для ремонта автомобилей, причем не только любители, но и автослесари, работающие на СТО. Главная претензия любителей к продукту — немалый вес чемоданчика: кейс в сборе затягивает на 16 кг. К минусам некоторые владельцы относят отсутствие бит.

STELS 14107

В данном чемодане нашли «пристанище» 142 предмета. Комплект отличается разнообразием оснастки. В него входит молоток, комбинированные ключи и ключи-шестигранники, плоскогубцы, отвертки, воротки, трещотки и биты. Покупатели отмечают продуманность набора, который будет незаменим при ремонте и монтаже.

Цена этого набора меньше, чем у конкурентов, однако на качестве и комплектации «дешевизна» не сказалась. Некоторые хозяева жалуются на внушительный вес чемодана (14,35 кг), который вполне объясним большим количеством предметов.

Ombra OMT131S

В этом компактном наборе 131 предмет. Среди «жильцов» — большое количество отверток, рулетка, молоток, плоскогубцы и ножовка по металлу, телескопический магнит, кусачки, гаечные и шестигранные ключи, трещотки, торцевые головки и биты. Владельцы отмечают удобство кейса, надежность металлических замков, оптимальную комплектацию для домашнего использования, качество инструментов.

Плюсы комплекта — пожизненная гарантия, возможность купить инструменты: производитель продает их и отдельно. Минусы — отсутствие переходника, а также торцевые головки, которые отказываются держаться в кейсе. Поэтому практичные владельцы не рекомендуют выбрасывать заводской поролон.

Makita D-37194

Этот комплект-японец отличился самым большим количеством элементов. В кейсе находятся 200 предметов. Данный набор предназначается как для любителей, так и для профессионалов. Его считают грамотно подобранным, инструменты отличаются высоким качеством, которое гарантирует прочный сплав. Главная особенность комплекта — широкий ассортимент сверл для бетона, дерева и металла.

В набор входит нож, фонарь, уровень, рулетка, отвертка, разводной ключ, кусачки, кольцевые пилы, длинногубцы, бокорезы, торцевые головки и огромное количество бит, причем самые ходовые из них продублированы. Кейс имеет три секции, поэтому компактен и максимально удобен. Однако у покупателей есть претензии к некоторым инструментам, поэтому набор рекомендуют покупать только для домашнего использования.

Среди популярных моделей — Berger BG128-1214, DEKO DKMT168 и DEKO DKMT196, JONNESWAY S04H52478S, Hyundai K 56, Bort BTK-100, Арсенал TSM144ABP-WTG, Дело Техники 620772.

Лучшие комплекты для ремонта автомобилей

Многие хозяева автомобилей предпочитают свои наборы, в которых есть только то, что действительно может понадобиться при ремонте «железного друга». И в этой категории тоже есть кейсы, которые заслуженно пользуются успехом.

Ombra OMT94S

В этом чемодане располагаются 94 предмета. Данный набор считают идеальным из-за соотношения цена/качество. Владельцы хвалят его за безупречный вид, надежность материалов и фиксации инструментов, за удобство использования, широкий ассортимент головок и бит. Серьезных недостатков у комплекта нет, если не считать выросшую цену.

Stels 14106

Количество предметов в этом кейсе аналогично — 94. Немаловажно, что производитель дает пожизненную гарантию. Среди преимуществ набора — высокое качество стали, хорошая комплектация, удобство работы, прочность, практичность и презентабельность кейса, его функциональность. Недостатков «за свои деньги» у комплекта не обнаружено.

JONNESWAY S04H624101S

Это лидер рейтинга, поскольку данный набор имеет большее количество предметов — 101. Данный производитель давно находится среди фаворитов. Его инструменты отличаются высоким качеством и хорошей сталью. Покупатели отмечают богатую комплектацию, отличную подгонку деталей, надежность чемодана. Многие хвалят качественную и плотную резину рукояток, которые очень легко очищаются. К минусам традиционно относят высокую цену комплекта.

Какой набор инструментов лучше? Однозначно определить лидера невозможно, так как у каждого мастера свои критерии. Хороших оценок заслужили и следующие комплекты: Hyundai K 70, Stels 14105 (82 предмета), Stels 14115 (216), Ombra OMT82S (82), Bort BTK-65, BERGER Хоф BG108-1214, FORCE 4941-5 (94), FORCE 41082-5 (108) и FORCE 41421R (142), АвтоДело 39818 (108), АвтоДело 39899 (101) и 39909 (119), Дело Техники 620808 (108), ВИХРЬ 73/6/7/3 и Арсенал C1412K82 (оба — 82).

Какой набор инструментов лучше? Каждый хозяин отвечает на вопрос по-разному. Для профессионалов самыми важными критериями являются несколько: это высокое качество инструментов, надежность, прочность и удобство кейса. Для любителей к ним может прибавиться количество предметов, внешний вид чемоданов, их размеры и т. д.

Одно из мнений о том, какой набор инструментов лучше, можно услышать, если пожертвовать временем и посмотреть этот видеоролик: