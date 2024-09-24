Многие деятельные хозяева уверены: лишнего инструмента в хозяйстве просто не бывает. Поэтому чем различных домашних «ассистентов» больше, тем проще работа. Однако поиск кандидатов для многих зачастую становится настоящей проблемой. Нередко мастера сталкиваются с различными трудностями при выборе режущего и пилящего «инструментария». Например, многие не могут решить, какой электролобзик выбрать. И это понятно: им нужно рассмотреть очень много характеристик. Одни из них крайне важны, другие не очень. Поэтому сначала нужно узнать о многочисленных критериях выбора, а потом решить, какие именно качества электролобзика важны в первую очередь, а какими из них все-таки можно пренебречь.

Электрический лобзик: возможности, преимущества, недостатки

Этот ручной инструмент можно обнаружить почти в любом хозяйстве, ведь такое «разностороннее» устройство помогает обработать пиломатериалы, керамическую плитку, металл, пластик, стекло и т. д. Электрический лобзик справляется с задачей значительно быстрее обычного, причем и качество реза получается отличным.

Небольшой прибор дает возможность без труда сделать криволинейные разрезы. Его применяют для обработки различных листовых материалов. Среди них ДВП и ДСП, МДФ, ОСП, гипсокартон, тонкие металлические листы, пластиковые панели и т. п. Лобзик используют во время строительства и ремонта. Он незаменим в мебельном производстве и при художественной резьбе по дереву. В домашнем хозяйстве электролобзик нередко используют для отпиливания веток, сучьев, для распиливания пластиковых и металлических труб. Говорят, что мощные инструменты легко могут справиться даже с обрезкой гвоздей.

Преимущества электрического инструмента

Незаменимые все же есть. Поэтому нужно отметить, что достойной альтернативы электрическому лобзику нет. Он единственный способен выполнять рез в замкнутом контуре. Есть и другие достоинства у этого инструмента. Электролобзик:

очень удобен в эксплуатации;

требует минимальных усилий от мастера;

способен вырезать различные сложные фигуры;

умеет делать глубокие пропилы: 50-200 мм для дерева, 3-40 мм для металла.

Кроме того, этот электроинструмент безопасен, поскольку пилки находятся на большом расстоянии от рук хозяина. В его плюсы идет и большой ассортимент полотен. Пилку для лобзика можно выбрать под конкретную задачу. Существует множество вариантов — как по ширине полотен, по форме зубцов, так и по их шагу. Есть очень удобные наборы пилок.

Недостатки

Серьезных минусов у электрического лобзика нет. Иначе он не был бы таким востребованным. Однако в этот список можно отправить большую толщину пилок, в отличие от оснащения обычного инструмента. Вторая претензия — короткий ход полотна. Из-за этого во время процесса возникают проблемы: опилки остаются в «толще толстого» материала.

Какой электролобзик выбрать: важные критерии

Чаще всего этот вопрос интересует тех мастеров, кто ищет идеального помощника «по хозяйству» (строительству). Поэтому им нужно узнать, какие критерии считают самыми важными. Их несколько.

Мощность двигателя

Именно от «пламенного мотора» зависят возможности электрического инструмента. Но главное в этом случае его основное предназначение:

Для работы по дому подойдут модели мощностью от 400 до 500 Вт. Такие агрегаты без проблем справятся с разрезанием ДСП, фанеры, пластика. Лобзики, чья мощность двигателя составляет 500-1000 Вт, будут подходящими для изделий из твердых пород дерева. Они «расправятся» с гипсокартоном, мягкими сплавами и цветными металлами.

Электролобзики мощностью 1000-2000 Вт относятся к профессиональным. Они без труда режут листовой металл, арматуру, гвозди, керамическую плитку. Эти инструменты самые дорогие (от 10000-15000 руб).

Глубина пропила

В этом соревновании также без труда выигрывают недешевые профессиональные инструменты. Они смогут разрезать стальной лист толщиной 15 мм, 40 мм алюминия и до 200 мм древесины. Бытовые модели менее могущественны: они справятся с 3 мм стали, 10 мм алюминия и 50 мм дерева.

Золотой серединой будут полупрофессиональные электролобзики (500-1000 Вт): они без проблем распилят сравнительно толстый пиломатериал (100 мм) и не самый тонкий металл (5 мм стали и 20 мм алюминия).

Скорость двигателя, стабилизатор оборотов, регулировка скорости

Недорогие электрические лобзики имеют только 1 режим работы: 2500 об/мин позволяют им справляться с деревом, фанерой, с ДСП и другими плитами. Если инструмент предназначается для работы с разными материалами, то в этом случае лучше сразу смотреть на модели с возможностью изменения скоростных режимов. Для разрезания керамических изделий нужна скорость 800-1200 об/мин, для металла — 1500-2500 об/мин, для пластика — до 3200 об/мин.

Встроенный стабилизатор оборотов дает мастеру шанс поддерживать постоянную скорость пиления, а значит, избежать возможной перегрузки электродвигателя. Эта функция встречается в профессиональных и полупрофессиональных электролобзиках. Регулировка скорости есть у большинства электрических инструментов, потому что минимальные обороты требуются для работы с деревом, ламинатом, керамикой и т. д.

Наличие особого режима (подкачки)

Речь идет об агрессивном маятниковом ходе, который позволяет инструменту лучше «вгрызаться» в материал. При этом режиме пилка еще и раскачивается, совершая возвратно-поступательные движения (взад-вперед). Поэтому операция проходит намного быстрее. У бюджетный моделей электрических лобзиков от 2 до 3 ступеней подкачки, у «профессионалов» — 4 и более.

Преимущества функции маятникового хода — эффективное удаление стружки, уменьшение трения, нагрузки на двигатель, а значит, увеличение срока службы инструмента. По понятным причинам при фигурном резе подкачку не используют, поскольку главный минус этого режима — менее аккуратные края (появление на них сколов). Поэтому ход маятника обычно выбирают для быстрого, чернового пиления.

Тип питания: сетевые и аккумуляторные приборы

Это еще один важнейший критерий, так как от типа питания напрямую зависят возможности ручного электроинструмента. У каждого вида лобзиков есть свои достоинства:

Лучшими кандидатами для домашней работы остаются сетевые устройства. Они имеют меньший вес и такую же цену. К тому же сетевые модели способны работать дольше. Если смотреть в целом, то «зависимые» электролобзики лучше переносят высокие нагрузки и более производительны. Чем длиннее сетевой шнур, тем удобнее будет электроинструмент. Идеалом для них считают кабель в резиновой оплетке. Аккумуляторные электролобзики заслуживают называться универсалами. Они незаменимы для работы вне дома. Они выручат хозяев в саду, в теплице, в гараже и на стройплощадке. Что касается производительности «самостоятельных» приборов, то их мощность зависит от емкости АКБ. С самыми сложными задачами смогут справиться автономные модели, умеющие обходиться без подзарядки не менее 8 часов.

Минусом последних инструментов для кого-то может стать их больший вес. Однако сейчас многие производители выпускают почти «невесомые» аккумуляторные электролобзики.

Особенность подошвы

Удобство работы, качество реза и точность пиления зависят от самой важной детали — от опорной платформы. Электрические лобзики выпускают со штампованной и литой подошвой. Отличия их довольно существенны:

Максимальная неуязвимость характерна для более дорогих приборов с более основательными, литыми подошвами. Их преимущества — больший вес и толщина металла, способность избежать деформации. Для защиты материала такие элементы оснащаются накладками из полимера. Они предотвращают появление царапин на обрабатываемых поверхностях. Штампованная подошва — «удел» недорогих бюджетных моделей электрических лобзиков. Подобное основание отличает куда меньшая толщина металла и, соответственно, его меньшая прочность. Однако бытовые инструменты обычно не испытывают очень серьезных нагрузок, поэтому подобная платформа для них и является самой оптимальной.

За счет своего веса литая подошва гарантирует лучший контакт с поверхностью. Штампованный элемент не так успешно сопротивляется деформации. Потенциальное последствие сильного давления со стороны мастера (на тонкую подошву) — худшее качество реза.

Форма рукоятки

Их всего два — D-образная (скобовидная) и грибовидная. Наиболее распространен первый вид рукояти, делающий лобзик несколько похожим на классическую швейную машинку. Такие скобы дают возможность удобно держать инструмент, и при этом полностью освободить вторую руку.

Грибовидная форма рукоятки этого инструмента встречается реже. Такие электролобзики предназначены для фигурного реза. Как правило, ими работают обеими руками. Как правило, эти модели профессиональные, имеющие высокую мощность.

Дополнительные функции

Максимально комфортными будут те модели, в которых предусмотрено все, что может пригодиться и квалифицированному, и начинающему мастеру. В список дополнительных функций входит:

быстрозажимной механизм, позволяющий почти мгновенно менять полотна;

LED-подсветка, лазерный указатель, показывающий направление реза;

плавный пуск, значительно упрощающий начало работы;

возможность изменения угла наклона подошвы;

удобная фиксация кнопки включения;

антивибрационная система.

Еще одна удобная опция — возможность подключения инструмента к строительному пылесосу с помощью адаптера пылеудаления (или просто патрубка). В этом случае мастер сможет хотя бы частично избавиться от опилок. Почти такое же удобство работы гарантирует функция сдува стружки с помощью воздушной струи, охлаждающей двигатель. Кому-то может понравиться и прозрачный пластиковый экран, защищающий рабочую зону от попадания в нее мелкого мусора.

Выбор пилок

Еще один важный вопрос касается выбора «главных действующих» элементов. В этом случае есть две основные характеристики.

По типу операции

По виду выполняемой работы пилки делятся на предназначенные для прямого и фигурного реза. Первые полотна имеют широкие спинки, а вторые — довольно узкие, что позволяет им легко менять направление, создавать самые необычные фигуры.

По типу материала

Есть пилки для металла, дерева, стекла, керамики и полотна-универсалы:

изделия для древесины изготавливают либо из высокоуглеродистой, либо из хромованадиевой стали, они режут древесно-стружечные плиты и мягкие породы дерева;

пилки для резки металла быстро справляются со сталью, алюминием и с другими цветными металлами;

изделия из карбидно-вольфрамового сплава используют для обработки керамики и стекла.

Существуют и универсальные полотна для электролобзиков. Они в состоянии решить огромное количество задач. Они способны резать дерево, ДСП, ОСП, фанеру, пластик, ламинат, металлы и керамику.

Комплектация электрических лобзиков

Не все пока знают, что может входить в такой комплект. Но нужно отметить, что в наборе с инструментом нередко оказывается все или почти все, что необходимо для работы. Модель может поставляться с удобным пластиковым кейсом, с пилками (по металлу, дереву), с параллельным упором (направляющей планкой), патрубком (для соединения с пылесосом), пластиной, защищающей материалы от сколов, пластиковой накладкой для подошвы. Достойным считают комплект, в котором есть запасные щетки.

Какой электролобзик выбрать: каждому — свой инструмент

Ответ на этот вопрос зависит от того, что именно ждет от него будущий владелец, и какой объем работы будет выполнять электроинструмент:

Если в планах строительство дома, то идеальным решением будет максимально надежный электролобзик-профи. В этом случае хозяину можно не бояться, что он откажет, не сумев справиться с поставленными задачами. Иногда мастерам нужны только самые востребованные из дополнительных опций. Например, быстросъемное крепление пилок и возможность регулировки скорости. К счастью, такие важные функции встречаются как в бытовых, так и в профессиональных инструментах.

Режущей/пилящей модели, которая будет использоваться не слишком часто, не обязательно быть почти всемогущей. Такая работа «время от времени» будет «по плечу» даже обычному бытовому прибору не очень впечатляющей мощностью. Исключение есть: это крайняя необходимость в «продвинутых» дополнительных опциях. Если мастеру нужна подсветка, помощь лазера и/или обдув, то в данном случае ему тоже имеет смысл смотреть в сторону электролобзика-профи.

Лучшие производители электрических лобзиков

Производством электроинструментов занимается огромное количество компаний по всему миру. Да, нельзя объять необъятное, но можно очертить круг претендентов, которые на слуху и «на языке». К лучшим из лучших относятся приборы следующих компаний:

BOSCH (Германия);

Black & Decker (США);

DAEWOO (Южная Корея);

Denzel (Германия);

DeWALT (США);

Hanskönner (Россия);

Makita (Япония);

Metabo (Германия);

Milwaukee (США);

ВИХРЬ (Россия);

ИНТЕРСКОЛ (Россия);

Фиолент (Россия).

Другие популярные бренды — AEG, Bort, DEKO, Einhell, PATRIOT, Ryobi, РЕСАНТА, STURM!.

Какой электролобзик выбрать? Тот, который идеально подходит для решения задач, которые владелец ставит перед этим инструментом. Только в этом случае можно сказать, что мастер выбрал лучшего кандидата. В завершение темы — интересное видео, посвященное ей: