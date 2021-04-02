Листовой металл — материал востребованный. При строительстве дома его используют для создания водостоков, фасонных элементов кровли, отливов для защиты цоколя и т. д. Для изготовления всех этих конструкций необходимо сгибать заготовку, но чтобы сделать безукоризненную деталь, мастерам необходимо специальное оборудование — листогибочный станок. Пока немногие хозяева задумываются о возможности самостоятельного изготовления такой конструкции для своих нужд. Однако устройство даст возможность сгибать материал быстро и качественно, оно надежно, к тому же не отличается суперсложностью изготовления. Если хозяин планирует проводить подобные работы, то он может узнать, как сделать листогиб самостоятельно. Задача эта вполне реальна, материалы для создания станка найдутся в любом хозяйстве, а если их нет, то покупка не станет разорением.

Целесообразно ли самостоятельное изготовление?

Однако прежде чем приступать к изучению конструкции и ответа на вопрос о том, как сделать листогиб, нужно понять имеет ли смысл затевать эту «авантюру». И в этом случае главным аргументом «за» становится цена станков фабричного производства.

Даже за простейшие ручные модели придется отдать от 4 десятков тысяч рублей, а более качественные станки потребуют «расставания» с несколькими сотнями. Поэтому задумываются о такой покупке только те хозяева, которые уверены, что листогиб окупится уже в скором времени. Для тех мастеров, кто планирует проводить работы нечасто, а время от времени, единственный логичный вариант — самостоятельное создание станка.

Если сомнения насчет самостоятельного создания гибочного оборудования еще остались, то развеять их быстро поможет разница в цене листового металла и гнутых конструкций из него. Хозяин, имеющий свой станок, сможет гарантировать серьезную экономию, поскольку себестоимость таких заготовок будет значительно ниже.

Самодельные листогибы не требуют больших затрат на материалы, они максимально просты в эксплуатации. Если говорить о недостатках таких конструкций, то к ним, в первую очередь, относится невысокая производительность. Однако для домашних работ этот минус не так важен.

Что такое листогибочный станок?

Сначала нужно узнать, что за конструкцию придется изготавливать мастеру. Если рассматривать любой листогибочный станок (заводской или самодельный), то данное оборудование состоит из нескольких элементов. Это:

поворотная балка, или траверса;

опорная балка, или просто опора;

прижимной элемент, или прижимная планка;

и рабочая поверхность (стол, верстак, станина).

Каков принцип работы листогиба? Лист металла укладывают на нижнюю опору, затем его выдвигают на длину сгиба за край. После этого заготовку надежно фиксируют прижимной планкой. Ее передний край является матрицей, которая формирует профиль будущей детали. Траверса, перемещаясь снизу вверх по дуге, во время движения гнет материал, а завершает процесс у торца прижима.

Простой принцип работы устройства гарантирует несложность работы. Однако для создания действительно надежного оборудования мастеру потребуется сварочный аппарат. Исключением могут стать настольные мини-станки и простейшие конструкции, изготовленные из дерева.

Разновидности листогибочных станков

Прежде чем переходит к теме «Как сделать листогиб», надо познакомиться с существующим оборудованием. Есть несколько популярных видов оборудования: это ручные, гидравлические и роликовые станки.

Ручные листогибы — конструкции простейшие. Для сгибания металла в этом случае используются усилия одного человека. Несмотря на простоту, такие станки позволяют согнуть металл под любым углом. Гидравлический станок, который выгибает лист по форме матрицы. Она может быть прямой или криволинейной. Гидравлические листогибы — оборудование, использующееся только на предприятиях: как на больших, так и на малых. Роликовые станки, или валковые. Эта разновидность оборудования предназначена для создания других изделий. Лист проходит через систему из 3 роликов, поэтому заготовка приобретает закругленную форму. С помощью этого станка можно изготавливать трубы или полуцилиндры, которые становятся элементами различных систем частного дома.

Понятно, что серьезное гидравлическое оборудование сделать в домашних условиях невозможно. Однако простые ручные или роликовые листогибы, которые немного сложнее, можно изготовить самостоятельно.

Как сделать листогиб?

Во время строительства и капитального ремонта могут потребоваться разные фасонные детали, за которые приходится отдавать немалые деньги. Поэтому лучше сделать простейший листогибочный станок, который даст возможность изготавливать большое количество деталей, причем именно того размера, который нужен.

Трудно найти чертеж, который устраивал бы всех без исключения. Однако есть образец, который можно назвать самым удачным.

Цифрами на нем обозначены следующие элементы:

струбцина (1);

щечка (2);

основание (3);

кронштейн (4);

сварной прижим (5);

ось (6) и уголок пуансона (7).

Минус у данной конструкции всего один, и он все же относителен. Это необходимость приложения физической силы.

Конструкция, изготовленная из тавров

Для создания этого листогиба мастеру потребуется ровная и надежная поверхность, оптимальный вариант — стол из металла. Один из возможных материалов для сборки — уголок. Для максимально надежной конструкции лучше всего подойдет такой же прочный профиль — тавр. Поэтому сначала нужно решить, какой именно станок нужен — для создания больших заготовок, либо для изготовления тонких деталей скромных размеров.

Материалы и инструменты

Перечень дан сразу для двух потенциальных конструкций, но разобраться, какой именно набор потребуется для будущего листогиба, довольно просто, так как набор в том и другом случае не очень велик. Для изготовления листогибочного станка потребуется подготовить:

три уголка: ширина полки — 45 мм (или более), минимальная их толщина — 3 мм;

или три тавра (70 мм, 2500 мм), если придется сгибать толстые и длинные листы;

металл для изготовления укосин либо прижимной планки (толщина 5 мм);

профильная труба прямоугольного сечения (для мини-листогиба);

два болта (диаметр — 20 мм), гайки (барашки) для них;

две металлические (для уголков — дверные) петли;

два куска арматуры;

две пружины;

маркер, керн;

шуруповерт;

струбцины;

метчик;

тиски.

Оптимальным местом для изготовления конструкции будет прочный стол. Однако допускается изготовление листогиба на ровной поверхности земли. Для работы потребуется болгарка, дрель с набором сверл (по металлу), а также сварочный аппарат. Для создания мини-станка из уголка потребуется большое количество болтов.

Последовательность сборки листогиба из тавра

Сначала складывают вместе два тавра, затем на обоих концах деталей вырезают выемки для петель. Углы их скашивают на 45°. Затем таким же образом делают выемку на третьем элементе, который будет прижимной планкой. Однако в этом случае глубину выемки делают больше для того, чтобы гарантировать прижимной планке свободный ход.

К заготовкам с обеих сторон (с лицевой и изнаночной) приваривают металлические петли. Затем к левому тавру приваривают две укосины с каждой из сторон. Они нужны для установки болта, предназначенного для фиксации прижимной планки. К укосинам приваривают гайку для болта.

Устанавливают третий тавр, который будет прижимной планкой. В верхней его части приваривают металлические пластины, в центре которых заранее были вырезаны отверстия для фиксатора. Диаметр их должен быть чуть больше, чем у болта. Перед началом сварки оба отверстия центрируют: они обязаны располагаться строго на одной вертикали с гайкой.

Отрезают пружину такой длины, чтобы она смогла приподнимать планку на 50-70 мм. Ее надевают на болт, затем крепежный элемент устанавливают в проушину, закручивают в гайку. Аналогичную операцию повторяют на другом конце конструкции.

К шляпке винта приваривают два отрезка арматуры, расположенные под углом друг к другу. Они будут служить ручкой для закручивания фиксатора прижима. К подвижному тавру приваривают ручку. Оптимальный ее вариант — П-образная конструкция, сваренная из профиля прямоугольного сечения.

Изготовление небольшого станка из уголков

В этом случае потребуется минимум материалов, но данный листогиб будет идеальным для изготовления заготовок небольших размеров. Процесс состоит из нескольких этапов.

«Подготовка заготовок»

Сначала из уголка отрезают два куска длиной 500 мм. Один уголок за полку фиксируют в тисках. К нему прикладывают второй элемент, а затем на края обеих заготовок (у торцов) укладывают дверные петли. Места для будущих отверстий сначала отмечают маркером, затем ставят отметки керном.

В каждом из уголков (естественно, на одной из полок) просверливают по 4 отверстия необходимого диаметра с каждой стороны профиля. Затем в них метчиком нарезают резьбу. Обе заготовки фиксируют в тисках, по очереди устанавливают петли на место, затем шуруповертом закручивают болты.

Сборка конструкции

Из алюминиевого профиля прямоугольного сечения отрезают два куска оптимальной длины (для ручек). Соединенные уголки вынимают из тисков, переворачивают и укладывают на петли. Делая небольшой отступ от винтов с обеих сторон полки одного из элементов, отмечают места для фиксации ручки. Для этого к уголку до упора прикладывают отрезок профиля, затем очерчивают его с обеих сторон. Потом этот этап повторяют с другой стороны мини-станка.

В алюминиевых элементах делают отверстия для их фиксации на станке. После этого аналогичную операцию проводят на отмеченных участках на полке уголка. Будущий станок снова устанавливают в тиски, затем опять нарезают резьбу, но уже для ручек станка. Их фиксируют болтами и гайками.

К неподвижной части конструкции присоединяют еще одну деталь — прижимную планку. Это металлическая полоса толщиной около 5 мм. Ее ширина чуть меньше, чем у полки, длина — немного короче расстояния между внутренними торцами дверных петель. В обоих соединяемых элементах точно так же ставят отметки, потом сверлят отверстия. В полке на них нарезают резьбу, затем планку крепят болтами и гайками, оставляя небольшой зазор, необходимый для протягивания металлических листов. Для работы с более толстыми материалами прижимные винты можно будет ослаблять.

Станок укладывают петлями вниз. Все выступающие стержни болтов отрезают болгаркой. Полку неподвижного уголка укладывают на край металлического стола, где конструкцию надежно фиксируют струбцинами.

Чертеж деревянного листогиба

Если подобные работы требуются нечасто, то мастеру может не потребоваться относительно сложное оборудование. В некоторых случаях можно обойтись простейшей конструкцией, изготовленной из минимального набора материалов. Она вполне подойдет для работы с алюминием и с тонколистовой сталью (толщина — до 1 мм).

Как сделать листогиб из дерева? В этом случае для сборки станка нужно приготовить:

три доски: их размер зависит от того, какого размера заготовки планируется изготавливать на оборудовании;

пару мебельных петель, для длинной конструкции лучше купить большее количество;

два болта с шайбами и гайками-барашками.

Две доски этого приспособления также соединяются петлями. Третий элемент исполняет роль прижимной планки. Ее делают со скосом, который позволит создавать заготовки, которым необходим острый угол, или немного пережимать листы из жести.

Работа с такой конструкцией очень проста:

сначала гайки ослабляют;

затем между основанием и зажимом протягивают лист металла;

барашки снова закручивают, чтобы крепко зафиксировать материал;

подвижную доску поднимают, получая необходимый сгиб листовой заготовки.

Требуемый скос прижимного элемента создают, используя ручную циркулярную пилу или рубанок.

Как сделать листогиб? Если такие заготовки необходимы время от времени, то можно ограничиться простейшим деревянным оборудование. Когда строительство или ремонтные работы требуют большого количества гнутых металлических деталей, то лучше соорудить супернадежную конструкцию из тавра. Если данное оборудование нужно для изготовления небольших элементов, то оптимальным выбором будет небольшой, настольный вариант станка, сделанного из уголка.

Как тестируют самодельное оборудование?

Последний этап — проверка «свежеизготовленного» листогиба. Она состоит из нескольких шагов:

сначала на поверхность станка помещают лист стали, предварительно ослабив пружину или открутив болт;

край листа выпускают в зазор между опорой и прижимом, фиксируют, опуская его;

с помощью штангенциркуля выставляют размер выступа, проверяют обе части;

траверсу поднимают за ручку, сгибая материал под нужным углом.

Затем прижимную планку снова поднимают, пружину ослабляют. После этого согнутый лист вытаскивают.

Некоторые специалисты не рекомендуют проводить тесты сразу на металлических заготовках. На этом этапе они советуют использовать другой материал — полоску толстого картона, который поможет оценить как точность, так и работоспособность листогиба. Если изделие не будет иметь отметин от деформирующего инструмента, а его полки останутся одинаковыми по высоте, то можно переходить к проверке гибочного станка металлическими листами.

Несколько рекомендаций

Если листогиб будет использоваться нечасто, то такая самодельная конструкция, скорее всего, прослужит долго и не станет источником проблем. Совсем другое дело, когда станок будет в работе постоянно. В этом случае крайне важна точность и производительность листогиба. Поскольку главными рабочими элементами листогибочного оборудования является прижим и траверса, именно к их изготовлению и относятся следующие рекомендации.

Чтобы защитить конструкцию от возможной деформации, добавляют дополнительные ребра жесткости. Если тавры в них не нуждаются, то для оборудования, собранного из швеллеров, используют элементы из листовой стали. Для станков из уголка создают цельные конструкции. Очень важна точность прилегания прижима и траверсы. Чтобы обеспечить безукоризненность сгиба, величина зазора должна составлять как минимум ½ толщины заготовки, причем по всей длине. Единственное решение — фрезеровка прилегающих поверхностей. Равномерность нагрузки по всей длине детали. Это условие гарантирует один элемент — ручка для подъема траверсы. Она обязана крепиться ближе к концам этого элемента, располагаться параллельно поверхности.

Самые слабые места самодельных конструкций — некачественные поворотные петли, некорректно расположенные ручки траверсы. Неприятный сюрприз может преподнести рабочая зона, на участках которой производились сварочные работы. Они становятся причиной ослабления и деформации металла, поэтому дефекты могу проявиться уже в ближайшее время.

Любой дебют не обходится без знакомства с удачными примерами работ. Не менее важно понять, как проводится такая, незнакомая пока, операция, и какие этапы предстоит выполнить мастеру. О том, как сделать листогиб, расскажет один из самых оцененных видеороликов: