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Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

08.02.2021
7 мин.
Инструменты
Содержание1. Особенности газовой горелки2. Как сделать газовую горелку самостоятельно?2.1. Сборка горелки из трубы2.2. Создание горелок в миниатюре2.3. Создание мощной газовой горелки3. Меры предосторожности

Хозяева, которые имеют мастерскую, и часто работают в ней с металлом, нуждаются в специальном оборудовании, чтобы паять, сваривать, нагревать и соединять, а также изменять форму детали. Любая из этих операций не обходится без газовой горелки, приспособления удобного, простого и безотказного. Конечно, такой инструмент всегда можно приобрести в магазине, однако многие хозяева выбирают иной путь — самостоятельное изготовление устройства, которое в этом случае обойдется значительно дешевле. Если мастер-любитель не привык искать легких путей, то он может узнать, как сделать газовую горелку, найти материалы, а затем собрать относительно простой инструмент, затратив на его изготовление минимум времени.

Особенности газовой горелки

Главные привлекательные «черты» данного приспособления — простота использования, отсутствие неприятных запахов, копоти. Компактные его размеры — еще один плюс: газовую горелку можно использовать в любом месте. Обычная конструкция состоит из несколько обязательных элементов. К ним относится:

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

  • металлический корпус;
  • газовый шланг и трубка;
  • баллон с газом;
  • редуктор;
  • рукоятка;
  • хомуты;
  • сопло.

Газовую горелку называют пропановой, но она может работать и на смеси бутана и пропана. Из баллона по шлангу подается газ. Его подача регулируется краном на нем, но лучше максимально обезопасить себя, поэтому рекомендуют установить понижающий редуктор. С помощью запорного крана, располагающегося за основным вентилем, открывают либо перекрывают подачу газа. Интенсивность пламени регулируют рабочим краном.

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

Газовый шланг, по которому происходит подача топлива, подключен к насадке, на конце ее расположен ниппель. Оба элемента помещены в металлический стакан: именно в нем идет процесс создания горючей смеси — обогащение горючего газа кислородом. Затем она поступает в область сгорания через сопло. Чтобы обеспечить непрерывность процесса горения, в нем предусматриваются отверстия.

Как сделать газовую горелку самостоятельно?

Есть несколько вариантов изготовления необходимого устройства. Первый способ позволит получить желаемое спустя час (или несколько). Остальные варианты не относятся к элементарным способам, поэтому потребуют немного больше времени и усилий.

Сборка горелки из трубы

Это самый простой ответ на вопрос, как сделать газовую горелку, но осторожность все же необходима, поскольку работать мастеру придется с взрывоопасным веществом. Малейшая оплошность может стать причиной серьезных неприятностей.

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

Данный инструмент прост, но он даст возможность заниматься прогревом деталей перед сваркой, подготавливать детали к ковке. С помощью нехитрого приспособления можно даже провести ремонт кровли из битума.

Материалы, инструменты

Для изготовления газовой горелки потребуется подготовить небольшой набор материалов и инструментов. В него входят:

  • два отрезка труб разного диаметра;
  • шлифовальный станок (напильник);
  • термостойкая краска;
  • металлический прут;
  • сварочный аппарат;
  • баллон с пропаном;
  • дрель и сверла;
  • газовый шланг;
  • болгарка;
  • редуктор;
  • штуцер;
  • тиски.

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

После того как все оказалось собрано в одном месте, можно приступать к созданию оборудования. Но сначала нужно найти подходящую модель. Как правило, в интернете сравнительно легко обнаружить уже опробованные, а значит, вполне надежные образцы для подражания. В этом случае не рекомендуется менять размеры деталей, каким-либо образом стараясь адаптировать чертеж «под себя». Причина все та же — опасность газа.

Сборка оборудования

Работу проводят в такой последовательности:

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

  1. Сначала от трубы диаметром 40 мм болгаркой отрезают кусок необходимой длины.
  2. Его приводят в подобающий вид, используя для обработки наружного края шлифовальный станок, а для внутреннего — напильник.
  3. Затем занимаются трубой меньшего диаметра. Ее обрезают, обрабатывают, затем с помощью сварочного оборудования присоединяют к ней штуцер.
  4. Противоположный конец этой трубы закрывают — заваривают наглухо, потом эту часть шлифуют и сверлят в ней отверстие. Его диаметр — 0,9 мм.
  5. Собирают оба элемента. Чтобы избежать переделок, сначала их соединяют тремя металлическими прутами, чтобы проверить работу оборудования.
  6. Присоединяют «полуфабрикат» к газовому баллону для проверки работоспособности. Если никаких проблем не обнаруживается, то приступают к сборке.
  7. Металлические пруты удаляют, вновь сваривают заготовки в единую конструкцию. В последнюю очередь газовую горелку красят.

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

Готовый инструмент подключают к баллону с пропаном. Поскольку газ представляет опасность всегда, инструмент настоятельно рекомендуют подключать, используя редуктор.

Создание горелок в миниатюре

Это устройство называют горелкой Бунзена, она — лабораторный прибор, предназначенный для нагревания на открытом пламени. Это вертикальная трубка, установленная на подставке, к которой приварена металлическая трубка. Через нее идет подача газа. Плюс устройства — его безопасность для мастера: горелку можно держать в руках без боязни обжечься.

Оборудование из медных трубок

Конечно, самодельное устройство будет отличаться от оригинала, но на эффективности это не скажется.

Что понадобится для работы?

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

Как сделать газовую горелку Бунзена? Сначала нужно отыскать все необходимое. В этом случае рабочий комплект насчитывает меньше элементов. Для сборки инструмента потребуются:

  • плоскогубцы;
  • кусок толстой фанеры;
  • алмазный надфиль, напильник;
  • паяльник, ортофосфорная кислота;
  • медные тонкие трубки разных диаметров;
  • газовая горелка, уже отслужившая свой срок;
  • медная проволока, толстая игла для шприца и болт М8.

Подготовив этот минимальный набор, приступают к основной работе.

Изготовление горелки Бунзена

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

В этом случае сначала занимаются изготовлением первого элемента — тонкой трубки, идеальным кандидатом для которой станет отрезок длиной 100 мм, с диаметром 8 мм.

  1. Отрезанный кусок очищают от зазубрин с обеих сторон. Потом от трубы меньшего диаметра отрезают кусок длиной 40 мм.
  2. Создают мини-сопло газовой горелки. Для этого берут иглу для шприца, подпиливают треугольным алмазным надфилем, потом ее обламывают.
  3. Затем края зачищают тем же инструментом либо напильником. Чтобы открыть/прочистить канал, используют тонкую проволоку.
  4. Соединяют меньшую трубку, иглу и медную проволоку. Конец первой заготовки сжимают плоскогубцами так, чтобы можно было зафиксировать там иглу.
  5. Затем конец ее обрабатывают ортофосфорной кислотой, сбоку припаивают медную проволоку, потом запаивают щель в трубке.
  6. Места пайки промывают водой, чтобы предотвратить окислительные процессы. Затем элемент с помощью проволоки припаивают в трубке большего диаметра.
  7. В начале большей детали (напротив проволоки и иглы) проделывают отверстие для регулировочного болта (М8). Его вкручивают, затем проверяют работу.

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

Для удобства использования инструмента его устанавливают на самодельный штатив, изготовленный из небольшого куска фанеры. Для этого в нижней части горелки делают две проволочные петли. В крае штатива сверлят отверстие, в него вставляют кусок проволоки, на которую надевают соединительные элементы инструмента. Последний этап операции — проверка работоспособности газовой горелки, окончательная регулировка ее пламени.

Горелка из игл и капельниц

Это еще один несложный вариант, который позволит работать с маленькими деталями, но не потребует большого количества времени на сборку. Такое маленькое приспособление нельзя назвать «игрушкой»: эта газовая горелка способна выдавать температуру до 1000°. Для сборки конструкции используются простые подручные материалы.

Что нужно собрать для работы?

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

Чтобы можно было приступить к операции, понадобятся найти или купить:

  • иглы: от медицинского шприца и для накачивания мячей;
  • капельницы — две штуки;
  • шлифовальный камень;
  • медную проволоку;
  • паяльник, флюс;
  • термопистолет.

Для создания деталей потребуются несколько обычных инструментов — плоскогубцы, напильник. Для проверки и работы с мини-горелкой нужно заранее подготовить газовый баллон и емкость со сжатым воздухом.

Как сделать газовую горелку в миниатюре?

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

Процесс состоит из следующих этапов:

  1. Сначала в игле для накачивания мяча с помощью напильника делают небольшое отверстие (пропил). Оно должно располагаться на некотором расстоянии от середины. Можно купить изделие, в котором уже есть такое отверстие.
  2. Затем занимаются иглой от шприца: ее сгибают посередине, нужный угол составляет примерно 45°. После этого с помощью шлифовального камня стачивают срез ее кончика, чтобы получить ровное отверстие, превращающее иглу в согнутую трубку.
  3. Медицинскую иголку вставляют в «мячиковый» элемент таким образом, чтобы ее концы выступали наружу. Место, где трубка выходит из пропила, заматывают медной проволокой, обрабатывают флюсом и припаивают, так как герметичность в этом случае условие обязательное.
  4. К основаниям двух игл присоединяют капельницы, к ним сдвигают зажимы-регуляторы, которые будут рукоятками для регулировки подачи воздуха и газа. Элементы соединяют при помощи термопистолета. Затем к ним подсоединяют баллоны — со сжатым воздухом и газом.

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

В последнем случае главное не перепутать, что с чем соединить. Толстая трубка предназначена для топлива, тонкая — для воздуха. Давление можно изменять, используя зажимы капельницы.

Такая «скромная» мини-горелка в некоторых случаях сможет стать заменой заводскому инструменту. Например, если потребуется тонкая, почти ювелирная работа. Требование к ней одно — осторожность мастера, поскольку даже крохотное приспособление, работающее с газом, не перестает быть опасным.

Создание мощной газовой горелки

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

Если сравнивать этот вариант с предыдущими устройствами, то можно сказать, что это самое сложное, серьезное оборудование, которое требует крайне осторожного обращения во время эксплуатации. Такую газовую горелку используют для разной работы — для сжигания сорняков, для плавки металла и т. д.

Инструменты и необходимые материалы

В этом случае для создания аппарата потребуется значительно больше материалов и орудий труда. Из инструментов надо подготовить дрель с набором сверл (0,8 мм, 3,2 и 6,4 мм), кернер, паяльную лампу (припой, флюс) и разводной ключ. Теперь нужно познакомиться со списком материалов. Он внушителен:

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

  • соединительные муфты (1/2 и ¼ дюйма), резьбовой бочонок (1/2, 1/8 дюйма);
  • заглушка, имеющая внутреннюю резьбу (1/8), ниппель (1/2), футорка (1/4 и 1/8);
  • БРС — быстроразъемное соединение для горелок;
  • регулятор подачи газа (0,068-0,34 атм.);
  • стальная труба с резьбой;
  • лист металла, саморезы;
  • герметик.

Теперь о выборе фитингов: оптимальный вариант, позволяющий получить максимально надежную конструкцию, — латунные соединительные элементы.

Сборка газовой горелки

Первым делом занимаются подготовкой деталей. В центре заглушки просверливают отверстие, его диаметр — 0,8 мм. Затем берут трубу и на небольшом расстоянии от резьбы сверлят 4 отверстия, но уже используют сверло диаметром 3,2 мм. Они предназначены для пропускания газа.

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

  1. Приступают к сборке ниппельного узла. Сначала в него впаивают бочонок, затем эту деталь вкручивают в соединительную муфту.
  2. Ее, в свою очередь, присоединяют к противоположному концу металлического наконечника. Для надежности резьбовых соединений их предварительно обрабатывают герметиком.
  3. Латунную заглушку соединяют с резьбовым бочонком, сразу закручивая соединение до упора. Затем эту деталь вкручивают в муфту.
  4. Из металлического листа вырезают заготовку для конуса, затем ее аккуратно сгибают, а края сваривают. В узкой части делают отверстия. Конус фиксируют на конце трубы винтиками.
  5. Муфту соединяют со стальной трубой. Затем в нее вкручивают футорку, за ней — быстроразъемное соединение для горелок.
  6. После сборки устройства его подключают к емкости с топливом: регулятор подачи газа соединяют с баллоном, а БРС — с газовой горелкой.

Завершив этап соединения всех элементов, сразу эксплуатацию оборудования не начинают, поскольку сначала надо проверить все узлы на герметичность. Для этого используют традиционное средство — мыльный раствор. Пузыри станут доказательством некачественно выполненных соединений. Если устройство работают безукоризненно, то проверку работы газовой горелки можно без опаски начинать.

Меры предосторожности

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

Даже небольшое газовое оборудование остается источником повышенной опасности. Неправильное обращение с такой горелкой способно привести к пожару или сильному взрыву. Поэтому при работе надо обеспечить себе надежную защиту — надеть специальную обувь, очки и перчатки.

Баллоны с пропаном нельзя использовать при низкой температуре (ниже 0°). Если операция проводится в помещении, то нужно гарантировать ему качественное проветривание. Теперь о том, что делать нельзя. Строго запрещено:

  • оставлять баллоны под лучами солнца;
  • держать их в наклоненном положении;
  • проводить работу вблизи источников огня;
  • использовать оборудование без редуктора.

Как сделать газовую горелку: 4 варианта сборки и пошаговые инструкции

Регулярная проверка герметичности конструкции (особенно самодельной) — условие обязательное. При появлении запаха газа работу сразу же прекращают, перекрывая вентиль на баллоне.

Как сделать газовую горелку? Не слишком сложно, если мастер в качестве образца выбрал самую элементарную модель. И не очень просто, когда он хочет собрать мощную и максимально надежную конструкцию. Но в том и другом случае нельзя забывать о технике безопасности, так как привычный всем газ остается серьезной угрозой для здоровья людей и их имущества.

О том, как сделать газовую горелку, расскажет автор следующего видео:

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