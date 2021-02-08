Хозяева, которые имеют мастерскую, и часто работают в ней с металлом, нуждаются в специальном оборудовании, чтобы паять, сваривать, нагревать и соединять, а также изменять форму детали. Любая из этих операций не обходится без газовой горелки, приспособления удобного, простого и безотказного. Конечно, такой инструмент всегда можно приобрести в магазине, однако многие хозяева выбирают иной путь — самостоятельное изготовление устройства, которое в этом случае обойдется значительно дешевле. Если мастер-любитель не привык искать легких путей, то он может узнать, как сделать газовую горелку, найти материалы, а затем собрать относительно простой инструмент, затратив на его изготовление минимум времени.

Особенности газовой горелки

Главные привлекательные «черты» данного приспособления — простота использования, отсутствие неприятных запахов, копоти. Компактные его размеры — еще один плюс: газовую горелку можно использовать в любом месте. Обычная конструкция состоит из несколько обязательных элементов. К ним относится:

металлический корпус;

газовый шланг и трубка;

баллон с газом;

редуктор;

рукоятка;

хомуты;

сопло.

Газовую горелку называют пропановой, но она может работать и на смеси бутана и пропана. Из баллона по шлангу подается газ. Его подача регулируется краном на нем, но лучше максимально обезопасить себя, поэтому рекомендуют установить понижающий редуктор. С помощью запорного крана, располагающегося за основным вентилем, открывают либо перекрывают подачу газа. Интенсивность пламени регулируют рабочим краном.

Газовый шланг, по которому происходит подача топлива, подключен к насадке, на конце ее расположен ниппель. Оба элемента помещены в металлический стакан: именно в нем идет процесс создания горючей смеси — обогащение горючего газа кислородом. Затем она поступает в область сгорания через сопло. Чтобы обеспечить непрерывность процесса горения, в нем предусматриваются отверстия.

Как сделать газовую горелку самостоятельно?

Есть несколько вариантов изготовления необходимого устройства. Первый способ позволит получить желаемое спустя час (или несколько). Остальные варианты не относятся к элементарным способам, поэтому потребуют немного больше времени и усилий.

Сборка горелки из трубы

Это самый простой ответ на вопрос, как сделать газовую горелку, но осторожность все же необходима, поскольку работать мастеру придется с взрывоопасным веществом. Малейшая оплошность может стать причиной серьезных неприятностей.

Данный инструмент прост, но он даст возможность заниматься прогревом деталей перед сваркой, подготавливать детали к ковке. С помощью нехитрого приспособления можно даже провести ремонт кровли из битума.

Материалы, инструменты

Для изготовления газовой горелки потребуется подготовить небольшой набор материалов и инструментов. В него входят:

два отрезка труб разного диаметра;

шлифовальный станок (напильник);

термостойкая краска;

металлический прут;

сварочный аппарат;

баллон с пропаном;

дрель и сверла;

газовый шланг;

болгарка;

редуктор;

штуцер;

тиски.

После того как все оказалось собрано в одном месте, можно приступать к созданию оборудования. Но сначала нужно найти подходящую модель. Как правило, в интернете сравнительно легко обнаружить уже опробованные, а значит, вполне надежные образцы для подражания. В этом случае не рекомендуется менять размеры деталей, каким-либо образом стараясь адаптировать чертеж «под себя». Причина все та же — опасность газа.

Сборка оборудования

Работу проводят в такой последовательности:

Сначала от трубы диаметром 40 мм болгаркой отрезают кусок необходимой длины. Его приводят в подобающий вид, используя для обработки наружного края шлифовальный станок, а для внутреннего — напильник. Затем занимаются трубой меньшего диаметра. Ее обрезают, обрабатывают, затем с помощью сварочного оборудования присоединяют к ней штуцер. Противоположный конец этой трубы закрывают — заваривают наглухо, потом эту часть шлифуют и сверлят в ней отверстие. Его диаметр — 0,9 мм. Собирают оба элемента. Чтобы избежать переделок, сначала их соединяют тремя металлическими прутами, чтобы проверить работу оборудования. Присоединяют «полуфабрикат» к газовому баллону для проверки работоспособности. Если никаких проблем не обнаруживается, то приступают к сборке. Металлические пруты удаляют, вновь сваривают заготовки в единую конструкцию. В последнюю очередь газовую горелку красят.

Готовый инструмент подключают к баллону с пропаном. Поскольку газ представляет опасность всегда, инструмент настоятельно рекомендуют подключать, используя редуктор.

Создание горелок в миниатюре

Это устройство называют горелкой Бунзена, она — лабораторный прибор, предназначенный для нагревания на открытом пламени. Это вертикальная трубка, установленная на подставке, к которой приварена металлическая трубка. Через нее идет подача газа. Плюс устройства — его безопасность для мастера: горелку можно держать в руках без боязни обжечься.

Оборудование из медных трубок

Конечно, самодельное устройство будет отличаться от оригинала, но на эффективности это не скажется.

Что понадобится для работы?

Как сделать газовую горелку Бунзена? Сначала нужно отыскать все необходимое. В этом случае рабочий комплект насчитывает меньше элементов. Для сборки инструмента потребуются:

плоскогубцы;

кусок толстой фанеры;

алмазный надфиль, напильник;

паяльник, ортофосфорная кислота;

медные тонкие трубки разных диаметров;

газовая горелка, уже отслужившая свой срок;

медная проволока, толстая игла для шприца и болт М8.

Подготовив этот минимальный набор, приступают к основной работе.

Изготовление горелки Бунзена

В этом случае сначала занимаются изготовлением первого элемента — тонкой трубки, идеальным кандидатом для которой станет отрезок длиной 100 мм, с диаметром 8 мм.

Отрезанный кусок очищают от зазубрин с обеих сторон. Потом от трубы меньшего диаметра отрезают кусок длиной 40 мм. Создают мини-сопло газовой горелки. Для этого берут иглу для шприца, подпиливают треугольным алмазным надфилем, потом ее обламывают. Затем края зачищают тем же инструментом либо напильником. Чтобы открыть/прочистить канал, используют тонкую проволоку. Соединяют меньшую трубку, иглу и медную проволоку. Конец первой заготовки сжимают плоскогубцами так, чтобы можно было зафиксировать там иглу. Затем конец ее обрабатывают ортофосфорной кислотой, сбоку припаивают медную проволоку, потом запаивают щель в трубке. Места пайки промывают водой, чтобы предотвратить окислительные процессы. Затем элемент с помощью проволоки припаивают в трубке большего диаметра. В начале большей детали (напротив проволоки и иглы) проделывают отверстие для регулировочного болта (М8). Его вкручивают, затем проверяют работу.

Для удобства использования инструмента его устанавливают на самодельный штатив, изготовленный из небольшого куска фанеры. Для этого в нижней части горелки делают две проволочные петли. В крае штатива сверлят отверстие, в него вставляют кусок проволоки, на которую надевают соединительные элементы инструмента. Последний этап операции — проверка работоспособности газовой горелки, окончательная регулировка ее пламени.

Горелка из игл и капельниц

Это еще один несложный вариант, который позволит работать с маленькими деталями, но не потребует большого количества времени на сборку. Такое маленькое приспособление нельзя назвать «игрушкой»: эта газовая горелка способна выдавать температуру до 1000°. Для сборки конструкции используются простые подручные материалы.

Что нужно собрать для работы?

Чтобы можно было приступить к операции, понадобятся найти или купить:

иглы: от медицинского шприца и для накачивания мячей;

капельницы — две штуки;

шлифовальный камень;

медную проволоку;

паяльник, флюс;

термопистолет.

Для создания деталей потребуются несколько обычных инструментов — плоскогубцы, напильник. Для проверки и работы с мини-горелкой нужно заранее подготовить газовый баллон и емкость со сжатым воздухом.

Как сделать газовую горелку в миниатюре?

Процесс состоит из следующих этапов:

Сначала в игле для накачивания мяча с помощью напильника делают небольшое отверстие (пропил). Оно должно располагаться на некотором расстоянии от середины. Можно купить изделие, в котором уже есть такое отверстие. Затем занимаются иглой от шприца: ее сгибают посередине, нужный угол составляет примерно 45°. После этого с помощью шлифовального камня стачивают срез ее кончика, чтобы получить ровное отверстие, превращающее иглу в согнутую трубку. Медицинскую иголку вставляют в «мячиковый» элемент таким образом, чтобы ее концы выступали наружу. Место, где трубка выходит из пропила, заматывают медной проволокой, обрабатывают флюсом и припаивают, так как герметичность в этом случае условие обязательное. К основаниям двух игл присоединяют капельницы, к ним сдвигают зажимы-регуляторы, которые будут рукоятками для регулировки подачи воздуха и газа. Элементы соединяют при помощи термопистолета. Затем к ним подсоединяют баллоны — со сжатым воздухом и газом.

В последнем случае главное не перепутать, что с чем соединить. Толстая трубка предназначена для топлива, тонкая — для воздуха. Давление можно изменять, используя зажимы капельницы.

Такая «скромная» мини-горелка в некоторых случаях сможет стать заменой заводскому инструменту. Например, если потребуется тонкая, почти ювелирная работа. Требование к ней одно — осторожность мастера, поскольку даже крохотное приспособление, работающее с газом, не перестает быть опасным.

Создание мощной газовой горелки

Если сравнивать этот вариант с предыдущими устройствами, то можно сказать, что это самое сложное, серьезное оборудование, которое требует крайне осторожного обращения во время эксплуатации. Такую газовую горелку используют для разной работы — для сжигания сорняков, для плавки металла и т. д.

Инструменты и необходимые материалы

В этом случае для создания аппарата потребуется значительно больше материалов и орудий труда. Из инструментов надо подготовить дрель с набором сверл (0,8 мм, 3,2 и 6,4 мм), кернер, паяльную лампу (припой, флюс) и разводной ключ. Теперь нужно познакомиться со списком материалов. Он внушителен:

соединительные муфты (1/2 и ¼ дюйма), резьбовой бочонок (1/2, 1/8 дюйма);

заглушка, имеющая внутреннюю резьбу (1/8), ниппель (1/2), футорка (1/4 и 1/8);

БРС — быстроразъемное соединение для горелок;

регулятор подачи газа (0,068-0,34 атм.);

стальная труба с резьбой;

лист металла, саморезы;

герметик.

Теперь о выборе фитингов: оптимальный вариант, позволяющий получить максимально надежную конструкцию, — латунные соединительные элементы.

Сборка газовой горелки

Первым делом занимаются подготовкой деталей. В центре заглушки просверливают отверстие, его диаметр — 0,8 мм. Затем берут трубу и на небольшом расстоянии от резьбы сверлят 4 отверстия, но уже используют сверло диаметром 3,2 мм. Они предназначены для пропускания газа.

Приступают к сборке ниппельного узла. Сначала в него впаивают бочонок, затем эту деталь вкручивают в соединительную муфту. Ее, в свою очередь, присоединяют к противоположному концу металлического наконечника. Для надежности резьбовых соединений их предварительно обрабатывают герметиком. Латунную заглушку соединяют с резьбовым бочонком, сразу закручивая соединение до упора. Затем эту деталь вкручивают в муфту. Из металлического листа вырезают заготовку для конуса, затем ее аккуратно сгибают, а края сваривают. В узкой части делают отверстия. Конус фиксируют на конце трубы винтиками. Муфту соединяют со стальной трубой. Затем в нее вкручивают футорку, за ней — быстроразъемное соединение для горелок. После сборки устройства его подключают к емкости с топливом: регулятор подачи газа соединяют с баллоном, а БРС — с газовой горелкой.

Завершив этап соединения всех элементов, сразу эксплуатацию оборудования не начинают, поскольку сначала надо проверить все узлы на герметичность. Для этого используют традиционное средство — мыльный раствор. Пузыри станут доказательством некачественно выполненных соединений. Если устройство работают безукоризненно, то проверку работы газовой горелки можно без опаски начинать.

Меры предосторожности

Даже небольшое газовое оборудование остается источником повышенной опасности. Неправильное обращение с такой горелкой способно привести к пожару или сильному взрыву. Поэтому при работе надо обеспечить себе надежную защиту — надеть специальную обувь, очки и перчатки.

Баллоны с пропаном нельзя использовать при низкой температуре (ниже 0°). Если операция проводится в помещении, то нужно гарантировать ему качественное проветривание. Теперь о том, что делать нельзя. Строго запрещено:

оставлять баллоны под лучами солнца;

держать их в наклоненном положении;

проводить работу вблизи источников огня;

использовать оборудование без редуктора.

Регулярная проверка герметичности конструкции (особенно самодельной) — условие обязательное. При появлении запаха газа работу сразу же прекращают, перекрывая вентиль на баллоне.

Как сделать газовую горелку? Не слишком сложно, если мастер в качестве образца выбрал самую элементарную модель. И не очень просто, когда он хочет собрать мощную и максимально надежную конструкцию. Но в том и другом случае нельзя забывать о технике безопасности, так как привычный всем газ остается серьезной угрозой для здоровья людей и их имущества.

О том, как сделать газовую горелку, расскажет автор следующего видео: