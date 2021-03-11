Ремонт или самостоятельная сборка мебели — те операции, во время которых иногда приходится разрезать стекло. Владельцы его могут пойти простым путем — доверить работу специалисту. Однако многие хозяева и не думают об этом выходе из положения. Поэтому они узнают, как правильно резать стекло, а потом применяют полученные знания на практике. Эту работу нельзя назвать невыполнимой миссией, однако и она имеет свои особенности и требования, ведь стекло — вещь хрупкая, а при неосторожном обращении и опасная.

Выбор инструмента

Перед тем как рассматривать вопрос, как правильно резать стеклорезом, мастеру-дебютанту надо «вооружиться», а значит, ему придется выбрать и купить инструмент в том случае, если его в хозяйстве не оказалось. Существует три вида механических приспособлений. Поэтому сначала нужно или выбрать один из них, или приобрести сразу все, чтобы получить хорошую возможность попрактиковаться.

Алмазный стеклорез

Такой «драгоценный» инструмент походит как опытным мастерам, так и новичкам, однако последним потребуется тренировка. В этом приспособлении в роли резца выступает алмаз, который впаян в металлическую головку инструмента. Рукоятка его, как и у простых «коллег», сделана из пластика или дерева.

Если раньше для ручных орудий использовались только натуральные камни, то теперь их частично заменили искусственные алмазы. Бюджетные модели оснащаются минералами, имеющими криволинейную кромку реза. В дорогих стеклорезах резцы иные: этот четырехгранные камни, наклоненные на 20° к оси реза. Последние отличаются качеством и глубиной бороздки, однако для работы с ними нужен навык.

Стоимость алмазных стеклорезов зависит от вида камня. Инструменты с натуральными минералами дороже, зато их хватает на разрезание 10-15 км стекла, причем приспособлениям вынуждены поддаваться даже стекла сантиметровой толщины. Стеклорезы с искусственными алмазами намного «скромнее» своих «элитных» коллег. Их максимальный «километраж» ограничивается 5 км, они способны справиться с материалом, максимальная толщина которого 5 мм.

Роликовое орудие труда

Это самый простой инструмент, который можно найти в любом магазине. Главный плюс роликового стеклореза — недорогая цена. Его рабочий элемент — ролик, изготовленный из твердого сплава. Материалы — карбид вольфрама, карборунд, победит и другие сплавы, которые тверже кварца.

Чаще эти стеклорезы имеют несколько сменных роликов (3-6): когда первый элемент становится тупым, его заменяют другим. Для этого ослабляют винт и проворачивают круг, на котором закреплены резцы.

Если говорить о первом знакомстве с такой работой, то роликовый стеклорез является фаворитом из-за простоты работы с ним. Однако для него требуется больший нажим.

Масляный стеклорез

Он мало отличается от роликовой разновидности: конструкция этого инструмента схожа, а рабочий резец для облегчения процедуры смазывается специальным маслом, для которого в инструменте предусмотрен резервуар. При вращении резца продукт смачивает его, снижая трение, гарантируя качество реза. Когда инструмент не используется, смазочная жидкость не вытекает.

Достоинства этих моделей — лучшее раскалывание по линии реза, более долгий срок службы из-за минимального износа резца. Если сравнивать масляный стеклорез с роликовой разновидностью, то у первого инструмента срок эксплуатации в 15 раз дольше.

Кроме этих моделей существуют специальные приспособления — круговые стеклорезы, которые позволяют вырезать не только окружности, но и овалы (эллипсы). Данные инструменты отличаются конструктивно. Они очень похожи на циркуль.

Техника безопасности

Стекло — материал хрупкий, поэтому требует осторожного обращения. Опасны и крупные и мелкие осколки. Первыми легко нанести себе серьезные раны. Вторые можно не заметить, а результатом станет нагноение. Поэтому при работе с материалом нужно соблюдать несколько правил.

Работать со стеклом рекомендуют только в защитных очках, так как острые частицы могут попасть в глаза. В этом случае извлекать их самостоятельно запрещается. Печатки — второй элемент, которые необходим для проведения операции. Оптимальный вариант — матерчатая защита с резиновыми покрытиями на пальцах.

После того как процедура разрезания окончена, рабочее место тщательно убирают. Материал, который использовался для этой цели, обязательно выкидывают. Может понадобиться помощь бытовой техники: лучший прибор в этом случае — пылесос с контейнером для пыли. Альтернатива — агрегат с одноразовым мешком.

Корректный выбор стекла

Ответ на вопрос, как правильно резать стеклорезом, не единственное, что может заинтересовать будущих резчиков стекла. Чтобы не столкнуться с возможными проблемами, надо узнать, на какие моменты обращают внимание при выборе материала.

Признаком качественных изделий является зеленоватый или голубой оттенок торцов. Поцарапанные листы — причина отказаться от приобретения или использования такого стекла в каких-либо целях. Если во время производства была нарушена технология (прокатывание, охлаждение), то на изделиях могут образоваться полосы с неконтрастными границами, микронеровности и т. д. Такие листы лучше не использовать в роли оконных стекол: они будут искажать изображение.

Есть прямая зависимость между толщиной стекла и размерами рамы, в которую его будут вставлять. Если они менее 600 мм (высота, ширина), то оптимальным будет материал 2-2,5 мм. Когда один из параметров превышает это значение, необходимо брать более толстые стекла — от 3,5 до 4 мм.

Как правильно резать стеклорезом?

У этой работы мелочей нет, поэтому все этапы требуют предельного внимания.

Что потребуется для работы?

Стекло и стеклорез не единственное, что нужно подготовить. Поэтому сначала лучше «огласить весь список». В него входит:

рабочий стол с идеально ровной поверхностью;

линейка (ровная рейка), рулетка, угольник;

наждачная бумага (напильник, камень);

нитки, ткань, растворитель;

резиновая киянка.

Металлическая линейка — идеальный вариант. Лучше поискать довольно толстый инструмент, подходящий для упора стеклореза: минимальная толщина его — 8 мм. Специалисты используют линейки с присосками. Поскольку такого инструмента в хозяйстве обычно нет, давно придумана альтернатива. Это металлическая линейка с наклеенной полосой тонкой резины.

Не обойтись без маркера, а карандаш сможет исполнить роль подставки, необходимой для разламывания небольшого стеклянного листа по линии реза.

Подготовка рабочего места

Из-за хрупкости материала к рабочей поверхности предъявляют жесткие требования.

Она должна быть абсолютно ровной, потому что на стекло во время разрезания оказывается серьезной давление. Если основание будет с неровностями, то вероятность, что стекло треснет не в том месте, велика. Последствием станет невозможность использовать стеклянную заготовку, а это обещает дополнительные расходы и новую работу. Абсолютно чистая поверхность стекла — требование обязательное. Поэтому сначала его моют мыльным раствором (средством для мытья стекол), потом вытирают газетами либо бумажными полотенцами. Последний этап — обезжиривание растворителем. Им сможет стать ацетон, керосин или Уайт-спирит.

Самой лучше лучшей поверхностью станет кусок фанеры или ДВП. Чтобы предотвратить образование царапин, под стекло рекомендуют подстелить какую-либо ткань, большой кусок резины, клеенку или толстую пленку. Такая надежная «прокладка» убережет поверхность и обеспечит лучшее сцепление.

Разрезание стекла

Любой дебют требует неторопливости, осторожности и аккуратности. Это абсолютно справедливо и для опасного стекла.

Сначала его размечают. Для проведения линии используют длинную металлическую или деревянную линейку, рулетку либо абсолютно ровную рейку. Второй нужный инструмент — маркер для стекла (фломастер), который оставляет максимально тонкую линию. Потом на обоих концах проведенной линии делают небольшие надрезы-метки. К стеклу прикладывают линейку, берут стеклорез и проводят линию, прикладывая небольшое усилие. Давление к краю стекла должно немного ослабнуть, чтобы предотвратить скол материала и порчу инструмента. Алмазный стеклорез держат точно так же, как карандаш или авторучку, с небольшим наклоном. Роликовый и масляный — перпендикулярно поверхности. В первом случае на стекле должен остаться едва заметный след — бесцветная тонкая линия, во втором она должна побелеть, а работа обязана сопровождаться характерным потрескиванием. Линию проводят только раз. Второй рез по этому же месту запрещается. Под кусок надрезанного стекла подкладывают ровную рейку или небольшой брусок, чтобы произвести разламывание материала по линии реза. Предварительно по ней постукивают ручкой стеклореза с обратной стороны, чтобы немного углубить трещину, тем самым облегчив предстоящую операцию. Подготовленное стекло аккуратно разламывают. Как правило, для этого не требуется чрезмерных усилий.

Когда необходимо отломить тонкую полоску, либо пользуются плоскогубцами, либо стеклорезом, на котором есть специальные пазы, предназначенные для этой цели.

Особенности разламывания

На этом этапе надо остановиться, поскольку для каждого вида заготовок существует своя технология.

Фигуры из тонкого стекла — до 5 мм. В этом случае материал разламывают руками. Перчатки обязательны. Заготовки из более толстого изделия — более 5 мм. Для «извлечения» детали рекомендуют использовать кусачки или плоскогубцы, на губки которых надеты трубочки из резины или пластика. Толстый материал и узкие полосы. Чтобы максимально упростить работу, под линию реза подкладывают тонкий и длинный неметаллический предмет (например, карандаш, спички), затем на материал надавливают ладонями с противоположных сторон.

Иного метода требуют большие и толстые куски. Лист укладывают на стол так, чтобы линия реза располагалась в 30-50 мм от его края. Половину, лежащую на мебели, придерживают одной рукой, а другой резко надавливают на ту, что «висит в воздухе». Чтобы кусок случайно не упал, лучше работать с ассистентом.

Очень толстый материал (более 10 мм) — причина другого подхода. Операцию тоже проводят на столе, однако риску делают на обеих сторонах стекла. Перед тем как приступать к разламыванию, линию реза (от начала до конца) простукивают резиновой киянкой (либо ручкой стеклореза) до тех пор, пока не образуется трещина.

Последний этап любой операции — тщательная обработка линии среза. Для нее подходит наждачная бумага, напильник (надфиль) с бархатной насечкой или точильный камень.

Как можно сделать стеклянный круг?

Как правильно резать стеклорезом, если требуется такая заготовка? Есть несколько способов, которые позволяют достичь цели. Однако выбор зависит от нескольких факторов — от диаметра изделия, от толщины стекла.

Самый логичный из вариантов — использование циркульного стеклореза. Но такой инструмент очень редко есть в хозяйстве. Поэтому часто приходится искать замену приспособлению. Альтернатива существует: это циркульный инструмент, сделанный из обычного стеклореза. Работа состоит из нескольких этапов.

Сначала на стекле отмечают центр будущей фигуры. На нем фиксируют присоску. К ней привязывают прочную нить (леску), а к ее другому концу — стеклорез, но так, чтобы длина веревки равнялась радиусу будущего круга.

Нить натягивают, затем инструментом проводят линию. Дополнительно делают разрезы-перпендикуляры на четырех сторонах стекла, они позволят без особых проблем «добыть» круг из материала. Если лист большой, то чертят много лучей. Стекло берут в руки, аккуратно нажимают на его края со всех сторон. После этого от круга достаточно легко отламывают «лишние» элементы.

Как разрезают стекло без стеклореза?

Операция выполнима и без инструмента. Есть два популярных метода.

Вода и ножницы

Сразу надо сказать, что данный способ подходит только для получения прямоугольных элементов. Стекло тоже поддастся не любое: этот вариант годится только для изделий, максимальная толщина которых составляет 3 мм. Используемый инструмент — обычные, но острые ножницы.

Материал помещают в емкость с теплой водой, где и вырезают нужную фигуру. Чтобы не ошибиться с размерами, на стекло заранее наклеивают шаблон. По линиям реза проводят острой частью ножниц, затем отламывают ненужные элементы. Чем толще слой воды будет в емкости (над стеклом), тем проще окажется работа.

Вода, спирт и нитки

Этот способ дает шанс «отрезать лишнее» от практически любой фигуры, но может привести не к тому результату, которого ожидает мастер. Операция проходит так:

Сначала на материале чертят линии. Затем нитки пропитывают спиртом (бензином), выкладывают их на «границы» и поджигают. Стекло с догорающей пряжей опускают в емкость с холодной водой. В этот момент из-за разницы температур оно должно треснуть. Изделие достают из жидкости, надламывают по линиям, затем зачищают влажной наждачной бумагой. Сложная фигура может «не покориться» с первого раза, поэтому для таких заготовок операцию рекомендуют повторить. Главное в этом случае — точная фиксация нитей.

Такая работа опасна, потому что по неосторожности можно пожечь предметы в комнате. Заменой огню сможет стать паяльник, имеющий мощность как минимум 60 Вт, или инструмент для выжигания, но и в этом случае нужна осторожность.

Фигурная резка материала

В этом случае используют шаблон. Лучшим материалом для таких лекал является фанера. Сначала по линии проводят стеклорезом, стараясь сохранять силу нажима одинаковой по всей длине. Все остальные этапы (проведение перпендикуляров, удаление стекла) проводят точно так же, как и при работе с кругами. Если говорить об инструменте-фаворите, то им будет алмазный стеклорез, который не требует большого нажима, поэтому линия получится более точной.

Работа с «неправильным стеклом»

Оргстекло и акриловые изделия также не требуют манипуляций со стеклорезом. Для материалов толщиной до 2 мм для надреза можно использовать обычный нож. С более толстыми листами справится ножовка по металлу, ручной резак, болгарка и трехзубый пильный диск. Еще один претендент — электролобзик, у которого есть функция контроля оборотов.

Возможные ошибки начинающих мастеров

Первое знакомство редко проходит гладко. Чаще мастера сталкиваются с различными трудностями. Типичными можно назвать несколько ошибок.

Использование при резке рифленого стекла не роликового инструмента, а другой модели. Слишком медленная работа. Рез нужно делать быстро. Например, метр разрезают примерно за две секунды. Неоднократное прокатывание. Этот способ не гарантирует качество, так как в этом случае заготовка разламывается неровно. Выбор не той стороны при работе с матовыми, узорчатыми и рифлеными изделиями: рез нужно делать на гладкой поверхности. Несоблюдение размеров. Если стекло предназначено для рамы, то необходимо отнять несколько миллиметров: заготовка должна быть чуть меньше конструкции. Работа без предварительной проверки инструмента. Заточку нужно проверять в любом случае: как у нового инструмента, так и у того, который уже использовался. Для этого этапа подходят обрезки стекла.

Если при тестовой резке слышится неприятный скрип, то это значит, что стеклорез затупился и нуждается в замене или в заточке. Исправить инструмент поможет мелкозернистый абразивный камень, алмазный диск (для роликовых моделей) или брусок, имеющий алмазное напыление (для таких же стеклорезов). Однако добиться высокого качества без дорогого оборудования не получится.

Резку стекла нельзя назвать сложным процессом, поэтому любой новичок «стеклянных дел», узнавший, как правильно резать стеклорезом, после небольшой практики овладеет этим ремеслом. Главное для него — основательный подход, аккуратность, знание мельчайших деталей и острый, идеальный инструмент.

Как правильно резать стеклорезом? Если остались какие-либо вопросы, то, возможно, на них ответит мастер из следующего видео: