Абсолютно любой режущий инструмент нуждается в периодической заточке. Справедливо это и для очень простых приспособлений, без которых не обходится ни один дом. Ножниц, как и ножей, в нем несколько, причем чаще их покупают разных видов. Но все они со временем тупятся, поэтому работа с ними становится настоящим испытанием для нервной системы. Некоторые хозяева не утруждают себя возвращением остроты лезвиям: они просто покупают новые изделия. Другие, наоборот, интересуются, как наточить ножницы. Есть несколько ответов на этот вопрос, причем большинство из таких операций не отнимет много сил и времени. Однако каждый из методов требует правильных действий.

Причины потери ножницами остроты

Перед тем как интересоваться, как наточить ножницы, нужно понять, почему простейший режущий инструмент затупился, потому что не всегда виновниками становятся лезвия.

Иногда все дело в винте, который скрепляет элементы инструмента. Со временем он ослабляется, поэтому ножницы перестают плотно прилегать, а владельцы винят во всем тупизну лезвий. Данная проблема разрешима: винт можно закрепить плоскогубцами или отверткой. В этом случае их сначала раскрывают, а потом аккуратно, понемногу проворачивают крепежный элемент.

Однако такую восстановительную процедуру позволяют провести далеко не все изделия. Неразборные приспособления таким способом не исправить, но для них существует другой. Ножницы также раскрывают, укладывают на наковальню, затем корректируют положение заклепки молотком, слегка расплющивая ее.

Иногда резать мешает плохой ход ножниц. В этом случае на ось соединения наносят несколько капель масла, предназначенного для швейных машин. Затем раскрывают и закрывают части инструмента, чтобы сделать работу с ножницами более удобной. Если эти манипуляции не принесли желанного результата, то лезвия ножниц хозяевам предстоит заострить.

В некоторых случаях качественной работе инструмента мешают загрязнения, которые могут быть невидимыми. Чтобы избавиться от них, ватный диск смачивают спиртом, затем протирают им лезвия. Иногда такая несложная операция — все, что требуется для возвращения ножницам их работоспособности.

Как наточить ножницы?

Наточить или купить? Если инструмент стоит недорого, а старый совсем не режет, то имеет смысл приобрести новый, качественный инструмент. Однако с дорогими моделями часто прощаться не хочется, особенно если они полностью устраивают владельцев, но немного затупились.

Метод заточки ножниц зависит от их вида. Домашние инструменты позволяют относительно легко исправить положение. Очень часто заточку производят при помощи простых подручных материалов, которые найдутся в любом доме. В некоторых случаях работа завершается успешно, но приемлемого результата получается добиться далеко не всегда.

Есть инструменты суперострые, профессиональные (портновские, поварские, парикмахерские, маникюрные и т. д.). Они требуют специального станка и квалифицированного мастера, так как вернуть таким приспособлениям остроту вряд ли получится, а испортить их, наоборот, очень легко.

Чтобы получить желанный результат, перед началом знакомства со всеми возможными методами, нужно узнать о правилах заточки режущего инструмента.

Если размер ножниц позволяет зафиксировать их лезвия, то этим этапом лучше не пренебрегать. Угол наклона приспособления для заточки и лезвия должны точно совпадать, иначе результат может разочаровать мастера.

Двигают заточный инструмент от ручек к кончику лезвия. Работают только в одном направлении — от себя или на себя. Чаще выбирают первый способ. Проверять остроту инструмента лучше тканью, так как с бумагой способны справиться даже самые «тупенькие» ножницы.

Экспресс-методы: помощь простых предметов

Это самые простые способы, не требующие каких-либо специальных материалов. Их главный минус — невозможность качественной заточки: с помощью таких материалов и предметов возможна лишь правка режущих кромок.

Ножницы + нож

Этот способ может помочь в том случае, если инструмент еще не очень тупой, потому что это вид правки, а не заточки. Ножом водят по режущей кромке лезвий, точно соблюдая, вернее, повторяя, угол заводской заточки. Данный метод (но, по понятным причинам, другой дуэт — нож и нож) нередко используют повара.

Иголка, булавка, скрепка или шило

Такой оригинальный вариант коррекции рекомендуют использовать для обычных ножниц. В некоторых случаях он помогает исправить и портновское «оружие». Сначала части инструмента раздвигают, помещают между ними иглу (булавку, скрепку и т. д.) так, чтобы она располагалась на лезвиях.

Потом ножницы смыкают, начинают сдвигать, одновременно перемещая предмет по всей длине режущих кромок. Такие движения делают 10-15 раз, затем лезвия проверяют на бумаге или ткани. Если мастеру кажется, что лезвия еще недостаточно острые, то процедуру повторяют.

Помощь батареек (АА, ААА)

Это своеобразные точильные мини-камни, между которыми располагают части ножниц. Сначала инструмент раскрывают, затем начинают «резать» батарейку, проводя ее по всей длине лезвий. В этом случае очень сильный нажим не требуется: с ее корпусом должны контактировать только края ножниц, которые заточены под углом. После завершения корректировки остроту орудия труда проверяют.

Заточка пищевой фольгой

Такой практичный материал тоже найдется почти в любом доме. В этом случае хозяевам придется пожертвовать куском длиной 200-300 мм. Фольгу предварительно подготавливают: либо складывают в несколько слоев (6-8), либо просто сжимают в комок. Затем импровизированный «точильный брусок» режут на узкие полоски, используя всю длину лезвий. Чем больше разрезов материала будет произведено, тем острее должен стать инструмент.

Металлическая губка для чистки

И это приспособление популярно, поэтому данный вариант тоже можно испробовать. В этом случае с изделием поступают точно так же, как и с фольгой. Его разрезают, задействуя при заточке всю длину лезвий. Поскольку стружка будет получаться мелкой, колючей и «приставучей», процедура требует газетного листа, настеленного на стол (либо уложенного в сухую мойку), или мусорного ведра.

Посуда в роли точильного приспособления

В предыдущих способах работает сочетание «металл-металл», однако есть и другие «ассистенты» — стеклянные. Наточить ножницы можно с помощью фарфоровой чашки, стакана, банки или бутылки.

Край дна первой — вполне качественная абразивная поверхность. По нему сначала проводят одним лезвием, затем другим. Операцию начинают с острия, двигая инструмент на себя. Перемещение «туда-сюда» запрещено: таким образом можно окончательно испортить режущие поверхности. Если есть необходимость, то заточку повторяют. Стакан должен быть «классическим» — толстостенным и граненым. Способ подходит для тех ножниц, длина лезвий которых позволяет точить инструмент, заводя одно из них внутрь посуды. В этом случае используют ее стенки, а не дно. Двигают ножницы тоже на себя, предварительно охватив край стакана лезвиями. Узкая стеклянная банка или бутылка (последняя — для небольших инструментов). Это еще один метод, который нередко вызывает недоумение. Однако эффективность его доказана практиками. Для заточки ищут емкость определенного размера: оптимальна посуда, диаметр горлышка которой составляет 100-120 мм. Или банка с узкой «талией». Левой рукой ее удерживают, а инструментом пытаются разрезать. Сначала ножницы раскрывают, затем лезвиями захватывают банку, потом с нажимом проводят до их кончиков. Абразивом в этом случае работает стекло. Его частички откалываются при заточке. Поэтому газета или ведро — «помощники» необходимые.

Четвертый вариант подручного инструмента — абразивная поверхность коробка спичек. Это слой обязан быть сплошным. Данный способ больше подходит для канцелярских инструментов. В этом случае боковую часть коробка режут на очень тонкие полоски, не забывая о том, что нужно использовать всю длину лезвий. Чем больше «отходов» получится, тем острее будут ножницы. Наточенный инструмент перед проверкой протирают бумажной салфеткой.

Помощь строительных материалов, инструментов, оборудования

В этом списке находятся те кандидаты, которые можно легко обнаружить практически в любом домашнем наборе инструментов. Однако и здесь долговременный эффект гарантируют лишь два «труженика» — шлифовальный камень и точильный станок. И только в том случае, если мастер действует правильно, не нарушает заводской угол заточки инструмента.

Использование наждачной бумаги

Это один из самых простейших способов, но он годится только для тех лезвий, которые не очень затуплены. Необходимая зернистость наждачной бумаги — 150-200 мкм. В этом случае понадобится не очень большой, но и не совсем маленький кусок наждачной бумаги. Согнутого вдвое, его должно хватать на всю длину лезвий.

Его сгибают пополам так, чтобы получившаяся ширина позволяла сделать достаточное количество резов, в идеале — примерно 15-20. Затем, как и в случае со спичечным коробком, из наждачки делают мелкую бахрому. После нескольких резов инструмент проверяют, разрезая бумагу, затем ткань. После завершения заточки ножницы также протирают салфеткой.

Возможная альтернатива наждачной бумаге — скотч-брайт. Эти гибкие изделия используют в разных целях — для чистки посуды, в авторемонте и т. д. Подходят они и для решения задачи «Как наточить ножницы».

Помощь напильника

Это еще один простой ответ на вопрос, как наточить ножницы. Подойдет любой инструмент: как плоский, так и трехгранный, обычный (№3 и №4) или имеющий алмазное напыление. В данном случае каждое лезвие обрабатывают отдельно. Части ножниц раздвигают, затем с небольшим нажимом проводят напильником по краю одной, потом их переворачивают и аналогично точат другую поверхность.

Чтобы гарантировать эффективность и удобство заточки, используют тиски, в которых ножницы прочно фиксируют в раскрытом состоянии. Обработку проводят только вдоль — от себя или на себя, в одном направлении. Поперечные движения и рывки взад-вперед режущим поверхностям также противопоказаны. Действуя таким образом, инструмент можно испортить, причем безвозвратно — без шанса восстановить лезвия. Заусенцы снимают наждачной бумагой.

Использование точилок для ножей

Некоторые модели таких удобных (иногда — просто спасительных) приспособлений имеют специальные отверстия, предназначенные именно для ножниц. Это тоже вариант, однако, как и в большинстве случаев, качество заточки с помощью этого оборудования может быть не самым лучшим. Причина — невозможность точно контролировать угол. Поэтому перед покупкой приглянувшегося приспособления не помешает почитать отзывы.

Как наточить ножницы точильным камнем?

Этот метод не отличается простотой, так как времени на операцию затрачивается много. Оптимальный вариант — ножницы, имеющие откручивающийся винт. Заточка состоит из нескольких этапов:

Сначала камень заворачивают в ткань и смачивают водой. Для ножниц с разборным соединением крепежный винт выкручивают. Части инструмента с заклепкой раздвигают до максимального положения. Потом их надежно фиксируют в тисках так, чтобы ножницы были абсолютно неподвижны. Сначала о грубую поверхность затачивают одно лезвие. Главное для мастера — сохранение заводского угла заточки, поэтому работа с точильным камнем требует предельного внимания. Двигают брусок с нажимом, от себя, только в одну сторону. Затем переворачивают камень стороной с более тонким абразивом, и повторяют обработку.

После заточки первого лезвия переходят ко второму. Как правило, работа не подразумевает высокой скорости, потому что обработку каждой части ножниц производят несколько десятков раз. Лезвия осматривают регулярно. Ко второму элементу переходят в том случае, если режущая кромка первой выглядит безукоризненно. Заточенные половинки соединяют винтом, протирают сухой салфеткой и проверяют.

Как наточить ножницы на точильном станке?

Этот способ требует от мастера опыта, потому что без навыков можно легко повредить инструмент, либо нанести себе серьезную травму. В таких станках главным элементом является вращающийся абразивный круг.

Чтобы гарантировать результат, точить нужно только края лезвий, сохраняя во время заточки корректный угол. Поэтому новичку освоить оборудование сложно: удерживать ножницы надо в определенном положении, менять его нельзя. В этом случае лучше обратиться за профессиональной помощью в мастерскую, или выбрать другой метод, если лезвия еще находятся в относительно хорошем состоянии.

Виды ножниц и способы их заточки

Поскольку ножниц используется много, нужно знать, как работать с теми или иными приспособлениями. Своего подхода требуют самые маленькие и самые большие изделия — маникюрные и садовые инструменты.

Маникюрные ножницы и кусачки

Особенно «коварны» маленькие инструменты, чьи лезвия имеют изогнутую форму. Даже небольшая неточность в фиксации частей способна спровоцировать расхождение частей. Поэтому перед возвращением им остроты обязательно корректируют их крепление — устраняют люфт.

Для регулировки изделий с винтиком потребуется отвертка. Если части ножниц держатся благодаря заклепке, то будет необходим кернер. Для заточки маникюрных ножниц подходящим является только один инструмент – тонкий надфиль, имеющий алмазное напыление и очень мелкую насечку. Для их фиксации необходимы небольшие тиски.

Чтобы иметь возможность рассмотреть результат работы, можно использовать специальную лупу — с креплением и подсветкой (или без нее). Работать с миниатюрным инструментом нужно очень осторожно. Причина — требовательная, хрупкая кромка, которую легко повредить.

Садовые инструменты

Эти ножницы, наоборот, нуждаются в больших инструментах. Для них используют тиски, крупный напильник и наждачную бумагу. В этом случае варианта два — заточка целого или «расчлененного» приспособления. Удобнее все же обрабатывать половинки. Поэтому первым делом откручивают гайку и удаляют винт.

Кромки выводят, начиная движение от рукоятки. Все внимание уделяют корректному положению напильника. Как правило, ножницы затачивают от себя. Потом с лезвий удаляют заусенцы, шлифуя поверхности наждачной бумагой. Лучший, максимально удобный вариант — обработка с помощью листа, лежащего на рабочем столе.

Как сохранить ножницы острыми?

Первое правило — использование инструментов по их прямому назначению. В большей степени это касается острых портновских ножниц, которые часто используют для других целей.

Обычные приспособления изготавливают из углеродистой стали, защищенной очень тонким хромовым покрытием. Некорректное обращение с ними становится причиной появления царапин и зазубрин, последствия образования этих дефектов — окисление и ржавчина. К сожалению, такие инструменты вряд ли смогут гарантировать остроту лезвий. После контакта с водой ножницы необходимо вытирать насухо. Хранить их лучше в сухом месте, недоступном для влаги.

Любой метод заточки требует предварительной очистки лезвий. Для этого этапа можно использовать как спирт, так и растворитель. Профессиональный инструмент лучше не пробовать исправить самостоятельно. Результат может гарантировать только специалист и его оборудование.

Чтобы предотвратить появление проблем, раз в полгода механическую часть бытовых инструментов смазывают маслом, но только тем, что используется для обслуживания швейных машин. Эта обработка необходима для защиты металла от коррозии.

Как видно, ответов на вопрос, как наточить ножницы, существует довольно много, однако многие (если не большинство) способны оказать только «скорую помощь», гарантировать временный эффект. Через некоторое время инструмент снова «отупеет».

Например, говорят, что не очень полезны две операции — обработка наждачной бумагой и фольгой. Эти материалы — причины изменения режущей кромки: она становится неравномерной. Такие «поправленные» инструменты уже хуже поддаются заточке.

О том, как наточить ножницы, расскажет мастер из популярного видео: