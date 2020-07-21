К бесперебойной, беспроблемной работе всех инженерных систем в квартире или доме хозяева настолько привыкли, что даже не обращают на них особого внимания. Но ситуация быстро меняется, когда случается ЧП. Самым серьезным происшествием, выбивающим из колеи даже всегда флегматичного человека, зачастую становится засор канализации, и в этом случае действовать приходится незамедлительно любому. Что делать, как скорее спастись от бедствия, кого вызывать, если забилась канализация — те вопросы, которые возникают у всех без исключения. Главное для владельцев сохранять спокойствие, потому что все канализационные проблемы все-таки решаемы.

Причины и симптомы внезапного засора

Если случилась такая беда, то не стоит ждать ее повторения, а вовремя изменить свои «дурные привычки». Сначала лучше рассмотреть провокаторов проблемы, и признаки, которые косвенно или явно указывают на канализационный засор.

Причины затора

Если забилась канализация, то подозреваемых обычно оказывается довольно много. В этой коммунальной «катастрофе» могут быть виновны:

Крупные остатки пищи, ставшие «комом» в канализационных трубах. Многие хозяева таким образом привыкли выкидывать старые заготовки, продукты, свежесть которых вызывает подозрение, и т. д. Такое обращение вполне способно вызвать внезапный «запор». Скопившаяся бумага. Речь идет не от туалетной, а о плотной ее разновидности, особенно в больших количествах. Вызвать канализационную «непроходимость» способны журнальные или газетные страницы. Тряпки, которые коварно ускользают от владельцев в тот момент, когда они выливают воду из ведра после мытья пола. Но забывают о том, что там осталась их «помощница». Комкующиеся наполнители для кошачьих лотков. Мало кому понравится собирать такой объемный мусор в мешки, поэтому хозяева-«котообожатели», не раздумывая, отправляют его в свободное плаванье. Мусор другого рода — строительный. К этой категории относится цементный раствор, который остался неиспользованным, куски отвалившейся штукатурки, гипс и т. п. Некорректный монтаж трубопровода (изделия неподходящего диаметра, несоблюдение уклона), его износ. Волосы или шерсть домашних питомцев.

Последний в списке, но довольно частый виновник — жир, который уходит в канализацию во время мытья посуды и принятия ванных процедур. Он сначала традиционно скапливается на стенках, потом неизменно «привлекает» к себе другой мусор. В результате такого «сборища» спустя некоторое время просвет в трубе становится крохотным.

Других серьезных причин чрезвычайных ситуаций, как правило, не бывает. Виновато лишь использование коммуникации в не предназначенном для нее качестве, то есть халатное отношение жильцов.

Симптомы «заболевания»

Не рекомендуется пускать дело на самотек, и надеяться, что проблема со временем исчезнет сама, если появились некоторые настораживающие признаки. «Разборки» с канализацией надо устроить, когда:

В санузле (туалете) без причин появился непонятно-неприятный запах. В этом случае владельцы могут заподозрить, что что-то произошло с фановой трубой. С большой долей вероятности, с проходимостью стояка возникли проблемы. Мутная вода, остающаяся в чаше унитаза после слива бачка, в раковине, мойке, ванне. Скорее всего, в этом виноват посторонний предмет, который «умудрился» остаться в гидрозатворе сантехнического прибора. Или пробка. Медленный уход воды после слива. Если вода сначала заполняет чащу наполовину, а потом нехотя покидает ее, то резонно предполагать, что внутри трубы растет пробка из отложений.

Если хоть один из этих симптомов появляется время от времени, то владельцы должны действовать. В противном случае в скором времени они могут столкнуться с проблемами, и со всеми из них вытекающими последствиями. Чаще — в самом прямом смысле.

Слабые места канализации

Нет систем идеальных. У всех коммуникаций есть участки, которые подвержены постоянным «нападкам» различного, неправильного мусора. Поэтому слабые места канализации надо рассмотреть отдельно.

Гидрозатвор. Этот участок, находящийся между выпуском и зеркалом воды, забивается плотной бумагой, тряпками, крупными отходами и таким же мусором. Гребенка — горизонтальный участок трубы, он соединяет с раковиной тройник либо крестовину за унитазом. В этом месте часто скапливаются жировые отложения. Все имеющиеся сифоны: ванн, раковин, моек, душевых кабинок. Там можно найти целый «мусорный набор» — жир, волосы, шерсть, пищевые отходы, песок. Решетки сливов, крестовины, тройники. На первых собирается шерсть животных, волосы, вторые успешно блокируются тряпками.

Иногда забиваются трубы между колодцами или сливы на них. Последнее слабое звано — лежневки. Это горизонтальные участки, расположенные между стояками.

Кого вызывать, если забилась канализация?

Обычно владельцы не ждут помощи извне, они пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Исключением может быть ЧС, когда проблема возникает не в самой квартире. Первый пример — прорыв канализации в подвале многоквартирного дома.

Если потоп произошел в квартире, подвале или подъезде, то необходимо звонить в коммунальную службу, обслуживающую систему. В этом случае нередко скорость приезда становится главным требованием, поэтому не исключается обращение в одну из частных компаний.

При прорыве, засорении труб или унитаза вызывают работников разных служб. Все зависит лишь от места аварии.

Мусор, закупоривший унитаз, или прорыв трубы в ванной — серьезный повод, чтобы вызвать слесаря-монтажника, позвонив в управляющую компанию. Если проблема возникла с канализационным колодцем, то в этом случае им обязаны заниматься специалисты городского водоканала. Аварийные службы — еще одна потенциальная помощь, когда налицо затопление квартир из-за заблокированных труб.

Все необходимые телефоны для экстренных ситуаций должны быть указаны на квитанциях, предназначенных для оплаты коммунальных услуг. Если форс-мажорные обстоятельства полностью выбили хозяев «из колеи», то можно не разыскивать телефоны диспетчеров служб, а сразу позвонить на номер горячей линии службы спасения либо администрации города. В этом случае свидетелям потопа сообщат любой нужный номер без каких-либо проволочек.

В ожидании приезда «скорой канализационной помощи» надо предпринять первые меры. Если обнаружено поступление жидкости из коммуникационной системы, сначала перекрывают воду, затем оповещают о случившейся аварии всех соседей.

Что делать при засоре?

Можно позвонить специалистам, а потом просто ждать их приезда. Однако многие хозяева считают, то «это не наш метод», и в какой-то степени они правы. Серьезные ситуации, требующие вмешательства профессионалов, все-таки редкость. Поэтому если забилась канализация, то в некоторых случаях справиться с проблемой «запора» можно самостоятельно.

Использование горячей воды

Самое логичное решение — попытка избавиться от затора при помощи горячей воды. Этот способ применяют в том случае, если вода из сантехнических приборов уходит, но делает это очень неохотно, медленно.

Пробку жира нередко удается пробить напором горячей воды. Чуть теплая вода будет не эффективной. Оптимальная температура составляет как минимум 60°. Такие градусы рука сможет выдержать всего 5 секунд, но именно к этому идеалу надо стремиться.

Сначала включают воду, пропуская ее до нужной температуры. Кран открывают настолько, чтобы вода успевала уходить в слив. Затем постепенно прибавляют напор. Если жидкость начинает пропадать в сливе «резвее», то переходят к последнему этапу — к залповому сбросу. Это быстрое сливание одного-двух ведер горячей воды. Такой напор позволит смыть со стенок трубопровода остатки жира.

Помощь вантуза и средств для унитаза

Чтобы приступить к его спасению, надо выполнить две операции. Первым делом находят источник проблемы, затем его стараются устранить.

Сначала обследуют унитаз: проверяют, не попал ли какой-то предмет в слив. Если причина найдена, то ее вытаскивают. Заливают в унитаз 5 литров горячей воды из крана. Температура не должна быть очень высокой, чтобы прибор не «пошел трещинами». Затем занимаются прочисткой сантехники: химической или механической. Все сливные отверстия закрывают, затем в слив унитаза вставляют вантуз, потом заливают не менее 5 литров воды и начинают прочищать систему резкими толкательными движениями.

Последний этап — заливание в чашу химического средства для прочистки и последующее промывание большим количеством воды. Такую операцию советуют делать регулярно: как минимум раз в несколько (2-3) месяцев. Проводя профилактику даже время от времени, можно предотвратить засор. Причем устранить его получается или на время, или навсегда.

Что делать, если забилась канализация, а вантуза в хозяйстве нет? Рекомендуют использовать возможные альтернативы.

От пластиковой бутылки объемом 1,5-3 литра отрезают дно, затем прочищают аналогичным образом — используя резкие движения. Большую тряпку наматывают на палку. Или сначала тряпку помещают в чашу, затем нажимают на нее палкой. Но следят за тем, чтобы она не стала новой «затычкой».

Иногда, для большей эффективности, материалом обматывают сам вантуз, так как это устройство все же больше подходит для прочистки сливов ванн, моек и раковин. Да, операция эта не из самых приятных занятий. «Службе спасения» надо знать, что сначала придется вычерпывать стоящую воду из унитаза, а брызги, летящие во время такой работы, требуют надежной защитной экипировки.

Использование троса или проволоки

Сантехнический инструмент — первое серьезное средство спасения. Это изделие состоит из самого троса, S-образной рукоятки и наконечника, который чаще делают в виде спирали-пружины. Этот элемент позволяет не только устранить засоры, но и избавиться от них, благополучно вытащив пробку наружу, или протолкнув ее в стояк, лежневку либо гребенку.

Однако этот инструмент способен гарантировать результат только при маленьком диаметре трубопровода — до 50 мм. Использование сантехнического троса при больших сечениях обычно не позволяет достичь цели: гибкая конструкция при достижении относительно надежной пробки попросту начинает складываться.

В этой ситуации логичнее использовать другое приспособление — канализационную проволоку. Ее изготавливают из стали, толщина составляет 5-6 мм. Этот инструмент также имеет жесткий наконечник и удобную рукоятку. Данное изделие применяют для прочистки труб, сечение которых намного больше — до 110 мм.

Другой вариант — стальная лента. Ее используют для труб еще большего диаметра. Противопоказание — пластиковые трубы, которые этим приспособлением можно случайно повредить. По этой причине владельцам рекомендуют «орудовать» проволокой либо лентой из стали крайне аккуратно.

Тот и другой инструмент используют одинаково. Вращая рукоять, трос, проволоку (ленту) продвигают к месту засора. Обязательно контролируют натяжение, так как в противном случае изделие способно сложиться в петлю. После того как с проблемой удалось справиться, инструмент извлекают таким же способом — с помощью вращения, причем его направления не меняют, чтобы не упустить «пойманную добычу».

В любой ситуации засоры прочищают сверху вниз, иначе на мастера может вылиться «ароматный» поток, отмываться от которого придется долго. Точно так же, как и в случае с вантузом, заканчивают очистительную процедуру промывкой водой — горячей, но подходящей для сантехнического пробора.

Подробнее о химических средствах

Этот вариант придется рассматривать, если забилась канализация, а под рукой не оказалось никаких спасительных инструментов — ни вантуза, ни импровизированной конструкции, ни троса.

В этом случае единственный вариант — химические средства — растворы кислот или щелочей. Они способны расщеплять органические вещества без нанесения вреда фаянсу, фарфору, трубам — металлическим и пластиковым. Такие очищающие препараты смогут справиться с:

пробками из жира, волос, шерсти;

бумагой, остатками пищи, тряпками из х/б ткани.

С любым неорганическим мусором кислоты и щелочи бороться не в состоянии. Если речь идет о проблемах с канализацией, то есть средство-фаворит.

Крот — спасение №1

Безусловным хитом, который рекомендуют использовать как сантехники, так и продавцы, остается эффективный, но недорогой Крот. Его основой является щелочь: каустическая сода, или едкий натр, гидроксид натрия (40-60%).

Средство выпускают в различных формах. Это гель, гранулы либо раствор. Однако на способ применения это не влияет. В любом случае препарат используют одинаково:

количество, рекомендованное производителем, заливают (засыпают) в отверстие;

оставляют средство работать 1-2 часа: этот срок необходим для превращения пробки в желеобразную субстанцию;

затем унитаз промывают большим количеством горячей воды.

Чтобы гарантировать лучшее растворение органики, до операции рекомендуют влить в канализацию горячую воду. В таких условиях процедура проходит быстрее, а очистка получается более качественной.

Альтернативы

Если и Крота в доме в данный момент не оказалось, то ему можно найти замену. Роль растворителя сможет исполнить:

сухая щавелевая кислота;

сода: обычная, каустическая;

столовый уксус либо уксусная эссенция;

эффективный «дуэт»: пачка соды и стакан уксуса;

лимонная кислота, либо напитки, ее содержащие (7‑UP, Sprite);

другие средства-конкуренты Крота: Доместос, Санокс, Белизна, Потхан, Силлит, Тирет и т. д.

Использовать электролит из аккумулятора не рекомендуется. Причина — его агрессивность. При применении любого из средств алгоритм аналогичен: сначала вычерпывают воду, затем всыпают либо вливают достаточно большое количество продукта. Но меняется время, на которое надо оставить работать составы, не являющиеся «профессионалами». В этом случае пауза больше: она составляет от 2 до 3 часов. Срок действия чистящих препаратов находят на упаковке.

Как не встретиться с проблемой?

Чтобы не было поводов лишний раз общаться с сантехниками, надо следовать правилам, относящимся к эксплуатации всех сантехнических приборов. Они просты. Первое требование — мытье посуды только горячей водой. Экономия здесь неуместна и вредна.

В унитаз можно выбрасывать только туалетную бумагу. Для избавления от другого мусора эти приборы не предназначены. Любой продукт, способный при попадании в воду сильно разбухать, выкидывать в канализацию строго запрещено, иначе проблемы неминуемы. Монтажом унитаза обязаны заниматься специалисты, которые точно знают, какой длины должны быть элементы, и с каким уклоном их необходимо устанавливать. Чтобы максимально оттянуть дату встречи с пробкой, всем сливам надо обеспечить надежную защиту. Каждой ванне, раковине, мойке и душевой кабине необходим свой сетчатый фильтр. Приветствуется максимальное удаление слива стиральной машинки от потенциальных мест затора. Это условие даст возможность регулярного и качественного промывания этого участка горячей водой с порошком.

Любые работы по устранению серьезных засоров — прерогатива сантехников. Некорректные самостоятельные действия могут привести к неожиданным последствиям. В этом случае авария коснется не только подъезда, но и всего дома. Чтобы не допускать таких ситуаций, с сантехническим оборудованием надо обращаться бережно и крайне аккуратно.

Если забилась канализация, паниковать преждевременно ни к чему. Почти со всеми возникшими проблемами хозяева смогут справиться самостоятельно. Однако встречаются ситуации, когда им остается лишь искать ответ на вопрос, кого вызывать, а потом ждать приезда спасителей.

С эффективным способом устранения засоров познакомит следующее популярное видео: