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Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

06.12.2020
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Инстанции
Содержание1. Причины отключения водоснабжения2. Отключение воды и предупреждение о нем3. Куда звонить, если отключили воду?3.1. Как разговаривать с диспетчером?3.2. Как должен реагировать диспетчер?4. Что делать, если водоснабжение долго не восстанавливают?4.1. Куда жаловаться владельцам жилья?4.2. Если долго нет горячей воды4.3. Перерасчет тарифа в период отсутствия воды

Наличие всех благ цивилизации давно стало нормой, поэтому электричество, водоснабжение и система отопления воспринимается как должное, а когда возникают какие-то проблемы, хозяева начинают «праведно негодовать». Понять такую реакцию можно. На самом деле, даже кратковременное, но внезапное «отключение комфорта» можно приравнять к стихийному бедствию: человек оказывается настолько беспомощным, что попросту не знает, что теперь делать. Самая неприятная ситуация, с которой приходится сталкиваться многим владельцам квартир, — одновременное отключение горячего и холодного водоснабжения. В это время люди полностью осознают правоту выражения «вода — это жизнь». При возникновении любой аварийной ситуации все жильцы хотят узнать ее причины и сроки исправления неполадок. Но некоторые хозяева пока не осведомлены о том, куда звонить, если отключили воду, что делать, если ГВС «покинуло дом» надолго. Способов получить информацию о случившемся бедствии есть несколько. Для подачи жалоб также существует «простор для деятельности».

Причины отключения водоснабжения

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

Согласно закону, каждый жилец, исправно оплачивающий коммунальные услуги, имеет полное право рассчитывать на бесперебойную подачу воды в квартиру или дом. Но так как любые инженерные системы (особенно старые) требуют ремонта и периодического обслуживания, доступ к ней службы обязаны время от времени перекрывать.

  1. Холодная вода может отключаться максимум на 8 часов ежемесячно. Длительность единовременного лишения водоснабжения тоже оговаривается: она составляет не более 4 часов.
  2. Аналогичные нормы относятся и к горячему водоснабжению, однако в случаях аварии на тупиковой магистрали коммунальной службе на устранение ее последствий (ГВС, ХВС) выделяются 24 часа.
  3. К отключению горячей воды в летний сезон привыкли все. В это время проводят профилактические или ремонтные работы. Максимальная длительность планового отключения составляет 2 недели.

Иногда (и повсеместно) случаются форс-мажорные обстоятельства. В большей степени это относится к магистральным трубопроводам, которые прокладывались во времена СССР. Поэтому ремонтные работы с «допотопными» системами зачастую отнимают больший срок, чем планировалось. Такая «неспешность» жильцами нередко воспринимается, как нежелание служб заниматься своими обязанностями. Это далеко не всегда соответствует реальности.

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

Однако авария на линии — причина не единственная. Ресурсоснабжающая организация имеет полное право приостановить подачу воды в нескольких ситуациях. Это может произойти:

  • если санэпидемиологическая служба обнаружила ухудшение качества жидкости: в этом случае подача восстановится только после того, как все нарушения будут устранены;
  • когда в систему произошел сброс недопустимых веществ — кислот, щелочей, керосина, бензина, радиоактивных компонентов;
  • если организация, ответственная за водоотведение, не может получить доступ к канализационным колодцам;
  • когда сотрудники организации-поставщика по ошибке отключили не ту квартиру.

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

Отключение воды способно спровоцировать незаконное подключение к сетям водоснабжения. В этом случае ответственной за это происшествие является Управляющая компания. Ни для кого не новость, что горячее водоснабжение прекращают у тех жильцов, которые имеют большую задолженность. Она должна превысить полугодовой норматив. Однако «злостных неплательщиков» предупреждают в письменной форме как минимум за месяц. Вариант решения проблемы — реструктуризация долга (рассрочка), но хозяевам-должникам необходимо знать, что при его погашении нельзя ни на йоту нарушать график. Иначе стояк будет перекрыт в квартире, либо заварен.

Если владельцы будут препятствовать доступу сотрудников организации в жилье, то заглушку установят в подвале. Ее монтаж и демонтаж тоже будет оплачивать должник. Эти «воспитательные меры» касаются только ГВС. Лишить собственника, имеющего задолженность, холодной воды снабжающая организация не имеет права.

Отключение воды и предупреждение о нем

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

При всех вышеописанных причинах, по которым подача воды прекращается, организация должна в обязательном порядке оповестить в течение первых суток, когда появилась необходимость отключения. Если прекращение подачи плановое, то его дату сообщают заранее — за месяц до отключения.

Отсутствие воды и причины этого неприятного явления обязаны объяснить Управляющие компании, в чьем ведомстве находятся дома, которые попали под отключение. Соответствующие объявления размещают на информационных досках. В них указывают дату, время проведение ремонтных работ, продолжительность отключения, а также контактные телефоны сотрудников УК.

Всю текущую информацию представители Управляющей компании должны сообщать жильцам, обращающимся по телефонам диспетчерской службы. Их можно обнаружить в квитанции. Актуальные сведения легко узнать, позвонив в круглосуточную центральную диспетчерскую службу водоканала.

Куда звонить, если отключили воду?

«Добиваться правды» можно сразу после того, как водоснабжение прекратилось по непонятным причинам. Однако надо быть готовым к тому, что быстро получить информацию не получится, поскольку телефон в этом время постоянно занят теми, кто раньше обнаружил прекращение подачи воды.

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

Для получения актуальной информации рекомендуют обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. Другие варианты — звонок на горячую линию водоканала, в Жилищную инспекцию, в ЖЭК. Первый способ все же лучше, потому что в 90% случаев причиной отключения является именно авария, которая произошла в сетях водоснабжения.

Иногда хозяев интересует не куда звонить, если отключили воду, а как найти нужный номер. О телефонных номерах в квитанциях уже было упомянуто. Других путей решения задачи существует несколько:

  1. Поиски номера телефона в интернете. Как правило, вся необходимая информация указывается на официальных сайтах организаций, обслуживающих жилой дом.
  2. Можно заняться изучением информационных досок в подъездах, объявлений на входных дверях.
  3. Традиционный способ — звонок в справочную службу населенного пункта.

Самые необходимые номера лучше всегда иметь под рукой, так как они рано или поздно, но понадобятся снова. Поэтому их рекомендуют либо записывать в телефонную книжку, либо сразу добавить новые контакты в мобильный телефон.

Как разговаривать с диспетчером?

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

Единственная рекомендация — четкое изложение информации. Звонящий обязан:

  • сообщить свой адрес;
  • сказать, в какое время было обнаружено отсутствие воды;
  • узнать у диспетчера, по каким причинам была прекращена подача.

Не лишним будет поинтересоваться тем, когда (хотя бы примерно) планируется возобновление водоснабжения. Как правило, даже серьезные аварии устраняются в срок, не превышающий 4 часов. Следующий вопрос, который имеет смысл задать, относится к тому, не будет ли служба проводить временное возобновление подачи. Если такой этап планируется, то хозяева успеют сделать необходимый запас питьевой воды.

Как должен реагировать диспетчер?

Сотрудник обязан объяснить причины отключения, оповестить абонента о примерных сроках проведения ремонтных работ. Если отключение не вызвано аварией в сети, то диспетчер должен принять заявку на восстановление водоснабжения. При ошибочном отключении он принимает заявку на осмотр и сверку показаний счетчиков. Если сотрудник не оповещен о приблизительных сроках работ, то найти ответ, с большой долей вероятности, поможет звонок в Жилищную инспекцию или в водоканал.

Что делать, если водоснабжение долго не восстанавливают?

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

По закону 4 часа максимум для ремонтных работ в сети холодного водоснабжения и сутки — для ГВС. Однако бывают случаи, когда коммунальные службы не торопятся восстанавливать подачу горячей воды. В этом случае вопрос меняется: куда звонить, если отключили воду, но сроки для ремонта прошли, а ВС не возобновляется?

Куда жаловаться владельцам жилья?

Это единственный выход, когда в течение 3 суток никакой реакции от городских служб не последовало. Если жильцов вынуждают долгое время оставаться без воды, то они вправе пожаловаться в несколько компетентных органов. В список входит:

  • городская администрация;
  • прокуратура, суд;
  • Роспотребнадзор.

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

Госуслуги — портал, позволяющий подать жалобу, не выходя из дома. Петиция может быть как персональной, так и коллективной. В этом случае после регистрации находят раздел «Наши проекты», который находится в самом низу, справа. Затем переходят в «Досудебное обжалование», где следуют подсказкам, которые помогут быстро и корректно составить электронное заявление. Второе возможное интернет-решение — портал регионального представительства Роспотребнадзора.

Какой из органов считается самым эффективным? Это Роспотребнадзор и прокуратура. Суд — инстанция, в которую обращаются, если владельцы жилья хотят, чтобы был сделан перерасчет тарифа, потому что водоснабжение было отключено на длительный срок. Естественно, это операция относится лишь к тем квартирам, где не установлены счетчики.

Если долго нет горячей воды

Куда звонить, если отключили воду, но ГВС отсутствует долгое время, вне графика? Сначала звонят в УК или в аварийную службу, в теплосети, которые также обязаны иметь дежурную службу. Если ответа о причинах происшествия и дате возобновления подачи добиться не получается, то можно писать жалобу в Роспотребнадзор или прокуратуру. Отсутствие горячего водоснабжения не единственный повод для нее: на такие меры вынуждает пойти некачественная жидкость, низкая температура воды, ржавчина, слабый напор независимо от времени суток и т. д.

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

Когда в квитанциях не учтен период отсутствия воды, то пишут жалобу в Единый информационно-расчетный центр, в качестве доказательства прикрепляют квитанции. Если реакции не последовало, то обращаются в Жилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру.

Чтобы гарантировать выплату компенсации за причиненные неудобства, лучше привлечь большую часть жильцов дома, идеально — всех без исключения. В персональной или коллективной жалобе должна содержаться следующая информация:

  1. Причина — отсутствие ГВС.
  2. Адрес жилого дома, название и адрес УК.
  3. Дата написания жалобы, дата отключения горячего водоснабжения.
  4. Информация о подающих жалобу: их ФИО, адрес, подпись, контактные телефоны.
  5. Количество дней без горячей воды и указание нормативов, которые были нарушены.
  6. Описание неудобств, которые испытывают жильцы дома, оставленного без горячей воды.
  7. Вежливо изложенная «просьба-требование» поспособствовать восстановлению ГВС, наказать виновные организации.
  8. Квитанция (квитанции все жильцов) за оплату услуг, если ежемесячная оплата не была снижена из-за отсутствия горячей воды.
  9. Просьба оповестить о результатах проведенной проверки деятельности организации-нарушителя в письменной форме.

Если жильцов перестало устраивать качество воды, то к этому перечню добавляются документы, содержащие информацию о лабораторном исследовании качества водопроводной «субстанции».

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

Результатом работы прокуратуры станет наложение штрафа, возмещение материального ущерба, увольнение сотрудников, виновных в нарушении закона. В тяжелых случаях допускается самая жесткая мера — уголовное преследование.

Перерасчет тарифа в период отсутствия воды

Если прекращение подачи воды было незаконным, то ее возобновление должно быть проведено в течение 3 суток. Плата за услуги в таких случаях требует перерасчета. Сумма оплаты за каждый час без водоснабжения уменьшается на 0,15% от норматива. Это же относится и к услуге водоотведения. Производится перерасчет сотрудниками Управляющей компании (ЖКХ). Если они выполнять обязанности отказываются, то владельцы имеют полное право обратиться в перечисленные выше инстанции.

Куда звонить, если отключили воду: где легко узнать причины, куда пожаловаться?

Первый, самый логичный ответ на вопрос, куда звонить, если отключили воду, — аварийно-диспетчерская служба, поскольку чаще всего вода внезапно «иссякает» по банальной причине — из-за аварии. Такие неполадки обычно быстро ликвидируют, поэтому сильно паниковать не нужно. Однако в любом случае лучше иметь в доме хотя бы минимальный запас питьевой воды, а также несколько литров жидкости, предназначенной для бытовых нужд.

Ответов на вопрос, куда звонить, если отключили воду, есть несколько. Как и тех, которые относятся к способам быстрого восстановления «закона и порядка». В завершение темы пустых кранов — видео, посвященное решению «горячей» проблемы:

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