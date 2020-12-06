Наличие всех благ цивилизации давно стало нормой, поэтому электричество, водоснабжение и система отопления воспринимается как должное, а когда возникают какие-то проблемы, хозяева начинают «праведно негодовать». Понять такую реакцию можно. На самом деле, даже кратковременное, но внезапное «отключение комфорта» можно приравнять к стихийному бедствию: человек оказывается настолько беспомощным, что попросту не знает, что теперь делать. Самая неприятная ситуация, с которой приходится сталкиваться многим владельцам квартир, — одновременное отключение горячего и холодного водоснабжения. В это время люди полностью осознают правоту выражения «вода — это жизнь». При возникновении любой аварийной ситуации все жильцы хотят узнать ее причины и сроки исправления неполадок. Но некоторые хозяева пока не осведомлены о том, куда звонить, если отключили воду, что делать, если ГВС «покинуло дом» надолго. Способов получить информацию о случившемся бедствии есть несколько. Для подачи жалоб также существует «простор для деятельности».

Причины отключения водоснабжения

Согласно закону, каждый жилец, исправно оплачивающий коммунальные услуги, имеет полное право рассчитывать на бесперебойную подачу воды в квартиру или дом. Но так как любые инженерные системы (особенно старые) требуют ремонта и периодического обслуживания, доступ к ней службы обязаны время от времени перекрывать.

Холодная вода может отключаться максимум на 8 часов ежемесячно. Длительность единовременного лишения водоснабжения тоже оговаривается: она составляет не более 4 часов. Аналогичные нормы относятся и к горячему водоснабжению, однако в случаях аварии на тупиковой магистрали коммунальной службе на устранение ее последствий (ГВС, ХВС) выделяются 24 часа. К отключению горячей воды в летний сезон привыкли все. В это время проводят профилактические или ремонтные работы. Максимальная длительность планового отключения составляет 2 недели.

Иногда (и повсеместно) случаются форс-мажорные обстоятельства. В большей степени это относится к магистральным трубопроводам, которые прокладывались во времена СССР. Поэтому ремонтные работы с «допотопными» системами зачастую отнимают больший срок, чем планировалось. Такая «неспешность» жильцами нередко воспринимается, как нежелание служб заниматься своими обязанностями. Это далеко не всегда соответствует реальности.

Однако авария на линии — причина не единственная. Ресурсоснабжающая организация имеет полное право приостановить подачу воды в нескольких ситуациях. Это может произойти:

если санэпидемиологическая служба обнаружила ухудшение качества жидкости: в этом случае подача восстановится только после того, как все нарушения будут устранены;

когда в систему произошел сброс недопустимых веществ — кислот, щелочей, керосина, бензина, радиоактивных компонентов;

если организация, ответственная за водоотведение, не может получить доступ к канализационным колодцам;

когда сотрудники организации-поставщика по ошибке отключили не ту квартиру.

Отключение воды способно спровоцировать незаконное подключение к сетям водоснабжения. В этом случае ответственной за это происшествие является Управляющая компания. Ни для кого не новость, что горячее водоснабжение прекращают у тех жильцов, которые имеют большую задолженность. Она должна превысить полугодовой норматив. Однако «злостных неплательщиков» предупреждают в письменной форме как минимум за месяц. Вариант решения проблемы — реструктуризация долга (рассрочка), но хозяевам-должникам необходимо знать, что при его погашении нельзя ни на йоту нарушать график. Иначе стояк будет перекрыт в квартире, либо заварен.

Если владельцы будут препятствовать доступу сотрудников организации в жилье, то заглушку установят в подвале. Ее монтаж и демонтаж тоже будет оплачивать должник. Эти «воспитательные меры» касаются только ГВС. Лишить собственника, имеющего задолженность, холодной воды снабжающая организация не имеет права.

Отключение воды и предупреждение о нем

При всех вышеописанных причинах, по которым подача воды прекращается, организация должна в обязательном порядке оповестить в течение первых суток, когда появилась необходимость отключения. Если прекращение подачи плановое, то его дату сообщают заранее — за месяц до отключения.

Отсутствие воды и причины этого неприятного явления обязаны объяснить Управляющие компании, в чьем ведомстве находятся дома, которые попали под отключение. Соответствующие объявления размещают на информационных досках. В них указывают дату, время проведение ремонтных работ, продолжительность отключения, а также контактные телефоны сотрудников УК.

Всю текущую информацию представители Управляющей компании должны сообщать жильцам, обращающимся по телефонам диспетчерской службы. Их можно обнаружить в квитанции. Актуальные сведения легко узнать, позвонив в круглосуточную центральную диспетчерскую службу водоканала.

Куда звонить, если отключили воду?

«Добиваться правды» можно сразу после того, как водоснабжение прекратилось по непонятным причинам. Однако надо быть готовым к тому, что быстро получить информацию не получится, поскольку телефон в этом время постоянно занят теми, кто раньше обнаружил прекращение подачи воды.

Для получения актуальной информации рекомендуют обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. Другие варианты — звонок на горячую линию водоканала, в Жилищную инспекцию, в ЖЭК. Первый способ все же лучше, потому что в 90% случаев причиной отключения является именно авария, которая произошла в сетях водоснабжения.

Иногда хозяев интересует не куда звонить, если отключили воду, а как найти нужный номер. О телефонных номерах в квитанциях уже было упомянуто. Других путей решения задачи существует несколько:

Поиски номера телефона в интернете. Как правило, вся необходимая информация указывается на официальных сайтах организаций, обслуживающих жилой дом. Можно заняться изучением информационных досок в подъездах, объявлений на входных дверях. Традиционный способ — звонок в справочную службу населенного пункта.

Самые необходимые номера лучше всегда иметь под рукой, так как они рано или поздно, но понадобятся снова. Поэтому их рекомендуют либо записывать в телефонную книжку, либо сразу добавить новые контакты в мобильный телефон.

Как разговаривать с диспетчером?

Единственная рекомендация — четкое изложение информации. Звонящий обязан:

сообщить свой адрес;

сказать, в какое время было обнаружено отсутствие воды;

узнать у диспетчера, по каким причинам была прекращена подача.

Не лишним будет поинтересоваться тем, когда (хотя бы примерно) планируется возобновление водоснабжения. Как правило, даже серьезные аварии устраняются в срок, не превышающий 4 часов. Следующий вопрос, который имеет смысл задать, относится к тому, не будет ли служба проводить временное возобновление подачи. Если такой этап планируется, то хозяева успеют сделать необходимый запас питьевой воды.

Как должен реагировать диспетчер?

Сотрудник обязан объяснить причины отключения, оповестить абонента о примерных сроках проведения ремонтных работ. Если отключение не вызвано аварией в сети, то диспетчер должен принять заявку на восстановление водоснабжения. При ошибочном отключении он принимает заявку на осмотр и сверку показаний счетчиков. Если сотрудник не оповещен о приблизительных сроках работ, то найти ответ, с большой долей вероятности, поможет звонок в Жилищную инспекцию или в водоканал.

Что делать, если водоснабжение долго не восстанавливают?

По закону 4 часа максимум для ремонтных работ в сети холодного водоснабжения и сутки — для ГВС. Однако бывают случаи, когда коммунальные службы не торопятся восстанавливать подачу горячей воды. В этом случае вопрос меняется: куда звонить, если отключили воду, но сроки для ремонта прошли, а ВС не возобновляется?

Куда жаловаться владельцам жилья?

Это единственный выход, когда в течение 3 суток никакой реакции от городских служб не последовало. Если жильцов вынуждают долгое время оставаться без воды, то они вправе пожаловаться в несколько компетентных органов. В список входит:

городская администрация;

прокуратура, суд;

Роспотребнадзор.

Госуслуги — портал, позволяющий подать жалобу, не выходя из дома. Петиция может быть как персональной, так и коллективной. В этом случае после регистрации находят раздел «Наши проекты», который находится в самом низу, справа. Затем переходят в «Досудебное обжалование», где следуют подсказкам, которые помогут быстро и корректно составить электронное заявление. Второе возможное интернет-решение — портал регионального представительства Роспотребнадзора.

Какой из органов считается самым эффективным? Это Роспотребнадзор и прокуратура. Суд — инстанция, в которую обращаются, если владельцы жилья хотят, чтобы был сделан перерасчет тарифа, потому что водоснабжение было отключено на длительный срок. Естественно, это операция относится лишь к тем квартирам, где не установлены счетчики.

Если долго нет горячей воды

Куда звонить, если отключили воду, но ГВС отсутствует долгое время, вне графика? Сначала звонят в УК или в аварийную службу, в теплосети, которые также обязаны иметь дежурную службу. Если ответа о причинах происшествия и дате возобновления подачи добиться не получается, то можно писать жалобу в Роспотребнадзор или прокуратуру. Отсутствие горячего водоснабжения не единственный повод для нее: на такие меры вынуждает пойти некачественная жидкость, низкая температура воды, ржавчина, слабый напор независимо от времени суток и т. д.

Когда в квитанциях не учтен период отсутствия воды, то пишут жалобу в Единый информационно-расчетный центр, в качестве доказательства прикрепляют квитанции. Если реакции не последовало, то обращаются в Жилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру.

Чтобы гарантировать выплату компенсации за причиненные неудобства, лучше привлечь большую часть жильцов дома, идеально — всех без исключения. В персональной или коллективной жалобе должна содержаться следующая информация:

Причина — отсутствие ГВС. Адрес жилого дома, название и адрес УК. Дата написания жалобы, дата отключения горячего водоснабжения. Информация о подающих жалобу: их ФИО, адрес, подпись, контактные телефоны. Количество дней без горячей воды и указание нормативов, которые были нарушены. Описание неудобств, которые испытывают жильцы дома, оставленного без горячей воды. Вежливо изложенная «просьба-требование» поспособствовать восстановлению ГВС, наказать виновные организации. Квитанция (квитанции все жильцов) за оплату услуг, если ежемесячная оплата не была снижена из-за отсутствия горячей воды. Просьба оповестить о результатах проведенной проверки деятельности организации-нарушителя в письменной форме.

Если жильцов перестало устраивать качество воды, то к этому перечню добавляются документы, содержащие информацию о лабораторном исследовании качества водопроводной «субстанции».

Результатом работы прокуратуры станет наложение штрафа, возмещение материального ущерба, увольнение сотрудников, виновных в нарушении закона. В тяжелых случаях допускается самая жесткая мера — уголовное преследование.

Перерасчет тарифа в период отсутствия воды

Если прекращение подачи воды было незаконным, то ее возобновление должно быть проведено в течение 3 суток. Плата за услуги в таких случаях требует перерасчета. Сумма оплаты за каждый час без водоснабжения уменьшается на 0,15% от норматива. Это же относится и к услуге водоотведения. Производится перерасчет сотрудниками Управляющей компании (ЖКХ). Если они выполнять обязанности отказываются, то владельцы имеют полное право обратиться в перечисленные выше инстанции.

Первый, самый логичный ответ на вопрос, куда звонить, если отключили воду, — аварийно-диспетчерская служба, поскольку чаще всего вода внезапно «иссякает» по банальной причине — из-за аварии. Такие неполадки обычно быстро ликвидируют, поэтому сильно паниковать не нужно. Однако в любом случае лучше иметь в доме хотя бы минимальный запас питьевой воды, а также несколько литров жидкости, предназначенной для бытовых нужд.

Ответов на вопрос, куда звонить, если отключили воду, есть несколько. Как и тех, которые относятся к способам быстрого восстановления «закона и порядка». В завершение темы пустых кранов — видео, посвященное решению «горячей» проблемы: