Отключить свет могут в любое время и в любом месте. Причины отключения могут быть самыми разными. Свет могут отключить как за неуплату, так и в случае аварийной ситуации. Если жилищная организация ответственно подходит к своим обязанностям, то вопрос будет решен вовремя. В данной ситуации собственники должны знать, какие совершать действия и куда звонить, если отключили электричество.

Основные причины отключения

Причина отключения света влияет на то, куда необходимо обратиться для устранения неисправности. Однако не во всех случаях удается сразу решить проблему.

К причинам, по которым могут отключить свет, относятся:

Срабатывание автомата защиты. Это означает, что вылетели пробки, что работа устройства происходит правильно. Для устранения проблемы необходимо просто поставить переключатель в исходное положение. Перед тем как возвращать его, необходимо устранить причины отключения электричества. В ином случае высока вероятность, что электричество отключится повторно. Ремонтные работы по плану. Это самая частая причина, по которой могут отключить свет. В этом случае от жильца не требуется ничего, кроме как ждать. О том, что будет отключено электричество, УК должна выслать предупреждение. Его обычно публикуют в таких местах, как сайт организации, которая поставляет электричество, информационный стенд компании, которая отключает свет (социальная сеть, рассылка по электронной почте и т. д.), местные СМИ, телевидение или радио, объявление на подъезде или дверях дома. Если управляющая компания не предупредила об отключении света, то это означает, что компания не соблюдает условия договора. Аварийная ситуация. В этом случае отключение света происходит без предварительного предупреждения. Авария может случиться по причине перегрузки сети, из-за сломанного оборудования, природных катаклизмов. В этом случае невозможно предсказать, когда ремонт закончится. Возможно лишь только установить ориентировочные сроки ремонта. На уровне закона они никак не закреплены, поэтому здесь все зависит от профессионализма инженеров. Если в квартире или в доме часто происходят аварии, специалистами рекомендуется установить генератор. Он будет служить дополнительным источником питания. Отключение за неуплату. Если собственники не платят за электричество, то его отключение будет законным. Управляющая компания обычно за 10 дней высылает уведомление о том, что электричество будет отключено за неуплату. Это время дается на то, чтобы погасить задолженности. В данном случае необходимо найти договор и реквизиты, по которым стоит перечислить денежные средства. Если договора нет, то можно позвонить в компанию, чтобы узнать реквизиты.

Когда даже после оплаты свет не появился, то можно составить заявку в управляющую компанию. Если считается, что отключение является неправомерным, то необходимо составить жалобу, а затем отправить ее представителю Энергосбыта. К ней требуется приложить все выписки и квитанции о денежных средствах, поступающих на счет управляющей компании. Если будет доказана правота, то свет будет включён.

Куда звонить при отключении света

В следующие службы можно обратиться в случае отключения света:

Диспетчерская служба компании, поставляющая электроэнергию. Аварийная служба ЖКХ. Городская диспетчерская служба.

В каждом регионе номер телефона индивидуален. Номера служб можно найти на квитанциях на оплату электричества. Также информацию можно найти на официальном сайте города.

Отключение света за неуплату: основные нюансы

По российскому законодательству отключение света за неуплату возможно. Однако здесь необходимо соблюдать некоторые нюансы. На основе закона возможно отключение света в следующих случаях:

Самовольное подключение. Гражданин намеренно сорвал пломбы и испортил счетчик. За установленный новый счетчик не была произведена оплата. Не соблюдены правила пользования электричеством. Умышленное отключение мощности поставляемого электричества.

Отключение света должно происходить по определенным правилам:

Выжидание накопления задолженности. Компания должна выждать период в несколько месяцев, пока не накопится долг. Присылается уведомление о планируемом отключении. В нем должна быть указана дата, до которой необходимо погасить долг. Здесь же прописывается, что на основании уголовного кодекса свет будет отключен. В случае отсутствия оплаты в срок, УК обращается с ходатайством в суд на отключение света определенных жильцов. На руки компания получает решение суда. При этом присутствие должника не требуется. Квартиру отключают от света, а должнику высыпается копия постановления суда.

Однако не все компании соблюдают данный порядок и производят отключение света не по закону. Многие компании торопятся выбить долг и начинают сразу пугать отключением света. Такая мера возможна лишь после того, как у должника накопится долг более чем за два расчетных периода. Таким образом, после того как накопился долг примерно за три месяца, можно готовится к отключению. Даже если в квартире есть маленький ребенок, жилье может быть отключено от сети. Наличие детей не освобождает от уплаты.

Если должники относятся к многодетным, то они являются льготной категорией, в том числе и в сфере ЖКХ. Однако полностью от оплаты коммунальных услуг их никто не освобождает. Они лишь могут получить скидку. Таким образом, даже многодетных граждан за наличие задолженности могут отключить от света. В данном случае главная обязанность УК уведомить семью о планируемом отключении. В противном случае, процедура будет незаконной.

Порядок действий при отключении света за неуплату

В случае отключения света за неуплату необходимо проделать следующий порядок действий:

Найти платежи на оплату коммунальной услуги или уведомление об отключении электричества и посмотреть в ней телефон. Позвонить в управляющую компанию. Назвать номер лицевого счета и номер квартиры. Уточнить, имеется ли долг по данному счету. Дело в том, что иногда в квитанциях бывают ошибки. Если долг есть, то стоит его оплатить. Иначе свет отключат.

Если же произошла ошибка, то сотрудники должны быстро исправить ситуацию.

Если долг погашается, а задолженность все равно есть

Иногда случается так, что гражданин перечисляет деньги, а задолженность все равно накапливается. В итоге гражданину высылают уведомление о предстоящем отключении электричества и даже применяют санкцию. В этом случае гражданину необходимо проделать следующее:

Собрать все чеки и платежки на оплату электричества. Сделать для себя копии документов. Предъявить квитанции УК.

Такие ситуации часто возникают из-за системных сбоев и из-за проблем в банковских операциях. В этом случае помогут только чеки и платежки, которые подтвердят факт оплаты услуг. Здесь важно понимать, что если чеков нет, то человека могут принудить погасить задолженность. Также возможна ситуация, когда деньги перечислены не на тот счет, или не в ту компанию.

Как вернуть свет

Порядок действий по возврату электричества прописывается в уведомлении о прекращении его поставки. Нужно действовать таким образом:

С паспортом посетить управляющую компанию. Внести задолженность и написать заявление на подключение сети. Уточнить сроки, когда свет будет включён. Проконтролировать, чтобы сроки включения света были соблюдены. Сотрудники компании должны снять пломбы и подписать акт о подключении электричества.

Никаких сложностей к обратному подключению света возникнуть не должно. Однако не стоит доводить ситуацию до применения санкций. Здесь важны решительные действия.

Возможность отсрочки оплаты долга

Каждому предоставляется право на отсрочку оплаты задолженности на электричество. Для этого необходимо написать заявление в УК. Однако в счет компании все равно необходимо внести некоторую сумму. Обычно она не превышает 1000 руб. После того, как заявление будет принято, можно согласовывать время подключения квартиры к электричеству.

Если нарушен закон по отключению света

Если УК отключила свет, нарушая закон, следует придерживаться такого порядка действий:

Прийти в компанию по поставке электричества и потребовать судебное решение на отключение квартиры от сети. Просьбу стоит зафиксировать на видео. Если решения нет, необходимо обратиться в прокуратуру или судебный орган. Собрать все необходимые документы для подачи иска в суд о незаконном отключении света.

В данном случае важно доказать факт незаконного отключения света в доме или квартире. Если претензии должника будут доказаны, то он имеет право не только на подключение света, но и на компенсацию морального ущерба.

Таким образом, не всегда отключение света осуществляется на законном основании. Граждане должны знать о своих правах и о том, куда звонить, если отключили электричество. Если процесс отключения нарушен, то стоит обратиться в прокуратуру. Проблема в этом случае решится очень быстро.

Часто людям приходят ложные уведомления о наличии долга. В таких документах обычно прописывают, что квартиру отключат от сети, если до конкретного срока не будут перечислены деньги по предоставленным реквизитам. Не стоит доверять таким письмам. Человеку необходимо сразу идти в УК за разъяснением ситуации. Однако важно знать, что компания по поставке электричества имеет право отключить свет за неуплату. Но она должна выслать соответствующее уведомление.