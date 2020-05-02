Любой гражданин РФ вправе получить качественные коммунальные услуги. Сфера жилищно-коммунального хозяйства имеет большое количество отраслей и различных ведомств. В список таких организаций входит газовое хозяйство, его задачи — поставка топлива населению, контроль, обслуживание оборудования. Горгаз является монополистом, а поскольку альтернативы нет, его сотрудники не всегда относятся к своей работе ответственно. Жильцам нередко приходится сталкиваться с низким качеством «голубого топлива», завышенными тарифами, некомпетентностью или хамством работников, нередки и другие нарушения. В этом случае единственный разумный выход — написание претензии. Однако далеко не все знают, куда подать жалобу на газовую службу. В этом вопросе нам только предстоит разобраться.

Что такое жалоба?

Этот официальный документ — обращение одного или группы граждан с требованием о защите либо восстановлении нарушенных прав потребителей. Оно может быть как личным, так и коллективным. Претензию подают в один из административных органов. Жалоба может быть не только письменной, но и устной. Однако первый вариант предпочтительнее по понятным причинам. Своевременное реагирование на письменную жалобу-документ обязательно для любой официальной организации, в то время как простое «сотрясание воздуха», как правило, бесполезно.

Какие могут быть поводы?

Как уже было отмечено, газовая служба — монополист, она не является ни собственностью государства, ни подотчетной организацией. Так как Горгаз не имеет конкурентов, единственный поставщик может изменить условия предоставления услуг на менее выгодные для потребителей. По этой простой причине урегулирование конфликта возможно, но смена обслуживающей организации нереальна. Конечно, если хозяева частного дома не решат перейти на другой вид топлива.

Сейчас Горгаз выполняет несколько задач. В его ведомстве находится:

ввод систем газоснабжения в эксплуатацию: как в частных, так и в многоквартирных домах;

контроль оборудования и его обслуживание после заключения договора с собственником;

экспертиза газопроводов и соответствующего оборудования;

реконструкция газифицированных объектов;

организация транспортировки топлива;

ремонт внутридомового оборудования.

Множество функций, выполняемых газовой службой, затрудняет написание претензии. Чтобы не было промедления, необходима конкретизация. Поэтому при написании жалобы заявителям надо:

обязательно указать вид услуги, которой недоволен заявитель;

кратко, но понятно описать в документе суть конфликта.

В этом случае вопрос можно решить максимально быстро. Если говорить о том, какие проблемы чаще всего возникают у заявителей, то в списке находятся:

аварийные ситуации;

низкое качество топлива;

серьезные финансовые потери;

некачественно сделанная работа;

беспричинный отказ в оказании услуг;

предоставление неверной информации;

продление сроков монтажа оборудования;

тарифы, часто необоснованно завышенные;

некомпетентность работников организации;

отключение газа по причине задолженности.

Все эти вопросы можно решить подачей жалобы на газовую службу. Это самое лучшее решение, которое, с большой долей вероятности, поможет отстоять свои права и интересы.

Возможные претензии к газовой службе

Есть претензии обоснованные и необоснованные. Например, временное отключение газа для ремонта оборудования или по причине аварийной ситуации оспорить невозможно. Организация-поставщик обязана устранять неполадки. Если у плательщика есть задолженность, то Горгаз имеет право прекратить подачу топлива без разрешения суда. Но жалобу жильцы подать могут, так как нарушения со стороны поставщика не исключены.

Аварийные ситуации, ремонт

Если причиной для отключения газа стал монтаж газового счетчика у соседей, то в этом случае подавать жалобу смысла не имеет. Данная мера обеспечивает безопасность жильцов. Подачу топлива могут прекратить из-за технических неисправностей, чтобы не допустить его утечки. Отключить газ могут из-за:

недостаточного напора;

чрезвычайной ситуации;

неисправности газового оборудования;

поломки, произошедшей на газораспределительной станции;

случайного повреждения газопровода во время ремонта либо строительных работ.

Когда случается авария, газ имеют право отключить без предупреждения, даже в зимний период. После устранения неисправности подачу топлива служба обязана восстановить в срок, не превышающий 2 суток.

Если эти условия выполнены не были, то потребитель вправе написать и подать жалобу. Если в ближайшем будущем планируется ремонт газопровода, то о нем служба должна предупредить жильцов заранее — за 20 дней. Норма для ремонтных работ — 4 часа в месяц. В этом случае счет за эту коммунальную услугу не изменится.

Когда происходит внезапное отключение газа, сначала рекомендуют звонить в аварийную газовую службу (04). Если там не осведомлены о ремонтных работах, то следующим может стать звонок в Управляющую компанию. Последняя инстанция — поставщик газа. Его телефон указан на квитанции. Частые отключения газа — достаточный повод для направления жалобы в Роспотребнадзор.

Задолженность и отключение газа

Согласно Постановлению Правительства №549/45 поставщик может прекратить подачу топлива в том случае, если собственник жилья не оплачивает услугу ЖКХ 2 или более месяцев. Однако в другом документе, в Правилах предоставления коммунальных услуг (статья №117) говорится, что полное отключение не предусмотрено, возможно только ограничение поставки. Газовая служба должна предупредить о планируемой операции 2 раза: за 40 и 20 дней до намеченной пломбировки.

Полное отключение газа из-за задолженности за 1-2 месяца неправомерно, поэтому жильцы имеют полное право направить жалобу в Горгаз. В этом случае претензия формулируется в свободной форме, но в ней обязательно указывается, что были нарушены два положения Постановлений Правительства — №354, №549.

До написания претензии рекомендуют еще раз перечитать договор о предоставлении услуг газовой службой. В документе должны быть четко прописаны условия для возможного отключения подачи топлива, а также правила оповещения неплательщиков. Если жилье после отключения газа превратится в непригодное для жизни, то подачу не имеют право прекращать. При нарушении данных условий договора это условие надо отразить в жалобе.

При отключении, как и при восстановлении подачи газа, составляются специальные акты, обязательно в 2 экземплярах. Один из них остается у потребителя. Когда подают жалобу, этот документ обязательно прилагают к заявлению, а его реквизиты указывают в претензии.

После отключения жильцы вызывают полицию. Ее сотрудники составляют протокол, в котором указывают факт пломбировки, а также описывают быт владельцев квартиры, отключенной от подачи топлива. Наличие протокола тоже отмечается в жалобе, а документ прилагается к остальным бумагам.

У хозяев квартиры есть право попросить помощи полиции. Если спустя некоторое время от сотрудников правоохранительных органов придет письменный ответ, его также прилагают к заявлению.

Куда подать жалобу на газовую службу?

Отправлять претензию можно в различные инстанции. В этом случае многое зависит от нарушений, которые были допущены работниками газовой службы. По этой причине вопрос о том, куда подать жалобу на газовую службу, полностью зависит от конкретной ситуации.

Руководство Горгаза

Если хозяева дома или квартиры столкнулись с некорректным поведением сотрудников, но нельзя говорить о существенных, серьезных нарушениях, то лучше постараться разобраться на местном уровне. Сначала рекомендуют обращаться к руководителю конкретного отделения, либо к директору компании. Все контакты есть на сайте организации (ПАО «Газпром»).

Обращение к директору оправдано в том случае, когда владелец жилья столкнулся с неадекватным поведением конкретного работника, а не с некачественным обслуживанием. Отписка или игнорирование поданной жалобы руководителем уже считается грубым нарушением закона об обращениях граждан (№59). А оно может стать основанием для подачи заявления в прокуратуру. Поэтому директора обычно оперативно реагируют, рассматривая жалобы и наказывая виновных сотрудников.

Если же реакции руководителя не последовало, то обращение в вышестоящие инстанции останется единственным логичным решением. Юристы советуют не ограничиваться лишь одной из организаций. Они рекомендуют направлять жалобы в министерство, прокуратуру, в суд и т. д. Такой «многосторонний» подход гарантирует быстрое решение вопроса.

Министерство энергетики

Это следующий ответ на вопрос, куда подать жалобу на газовую службу. В Министерстве энергетики РФ есть специальный отдел, занимающийся принятием и рассмотрением жалоб от населения. Претензию в ведомство можно подать несколькими способами.

Жалоба онлайн. Это самый простой вариант, если есть интернет. На сайте Министерства энергетики есть специальная форма, предназначенная для отправления претензий. При личном обращении. В этом случае надо заранее записаться на прием, который проводится в определенные дни. График приема граждан есть на сайте Минэнерго. С помощью телефонного звонка. Необходимые номера группы, работающей с обращениями граждан, можно найти на том же официальном сайте. Использование традиционных или виртуальных почтовых отправлений. Например, электронного адреса [email protected] .

Если принято решение о подаче жалобы онлайн, то на сайте Министерства сначала необходимо авторизоваться через ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации). Без авторизации заявителя проверка претензии производиться не будет.

Другие организации

Есть и другие инстанции, куда подать жалобу на газовую службу в случае нарушений или бездействия сотрудников Горгаза вполне реально. Они не относятся к профильным организациям, но помогают в защите граждан. Такие учреждения имеют полное право не только инициировать самостоятельные проверки газовой службы, но и привлечь нарушителей к административной ответственности.

В список таких организаций входит:

ГЖИ, Госжилинспекция;

Прокуратура, суд;

Роспотребнадзор;

Ростехнадзор;

ТЭК (топливно-энергетический комитет);

Управление муниципального контроля;

ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору;

УФАС (управление федеральной антимонопольной службы), областное.

В большинстве случаев при нарушениях со стороны сотрудников Горгаза рекомендуют обращаться в прокуратуру. Организация призвана следить за работой должностных лиц, за соблюдением ими законности. Другая альтернатива — Роспотребнадзор.

Прокуратура

Если работники газовой службы превышают свои полномочия или другими действиями нарушают законные права человека, то вмешательство этого исполнительного органа поможет защитить интересы граждан. Правовые и экономические нарушения также входят в сферу его деятельности.

Правила подачи жалоб в прокуратуру изложены в правовом акте №45. Это «Инструкция о порядке рассмотрения обращений и прием граждан в органах прокуратуры РФ». Перед составлением обращения изучение этого документа обязательно. Проще всего подать жалобу, используя официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. Региональное ведомство можно найти в разделе «Интернет приемная».

Роспотребнадзор

Это официальная организация, главной задачей которой является защита прав потребителей. Она решает вопросы, возникающие при сотрудничестве с коммерческими и государственными структурами. При нарушении договора Горгазом Роспотребнадзор должен стать первой инстанцией.

Перед составлением и подачей претензии заявитель должен не только прочитать, но и тщательно изучить все пункты договора с обслуживающей организацией. А затем все найденные несоответствия и нарушения внести в официальный документ — в жалобу.

Суд

Это последняя инстанция, туда обращаются в том случае, если другие организации помочь не смогли. Суд помогает решить споры, касающиеся финансовых или материальных потерь. Однако перед обращением в организацию заявителю потребуется нанять адвоката.

Грамотный юрист поможет при составлении документов, корректно изложит все факты. С его помощью многие добиваются возмещения не только материального, но и морального ущерба. Срок первого рассмотрения жалобы не превышает 5 дней.

Как подают жалобу на газовую службу?

Претензию к работе Горгаза подают на русском языке. Точный образец жалобы не предусмотрен, так как различны причины конфликта, условия, в которых возникла спорная ситуация, требования заявителей. Документ может быть написан в свободной форме.

Жалоба

Претензию составляют по правилам деловой переписки. Она не предусматривает нецензурную лексику, просторечные слова или обороты, чересчур эмоциональные высказывания. В жалобе недопустимы исправления и ошибки. В таком документе должны быть:

полное название организации, куда заявитель подает жалобу на газовую службу;

контактные данные физического лица, в список включается адрес проживания;

пункты договора, которые нарушила компания-поставщик;

дата (временной период) и суть возникшего конфликта;

требования (компенсация: материальная, моральная);

желательный срок ответа организации;

дата составления документа, подпись.

Жалобу можно написать от руки либо напечатать с помощью любого текстового редактора. Все сведения обязаны быть корректными. В противном случае административное наказание угрожает самому подателю. Свидетельства (приложенные документы или их копии), если есть возможность, предоставлять рекомендуется.

Документы оформляют в 2 экземплярах, один из них остается у заявителя. На нем либо ставят отметку о том, что претензия принята на рассмотрения, либо дают официальную расписку, свидетельствующую о получении документов. В ней указывают дату подачи жалобы, а также имя ответственного лица, принявшего ее.

В документе рекомендуют указывать, куда лучше отправить ответ на претензию: на электронный или почтовый адрес. Он придет в течение 10-30 суток. Ускорить процесс сможет подача коллективной жалобы. Такие документы для рассмотрения приоритетны.

Дополнительные документы

Вопрос о том, куда подать жалобу на газовую службу, не является единственным, так как заявителю предстоит собрать еще ряд документов. Какие из бумаг будут необходимы? В обязательный перечень входит:

договор на техобслуживание газового оборудования;

выписка из ЕГРН либо свидетельство о праве собственности;

квитанции, подтверждающие, что долгов у подателя жалобы нет;

документ о самом последнем техническом обслуживании оборудования;

копии более ранних претензий, ответы на них (если уже были прецеденты).

В некоторых случаях в пакет должны входить дополнительные документы:

Заявление на реструктуризацию задолженности, если есть долги по коммунальным услугам. Акт, свидетельствующий об отключении газа, составленный сотрудниками правоохранительных органов. Бумаги, подтверждающие финансовые потери, если газовой службой было проведено незаконное пломбирование газопровода.

Примеры последних документов — чеки, сохраненные после покупки электрических приборов (плиты, печи), или квитанции, свидетельствующие о замене лопнувших газовых труб в частном доме.

Организаций, куда подать жалобу на газовую службу, существует довольно много. Однако выбор ведомства зависит только от характера претензии. Простой обыватель, незнакомый с составлением претензий, нередко сталкивается со сложностями: правильно изложить позицию ему бывает трудно. В этих случаях лучше обратиться к квалифицированному юристу, который поможет отстоять права пострадавшей стороны.

В заключение — видео на злободневную тему: