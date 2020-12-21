Владельцы жилья в многоквартирном доме время от времени сталкиваются с различными проблемами. В большинстве случаев неприятные сюрпризы им преподносят инженерные коммуникации, но худшая из ситуаций — внезапно начавшийся потоп. Вода, стекающая с потолка и по стенам — явление нередкое, причин затопления бывает несколько. Поскольку любое подобное происшествие выбивает хозяев из колеи, всем лучше заранее узнать, что делать, если затопили соседи сверху. Информация, в любом случае, лишней не будет: она поможет понять, по какому алгоритму действовать во время аварии. Знания дадут возможность избежать серьезных последствий для квартиры, выйдя с минимальными потерями из неприятной ситуации. Осведомленность позволит компенсировать владельцам материальный ущерб. Но в некоторых случаях хозяева-«подтопленцы» могут потребовать возместить и другой вред — моральный.

Первые действия при затоплении

К сожалению, небольшое пятно на потолке — это самый оптимальный сценарий. Нередко владельцы сталкиваются с более серьезной ситуацией: вода льется непрерывным потоком, напоминая ручей, или водопад. В этом случае первое необходимое действие — обесточивание всей квартиры. Это спасет от потенциального короткого замыкания, предотвратит поражение жильцов электрическим током.

Следующие шаги также предпринимают, не мешкая ни секунды. В первую очередь, необходимо перекрыть воду. Исходя из ситуации, задачу можно решить несколькими способами.

Быстрое уведомление верхних соседей о том, что они стали причиной затопления нижней квартиры. Этот вариант предпочтительный, так как виновники аварии перекроют воду сразу, поэтому минимизируют нанесенный ущерб. Если соседей дома не оказалось, то хозяевам необходимо звонить в Управляющую компанию, в диспетчерскую службу. В этом случае на адрес незамедлительно выедет аварийная служба. Ее представители перекроют воду, а потом составят акт о затоплении. Если есть доступ к запирающему крану, то хозяева пострадавшей квартиры могут перекрыть воду на подъезд самостоятельно. Однако эти действия не лучшее решение: при повреждении коммуникаций вся ответственность будет переложена на них. Обратиться в компанию специализирующуюся на ликвидации потопов. Они помогут убрать воду из стен, перекрытий, под паркетом и ламинатом. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки во избежание появления грибка, борьба с которым крайне трудна. Расходы понесенные вами , будет оплачивать виновник. Компания СушкаПро поможет вам высушить и вернуть в былое состояние вашу квартиру или дом.

Другие неправомерные действия (например, выламывание соседских дверей) могут привести к уголовной ответственности по статье 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

Как узнать, кто виноват в потопе?

Что делать если затопили соседи сверху? Если аварию спровоцировал незакрытый кран в их квартире, то в этом случае виновников искать уже не надо. Когда прорыв произошел на стояке, тут необходимо точно определить участок. В разных ситуациях виновники различны.

Если прорыв произошел на трубопроводе от первого запорного крана до стояка в квартире, то ответственность несет Управляющая компания. Когда этот участок находится после крана, вина перекладывается на соседей.

Согласно статьям №210 и 290 Гражданского кодекса РФ, а также №36 Жилищного кодекса РФ, все коммуникации, расположенные в жилых помещениях, принадлежат их владельцам. Однако заключив договор с Управляющей компанией, собственники жилья передают полномочия ей. На ней с этого момента и лежит ответственность за сохранность, целостность коммуникационных систем. Участок трубопровода от общего стояки до запорного крана входит в зону ответственности УК. За целостность водопровода, расположенного после этого вентиля, ответственность несут владельцы, на правах общей долевой собственности.

Если затопление спровоцировала течь в радиаторах отопления или прорыв в полотенцесушителе соседской квартиры, то в этом случае ответственность несет УК, так как именно она отвечает за сохранность данной инженерной системы. Исключение из правил есть. Это неправомерные действия владельцев — самостоятельное переоборудование системы отопления (изменение ее конфигурации) без согласования с муниципальными службами, без уведомления УК. Если самодеятельность «имела место быть», то ответственными за аварию будут хозяева, «залившие» соседей.

Фиксация факта затопления

Первый ответ на вопрос, что делать, если затопили соседи сверху, — вызов аварийной службы. В этом случае звонят в диспетчерскую Управляющей компании, поэтому данный номер телефона должен быть у хозяев либо записан, либо внесен в список контактов мобильного устройства. Однако его можно узнать в интернете: все подобная информация, для любого населенного пункта, находится в свободном доступе.

До приезда аварийной службы хозяевам следует задокументировать причиненный ущерб. Можно сфотографировать испорченные поверхности, предметы и вещи, либо снять их на видео, дополнив запись короткими комментариями. В том случае, если дело дойдет до суда, у владельцев пострадавшей квартиры будут «несокрушимые» аргументы.

Документ, фиксирующий факт

Для составления акта о затоплении потребуются свидетели, поэтому надо заранее пригласить 2-3 соседей. После прибытия представителя Управляющей компании хозяева начинают составлять «свой» акт о последствиях затопление квартиры. Документ должен содержать все данные, относящиеся к происшествию.

Краткие данные

В эту категорию входит полный адрес пострадавшей квартиры. Его пишут сразу после названия документа. Затем указывают дату составления акта — число, месяц, год.

Список членов комиссии обязателен. В него входит сотрудник УК, владельцы жилья, приглашенные соседи и тот, кто виноват в ЧП. Должность представителя Управляющей компании указывают в обязательном порядке.

Потом указывают причины составления документа: краткие факты происшествия, описание квартиры (этажность дома, этаж квартиры, количество комнат, расположение пострадавшего участка). Если причина затопления уже установлена, то ее также указывают. Если пока есть только догадки, то приводят их.

Описательная часть

Она начинается с предложения «На день обследования комиссия установила». Причина необходимости его добавления — следы, которые могут проявиться спустя несколько часов или дней после составления данного документа. Тогда его дополняют новыми фактами. В этой части акта описывают следы затопления: в каких комнатах их обнаружили, на каких поверхностях. Обязательно отмечают интенсивность течи. Описывают все предметы, которые пострадали: мебель, бытовую технику, потолочное, напольное покрытие и т. д.

Обязательно указывают, что акт составлялся на основании наружного осмотра, так как внутренние повреждения визуально определить не представляется возможным. Если есть согласие виновника потопа, то производят осмотр его жилья. Последствия аварии (место прорыва водопровода, мокрые полы, покрытия и т. д.) подробно описывают.

Если проводилась фотосьемка, или была сделана видеозапись, то этот факт в обязательном порядке отмечают в акте. В дальнейшем после получения фотодокументов на них ставят подпись все члены комиссии. Завершают документ подписи. Все присутствующие указывают ФИО, оставляют на акте подпись. Если виновник аварии отказывается подписываться, то этот факт отмечают.

Акт, составляемый представителем УК

Аналогичный акт составляет и сотрудник Управляющей компании (аварийной службы). Если вина за происшествие ложится на УК, то хозяевам пострадавшей квартиры надо внимательно следить за составлением документа. Нельзя совершенно исключать того, что представитель компании будет намеренно искажать факты, чтобы обслуживающая организация получила возможность уйти от ответственности.

Этот акт составляется в течение 12 часов после того, как был сделан вызов аварийной службы. Если документ не был составлен в течение этого периода времени, то владельцам квартиры, которой был причинен ущерб, надо прибыть в диспетчерскую службу Управляющей компании, чтобы проверить, внесен ли их звонок в журнал регистрации.

Если вызов забыли зафиксировать, то хозяева вправе требовать сделать пометку о нем. Это даст возможность не беспокоиться о том, что представители УК смогут уклониться от ответственности, что во время рассмотрения дела в суде возникнут какие-то проблемы. Если вина соседа не будет признана судом, то от компании, не зафиксировавшей вызов, и не составившей акт, можно потребовать неустойку.

После составления данного документа хозяева имеют полное право получить одну копию для себя. Два документа всегда плюс для пострадавшей стороны. Это упрочит ее позицию в суде, если до него все же дойдет. Акт, составленный хозяевами в присутствии свидетелей, не позволит искажать факты в документе, составляемом сотрудником УК.

Что делать, если затопили соседи сверху?

То, какие действия необходимо предпринимать в случае потопа, теперь более-менее понятно. Но не все знают, как надо действовать, чтобы добиться компенсации ущерба, ведь в некоторых случаях урон довольно ощутим. Вариантов есть несколько.

«Мирное урегулирование»

Это всегда лучший выход, причем в любой ситуации. Мирное решение проблемы можно начать обсуждать еще во время составления «акта о факте» затопления. Понятно, что такая неприятная ситуация крайне угнетает и виновника потопа, поэтому при адекватных соседях шансы договориться насчет возмещения ущерба довольно высоки.

С соседями рекомендуют встретиться спустя 2-3 дня после инцидента. Такая пауза нужна для того, чтобы была возможность оценить ущерб более полно, а значит, максимально корректно определить объем будущих работ. Если соседи тоже рады решить проблему таким путем, то лучше в ближайшее время задокументировать мирное соглашение. Однако случаи, когда виновники могут сразу отдать нужную сумму, скорее, исключения. В данной ситуации есть один выход — официально оформленный документ.

Обе стороны составляют письменное соглашение, которое затем заверяют у нотариуса. В этом случае владельцам пострадавшей квартиры можно будет не беспокоиться о том, что виновники вдруг пойдут на попятный. К этому документу рекомендуют приложить смету, в которой перечислены все виды ремонтных работ. Она также должна быть подписана и потерпевшими, и теми, кто виноват.

В этом случае все потенциально спорные вопросы будут решены, а сумма до определенного времени будет выплачена в полном объеме.

Обращение в суд

Это менее приятная перспектива, так как не исключено, что процесс будет трудным. Вполне вероятно, что он затянется, а вынесение решения в пользу истца еще не означает, что сумма будет выплачена в ближайшее время. Выплата, независимо от суммы, несмотря на 5-дневный срок исполнения решения суда, может быть растянута на длительный период. Иногда на это уходят месяцы.

Невозможность ремонта — вторая причина нежелательности этого варианта. Никакие работы в квартире в этом случае начинать нельзя. Причина — вероятность, что может потребоваться повторное рассмотрение дела. Что делать, если затопили соседи сверху, а владельцы квартиры все-таки решили обратиться в суд?

Обязательная экспертиза

На подготовительном этапе хозяева вызывают независимого эксперта, который обязан максимально корректно оценить нанесенный ущерб. В этом случае обращаются либо в крупную организацию оценщиков, либо в Торгово-промышленную палату. Эта процедура предполагает подписание договора, акта приема и передачи выполненных работ, выдачу квитанции об оплате. Эта сумма войдет в сумму возмещения ущерба. О дате и времени прибытия эксперта в обязательном порядке уведомляют ответчика. В этом случае примерно за 5 дней до экспертизы ему отправляют телеграмму, поскольку присутствие виновной стороны необходимо. Если она не появилась, то в акте отмечают и этот факт.

Во время осмотра квартиры экспертом хозяева знакомят его с актом, составленным ими, показывают все поврежденные участки, пострадавшие вещи — мебель, технику, а также предъявляют все необходимые документы, подтверждающие ее покупку. После получения на руки акта-заключения оценщика собирают остальные документы. Но сначала занимаются составлением претензии.

Претензия пострадавшей стороны

В этом случае составляется документ в свободной форме. В нем должны присутствовать данные, от кого и кому адресуется претензия. Там же описывается событие: его дата, адреса обоих квартир, масштабы «потопа», нанесенный ущерб. В документ вносят предложение погасить убытки добровольно, но обязательно указывают, что в случае отказа пострадавшая сторона намерена обратиться в суд. Эту претензию можно вручить под подпись владельцу квартиры, либо отправить документ заказным письмом. Ответчиком является собственник квартиры, соответчиками — лица, являющиеся ее нанимателями.

Список документов для судебного разбирательства

Первый из них — исковое заявление в двух экземплярах — для суда и ответчиков. Помимо него требуется собрать копии следующих документов:

претензии, а также документ, подтверждающий ее получение ответчиком;

акта о причиненном ущербе, составленном хозяевами;

аналогичного акта, но составленного комиссией УК;

квитанции, подтверждающей оплату госпошлины;

акта, который сделал независимый оценщик;

квитанции об оплате услуг эксперта;

сметы стоимости ремонтных работ;

права собственности на жилье.

Обязательно нужно представить копии документов, доказывающих покупку поврежденной мебели, техники.

Если итоговая сумма, которую пострадавшая сторона требует возместить, составляет не более 50000 рублей, то дело может рассматриваться мировым судьей. Большая сумма — причина подачи искового заявления в районный или городской суд, на той территории, где находится пострадавшая квартира. Повторное затопление во время судебного рассмотрения требует оформления нового акта об осмотре. В этом случае сумму корректируют, а документы приобщают к основному делу.

Последний этап

Если решение вынесли в пользу истца, то ему предстоит написать еще одно заявление — о принудительном исполнении судебного решения. Чтобы его подать, необходимо отправиться в территориальное отделение службы судебных приставов. Туда сдают исполнительный лист, выданный судом, затем пишут заявление о возбуждении исполнительного производства. В документе указывают банковские реквизиты счета, на который поступят деньги.

Спустя несколько дней снова отправляются в службу судебных приставов, но на этот раз для того, чтобы узнать ФИО пристава, занимающегося делом истца, выигравшего судебное разбирательство. Поскольку дел в производстве у всех сотрудников немало, только регулярные напоминания о себе смогут ускорить процесс получения денег с виновника.

Возможные вопросы пострадавших

Что делать, если затопили соседи сверху? Как действовать, когда обнаружено затопление? Как определить и вернуть сумму за причиненный ущерб? Что делать, если виновник отказывается платить? Большинство вопросов рассмотрены, но есть нюансы, спорные моменты, о которых тоже нужно узнать заранее.

Устранять ли последствия затопления?

Об этом уже было упомянуто: делать ремонт сразу не рекомендуют. Если хозяева намерены обратиться в суд, то не исключено, что ответчик решит подвергнуть сомнению сумму, указанную потерпевшей стороной. Он вправе провести повторную экспертизу. После ремонта эта процедура станет невозможной, поэтому торопиться с восстановлением квартиры нельзя.

УК не хочет подписывать акт о затоплении

Сотрудники УК обязаны прибыть на место и составить акт в течение 12 часов с момента поступления звонка в диспетчерскую службу. Если не торопятся, следуют отговорки, то хозяева имеют право самостоятельно составить акт затопления. Для этого, как уже было указано, необходимы свидетели — минимум два человека, а также представитель совета дома. Документ составляют в двух экземплярах. Один остается у владельцев пострадавшей квартиры, второй отправляется на адрес УК.

Жалоба в прокуратуру или в местную администрацию — второй необходимый шаг. Такое обращение даст возможность истцам доказать, что потерпевшие сразу вызывали сотрудников Управляющей компании для составления акта. Жалоба будет доказательством, если у судьи возникнут вопросы относительно отсутствия на акте печати и подписи представителей обслуживающей организации.

Моральный ущерб

Как правило, к понятию «материальный ущерб» добавляется еще одно — ущерб моральный. На самом деле, пострадавшая сторона вправе требовать возмещения некоторой суммы, в которую она оценивает физические или нравственные страдания, причиной которых стало затопление.

Сам факт течи еще не означает, что моральный урон был нанесен. Однако в некоторых случаях такая претензия вполне оправдана. Например, если при затоплении пострадали важные документы, которые придется восстанавливать, — паспорта, нотариальные доверенности, свидетельства.

Есть исключительные случаи. Моральный ущерб возмещают тем истцам, которые после сильного затопления физически не имели возможности оставаться в «залитой» квартире по вполне уважительной причине. Например, когда вся мебель в жилье, включая диваны и кровати, стала непригодной для эксплуатации. В этом случае о нормальном существовании в квартире речь идти не может.

Однако здесь есть одно условие: добиться выплаты морального ущерба можно, если в аварии виновна организация. Если это физическое лицо, то возмещать такой урон суд вправе отказаться. Выход у истца один: это личная договоренность с виновником о некоторой компенсации. Но надо осознавать, что вероятность его согласия минимальна.

Если неизвестен владелец квартиры

Очень часто жильцы даже не знают своих соседей, так как они сдают жилье в аренду, а иногда даже живут в другом городе. Как правило, все претензии, как и исковые заявления, адресуют только законным собственникам. Арендаторы имеют право не разглашать информацию об арендодателе, к тому же они ее могут не знать.

Как поступить потерпевшей стороне в этом случае? Сначала можно уточнить у квартиросъемщиков условия аренды жилья. Если у них есть договор, то в первую очередь нужно поинтересоваться, кто несет ответственность за сохранность собственности. Если за нее отвечает арендатор, то претензии можно предъявлять ему.

Если неизвестно даже ФИО реального владельца, то выход все же существует. Компетентные люди в этом случае рекомендуют обратиться в Росреестр, чтобы получить выписку из ЕГРН. Таким образом, пострадавшая сторона получит все, что нужно — общедоступные сведения о владельце интересующей ее недвижимости.

Неосведомленность — худший враг человека. Многие до сих пор не знают, что делать, если затопили соседи сверху, как поступать, когда обнаруживается ЧП с одной из инженерных систем. Поэтому лучше ответы на все подобные вопросы искать заранее. В этом случае хозяева могут избежать множества проблем, а также сохранить то, что (как принято считать) не восстанавливается, — нервные клетки.

В большинстве случаев суды удовлетворяют иски о возмещении материального ущерба, если хозяева пострадали из-за затопления. Ответчики вынуждены брать на себя не только расходы на ремонт, они же компенсируют затраты на экспертизу и юридические услуги.

О том, что делать, если затопили соседи сверху, можно узнать, если уделить немного времени этому видео, а также комментариям с вопросами, на которые отвечает его автор: