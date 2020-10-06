Видов бытовой техники, значительно облегчающей жизнь человека, изобретено уже довольно много, но всем устройствам свойственно одно — готовность неожиданно выходить из строя. Причем внезапно ломаются как крупные бытовые приборы, так и небольшие, но крайне необходимые устройства. Например, нередко преподносят неприятные сюрпризы портативные газовые горелки, оборудованные пьезоподжигом. Без них трудно обойтись при мелких хозяйственных работах, и совершенно невозможно обеспечить «человеческие» условия далеко от дома — например, в походе либо на даче. Конечно, портативные, относительно простые устройства стоят не так дорого, как большие агрегаты. Но выкидывать недавно купленный прибор при первой же неисправности все-таки нецелесообразно. По этим причинам владельцы почти незаменимого оборудования стараются узнать, как можно провести ремонт газовой горелки своими руками.

Использование газовой горелки

Самой популярной конструкцией по праву можно считать горелку с пьезоподжигом. Как правило, такие приборы являются незаменимой вещью в походе, так как становятся простой, всепогодной альтернативой костру. Мини-прибор дает шанс быстро приготовить или подогреть пищу, практически мгновенно вскипятить воду. Его преимущества перед открытым огнем — возможность контроля топлива и регулировки силы пламени.

Современное портативное оборудование имеет защиту от ветра, некоторые модели оснащают держателями для посуды. Максимальное удобство пользования простейшей газовой горелкой тоже не последний плюс: владельцам не приходится «возиться» со спичками, так как пламя зажигается нажатием кнопки. Горелки с пьезоподжигом — практически обязательный атрибут дач, которым подключение к газовой магистрали попросту не требуется.

В работе по дому, в мастерских такие мини-аппараты применяются для нагрева металлических либо других поверхностей, для пайки деталей. В обоих случаях простые устройства, работающие на топливе, имеют перед строительными фенами, паяльниками большое преимущество. Им для функционирования не требуется электричество. Однако и газовые горелки могут отказаться работать, причем происходит ЧП по разным причинам.

Самые распространенные из них — попадание внутрь механизма воды и отказ от работы пьезоподжига. Чаще всего именно из-за последнего элемента, дающего искру, и происходит поломка газового оборудования.

Диагностика газовой горелки

Редким хозяевам при поломке такого небольшого и относительно простого прибора понравится идея вызвать мастера. Специалисту придется отдавать за «непосильный труд» некоторую сумму, а она вполне может быть сопоставимой с ценой новой газовой горелки. По этой причине ремонт газовой горелки своими руками остается единственным, логичным вариантом.

Определение неисправности

Исправление возможно практически при любом виде неисправности. Однако прежде чем приступать к работе, необходимо понять, что же именно в газовой горелке «приказало долго жить». Для этого проводят диагностику.

Если еще перед разбором горелки обнаружилось, что при нажатии кнопки не зажигается искра, то можно считать, что виновник найден. Это сам пьезоэлемент. Если искра есть, но прибор не работает, то обычно причина кроется в том, что отдельные части газовой горелки загрязнились. Когда искра появляется, но горелка зажигаться отказывается, первым подозреваемым обычно становится распылитель. Это отверстие, предназначенное для поступления газа. Скорее всего, оно забилось грязью. Для горелок на баллончик характерны и некоторые другие неисправности. Например, они способны начать пропускать газ из-за того, что внутри корпуса вдруг приходит в негодность одна из резиновых прокладок. Загрязнение сетки, которая находится с другой стороны распылителя — еще одна из причин выхода газовой горелки из строя. В этом случае ремонт максимально прост: это фильтр надо промыть бензином или спиртом. Если искра появляется, но подача газа отсутствует, то дело может быть в окислении провода, по которому подается искра. Оплавленную изоляцию снимают наждачной бумагой или напильником, потом заменяют новой.

Есть еще одна проблема, с которой могут столкнуться обладатели газовых горелок. Это одна из загадок, когда газ подается, и искра есть, но прибор не зажигается. Одно из возможных решений — регулировка провода относительно сопла. Даже небольшое изменение их взаимного расположения иногда становится решением задачи.

После исправления неполадок рекомендуют не собирать прибор тут же, а тщательно проверить все остальные элементы на наличие загрязнений, которые бывает трудно определить на первый взгляд. Упустив что-то из виду, владельцы рискуют в скором времени опять столкнуться с выходом газовой горелки из строя.

Как заменить пьезоэлемент?

Ремонт газовой горелки своими руками предстоит всегда, если отсутствует искра. Эта неполадка в большинстве случаев свидетельствует о поломке «устройства в устройстве». Поэтому выход один: это замена отказавшего элемента. Это операция не так сложна, причем покупка новой пьезы, скорее всего, также не потребуется.

Надо сразу сказать, что внешние отличия моделей газовых горелок на конструкциях не сказываются. Все приборы имеют одинаковую комплектацию, элементы стандартны, поэтому замену им найти довольно просто. Как уже было отмечено, чаще всего из строя выходит именно пьезоэлемент. Отказ провоцирует попадание воды, другой жидкости, поломка возможна из-за сильного удара, падения устройства с большой высоты и т. д.

Чтобы провести ремонт газовой горелки своими руками, мастеру понадобятся следующие инструменты и материалы:

паяльник;

отвертка и биты для нее;

термоусадочные трубки для изоляции проводов;

изолента, если термоусадки в хозяйстве в данный момент нет.

Хорошо, если в дома есть новая или пустая зажигалка, так как проще всего пьезоэлемент добыть именно из нее.

Первым делом аппарат проверяют, чтобы снова убедиться в том, что искра отсутствует. После получения доказательства неисправности прибора разбирают его корпус. Во время этой работы внимательно изучают состояние остальных деталей, такая проверка в большей степени касается различных загрязнений. От них следует сразу же избавляться.

После того как добираются до пьезоэлемента, перерезают провод, соединяющий его с горелкой. Затем его удаляют. Таким же образом снимают элемент с газовой зажигалки. Запас провода должен быть достаточен для его соединения с горелкой.

При замене устройства для проводников используют термоусадочные трубки, которые нагревают с помощью зажигалки. Отремонтированную газовую горелку снова собирают точно в такой же последовательности, как и разбирали.

После завершения операции прибор тестируют. Если ошибок допущено не было, то газовая горелка должна функционировать безукоризненно.

Устранение других неисправностей

Проблемы с пьезоэлементом — самая распространенная «болезнь» газовых горелок, но далеко не единственная, так как отказать могут и другие детали. Особенно это касается приборов, которые эксплуатируются подолгу и «нещадно». В любом из случаев конструкцию придется полностью разбирать, а затем внимательно осматривать.

Ремонт газовой горелки своими руками может потребоваться, если неисправность обнаруживается в работе сопла. Здесь есть два варианта.

Сильное загрязнение. Эта неприятность случается, если для заправки горелки использовался газ, качество которого далеко от идеального. Лучший вариант — применение газа для зажигалок. Из-за накопившейся грязи топливо не сможет поступить в горелку, а значит, работать прибору будет не на чем. Чистка сопла — способ, вполне доступный в домашних условиях. Вторая проблема внутри сопла — выпадение кольца. Частая причина — появление в нем трещин из-за сильного нагрева. Следствием становится невозможность зажигания горелки, так как искра будет лететь в разные стороны. В этом случае ремонт газовой горелки будет состоять в изготовлении самодельного элемента. Например, аналогичное кольцо можно сделать из медной проволоки.

Как происходит ремонт газовой горелки своими руками, если источник проблем сопло? В обоих случаях у мастера есть возможность устранить неисправность самостоятельно.

Самостоятельная чистка сопла

Проверить сопло на предмет «затора» достаточно просто. Надо снять этот элемент, затем посмотреть в отверстие на свет. Если белого «пятна» не видно, то «диагноз» можно считать подтвержденным, поэтому чистка нужна. Однако для этой операции есть одна, но большая помеха. Это маленькое отверстие, для которого очень трудно, практически невозможно подобрать иголку или тонкую проволоку.

Поэтому провести механическую очистку сопла не всегда получается. Еще один недостаток «насильственных» действий — риск расширения отверстия. Такой дефект неизбежно отразится на работе горелки — пламя будет гореть неправильно: высоту его предсказать невозможно. По этой причине специалисты рекомендуют использовать два других способа.

Выдувание грязи. Этот метод подходит в том случае, если загрязнение пока не слишком серьезное. Сопло снимают, затем прижимают его к газовому баллончику стороной с отверстием, начинают продувать. Шанс избавиться от помехи таким простым способом есть. Вместо сжатого газа можно попробовать использовать мощную струю воды. Сильный нагрев сопла. Необходимо отметить, что данный вариант относится к кардинальным, даже брутальным решениям. Его мастера используют на свой страх и риск, так как возможный исход — разрушение (разгорание) детали. К снятому соплу прикрепляют проволоку, а потом нагревают докрасна, используя вторую горелку. После этого деталь окунают в холодную воду.

Если выбирать лучший вариант, то им можно назвать первый, более щадящий. Но он тоже не всегда эффективен. Поэтому оптимальным многие считают поиск тонкой проволоки, последующее заострение ее кончика. Одним из мест, где можно «раздобыть» супертонкую иглу, является тату-салон (студия художественной татуировки). В этом случае есть шанс гарантировать как результат, так и сохранность детали.

Однако бывают случаи, когда даже эти методы оказываются бессильными. Тогда вместо прочистки или нагрева используют промывку растворителем, который распределяют мягкой щеткой. Некоторые владельцы после обработки бензином продувают деталь с помощью насоса. Говорят, что этот «тандем» помогает избавиться от засорения всегда. Еще один вариант спасения — средство, предназначенное для чистки карбюраторов.

Замена кольца сопла

Когда газовую горелку используют интенсивно, кольцо, работающее при высокой температуре, спустя некоторый промежуток времени выпадает, а потом и вовсе теряется. Из-за повреждения или пропажи такой детали вряд ли кто-то решится на покупку новой газовой горелки. Поиск подходящей замены тоже не лучший выход, поэтому хозяину остается единственная возможность. Это изготовление кольца своими руками.

Материал оригинального элемента — латунь, однако его покупка нецелесообразна, поскольку такое кольцо по стоимости сравняется с ценой новой газовой горелки. Полноценной заменой этому дорогому сплаву способна стать медь, вернее, обычная медная проволока. Ее сечение — 2,5 мм. Чтобы создать новую деталь, сначала отрезают кусок необходимой длины. Затем проволоку выгибают, ориентируясь на диаметр этого элемента сопла.

Ремонт газовой горелки своими руками будет быстрым процессом только в том случае, если правильно провести диагностику. Как отличить выпадение кольца от засорения сопла? Нужно попробовать зажечь горелку спичками. Если операция завершилась успехом, то можно исключить «пробку» из грязи и прийти к выводу, что виновато кольцо.

Как обращаться с газовой горелкой?

Даже простейшие приборы требуют бережного отношения, справедливо это и для газовых горелок. Так как самыми капризными деталями в них являются пьезоэлементы, в первую очередь надо беспокоиться об их сохранности.

Оборудование необходимо эксплуатировать крайне осторожно. Нельзя допускать случайных падений, ударов, попадания воды или других жидкостей. Чтобы уберечь себя от непредвиденных ситуаций, в походы лучше не забывать прихватывать спички или зажигалку. В этом случае можно будет поджечь вдруг «забастовавшую» горелку.

Важно не только аккуратное обращение с такой насадкой. Продолжительность работы устройства не должна превышать четверти часа. После этого необходимо дать горелке полностью остыть. Тщательное обследование прибора при обнаружении первых же неисправностей даст возможность предотвратить его серьезное загрязнение.

Ремонт газовой горелки своими руками — операция, которую успешно проводят в домашних условиях. Причем нередко весь процесс занимает менее получаса. В этом можно убедиться, если посмотреть следующее познавательное видео: