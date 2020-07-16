Никто не будет оспаривать тот факт, что без топлива не сможет обойтись ни одно жилище. Поскольку самым его дешевым, удобным видом является газ, то он востребован больше всего. К сожалению, не во всех домах есть возможность без проблем подключиться к централизованной системе газоснабжения. Одна из причин — отсутствие поблизости магистрали. В таких случаях хозяевам приходится использовать другие источники — газовые баллоны. Все знают, что с этим топливом приходится обращаться осторожно: оно взрывоопасно, поэтому во время подключения любой промах может привести к серьезным последствиям в будущем. Поэтому любой владелец сначала должен узнать правила установки газового баллона в частном доме или на дачном участке. Осведомленность поможет избежать не только порчи имущества, но и трагедии.

Что надо знать о газовых баллонах?

Использование газовых баллонов в домах и дачах, где отсутствует централизованная газификация — обычная практика. В этом случае пропан (вернее, пропан-бутановая смесь) чаще становится топливом для газовых плит, реже — для систем водяного отопления. Чтобы обезопасить себя и своих близких от неприятных, зачастую крайне опасных последствий, перед работой надо узнать, какие правила установки газового баллона в частном доме надо соблюдать.

Но прежде чем перейти к ним, нужно остановиться на самих мини-хранилищах этого топлива. Сначала необходимо дать информацию об объемах и массе резервуаров. Бытовые емкости лучше привести сразу с их примерным весом:

5 л — 6 кг;

12 л — 11 кг;

27 л — 26 кг;

50 л — около 43 кг.

Есть и самые маленькие баллоны — на 220 и 400 мл, однако их использование ограничивается паяльными лампами и портативными плитками. Соединяют элементы тонкими шлангами, либо напрямую.

Существует два варианта газовых резервуаров — с вентилем и с клапаном. Предпочтительнее первые приборы, так как они дают возможность хозяевам быстро сливать конденсат без помощи извне.

Баллоны советского образца

До сих пор некоторые экономные хозяева используют старые металлические резервуары, которым самое место на помойке. Такое изделия держать в доме не рекомендуют, и не только из-за их малосимпатичного вида. Металл подвержен коррозии, поэтому за надежность старого баллона не поручится никто: в доме он становится почти настоящей пороховой бочкой.

В некоторых странах СНГ использование таких «раритетов» или полностью запрещено, или разрешается, но только после проверки и выдачи сертификата, подтверждающего удовлетворительное состояние изделий. Однако лучше вовремя отказаться от этих сосудов, заменив их более безопасными, современными аналогами.

Стальные современные емкости

Этот вариант немного лучше из-за не столь «почтенного» возраста, однако и новые резервуары не лишены тех же недостатков, что и старые сосуды. Сварные стальные баллоны точно так же подвержены коррозии. Они чувствительны к перепадам температур и взрывоопасны. Большие емкости (50 л) категорически запрещается устанавливать в доме.

Их хранят на улице, в специальных шкафах у стен здания в том месте, которое защищено от солнечных лучей. Установка в жилье небольших резервуаров допускается, однако в этом случае требуется соблюдать правило: минимальное расстояние от плиты до баллона должно составлять 1,5 м, но дальше — лучше. Другие рекомендации:

емкости надо хранить в комнате со стабильной температурой, вентиляцией, подальше от нагревательных приборов и солнечных лучей;

регулярная проверка баллона и газопровода на герметичность обязательна.

Чтобы гарантировать безопасность, прокладку на горловине емкости рекомендуют периодически менять. Утечка газа из-за неисправности данного элемента уже представляет большую опасность, особенно в помещении. Кроме того, повышается расход газа.

Композитные газовые резервуары

Это новейшие модели, которые можно размещать в жилых помещениях: как частного дома, так и дачи. Их главное достоинство — абсолютная безопасность. Композитные резервуары изготавливают из эпоксидной смолы и стекловолокна. Сначала на форму плотно наматывают нити материала, затем пропитывают их смолой и обрабатывают отвердителем. Сверху на емкость надевают пластиковый кожух с ручками. Этот элемент съемный, поэтому после случайного повреждения его легко заменить.

Композитные, или евробаллоны имеют довольно много преимуществ, если сравнивать их с металлическими изделиями. В список входит:

широкий ассортимент;

максимальная прочность;

возможность хранения штабелями;

максимальная безопасность: тара защитит газ даже при температуре 100°;

небольшой вес резервуаров: он почти вдвое меньше (вместе с кожухом), чем у металлических емкостей;

удобство: его гарантируют прозрачные стенки, позволяющие владельцам следить за уровнем жидкости в баллоне;

присутствие перепускного клапана, который дает шанс сбросить излишки газа при внезапно повысившемся давлении.

Это причины, по которым евробаллоны можно считать оптимальными емкостями для использования в быту: они удобны, практичны, легки и безопасны. Если искать недостатки, то к ним можно отнести высокую цену изделий. Но она объясняется тем, что производятся композитные резервуары пока только в европейских странах.

Самостоятельное подключение: можно или нельзя?

Практически все представители газовых служб говорят, что с газом имеют право работать только специалисты, которые за свою работу получают деньги. Однако чтобы избежать лишних расходов, такую операцию вполне возможно провести самостоятельно.

Никаких особых сложностей на пути к цели мастер не встретит. Чтобы подключить газовую плиту, сначала необходимо выбрать самое подходящее место для резервуара, а потом заняться организацией отвода (гибкого шланга, трубы) до бытового прибора.

Единственный требующийся навык — работа с газовыми ключами. Но правила безопасности обращения с газовым оборудованием соблюдать придется. Бытовые баллоны можно устанавливать как в помещениях, так и на улице. Однако, согласно противопожарным нормам, идеальное место для такого оборудования все-таки находится вне дома.

Кухня или подсобное помещение в этом случае не лучшие альтернативы. Конечно, при размещении резервуара на улице придется заниматься монтажом трубы (шланга) большей длины, делать отверстие в стене. Но с точки зрения безопасности этот вариант максимально защитит жильцов в случае форс-мажорных обстоятельств: например, будет меньше вероятность пожара либо взрыва.

Правила установки газового баллона в частном доме

В отличие от квартиры, где газовым оборудованием обязаны заниматься исключительно газовщики, в частных домах и на дачах такую работу могут выполнить сами хозяева. Однако у сжиженного газа есть особенности, которых лишено природное топливо, поступающее в многоквартирные дома.

Отличие сжиженного газа от метана

Правила установки газового баллона в частном доме, а также его использования основываются на этом отличии. В квартиры по газовому стояку поступает метан. В газовые баллоны заправляют пропан, который на самом деле является не одним веществом, а пропан-бутановой смесью. Хотя на резервуаре указывается первое название: именно «пропан» — сжиженный углеводородный газ, или СУГ (LPG).

Пропан-бутановая смесь тяжелее воздуха, поэтому при затухании или протечке она не поднимается наверх, а опускается вниз, к земле (полу). Это и есть главная причина рекомендаций относительно размещение газовых баллонов на улице. В этом случае СУГ не сможет скапливаться в подвале, подполе, поэтому шанса столкнуться с его опасной концентрацией у хозяев попросту не будет.

По этой же причине настоятельно не рекомендуют устанавливать резервуары рядом с электроприборами, недалеко от колодцев. Баллоны разрешено ставить на летних верандах, на дачах, в пристроенных кухнях или столовых частных домов. Категорически запрещается размещать емкости с газом в жилых, цокольных или подвальных помещениях, в закрытых, плохо проветриваемых коридорах, а также рядом с аварийным выходом.

«Летние» и «зимние» смеси

Такое разделение — еще одна особенность СУГ. Отличаются «сезонные» виды топлива одним — пропорциями пропана и бутана, а значит, способностью эффективно работать при низких температурах.

Летняя смесь состоит из 45% бутана и 55% пропана. Зимний вид имеет другой состав — 25% и 75% соответственно.

Чем больше пропана, тем лучше смесь, причем в любое время года. «Обязанности» его — поддерживание нормального давления в системе, обеспечение стабильного перехода из одного состояния в другое (жидкость-пар) Единственный недостаток большой доли пропана в смеси — увеличение цены сжиженного топлива.

Чтобы было более понятно, надо рассмотреть разницу между двумя компонентами смеси. При нормальном давлении в резервуаре бутан способен превратиться в газ при температуре до -0,5°. Пропан более стоек: он может беспроблемно работать до температуры -42°. При снижении этих показателей работа газового оборудования станет невозможной, так как жидкость (чаще бутан) будет не в состоянии перейти в паровую фазу.

Летнюю смесь разрешают использовать зимой, но только при относительно высокой температуре. Однако такое применение не слишком рационально. При охлаждении металлического резервуара ниже 0-1° будет испаряться только пропан, а бутан-жидкость так и останется в баллоне, постепенно накапливаясь.

При заправке баллон с неизрасходованными, бесполезными запасами придется заполнять лишь частично, поэтому в таком случае доля рабочего газа остается полностью на совести заправщиков. В какой-то момент места для газа вовсе не останется, поэтому нерабочую жидкость придется сливать.

Правила установки газового баллона в частном доме

Что говорит о газовых баллонах закон? Не так давно (07.05.2019) в Постановление №390 «О противопожарном режиме», датированном 25.04.2012, были внесены некоторые поправки. Главные пункты, относящиеся к емкостям с топливом, в новой версии документа выглядят так:

заправленные газовые баллоны запрещается хранить в частных домах, в квартирах, на балконах, лестничных пролетах, в подвалах и на чердаках;

стены кухни из горючих материалов требуют качественной защиты у плиты — слоя штукатурки или листов: например, рекомендуют комбинацию из кровельной стали и асбеста;

все газовые резервуары на улице должны находиться в специальном шкафу, который необходимо запирать на замок и снабжать предупреждающей надписью — «Огнеопасно. Газ»;

есть дополнительное требование: оно гласит, что вход во двор, где находятся резервуары с топливом, также должна «украшать» табличка, но с другой надписью — «Огнеопасно. Баллоны с газом».

Исключение из правил есть: это небольшие пятилитровые емкости, которые уже подключены и активно используются для газовых плит. Какие-либо изменения в этот бытовой прибор вносить запрещается. Газовые резервуары, которые имеют серьезные дефекты (деформация, неполная комплектация), к монтажу не допускаются: поврежденные емкости отправляют на утилизацию.

Как установить газовый баллон?

Операция, кажущаяся довольно простой, тем не менее, требует отнестись к делу серьезно. Поэтому со всеми пунктами надо ознакомиться, а затем принять их к сведению.

Выбор места для установки

Устанавливать бытовые баллоны, «работающие» с газовой плитой, можно в непосредственной близости от прибора. В некоторых моделях даже предусматриваются места, которые предназначаются специально для емкостей с СУГ. Однако вся ответственность при таком расположении резервуаров ложится на владельцев оборудования.

Перед установкой в кухонном помещении надо познакомиться с несколькими требованиями.

Необходимо гарантировать корректное расстояние между элементами. Минимальная дистанция от газового баллона до духовки должна составлять 1 метр, до самой плиты — 0,5 м. Свободный доступ к соединениям (вентилям, кранам) нужно обеспечить обязательно. Газовый баллон должен оставаться на виду, любая отделка запрещена. Место размещения должно быть защищено от солнечных лучей.

В качестве отвода от баллона разрешается использовать трубы (стальные, медные), шланги — резиновые изделия, с металлической оплеткой, сильфонный их вид. Последние, гибкие варианты предпочтительнее, так как они позволяют передвигать плиту. Шланг обязан быть газовым. Подвод не должен иметь дополнительных соединений. Резьбовые фитинги, хомуты для стяжки на штуцере разрешено использовать только при соединении редуктора, запорной арматуры.

Если выбрано расположение баллонов на улице, то владельцы обязаны соблюдать минимальную дистанцию от потенциально опасных объектов и небезопасных мест, где могут находиться люди:

1 м — от окон дома;

3 м — от поленниц;

3 м — от вентиляционных отверстий;

5 м — от входной двери.

1,5 м — минимальное расстояние до любых электрических приборов, установленных у/на фасаде здания. Это могут быть вентиляторы, наружные блоки кондиционеров или другое дополнительное электрооборудование. Причина предосторожности — потенциальное короткое замыкание.

Шкафы для хранения газовых баллонов должны устанавливаться на основание, сделанное из негорючего материала. Его поверхность обязана находиться на расстоянии 100 мм от земли, это необходимый минимум.

Инструменты, материалы

Поскольку правила установки газового баллона в частном доме более-менее рассмотрены, можно переходить к подготовке всего необходимого для работы. Если она будет проводиться в помещении, то мастеру потребуется минимум — гаечный ключ.

Когда операция по установке газового баллона запланирована на улице, то потребуется дополнительный набор. В него входят инструменты, необходимые для установки шкафа, а также для создания отверстия под трубу в стене (или под шланг, лучше его разместить в футляре-трубе). Понадобится:

дрель (перфоратор);

кувалда, лопата;

отвертка;

рулетка.

Металлические шкафы, предназначенные для газовых баллонов, продаются по доступной цене, поэтому с их приобретением проблем не возникнет. Такая стальная «мебель» имеет достаточно толстые стенки (от 0,8 до 2 мм), в одной из них предусмотрены отверстия — для шланга и вентиляции. Шкафы для газовых баллонов оснащаются замком с ручкой, либо имеют петли для навесных устройств.

Еще потребуется приобрести:

кран;

жиклеры;

ФУМ-ленту;

кольца-уплотнители;

пропановый редуктор-лягушку;

гибкий шланг или стальную трубу;

вставку-диэлектрик (для металлического подвода).

Естественно, должен быть куплен газовый баллон и установлена плита. Чтобы не столкнуться с потенциальными проблемами зимой, шкаф можно предварительно утеплить. На роль теплоизолятора подойдет пожаробезопасная минеральная (базальтовая) вата. В качестве подставки-основания можно использовать простую конструкцию, сваренную (или собранную) из металлического уголка.

Замена форсунок

Этот этап — необходимость, так как жиклеры для метана отличаются размерами: те форсунки, что используются для сжиженного газа, имеют меньший диаметр отверстия. Причина несовпадения — разное давление газа: у баллонного топлива оно всегда выше. Из-за неправильного подбора этого элемента газ будет не лучшего качества: он станет коптить, приобретет желтоватый цвет. Диаметр деталей зависит от редукторного давления:

для 50 мбар используют форсунки от 0,43 до 0,6 мм;

при 30 мбар — 0,5-0,75 мм.

Для замены жиклеров снимают корпус горелки. Иногда приходится снимать всю варочную панель. Затем из посадочной гильзы выкручивают шестигранник, имеющий небольшое отверстие посередине, а на его место вкручивают новую, «баллонную» деталь.

Работа по подключению баллона к плите максимально проста, к тому же многие наблюдали, как действуют специалисты газовых служб при замене старых шлангов на новые изделия. Поэтому описывать операцию не имеет смысла. Проверка после завершения установки — единственное, что придется сделать мастеру. Для того чтобы убедиться в надежности всех соединений, по традиции используют мыльный раствор. Отсутствие пузырей становится главным доказательством качественной работы.

Нельзя утверждать, что правила установки газового баллона в частном доме очень сложны для понимания. Главное в них — необходимость гарантировать безопасность жильцов и соседей, так как пожар может перекинуться на «близстоящее» здание. Чтобы убедиться в том, что такая работа подвластна практически «любому любителю», лучше посмотреть видео, показывающее все этапы подключения: