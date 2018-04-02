Почему гаснет газовая колонка: проблемы и пути их решения

Без горячего водоснабжения невозможно представить себе комфортное существование, потому внезапно возникшая проблема может надолго испортить настроение. Такие перебои требуют принимать срочные меры сразу. Обычно хозяева вызывают мастера, но в некоторых случаях неприятность можно устранить самостоятельно, но для успеха данной операции необходимо уяснить, почему гаснет газовая колонка, ведь без установки причины невозможно избавиться от последствий. Значит, сперва необходимо познакомиться с данным устройством поближе, ведь только в этом случае удастся точно установить виновника отказа столь нужного оборудования.

Как работает газовая колонка?

За нагрев воды в колонке отвечают два основных элемента:

газовая горелка;

теплообменник, который находится над ней, он представляет собой спиральную трубку, по которой проходит нагреваемая вода.

Остальное устройство газового аппарата составляют следующие узлы:

Розжиг. В «доисторических» советских моделях эту роль выполнял фитиль или запальник, который зажигали с помощью спички. Сейчас за это отвечает пьезоэлемент, который требует от пользователя только нажатия определенной кнопки. Водогазовое устройство. Его элементами является газовый клапан и мембрана, установленная в водопроводе. Когда вы открываете воду, она начинает движение через колонку. Из-за водного потока и прогибается мембрана, открывающая газовый клапан, благодаря чему в горелку подается газ. Автоматика безопасности включает в себя электромагнитный клапан, к которому подключаются датчики, следящие за бесперебойной работой устройства. При обнаружении любых неполадок датчики мгновенно перекрывают клапан, и колонка прекращает работу. Если речь идет о приборах с запальниками, то к клапану присоединена и термопара, нагревающаяся пламенем. Когда горелка затухает, срабатывает она.

Почему гаснет газовая колонка: основные виновники найдены

Если водонагреватель отключается самостоятельно, то причина этому — автоматика безопасности, которая мгновенно прекращает подачу топлива. Как правило, ее составляющими являются следующие датчики:

термопредохранитель;

сенсор пламени;

сенсор тяги.

Если случился перегрев

Термопредохранитель может сработать, если:

Работе теплообменника мешает образовавшаяся в каком-то участке накипь. В этом случае расход воды падает, а сама она сильно перегревается. Обнаружить неисправность легко, так как напор холодной воды будет обычным, горячая же будет течь тоненькой струйкой. Бороться с данной неприятностью можно достаточно успешно: надо только промывать время от времени теплообменник составами, способствующими удалению накипи. Горячая вода разбавляется холодной. При добавлении человеком холодной воды горячая расходуется минимально, потому теплообменник снова перегревается. Необходимо запомнить, что дозировка горячей воды производится или регулятором на колонке, или изменением напора. Другие способы под запретом. Засорение сетчатого фильтра, который устанавливается перед устройством в водопроводе, приведет к аналогичным последствиям — малый расход, за ним перегрев и отключение.

Если тухнет горелка

Сенсор пламени срабатывает незамедлительно при затухании горелки — происходит блокировка подачи топлива. Такие случаи нечасты, но списывать со счетов их не стоит. Происходит подобное, если:

Сильный порыв ветра стал причиной обратного движения воздуха, находящегося в дымоходе. Сквозняк вызвал «отрыв пламени». Чтобы этого избежать, следует проветривать помещение только в относительно спокойную погоду.

Если в дымоходе тяги нет

Наличие хорошей тяги в дымоходе является необходимым условием для нормального функционирования газовой колонки. К сожалению, этому основательно мешают сегодняшние стеклопакеты в тех домах, в которых нет в наличии приточных клапанов. Периодическое проветривание в этом случае будет неэффективно, и дымоход не сможет обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.

Для того, чтобы исправить это упущение, приточные каналы устанавливаются достаточно далеко от санузла или кухни, только так можно обеспечить идеальное проветривание всех помещений. Но от клапана не будет никакого толка, если просветов или отверстий лишены межкомнатные двери.

Убедиться, что с тягой все в порядке, легко: надо к окошку колонки поднести бумажный листок. Если тяга имеется, то он будет отклоняться. Аналогичным образом стоит попробовать протестировать и работоспособность дымохода, но придется колонку на время отсоединить. В случае хорошей его тяги, займитесь чисткой теплообменника от накопившейся сажи: если она отсутствует, необходима основательная чистка дымохода.

Какие еще есть причины угасания?

Отказ газовой колонки могут провоцировать и эти элементы.

Мембрана, отжившая свой век

Полимерный материал, из которого изготавливаются мембраны, обладает достаточной эластичностью, но после долгих лет эксплуатации она исчезает, и элемент становится жестким, не исключено и появление в нем трещин или известковых налетов. Такие дефекты и не позволят газовой колонке работать независимо от того, как открыт кран. Потому стоит извлечь и осмотреть мембрану: если ее состояние внушает опасения, следует этому элементу скорее найти замену.

Система розжига и пьезоэлемент

В устройствах, не имеющих запальника, его функции исполняет электронный розжиг, где искру генерируют батарейки. Возможно, вина лежит на них, так как не всегда они способны проработать целый год. В иных газовых колонках за выработку искры отвечает пьезоэлемент, приводящийся в действие водопроводной турбинкой. Такая система розжига не поможет, если напор воды мал.

Обычному запальнику тоже грозит засорение, определить это легко по желтому цвету пламени. Если горелка зажигается с громким хлопком, этот случай ваш. После очистки элемента все приходит в норму.

Включается душ — гаснет колонка

Если водонагреватель выключается только при включении душа, то это полностью его вина. Причины могут быть такими:

Засорился сетчатый фильтр, установленный в насадке душа. Когда забивается лейка, уменьшается давление воды. Можно попробовать ее открутить. Если колонка начнет работать, причина найдена. Перекрутилась внутренняя резиновая труба шланга, из-за этого перекрывается поток воды.

Что делать для предотвращения поломок?

Для того, чтобы избежать подобных неприятностей, хотя бы раз в год надо предпринимать следующие действия:

заниматься проверкой и прочисткой дымохода;

своевременно заменять элементы питания;

чистить составляющие прибора от копоти и накипи;

обеспечивать подобающую циркуляцию воздуха в помещении.

Да, есть много причин, почему гаснет газовая колонка. Может быть, не все они описаны здесь. Но в большинстве случаев с бедой можно справиться самостоятельно. Если же вам мешает нерешительность, то добро пожаловать в сервисный центр.

Посмотрев это видео, вы убедитесь, что краткость является родственницей таланту: