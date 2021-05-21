Несмотря на постоянный рост тарифов, природный газ по-прежнему остается самым доступным видом топлива, без которого невозможен ни обогрев комнат, ни получение горячей воды, ни приготовление пищи. Подключение к центральному газоснабжению — процесс очень сложный: он может отнять немало времени, потребовать терпения, усилий и серьезных вложений. Многие хозяева пока не осведомлены о том, как провести газ в дом. Поэтому сначала им нужно узнать всю информацию — о нормативах, этапах операции, об оформлении и вводе системы в эксплуатацию. Некоторые виды подготовительных работ можно выполнить самостоятельно. Для других, основных, приглашают специалистов из газоснабжающей организации.

Газификация частных домов

При выборе оптимального варианта владельцы оценивают две альтернативы — электричество и газ. Второй выигрывает, поскольку электроэнергию нередко отключают, а немалое энергопотребление становится причиной оплаты таких же «выросших» коммунальных счетов.

Использование природного газа обещает серьезную экономию, так как это топливо остается недорогим и доступным ресурсом. Соблюдение правил безопасности и регулярное техобслуживание газового оборудования — все, что требуется от хозяев. Но сначала им предстоит собрать все необходимые документы и подать заявку,

Главный недостаток голубого топлива — его опасность из-за возможности устроить пожар или взрыв. Кроме того, утечка может стать причиной отравления владельцев. Поэтому к монтажным работам предъявляют немало требований, а подключением газовой коммуникации должны заниматься представители газоснабжающей организации.

Способы газоснабжения дома

На дачах в большинстве случаев используют газовые баллоны. Газификация частного дома возможна двумя способами.

Подключение к газовой магистрали

Этот вариант является самым распространенным, поскольку этот способ считается более безопасным, если сравнивать его с автономным газоснабжением. Если газопровод находится рядом, то никаких препятствий, как правило, не возникает. Когда его нет поблизости, задача усложняется.

Установка газгольдера

«Держатель газа» — единственная возможность, если здание находится далеко от газовой магистрали. Газгольдеры предназначены для хранения газа, используемого в частных домах и на предприятиях. В первом случае оптимальным хранилищем считается резервуар, вмещающий от 2,7 до 10 м3 топлива.

Однако в этом случае оптимальный объем емкости зависит от размеров дома. Для здания площадью 100-150 м2 идеальным будет газгольдер, вмещающий 5 м3, для 200 м2 — 6,4 м3, для 300 м2 — 9,2 м3. Это рекомендации, а не правила, но при выборе меньших резервуаров заправлять их придется чаще.

Что делать, если магистраль далеко?

Подключение дома не является нереальной задачей, если здание расположено от газопровода на расстоянии, которое не превышает 200 м. Что делать, если магистраль располагается дальше? Как провести газ в дом в этом случае, возможно ли это? Удаленность дома делает задачу крайне сложной, поскольку в этом случае собственнику придется заплатить очень большую сумму.

Однако варианты есть. Если рядом находятся еще несколько домов, владельцы которых тоже хотят провести газ, то можно договориться с ними, и подать коллективную заявку на подключение. В этом случае расходы уменьшатся. Чем больше, желающих, тем лучше.

Когда не газифицирован целый поселок, в котором находится большое количество зданий, возможен и иной вариант — рассмотрение вопроса и бесплатное подведение трубы от магистрали до населенного пункта.

Требования, предъявляемые к монтажу

Есть несколько правил, соблюдать которые необходимо неукоснительно.

Общие правила

Первое из них — использование качественных материалов на каждом этапе работ.

Глубина размещения трубопровода обязана составлять 1250-1570 мм от поверхности. Место ввода труб в дом должно находиться на высоте 750-1250 мм. Проводка трубопровода возможна сквозь стены, но не через фундамент (или под ним). При монтаже системы из металлических труб обязательным этапом является их гидроизоляция, которая защитит материал от коррозионных процессов. При газификации частных домов запрещается располагать стояки либо распределительные сети в жилых помещениях, а также в ванных и туалетах. В здании газовые трубы обязаны быть удалены от распределительного щитка как минимум на 300 мм. В случае открытой проводки — на 250 мм. Минимальное расстояние от скрытого кабеля составляет 50 мм. Необходимо выдерживать корректную дистанцию от других магистралей, расположенных на участке: 200 мм по вертикали от водопроводных, канализационных и тепловых. Для телефонных и электрических кабелей нормой являются 500 мм. Не допускается прокладка газопровода через вентиляционные каналы и дымоходы. Трубы не могут пересекать дверные и оконные проемы. На участках, где проходят люди, высота монтажа должна составлять как минимум 2000 мм. Установка запорных кранов требует повышенного внимания. Ось приборов должна быть параллельна стене, но механизм устройства не должен блокироваться ей. Минимальное расстояние газовой трубы от поверхностей (снаружи и внутри здания) составляет 100 мм.

Есть требования, относящиеся к уклону труб. Максимальное горизонтальное отклонение — 3 мм, но только в сторону газового оборудования. Вертикальная часть внутридомового газопровода должна быть именно такой. Однако допускается небольшой уклон стояка, но не более 2 мм на метр.

Стальные трубы в обязательном порядке применяют для ввода газопровода в здание и внутри него. Есть возможность использовать для подземной части трубопровода трубы, изготовленные из полиэтилена. Но применение пластиковых изделий запрещено в тех регионах, где повышенная сейсмическая активность, а также в местах, где температура очень низкая — от -45° или ниже.

Внесенные поправки

Перед тем как провести газ в дом, владельцам недвижимости надо познакомиться с изменениями, которые были приняты недавно. Участившиеся случаи трагедий стали причиной утверждения новых Правил проектирования систем газопотребления. Данный свод вступил в действие с 06.07.2019. В большей мере документ касается именно газификации частных домов. К ним предъявляются следующие требования:

В подвальном или цокольном помещении могут быть размещены не более двух котлов или водонагревателей. В комнатах с газовым оборудованием допускается установка тех стеклопакетов, конструкцией которых предусмотрено их легкое открытие. Для безопасности в жилом здании в обязательном порядке должны монтироваться приборы контроля температуры и давления в системе, а также газовые счетчики. Все газовое оборудование обязано выпускаться предприятием, которое имеет специальный сертификат. Подтверждающие документы для приборов обязательны. Шланги для подсоединения газового оборудования должны быть абсолютно герметичными, предназначенными именно для этих работ. Их максимальная длина — 1500 мм. Газовая плита должна иметь систему «Газ-контроль». Между запорным краном и шлангом необходимо установить фитинг-отсекатель — диэлектрическую муфту, защищающую приборы от блуждающих токов.

Теперь о требованиях, которые предъявляются кухонному помещению, в котором будет установлено газовое оборудование:

минимальная высота потолков — 2000 мм;

минимальный объем кухни: для 2-конфорочной плиты — 8 м3, для 3-конфорочной — 12 м3, для прибора с 4 конфорками — 15 м3.

Для помещения с газовой плитой обязательно наличие окна, вентиляционной (лучше принудительной) системы и вентиляционного зазора под дверью кухни.

В многоквартирных домах к этим требованиям добавляются дополнительные правила и ограничения:

установка газового оборудования в квартирах студиях запрещена;

обязательно наличие датчиков утечки газа.

Газовые котлы, использующиеся для квартир, — приборы с закрытой камерой сгорания. В противном случае в установке оборудования владельцам будет оказано. Исполнение всех требований к газификации — обязанность собственника жилья.

Как провести газ в дом?

Газификация — процесс, который может затянуться, поскольку первым его этапом является получение разрешения, а оно подразумевает сбор и оформление разных документов.

Оформление газификации

Сначала собственник обращается в газовую службу. Для этого он подает заявление, к которому прикладывает документы, подтверждающие право собственности (как на дом, так и на участок), а также всю техническую документацию, касающуюся этой недвижимости. Владельцу необходимо удостоверить свою личность, поэтому он должен предоставить копии документов. Их заверяют у нотариуса.

На рассмотрение заявления организации дается месяц. Подключение возможно только в том случае, если расстояние от придомовой территории до газовой магистрали составляет не более 200 метров. Если газовая служба не увидела никаких препятствий, то ее сотрудники составляют технические условия (ТУ). Они же занимаются проектированием газовой системы.

Составление проекта

На этом этапе определяют, не пройдет ли линия через участки соседей. Если да, то сначала собственнику нужно получить их согласие. В противном случае газификация может затянуться. В проекте указывается:

место ввода газопровода в дом;

сметы работ и меры безопасности;

список всех этапов подключения газа;

разводка коммуникаций: на придомовой территории и внутри здания;

рекомендации, касающиеся технических характеристик газового оборудования.

В проекте отмечают все расстояния, все элементы и их размеры. Этот документ обычно составляют сотрудники газораспределительной организации, однако собственник может обратиться и в стороннюю компанию, имеющую лицензию на проведение таких работ. В этом случае составление проекта может отнять минимум времени, но заплатить за услуги придется большую сумму.

После согласования проекта владелец может приступать к его реализации, которая включает наружные и внутренние работы, подключение локального газопровода к общей магистрали, установку и подключение оборудования и т. д. Проще, но дороже доверить проведение всех этапов специалистам компании-подрядчика.

Дополнительные документы

В процессе оформления и подготовки к газификации подписывают несколько договоров и других обязательных документов. Первые — договоры на проведение исследования и на составление ТУ проектировщиками, на выполнение монтажа внешнего и внутреннего участка газопровода, на поставку газа, сервисное обслуживание и т. д.

К дополнительным документам относится разрешение на газификацию. Его получают в местном архитектурном управлении. Кроме того, специалисты обслуживающей организации должны проверить готовность дома к газификации. Они обязательно обследуют дымоход, построенный для газового оборудования. Если его состояние удовлетворительное, то будет подписан акт.

Подготовка помещений для газового оборудования

Проверка сотрудниками дымохода далеко не единственная операция, которую проводят до начала газификации. В первую очередь занимаются помещениями, в которых будет работать потенциально опасное оборудование, — кухней и котельной.

В той и другой комнате должно быть окно, причем минимальная его площадь — 0,5 м2. Есть и еще одно важное условие: створки этой конструкции, как и дверь помещения с оборудованием, обязаны открываться наружу.

Газовые котлы со средней мощностью (до 30 кВт) разрешается устанавливать внутри дома. Каждое такое устройство (максимум два) требует как минимум 3 м3. Приборы мощнее требуют их расположения за пределами здания — в котельной, стоящей отдельно. Например, котлу мощностью более 60 кВт необходимо обеспечить 11-12 м3. В строении должна быть организована принудительная вентиляция.

Отделочные материалы для потолков, стен и пола любой котельной обязаны быть негорючими. Помещение внутри дома лучше оборудовать системой сигнализации — той, которая сможет заблокировать подачу топлива в случае его утечки. Газовый счетчик для установки обязателен.

Прокладка внешнего трубопровода

При выборе монтажной организации сначала надо удостовериться, что у компании есть лицензия на выполнение работ, которые связаны с подачей газа.

Как уже было отмечено, все элементы системы обязаны быть высококачественными. Для проведения монтажных работ используют трубы, изготовленные из малоуглеродистой или низколегированной стали. Минимальная толщина их стенок — 5 мм, диаметр — 150 мм. Собирают газовый трубопровод с помощью сварочного аппарата. Тем, где будут находиться элементы запорной арматуры, делают резьбовые соединения.

Вторые потенциальные материалы — полиэтиленовые трубы (ПНД), предназначенные для газопроводов. Эти изделия лишены недостатков металла, они легче и значительно проще в монтаже. Однако такой трубопровод используется только при подземной прокладке: металлические трубы — обязательное условие для ввода в дом и для системы внутри здания.

Прокладка трубопровода может быть наземной и подземной. Последний метод монтажа обходится значительно дороже (примерно на 60%). Несмотря на этот минус, он более востребован из-за максимальной безопасности данного способа. «Участок на участке» в этом случае будет надежно защищен от механических воздействий.

Если на газопровод предполагается серьезная нагрузка (дорога, автостоянка, въезд в гараж), то под этой территорией трубы укладывают в футляр. Его длина должна быть на 1500 мм, больше ширины трассы или площадки, причем с каждой из сторон.

Наземная прокладка всегда выполняется металлическими трубами. Ее выбирают в том случае, если на участке высокая коррозионная активность грунта. Однако если рядом располагаются линии электропередач, то оптимальным вариантом будет подземный монтаж.

Если иного варианта нет, то допускается и комбинация методов: пример — подземная прокладка под дорогой или стоянкой, надземный способ — на остальной территории участка.

Ввод газа в здание и пуск системы

Как правило, для ввода газопровода в дом в стене делают отверстие, оно располагается в нижней ее части. Фундамент для этого этапа не используют. В отверстие вставляют отрезок металлической трубы (закладную гильзу), затем через него вводят газопровод. После этого к нему подключают стояк, затем внутреннюю систему.

Ввод газопровода в дом

Перед тем как провести газ в дом, в стенах (перегородках) дома также делают отверстия, в которые вставляют гильзы. Их диаметр на 5-10 мм больше, чем наружный размер труб. Все участки, которые будут находиться в гильзах, покрывают масляной краской. В зазоры, оставшиеся между металлическими элементами, плотно забивают паклю, пропитанную смолой. Альтернатива — любые эластичные материалы, например, резиновые втулки. Пространство между гильзой и стеной закрывают цементным раствором.

В стенах не должны располагаться потенциально опасные участки — соединенные резьбой или сваркой. Аппарат — оптимальный вариант, так как большого количества резьбовых соединений лучше избегать. Те, без которых никак не обойтись, необходимо надежно герметизировать: сначала прокрасить белилами, затем намотать ФУМ-ленту либо лен, пропитанный олифой. Или обработать сантехнической пастой, которая допускается для этих работ.

Однако есть и иной способ герметизации резьбы: идеальный вариант — использование анаэробного геля-герметика. Эти составы максимально просты и удобны: получить качественное соединение можно с первой попытки, а срок службы его составляет 20 лет и более.

Подключение и пуск

Подключение к магистральному газопроводу проводят специалисты отдельного управления. Пуском, проверкой системы и работоспособности всех приборов занимаются представители газовой службы. Они же устанавливают и пломбируют счетчики. В том случае если при первом пуске никаких проблем не выявлено, сторонами подписывается акт о подключении газа. Он подтверждает, что дом газифицирован. Еще один документ — договор на поставку газа. Он заключается после пробного (успешного) пуска.

Как провести газ в дом? Процедура газификации — процесс трудоемкий и сложный, поэтому всеми его этапами должны заниматься профессионалы. Задача собственников — оформление всех документов, ознакомление с правилами безопасности, оплата услуг и корректная эксплуатация системы.

Максимально полную информацию о том, как провести газ в дом, узнают те, кто готов уделить немного времени следующему видео: