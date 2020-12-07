Большинство квартир оборудовано газовыми плитами, многие частные дома также присоединяются к газовой магистрали, или в них используются газовые баллоны. С одной стороны, у хозяев таких приборов есть большое преимущество: голубое топливо имеет невысокую цену, к тому же оно довольно удобно в использовании, поскольку регулировать температуру во время приготовления блюд можно очень легко и быстро. Однако есть у данных устройств и один серьезнейший недостаток. Это опасность природного топлива: пятипроцентная концентрация его в воздухе может спровоцировать отравление жильцов, удушье или пожар. Самое страшное последствие — разрушительный взрыв, становящийся причиной гибели людей и домашних животных. Чтобы не допустить такого развития событий, о своей безопасности жильцы должны думать сами. Поэтому будет не лишним узнать, как проверить утечку газа, каковы ее причины, что делать при возникновении опасной ситуации, какие устройства смогут защитить от нее жильцов.

Главные причины утечки

К сожалению, эти приборы стали настолько привычными, обычными и, как правило, беспроблемными, что люди перестали видеть в них опасность. Расплатой за такое легкомыслие становится отравление, и это в лучшем случае. О худшем сценарии осведомлены все. Риск «освобождения топлива» существует всегда, иногда газу бывает достаточно даже небольшой лазейки, чтобы спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации. Смесь, становящаяся взрывоопасной, возникает в том случае, если концентрация вещества в воздухе комнаты составляет 5-15%. Взрыв в загазованном помещении может произойти даже при включении осветительного прибора.

В бытовых условиях используют 2 вида топлива. Это природный газ, поступающий по магистральному трубопроводу, и сжиженный, который хранится в баллонах. Если говорить о повышенной опасности, то ее представляют именно последние сосуды. Емкости эти, без всякого преувеличения, подобны пороховой бочке: они способны взорваться при некорректном хранении, из-за ошибок во время эксплуатации, при падении.

Главной причиной утечки считается кажущаяся «дружелюбность», обычность, обыденность приборов. Именно это приводит к небрежности хозяев, к игнорированию ими правил эксплуатации газовых плит. В возникновении утечки может быть виновата:

самостоятельная установка газового оборудования в неправильно выбранном месте, без согласования с представителями газовых служб;

незаконное подключение агрегатов лицами, не имеющими разрешения на подобный род деятельности;

неизбежное стирание уплотнительных материалов, недостаточно хорошее качество резьбовых соединений;

пламя, которое потухло при включенной конфорке из-за сквозняка, попадания воды или загрязнения;

повреждение шлангов, соединяющих газовую плиту с магистралью;

износ участков трубопровода, коррозионное разрушение труб;

некачественно сделанные сварные швы, разрыв стыков;

неплотное перекрытие газового вентиля;

некорректная работа горелки.

Самая частая причина в этом списке банальна: это конфорка, которую или по невнимательности оставили работать при потухшем пламени, или просто не до конца закрыли. Постепенный износ, старение материалов — процессы естественные. Результатом этой «неизбежности» становится утечка из-за деформации труб, разрывов шлангов, из-за потери соединениями герметичности.

Что делать, если есть подозрения?

Главное условие для беспроблемного, безопасного сосуществования с газовыми приборами — быстрое определение и своевременное устранение утечки. Как правило, жильцы, которые обнаруживают опасную неполадку, незамедлительно обращаются в газовую службу. Это — самое логичное решение.

Помощь органов чувств

Как проверить утечку газа самостоятельно? Ее можно определить даже без подручных средств. Сначала нужно положиться на зрение, слух, обоняние и осязание. Есть несколько признаков, указывающих на появление серьезной проблемы.

Неприятный «аромат»

Первый и явный симптом — неприятный запах. Природный газ коварен: он не имеет ни цвета, ни запаха, что делает вещество крайне опасным из-за сложности его обнаружения. Чтобы максимально снизить любой риск, в бытовой газ добавляют специальный одорант (отдушку) — сильно и неприятно пахнущий компонент, позволяющий определить утечку, если концентрация вещества в воздухе даже незначительно повысилась.

Для этих целей используют этилмеркаптан (этаниол) — сераорганическое соединение, которое в малых дозах абсолютно безопасно, но очень легко воспламеняется. Когда в комнате резко начинает пахнуть прелым сеном, гнилой капустой или тухлыми яйцами, это означает, что произошла утечка. Иногда хозяева ошибаются, но в этом случае лучше провести проверку, чтобы сразу развеять все подозрения.

Странный звук

Второй симптом протечек — свистящий звук, появляющийся там, где произошла разгерметизация. Если повреждения серьезны, то обнаружить участок с утечкой вполне реально: газ, находящийся под давлением, выходит со свистом и шипением. В этом случае с вызовом газовой аварийной службы мешкать нельзя.

Струю холодного воздуха можно обнаружить даже ладонью, лучше ее предварительно намочить. Для такого тестирования рукой проводят в местах всех соединений трубопровода. Минус этого тактильного метода — невозможность качественной проверки в труднодоступных местах: например, за кухонным гарнитуром. Для таких участков используют другие методы.

Видимые признаки

Как проверить утечку газа, как глаза помогут обнаружить невидимое вещество? Это сделать можно, но в данном случае признаки аварии ищут вне дома: осматривают участок около той часть трубопровода, что находится снаружи. К возможным симптомам относится локальное пожелтение растительности, бурые пятна, появившиеся на снегу, «аномальные зоны», покрытые инеем.

Проверка пламени — еще один способ обнаружить неполадки, но они не всегда связаны с утечкой. Голубой, ровный цвет свидетельствует о том, что с системой все в порядке. Если язычки стали желтыми или красноватыми, то можно говорить о каких-то неисправностях. Поэтому владельцам лучше обратиться за помощью к специалистам. Возможные решения — прочистка форсунок, регулировка подачи воздуха, необходимого для сжигания газа. Кратковременное изменение цвета пламени не является проблемой: например, его способна вызвать пыль (другие примеси), попавшая в зону огня.

Как проверить утечку газа?

Помощь глаз, ушей, носа и рук не единственные потенциальные способы. Есть еще несколько методов, которые способны или подтвердить подозрения, или опровергнуть их.

Традиционный мыльный раствор

Как проверить утечку газа с помощью мыла? Из него делают раствор, который наносят на места предполагаемой аварии помазком для бритья, губкой или плотной кисточкой. Промазать лучше все шланги, трубы и стыки. Особое внимание необходимо уделить соединительным элементам, а также вентилям.

Сразу после нанесения мыльной пены участки внимательно рассматривают. Если где-то появились пузыри, то можно считать, что догадка превратилась в факт — место утечки газа обнаружено. Однако проверить надо все потенциально опасные зоны. Мыло не единственное средство. Его с успехом заменит пена для бритья, шампунь либо стиральный порошок. Любое средство разбавляют водой, затем взбивают в пену.

Метод опрессовки

Этот способ — решение, если доступ к потенциальным местам утечки газа сильно ограничен. Плюс опрессовки на предмет остаточного давления — шанс убедиться в качественной герметизации всех элементов системы — от вентиля до конфорок. Операция максимально результативна, но не отнимет у хозяев много времени. На нее уходит несколько минут.

Сначала открывают конфорки, пропускают через них газ. Затем их выключают, а кран подачи перекрывают. В этом случае внутри остается неотработанный газ. Через 2-3 минуты с любой конфорки снимают крышку, к центру подносят зажженную спичку. Переключатель резко перемещают в максимальное положение.

Если протечек нет, то пламя появится, а потом «мирно» догорит и погаснет. Когда в системе присутствует поврежденный участок, огонь попросту не загорится, поскольку газ к моменту поднесения спички к конфорке уже покинет трубопровод.

Использование сигнализаторов газа

После установки таких приборов проблема исчезнет: газодетекторы, оборудованные датчиками, способны улавливать в воздухе угарный газ и метан. Когда в помещении повышается концентрация этих веществ, устройство оповещает владельцев об опасности звуковыми и световыми сигналами. Такие детекторы рекомендуют устанавливать во всех помещениях (этажах). Доступ к ним не должны перекрывать ни плотные шторы, ни массивная мебель.

Теперь об установке. Для разного вида топлива существуют свои правила монтажа газодетекторов. Рекомендуемое расстояние от потолка до сигнализатора составляет 300 мм, если в квартире или доме используется магистральный газ. Приборы для сжиженного топлива монтируют в тех же 300 мм, однако не от потолка, а от пола. Причина в большей плотности комбинированной смеси: пропан/бутан, в отличие от природного топлива, тяжелее воздуха, поэтому такой «газ из газов» неизменно опускается вниз.

Устройства-оповещатели разделяются на электрические и беспроводные сигнализаторы. Плюсы первых — непрерывная работа, максимальное удобство, минус — «беспомощность» при отключении электричества. Достоинства вторых — мобильность независимость от электросети, их недостаток — необходимость следить за уровнем заряда аккумуляторов. Газодетекторы бывают:

инфракрасными;

каталитическими;

полупроводниковыми.

Все виды детекторов с честью выполняют свою работу, но регулярную проверку даже при таком вспомогательном оборудовании лучше не отменять. Такая мера предосторожности лишней никогда не будет.

Инфракрасные сигнализаторы

Их можно отнести к самым удобным и надежным моделям. В этом случае поступающий воздух исследуется с помощью инфракрасного излучения: тип газа определяется анализом длины волны поглощения. Их преимущества — быстрое реагирование, минимальное количество ложных срабатываний, экономное энергопотребление. Модели выпускают двух видов — электрические и беспроводные.

Каталитические приборы

Этот вид преимущественно используют для контроля помещений промышленных объектов. Внутри их корпуса находится камера, в которой газ загорается при малейшем увеличении его концентрации в воздухе. Горение изменяет температуру катушки, на этот «непорядок» сразу же реагирует микросхема, подающая сигнал. Эти газоанализаторы также способны получать питание от сети или от батареек.

Полупроводниковые газодетекторы

Это модели имеют невысокую цену, предназначаются для работы в бытовых условиях. Данные сигнализаторы — исключение: выпускают только электрические модели. В таких детекторах рабочим элементом является пластина, изготовленная из полупроводникового материала. Она покрыта химическим составом, реагирующим на газ. Когда происходит контакт, меняется электрическое сопротивление, электрическая схема незамедлительно включает сигнализацию. Достоинства полупроводниковых приборов — низкое потребление электроэнергии, эффективная работа.

Существует еще один вид устройств, но такие приборы уже относятся к категории профессионального оборудования. Переносные (портативные) газоанализаторы (или течеискатели) используют сотрудники газовых служб.

Порядок действий при обнаружении утечки

Сотрудники газовых служб настоятельно не рекомендуют проявлять инициативу, если речь идет о любом оборудовании, работающем на «голубом топливе». Если возникли подозрения на утечку, то логичнее всего позвонить в аварийную газовую службу (номера телефонов газовых служб — 04, 104, для мобильных телефонов — 104 или 112), а затем дожидаться ее прибытия. Если запах слишком силен, то из квартиры (дома) лучше предусмотрительно выйти. В сильно загазованных помещениях пользоваться любыми телефонами запрещено.

Как проверить утечку газа — вопрос решенный, однако у хозяев тут же возникает другой: что делать, если она обнаружена, а представителей газовой службы нужно еще дождаться? До приезда специалистов хозяева должны:

Не мешкая прекратить подачу газа, перекрыв вентиль, выключив конфорки или кран колонки. Максимально быстро обеспечить приток свежего воздуха, оптимальны здесь сильные сквозняки. Предупредить соседей, вывести всех домочадцев в подъезд или на улицу, если в помещении опасная концентрация газа.

После получения доказательств домашней аварии нельзя устраивать перекур в помещении, пользоваться спичками или зажигалками. Последняя обязательная мера предосторожности — отключение подачи электричества в электрощитке. В случае утечки газа главное — следить, чтобы никто не включал электроприборы. Например, свет все включают уже неосознанно, по привычке, однако малейшая искра сможет стать причиной взрыва.

Профилактические меры

Лучше экстремальные ситуации своевременно предотвращать, нежели искать потом информацию о том, как проверить утечку газа. Тем, у кого в доме или квартире установлено газовое оборудование, необходимо соблюдать несколько правил, которые совсем не сложны. Первое из них — постоянный контроль работы плит, колонок и т. д. Работающие газовые приборы нельзя оставлять без присмотра: например, «в компании» с детьми. Или предусмотрительно обеспечить тем и другим защиту.

Самостоятельный ремонт, любое «усовершенствование», а также замена газовых агрегатов запрещена, как и приглашение специалистов, чья квалификация является тайной. Газовые плиты необходимо использовать только по прямому назначению. Это не дополнительные обогревательные приборы и не сушилки для белья, продуктов (например, грибов, зелени). Покидая дом или квартиру, необходимо выключать все газовое оборудование, настоятельно рекомендуется перекрывать вентили, а также отключать от сети все бытовые электроприборы. Газовые шланги запрещено красить, потому что любое подобное покрытие способно привести к преждевременному образованию трещин. Такие дефектные изделия подлежат быстрой замене. Качественно организованная вентиляция — условие обязательное для создания идеального микроклимата в помещениях. Для газового оборудования необходимы частые проветривания комнат, регулярные проверки функционирования вентиляционных каналов.

Использование приборов с неисправностями запрещено, нельзя нарушать правила безопасной эксплуатации агрегатов. Устройства, функционирующие от газовых баллонов, предъявляют свой список требований. Заправляют сосуды только в специализированных пунктах. Ставят их в проветриваемых помещениях, но не в квартирах, на балконах или в гаражах. Затененное место и вертикальное положение емкостей — обязательные условия для хранения и использования сжиженного газа.

Вопрос о том, как проверить утечку газа, важный, но не единственный, поскольку хозяевам оборудования, работающего на потенциально опасном топливе, лучше позаботиться о корректной эксплуатации прибора, не заниматься самостоятельным ремонтом, каким-либо «усовершенствованием» агрегатов. Только осторожное обращение с газом убережет здоровье и жизнь, причем не только владельцев квартиры или дома, но и их соседей.

О том, как проверить утечку газа самым простым способом, расскажет следующее видео: