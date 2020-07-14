Неизменный рост цен на энергоресурсы — факт, который никак не может обрадовать владельцев домов и квартир, так как в итоге расходы за все коммунальные услуги становятся все больше год от года. Чтобы иметь возможность избежать неоправданной переплаты, многие хозяева устанавливают приборы учета воды, тепла и газа. Последнее оборудование сейчас устанавливают все чаще. Причина его растущей популярности — логичное нежелание платить по сильно завышенным нормативам. Однако перед выбором модели и покупкой прибора надо узнать, что представляет собой газовый счетчик, какие разновидности устройств бывают, а также понять их принцип работы. Этот подход позволит найти оптимальное решение, о котором не придется жалеть в будущем.

Где устанавливают газовый счетчик?

Место расположения приборов целиком зависит от здания. Например, в квартирах газовые счетчики устанавливают в кухнях — на ответвлении, которое идет от общего стояка, и предназначено для подключения к какому-либо потребителю: к плите, колонке, котлу. Согласно нормам устройство разрешается монтировать в кухонных шкафах, но в этом случае владельцам надо обеспечить свободный доступ к прибору, а также его надежную фиксацию на стене.

В частных домах есть возможность расположить газовый счетчик на наружных стенах — в специальном шкафу либо под навесом. Однако при такой установке надо выполнить несколько условий: рядом с устройством не должно быть электролиний, проезд транспорта в непосредственной близости тоже запрещен. Для удобства доступа к прибору в любое время один из ключей передают в управляющую компанию.

Разновидности газовых счетчиков

Принцип работы, как и конструкция газового счетчика, зависит от его назначения, питания, механизма измерения, а также от пропускной способности.

Главные категории

Основных видов устройств учета газа два. Это механические и электронные приборы.

Механические газовые счетчики. В этом случае на механизм измерения действует непосредственно газ, двигающийся со скоростью, зависящей от давления в магистрали. Поток топлива приводит в движение элемент, передающий данные на счетное устройство. Электронные счетчики. В этих моделях есть ЖК-дисплей. За точное определение объема входящего газа отвечают датчики, которые практически мгновенно посылают соответствующие импульсы. Тут же их количество регистрируется, затем пересчитывается и превращается в показатели расходомера.

Нельзя сказать, что один из видов имеет серьезные преимущества перед конкурентом. В список плюсов механических моделей входит простой принцип работы, такое же легкое обслуживание, полная независимость от функционирования электросети. Достоинства электронных газовых счетчиков — максимальная точность, более длительный срок службы. Однако их главный минус — более высокая цена.

Отличие конструкций

Если рассматривать это оборудование по типам конструкции, то его можно разделить на 5 больших групп.

Барабанные

Эти виды газовых счетчиков используются там, где важна максимальная, эталонная точность приборов. Например, в институтах, заводских лабораториях. Основным элементом механизма прибора является мерный барабан, разделенный на 4 равные секции. Он связан со счетчиком.

В емкости находится затворная жидкость (масло, вода). Под действием давления газа лопасти внутри барабана вращаются, при этом попеременно заполняются или опорожняются 4 камеры. При повороте секция освобождается, открывая доступ к прибору газа. В этом случае на измерения не влияет ни степень очистки газа, ни температура.

Вихревые

Данные приборы тоже не являются простейшими конструкциями, поэтому в бытовых условиях их практически не используют. В этом случае оцениваются колебания давления. Их провоцирует создание завихрений внутри камеры. Для этого внутрь устройства помещают «тело обтекания» — усеченную призму. Благодаря этому препятствию при подаче газа начинается вихревое движение.

Все колебания в среде считывают два датчика, которые гарантируют точность данных благодаря нечувствительности к любым помехам — акустическим или вибрационным. Из-за корректности измерений вихревые газовые счетчики используют на промышленных предприятиях, для нужд жилищно-коммунального хозяйства.

Мембранные (диафрагменные)

Такие устройства встречаются в быту чаще всего. Их плюсы — простота эксплуатации и обслуживания, точность при измерении небольших объемов газа. Конструкция состоит из нескольких (двух, четырех) камер, связанных воедино системой клапанов и каналов. Газ, поступающий в первую камеру, заполняет пространство, после чего открывается вторая. Когда и она заполняется, мембрана, соединенная с механическим счетчиком, выталкивает порцию газа к конфорке плиты.

Так как объем камер известен, подсчет газа несложен. Управление клапанами происходит с помощью кривошипно-рычажного механизма. Плюсы мембранных устройств: долгий срок службы, большой поверочный интервал (10 лет), невысокая цена. Минусы — шумность («свист»), большие габариты. Поэтому для квартир любого метража эти газовые приборы неидеальны, так как далеко не везде их получится спрятать.

Ротационные

Это еще один вид небольших механических моделей, которые можно назвать универсальными. Такие газовые счетчики успешно используют в бытовых условиях, на промышленных предприятиях, в котельных. Они достаточно надежны, безотказны, причем могут без проблем переносить кратковременные нагрузки. Основные рабочие элементы конструкции — два ротора-лопасти, которые начинают вращаться благодаря давлению, создаваемому газом.

Количество оборотов фиксирует механическое счетное устройство. Минимальное расстояние между движущимися элементами и корпусом прибора гарантирует точность показаний. Достоинства ротационных устройств — хорошая пропускная способность, долговечность, компактность, почти бесшумная работа. Минус — небольшой поверочный интервал (всего 5 лет).

Турбинные (тахометрические)

В этом случае принцип работы газового счетчика немного отличается: здесь происходит не определение количества оборотов, а оценка скорости вращения рабочего элемента, турбины. Величина зависит от давления газа, число оборотов точно фиксирует счетное устройство. Оно может быть как механическим, так и электронным.

Турбинные газовые счетчики просты, надежны, они имеют высокую пропускную способность. Однако большие размеры позволяют использовать устройства только на промышленных предприятиях. Другой относительный недостаток — зависимость точности показаний от непрерывности, стабильности потока газа. При пульсирующем режиме растет погрешность.

Газовый счетчик: принцип работы

Моделей существует гораздо больше, однако описывать остальные не имеет смысла, так как в быту они обычно не применяются. Если говорить о принципах работы, то любое устройство использует свойство потока газообразного топлива.

Работа простых механических конструкций

Лучше вкратце рассмотреть каждое устройство.

Мембранные. В этом случае две измерительные камеры, разделенные клапанами, заполняются поочередно. У каждой из них свой фиксированный объем. Входные и выходные клапаны впускают и выпускают топливо. Все движения мембраны с помощью рычага преобразуются в поворот привода счетного механизма. Он показывает прошедший объем топлива. Вихревые. Эти расходомеры используют в работе частоту колебаний давления, которое изменяет свои характеристики после придания струе газа вихреобразной формы. Сложность такого механизма учета — причина, по которой данные приборы дороги, поэтому применяются исключительно на крупных газораспределительных предприятиях. Ротационные. Эти приборы «эксплуатируют» давление газа. К одному из двух вращающихся роторов присоединен привод счетного устройства. Оно переводит число оборотов в объем газа. Турбинные. Эти приборы измеряют скорость вращения турбины, которая приходит в движение благодаря давлению потока газа.

Хотя конструктивно модели отличаются достаточно сильно, различия в работе у них не так сильны из-за одного вида топлива. Если говорить об обязательном элементе любого расходомера, то счетчик функционирует по такой схеме:

Механизм (тело в вихревых приборах), помещенный в корпус устройства, под действием давления газа, совершает какую-либо работу — заполняет камеры, провоцирует колебания либо вращается. Затем эта работа фиксируется счетчиком: в показатели преобразуется энергия вращения, регистрируется число оборотов, либо измеряется объем топлива в камерах.

Все результаты измерений датчики передают на табло с механическим приводом. Некоторые модели могут оснащаться дополнительными устройствами. Цена таких расходомеров будет выше, но она оправдана их максимальным удобством.

Электронный газовый счетчик: принцип работы

Такие приборы принято называть «умными», так как некоторые модели этих устройств на самом деле почти самостоятельны: они способны стать одним из элементов системы «умный дом». Отличие электронных изделий от «элементарных» конкурентов — электронные измерительные модули. Работа их полностью автоматизирована. Нередко модели автономны, так как их оснащают аккумуляторными батареями.

Плюсы электронных счетчиков

Электронные газовые счетчики (ультразвуковые, струйные) имеют несколько преимуществ. Первое из них — компактность, позволяющая использовать приборы учета в квартирах. Но на этом их достоинства не заканчиваются.

Точность измерения. Благодаря датчикам, которые в состоянии учитывать разные характеристики газа в определенных условиях (давление, температура и т. д.), происходит быстрый, максимально корректный переход механической энергии в электрическую. Большая информативность. Электронные газовые счетчики оборудуются жидкокристаллическими дисплеями, которые удобны тем, что могут вывести максимально точную информацию, нужную пользователям. Электронные модули имеют энергонезависимую память. Поэтому «приборы в приборах» способны не только сохранять, но и анализировать показатели, зафиксированные за длительный период времени: обычно за год.

Точность настройки из-за возможности оценить все свойства используемого газа — еще один плюс умных устройств. Некоторые электронные модели оснащаются дополнительными элементами: например, запорным клапаном, который перекроет подачу газа, если будет обнаружена утечка. Есть счетчики газа со смарт-картой: они дают возможность быстрой «расплаты» за топливо.

Каковы недостатки?

Один из них — высокая цена. Второй относится только к моделям со встроенным аккумулятором. Срок службы этого прибора составляет от 3 до 4 лет, а значит, после выхода батареи из строя об автономности электронного расходомера придется забыть.

Поменять аккумулятор можно не слишком способом: если обратиться на завод, который производит эту модель. Многие владельцы идут другим путем — делают эту работу самостоятельно. Относительным минусом можно считать необходимость аккуратного обращения с электроникой. Однако оно большого труда не составит, а бережное отношение к любому устройству будет залогом долговечности оборудования.

Газовый счетчик: есть преимущества или нет?

Перед тем как принять окончательное решение о целесообразности такого приобретения и его установки, нужно взвесить все «за» и «против». Аргументов немного.

Плюс — экономия

Все измерительные приборы дают возможность оценить реальный, а не нормативный, в несколько раз завышенный, расход. А значит, у хозяев появится шанс значительно уменьшить сумму, идущую на оплату за газ. Считается, что экономия получается серьезная — около 30%.

Экономия ресурсов планеты — еще один положительный момент, так как при «бдительном», точном счетчике вряд ли хозяева оставят включенной плиту, работающую «вхолостую». Такое бережное отношение уже давно требуется ресурсам, которые истощаются с каждым днем.

Минус — расходы?

Стоимость этого топлива невелика, поэтому многие хозяева не считают такую покупку разумным решением. Если учесть и монтаж газового счетчика, то сумма еще возрастает, поэтому окупится дополнительный прибор далеко не сразу. Еще нужно учесть будущие расходы на техобслуживание, а также замену счетчика.

Быть газовому счетчику или нет? В частном доме, где газ используют сразу несколько приборов, это решение абсолютно оправдано. Что касается квартир с газовыми плитами, здесь все зависит от самих владельцев. Но, скорее всего, в ближайшее время установка приборов учета станет «законодательно-обязательной», поэтому рано или поздно эта процедура предстоит всем.

Как выбрать газовый счетчик?

Главная рекомендация относительно целесообразности покупки того или иного прибора должна исходить от представителей газовой компании, обслуживающей дом. Причины — их осведомленность об особенностях состояния газового контура, о качестве топлива, ремонтопригодности конкретного участка. Если говорить о том, на что обращают внимание владельцы квартир или домов, то в этом случае учитывают несколько факторов.

Пропускная способность

Это главный вопрос, интересующий потребителей, так как чем больше срок эксплуатации прибора, тем дольше его можно использовать. Максимальный объем газа можно найти в паспорте устройства. Чтобы вычислить пропускную способность изделия, сначала суммируют потребление газовых приборов, имеющихся в жилье. Все данные легко найти в паспорте (плиты, колонки и т. д.). Потом к полученному результату добавляют как минимум 10%. Для бытовых нужд достаточно приборов, имеющих пропускную способность 1,6-6 м3.

Для одного потребителя (плиты) необходим газовый счетчик, имеющий максимальную пропускную способность 2,5-4 м3/ч (G-1.6, G-2 на табло). Когда максимальный расход газа составляет 4-6 м3/ч, оптимален счетчик, имеющий обозначение G-2 или G-4. Большой почасовой расход (6-16 м3) уже требует более серьезных приборов — от G-4 до G-10.

Для небольших котельных приобретают расходомеры, способные пропускать 10-40 м3/ч. Для примышленных предприятий выбирают максимально производительное оборудование — счетчики, предназначенные для работы с большим объемом газа: например, более 40 м3.

Условия эксплуатации

Для некоторых приборов крайне важно наличие термокомпенсатора (второе название — термокорректор). Этот элемент стабилизирует показания счетчика, если температура топлива отличается от нормы, составляющей 20°. Такие газовые расходомеры оптимальны для частных домов, если они будут располагаться на улице.

В холодный сезон газ в объеме сильно теряет, поэтому убытки несет поставщик. Жарким летом ситуация противоположная: из-за значительного расширения топлива «в накладе», наоборот, остается потребитель. О наличии термокомпенсатора свидетельствует литера «T» в названии модели.

Особенности конструкции

Широкий ассортимент подобных изделий дает возможность выбора лево- или правосторонних счетчиков. Направление подачи смеси — второй фактор, который учитывают. Совпадение диаметров соединительного патрубка и трубы — еще одно обязательное условие.

Для монтажа в квартирах диаметр резьбового соединения составляет ½ дюйма, для установки в частном доме ассортимент шире: подойдут ½ дюйма, ¾ или 1 дюйм. Для промышленных объектов используют трубы и фланцы большего диаметра.

Дата производства

На эти цифры лучше обращать внимание всегда. Такие приборы-счетчики, в отличие от других изделий, имеют особенность. Их срок эксплуатации начинается не после установки, его отсчет ведется с даты изготовления. Эти данные также можно найти в паспорте изделия.

Межповерочный интервал — еще один немаловажный фактор. Чем дольше будет служить прибор без техосмотра, тем в меньшую сумму обойдется его проверка-поверка и обслуживание.

Особенности монтажа газовых расходомеров

Работами с газовым оборудованием должны заниматься только уполномоченные представители обслуживающей компании. Однако несколько правил не помешает знать и будущим владельцам газовых счетчиков.

Температура топлива. Разрешенный диапазон температур достаточно широк: от -20 до +60°. Однако предельные, или близкие к ним, значения все-таки не рекомендуются. По этой причине для устройства, находящегося на улице, может потребоваться хорошая теплоизоляция. Уличные расходомеры рекомендуют устанавливать на расстоянии 1,6 м от поверхности земли. Для дома или квартиры таких ограничений нет, так как все решает лишь то, в каком месте находится ответвление от общего стояка. Расстояние от газового счетчика до любого отопительного прибора должно быть 0,8-1 м, не менее. В противном случае на работу расходомера будет оказываться влияние.

Хорошая вентиляция помещения — условие обязательное. Точно так же, как и счетчики на воду, газовые приборы до начала эксплуатации обязательно пломбируют.

Какой газовый счетчик купить, решают хозяева, так как многое, если не все, зависит от конкретных условий. Следующее видео, может быть, подскажет ответ, если фаворит будущими владельцами еще не найден: