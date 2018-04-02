Газовые шланги для газовых плит: какой лучше все же предпочесть?

Раньше, в советское время, такой вопрос не рассматривался, потому как плиты монтировались к газопроводу с помощью стальных труб. Надежность такого способа сомнений не вызывала, но был у него и огромнейший недостаток: бытовой прибор превращался в настоящий монумент, подвинуть который невозможно было никак. Сейчас ситуация изменилась, и гибкие изделия, позволяющие хозяйкам без проблем добираться до труднодоступных мест, можно купить везде, но появилась проблема — разнообразные газовые шланги для газовых плит: какой лучше из них предпочесть, чтобы не бояться за жизнь свою и своих домочадцев?

Какие разновидности вы можете купить?

Рынок предлагает множество разнообразных моделей данных подвижных соединений, но основными видами для подводки газа являются следующие изделия:

армированные;

резинотканевые;

сильфонные.

Материалы, которые используются для их изготовления, имеют различные технические характеристики и, естественно, допустимые сроки эксплуатации. У каждого газового шланга есть определенные достоинства, но и недостатков они не лишены. Поэтому при выборе того или иного рукава надо оценивать конкретную ситуацию, расположение газовой плиты, а также особенности этого оборудования.

Армированные шланги: полимер, резина, сталь

Полимерные материалы находятся внутри такого шланга. Следующий слой вулканизированная резина. Снаружи она оплетается нитями из стали. Для того, чтобы не спутать изделия в аналогичными шлангами для воды, в них вплетают желтую нить.

Армированные шланги довольно популярны, чему причинами являются:

простой монтаж и легкость в эксплуатации;

надежность и приличный срок годности;

разнообразие ассортимента — как по диаметру, так и по длине;

безопасное использование при температурах от -35° до +50°.

Отметим и существенный минус — неважный уровень электроизоляции, виновницей которого является металлическая оплетка. Потому при монтаже между плитой и подводкой обычно приходится вставлять диэлектрическую муфту. Есть и еще один недостаток — ненадежность внутреннего полимерного материала. По этой причине они стали «персоной нон грата» в некоторых странах Европы, в последнее время и у нас намечается такая же тенденция.

Резинотканевые шланги: подкупает цена

Самый дешевый из списка, но все же этот шланг имеет кое-какие замечательные качества:

уровень электроизоляции на высоте;

богатство ассортимента позволяет выбрать изделия для любых труб;

возможность легко подрезать шланг, исходя из потребностей.

И недостатки тоже есть:

диапазон допустимых температур ниже, чем у армированных комплектующих;

уровень жесткости оставляет желать лучшего;

не столь большой срок службы (5-10 лет).

Еще одним минусом является быстрый износ резины, поэтому на изделиях вскоре могут образоваться трещины, грозящие утечкой газа. Такие шланги рекомендуется менять каждые 2 года. Но надо добавить, что в последнее время в их состав вводятся эластичные компоненты, способные продлить безопасную их жизнь до 5 лет.

Сильфонные шланги: лидер симпатий у специалистов

Большая надежность сильфонных шлангов является причиной их неприлично высокой цены. Изготавливаются они из нержавейки, а сверху покрываются поливинилхлоридом. Эти изделия способны гарантировать вашу безопасность на протяжении 25-30 лет, причем цифра эта — среднее значение.

Гофрированная поверхность и оплетка из металла являются защитой от механических повреждений, а устойчивость против химикатов и электроизоляция обеспечивается покрытием из ПВХ. Перечислим все достоинства:

широко используется для подсоединения любого оборудования;

впечатляющий температурный диапазон — от -50° до +200°;

способность выдержать давление в 6 атмосфер;

гарантирует сохранение герметичности даже в крайне неблагоприятных условиях.

Минус один — цена, что в 5 раз больше, чем у остальных шлангов. Но если принимать во внимание срок службы и сверхнадежность этих шлангов, то можно считать, что изделие быстро окупит себя.

Советы профессионалов по выбору газового шланга

Перед тем, как покупать подводку, следует ознакомиться с правилами, что могут помочь в выборе оптимального оборудования, а также гарантировать отсутствие потенциальных неприятностей:

Подобные изделия необходимо закупать в специализированных магазинах. Лучше заранее поинтересоваться сертификатом качества приглянувшегося товара. Обязателен тщательный осмотр шланга на предмет повреждений. Диаметр шланга должен быть как минимум 10 мм, это значение обеспечит оптимальное давление газа. Категорически запрещается покупать изделия китайских производителей, так как существует риск «напороться» на подделку. К тому же они не отличаются долгим сроком службы. Присоединенный шланг не должен находиться в сильно натянутом положении, поэтому лучше купить товар большей длины, чем наоборот. Плита с электроподжигом требует обязательной покупки муфты-диэлектрика. На концах шланга находятся 2 детали: штуцер, имеющий наружную резьбу, и гайка — с внутренней. Поэтому резьба выбирается, исходя из особенностей бытовой техники. Если выходной патрубок прямой, то придется покупать и штуцер-уголок.

Если есть сильное желание сэкономить, то выбор может пасть на обычный резиновый шланг. Тогда вам придется тщательно следить за его сохранностью, и при обнаружении на нем трещин следует немедленно его заменить. О целесообразности приобретения армированного шланга лучше заранее поинтересоваться у специалиста. Лучшим же вариантом станет дорогой, но надежный сильфонный вариант. Но в этом случае обращайте внимание на качество соединительных элементов — клеевые компоненты в них недопустимы.

Что нужно учитывать для безопасности подключения?

С газом шутки плохи, потому доверить работу лучше профессионалу, знакомому со всеми нюансами. Но если вы ознакомитесь с основными правилами, то сможете со стороны контролировать его работу, а при удобном случае сможете блеснуть полученными знаниями. Итак:

Для того, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемами, надо заранее прикинуть, как далеко вы собираетесь выдвигать плиту в случае, например, уборки. Именно от этого зависит длина необходимого шланга. Изделие обязано быть на виду, чтобы была возможность его постоянной проверки. Недопустимы его чрезмерное натяжение, изгибы и перекручивания. Исключено воздействие высокими температурами. Соединяются между собой элементы только так: медь с латунью, сталь — к стали. Затягиваются они крепко, но без излишнего энтузиазма, иначе резьба может быть повреждена.

Теперь вы узнали про газовые шланги для газовых плит: какой лучше подойдет для вас? Если вы цените надежность и долговечность, то выход один — купить сильфонное изделие, которое обеспечит вам безопасность, а значит, комфорт надолго.

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