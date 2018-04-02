Газовые шланги для газовых плит: какой лучше все же предпочесть?

Раньше, в советское время, такой вопрос не рассматривался, потому как плиты монтировались к газопроводу с помощью стальных труб. Надежность такого способа сомнений не вызывала, но был у него и огромнейший недостаток: бытовой прибор превращался в настоящий монумент, подвинуть который невозможно было никак. Сейчас ситуация изменилась, и гибкие изделия, позволяющие хозяйкам без проблем добираться до труднодоступных мест, можно купить везде, но появилась проблема — разнообразные газовые шланги для газовых плит: какой лучше из них предпочесть, чтобы не бояться за жизнь свою и своих домочадцев?
Какие разновидности вы можете купить?
Рынок предлагает множество разнообразных моделей данных подвижных соединений, но основными видами для подводки газа являются следующие изделия:
- армированные;
- резинотканевые;
- сильфонные.
Материалы, которые используются для их изготовления, имеют различные технические характеристики и, естественно, допустимые сроки эксплуатации. У каждого газового шланга есть определенные достоинства, но и недостатков они не лишены. Поэтому при выборе того или иного рукава надо оценивать конкретную ситуацию, расположение газовой плиты, а также особенности этого оборудования.
Армированные шланги: полимер, резина, сталь
Полимерные материалы находятся внутри такого шланга. Следующий слой вулканизированная резина. Снаружи она оплетается нитями из стали. Для того, чтобы не спутать изделия в аналогичными шлангами для воды, в них вплетают желтую нить.
Армированные шланги довольно популярны, чему причинами являются:
- простой монтаж и легкость в эксплуатации;
- надежность и приличный срок годности;
- разнообразие ассортимента — как по диаметру, так и по длине;
- безопасное использование при температурах от -35° до +50°.
Отметим и существенный минус — неважный уровень электроизоляции, виновницей которого является металлическая оплетка. Потому при монтаже между плитой и подводкой обычно приходится вставлять диэлектрическую муфту. Есть и еще один недостаток — ненадежность внутреннего полимерного материала. По этой причине они стали «персоной нон грата» в некоторых странах Европы, в последнее время и у нас намечается такая же тенденция.
Резинотканевые шланги: подкупает цена
Самый дешевый из списка, но все же этот шланг имеет кое-какие замечательные качества:
- уровень электроизоляции на высоте;
- богатство ассортимента позволяет выбрать изделия для любых труб;
- возможность легко подрезать шланг, исходя из потребностей.
И недостатки тоже есть:
- диапазон допустимых температур ниже, чем у армированных комплектующих;
- уровень жесткости оставляет желать лучшего;
- не столь большой срок службы (5-10 лет).
Еще одним минусом является быстрый износ резины, поэтому на изделиях вскоре могут образоваться трещины, грозящие утечкой газа. Такие шланги рекомендуется менять каждые 2 года. Но надо добавить, что в последнее время в их состав вводятся эластичные компоненты, способные продлить безопасную их жизнь до 5 лет.
Сильфонные шланги: лидер симпатий у специалистов
Большая надежность сильфонных шлангов является причиной их неприлично высокой цены. Изготавливаются они из нержавейки, а сверху покрываются поливинилхлоридом. Эти изделия способны гарантировать вашу безопасность на протяжении 25-30 лет, причем цифра эта — среднее значение.
Гофрированная поверхность и оплетка из металла являются защитой от механических повреждений, а устойчивость против химикатов и электроизоляция обеспечивается покрытием из ПВХ. Перечислим все достоинства:
- широко используется для подсоединения любого оборудования;
- впечатляющий температурный диапазон — от -50° до +200°;
- способность выдержать давление в 6 атмосфер;
- гарантирует сохранение герметичности даже в крайне неблагоприятных условиях.
Минус один — цена, что в 5 раз больше, чем у остальных шлангов. Но если принимать во внимание срок службы и сверхнадежность этих шлангов, то можно считать, что изделие быстро окупит себя.
Советы профессионалов по выбору газового шланга
Перед тем, как покупать подводку, следует ознакомиться с правилами, что могут помочь в выборе оптимального оборудования, а также гарантировать отсутствие потенциальных неприятностей:
- Подобные изделия необходимо закупать в специализированных магазинах. Лучше заранее поинтересоваться сертификатом качества приглянувшегося товара.
- Обязателен тщательный осмотр шланга на предмет повреждений.
- Диаметр шланга должен быть как минимум 10 мм, это значение обеспечит оптимальное давление газа.
- Категорически запрещается покупать изделия китайских производителей, так как существует риск «напороться» на подделку. К тому же они не отличаются долгим сроком службы.
- Присоединенный шланг не должен находиться в сильно натянутом положении, поэтому лучше купить товар большей длины, чем наоборот.
- Плита с электроподжигом требует обязательной покупки муфты-диэлектрика.
- На концах шланга находятся 2 детали: штуцер, имеющий наружную резьбу, и гайка — с внутренней. Поэтому резьба выбирается, исходя из особенностей бытовой техники. Если выходной патрубок прямой, то придется покупать и штуцер-уголок.
Если есть сильное желание сэкономить, то выбор может пасть на обычный резиновый шланг. Тогда вам придется тщательно следить за его сохранностью, и при обнаружении на нем трещин следует немедленно его заменить. О целесообразности приобретения армированного шланга лучше заранее поинтересоваться у специалиста. Лучшим же вариантом станет дорогой, но надежный сильфонный вариант. Но в этом случае обращайте внимание на качество соединительных элементов — клеевые компоненты в них недопустимы.
Что нужно учитывать для безопасности подключения?
С газом шутки плохи, потому доверить работу лучше профессионалу, знакомому со всеми нюансами. Но если вы ознакомитесь с основными правилами, то сможете со стороны контролировать его работу, а при удобном случае сможете блеснуть полученными знаниями. Итак:
- Для того, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемами, надо заранее прикинуть, как далеко вы собираетесь выдвигать плиту в случае, например, уборки. Именно от этого зависит длина необходимого шланга.
- Изделие обязано быть на виду, чтобы была возможность его постоянной проверки.
- Недопустимы его чрезмерное натяжение, изгибы и перекручивания.
- Исключено воздействие высокими температурами.
- Соединяются между собой элементы только так: медь с латунью, сталь — к стали.
- Затягиваются они крепко, но без излишнего энтузиазма, иначе резьба может быть повреждена.
Теперь вы узнали про газовые шланги для газовых плит: какой лучше подойдет для вас? Если вы цените надежность и долговечность, то выход один — купить сильфонное изделие, которое обеспечит вам безопасность, а значит, комфорт надолго.