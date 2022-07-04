Один из главных этапов при строительстве здания — выбор оптимального основания для него. Любому сооружению нужен надежный фундамент. Не в меньшей, а в большей степени это касается помещения для хранения автомобиля. Некоторые хозяева собственного транспорта выбирают для него ленту или столбы, для других идеалом является монолит. Тем, кто готов согласиться с мнением последних, имеет смысл узнать, какие преимущества и недостатки имеет плита под гараж. Если первые для них превалируют над вторыми, то им можно познакомиться со всеми этапами сооружения почти безупречной конструкции — монолитного железобетонного основания.

Плитный фундамент под гараж: его плюсы и минусы

Монолит — универсальная конструкция. Такой мелкозаглубленный (300-500 мм) фундамент называют плавающим. Благодаря песчано-щебневой подушке, которая компенсирует подвижки грунта, элементам здания не грозит деформация и разрушение. При морозном пучении зимой плитный фундамент сдвигается, весной он возвращается на свое «законное место». Поэтому данное основание подходит практически для любых условий на участке, для любого типа грунта.

Преимущества плиты

Монолитный фундамент под гараж выбирают нередко, так как решение в его пользу вполне оправдано. Именно это сооружение имеет большой перечень достоинств.

Такая плита гарантирует долговечность, целостность здания и имущества, находящегося в нем. «Основательная» железобетонная конструкция способна выдержать вес практически любого автомобиля. Монолитный фундамент для гаража может быть готовым полом. Для защиты бетона используют краску, либо гидрофобные составы. Сплошная конструкция без труда выдержит вес кровли и любые стены: из дерева, кирпича, шлакоблоков и блоков из ячеистого бетона. Плитный фундамент для гаража имеет относительно простое устройство, поэтому хозяину вполне по силам соорудить его самостоятельно, или с помощью друзей.

Монолитное основание предотвратит проникновение грызунов в помещение. Еще одно преимущество плитного фундамента под гараж — возможность сэкономить пространство, обустроив теплый пол. В этом случае обогревательные приборы не займут свободного места, которого всегда не хватает.

Ее недостатки

Этот список не так велик, но для кого-то минусы сплошной конструкции могут быть более весомыми, чем ее плюсы. Первый их них — очень большие расходы на строительство монолитной плиты под гараж, поскольку потребуется много щебня, песка, цемента и металлопроката. Для заливки высокого фундамента потребуется еще больше раствора и арматуры.

Бетонному сооружению необходимо время для набора прочности. Последний «изъян» такого основания — его монолитность. В гараже с классической плитой уже невозможно обустроить погреб, создание смотровой ямы тоже становится невыполнимой задачей.

Имеющиеся недостатки железобетонной плиты не отпугивают владельцев загородных имений. Причины их предпочтения — долговечность надежность и неуязвимость сплошной конструкции.

Монолитный фундамент для гаража: для кого будет идеалом?

Создание железобетонной плиты — задача не очень сложная, однако она потребует немало сил и времени. В каких условиях данное основание будет лучшим выбором? Вариантов есть несколько.

В местности проблемный грунт — слабый, пучинистый, просадочный (глины, суглинки, лессы и т. д.). Он не дает выбрать иной тип основания. Владельцы решили построить гараж из тяжелого стройматериала: например, из кирпича. Хозяева хотят «одномоментно» получить и фундамент, и прочный пол для гаража.

Плита — одно из потенциальных решений, если на участке очень высок уровень грунтовых вод. Но в этом случае фундаментной плите необходима очень надежная гидроизоляция, а гаражу — качественный дренаж.

Особенности конструкции

Перед началом подготовки к строительству мастеру предстоит познакомиться с разновидностями плит, чтобы иметь возможность выбрать самый подходящий фундамент.

Тип плиты под гараж

Существует две разновидности такой конструкции.

Монолитная. Это самый распространенный, востребованный тип фундамента. Монолит — сплошная железобетонная плита (толщиной 200-400 мм), располагающаяся на песчано-щебневой, или песчано-гравийной подушке. Последняя исполняет роль дренажа и «компенсатора» подвижек грунта. Сборная. Эта конструкция состоит из железобетонных плит. Зазоры между ними заливают песчано-цементным раствором. После его высыхания сверху заливают стяжку, которая нужна для выравнивания поверхности основания. Минус данного варианта — недостаточная прочность такого сооружения из-за сравнительно низкой несущей способности ЖБ изделий.

Второй серьезный недостаток основания из плит — необходимость аренды тяжелой техники. Она сильно увеличивает себестоимость сборного фундамента, который считается самым экономичным. Поэтому более популярной остается традиционная монолитная плита.

Глубина заложения

Одно из достоинств монолита – его неглубокое расположение. Это вполне объяснимо, так как в противном случае конструкция была бы очень дорогостоящей. Однако железобетонная плита может быть незаглубленной, мелкозаглубленной и заглубленной.

Незаглубленный (плавающий) фундамент. Как правило, его выбирают для строений, имеющих легкий вес: например, для каркасных зданий. Мелкозаглубленный. Эта плита — оптимальное решение для строительства тяжелого кирпичного гаража. Для нее выкапывают котлован глубиной 400-500 мм. Заглубленный. Это вариант идеален для тяжелых зданий, «облагороженных» мансардами. Подошва такого фундамента располагается ниже уровня промерзания грунта. Данная конструкция позволяет построить гараж «со всеми удобствами»: со смотровой ямой и просторным погребом (подвалом).

Минус последнего варианта — немалые расходы на сооружение заглубленного фундамента. В этом случае строительство здания обойдется значительно дороже.

При расчетах глубины заложения основания учитывают уровень промерзания грунта, его тип, будущие нагрузки на плитный фундамент. Однако у хозяев есть возможность избежать этого этапа: можно «принять на веру» советы опытных строителей.

Если почва не отличается стабильностью, то оптимальным выбором будет плавающее основание. Плотный, надежный грунт — причина для рытья котлована глубиной 500 мм для мелкозаглубленной конструкции.

Если на участке торфяные почвы, то лучше выбрать иной тип основания. Или обратиться к специалистам, которые проведут геологические изыскания, изучат грунты и вынесут «окончательный вердикт».

Размеры фундамента, выбор материалов

Форма этой конструкции либо почти точно повторяет очертание стен, либо выходит за их пределы на 300-500 мм. Минимальная толщина плиты для легкого гаража — 100 мм, но 150 мм — минимум, если здание будет возводиться из кирпича. Однако чаще данный параметр увеличивают, причем значительно. Причин такого решения несколько:

Высокое основание даст шанс не беспокоиться о препятствиях для выезда машины. Ни наледь, ни сугробы не будут угрозой для автовладельца. Нормальной эксплуатации гаража не помешает даже грунт, вспучившийся перед воротами. Дождевая вода не попадет в помещение, находящееся на высокой плите.

Для заливки плитного фундамента рекомендуют приобрести бетон М200, либо марку выше (М300, М350). Основание лучше заливать в течение одного дня. Такой подход гарантирует максимальную прочность железобетона.

Для создания арматурного каркаса берут изделия диаметром 10-12 мм (или более толстые). Сторона ячеек сетки — 200 мм. Прутья связывают вязальной проволокой. Поскольку у плиты максимальная площадь контакта с грунтом, очень важна качественная гидроизоляция фундамента гаража. Для защиты конструкции используют рулонные (рубероид, гидроизол, изопласт, стеклоизол) и обмазочные (битумная, битумно-полимерная мастика) материалы.

Строительство монолитного фундамента под гараж

Площадку, выделенную под здание для автомобиля, очищают от мусора. Затем на участке делают разметку с помощью шнура и колышков. Чтобы проверить правильность будущей плиты, измеряют длины диагоналей. Если они равны или отличаются минимально (максимум — 20 мм), то переходят к следующему этапу.

Дно котлована выравнивают, проверяют на горизонтальность, затем тщательно утрамбовывают. После завершения подготовки котлован застилают геотекстилем. Для очень слабого грунта используют два слоя материала. Засыпают в углубление песок (150-200 мм). Его распределяют, разравнивают, проливают водой и трамбуют виброплитой или ручным инструментом. Потом засыпают щебень (100-150 мм), его также разравнивают и уплотняют.

После подготовки котлована собирают и устанавливают опалубку. Эту часть конструкции делают из досок, влагостойкой фанеры, ДСП или ОСП. Ее усиливают укосами из бруса и/или арматурными прутьями, вбитыми в грунт.

Переходят к гидроизоляции плитного фундамента: внутри опалубки расстилают рубероид (рубемаст, стеклоизол), материал укладывают с нахлестом. Обязательно выпускают его по периметру. Для герметизации стыков полос их проклеивают битумной мастикой. Из сеток с ячейками 200 мм изготавливают пространственный каркас с помощью вязальной проволоки. Чтобы он был в толще бетона, арматуру устанавливают на подставки. Приемлемые кандидаты — куски бетонной брусчатки, пластиковые фиксаторы. Затем в опалубку заливают раствор, изготовленный из щебня, песка и цемента (4:3:1). Оптимальный вариант — бетонирование в один прием. После заливки смесь уплотняют арматурными штырями и разравнивают лопатами или гладилками.

Оптимальная температура для твердения бетона — 20°. В жаркую погоду фундамент закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. В первую неделю его поверхность ежедневно увлажняют, причем делают эту процедуру несколько раз в день. Через 7-10 дней демонтируют опалубку. Для полного созревания бетону необходимо дать 28 дней, однако 70% проектной прочности он набирает уже спустя неделю.

Сооружение цоколя гаража

Цокольная часть — необходимость, если основанием для постройки является монолитный фундамент. Данный элемент даст возможность выполнить гидроизоляцию нижней части стен здания, отделить вертикальные несущие конструкции от плиты. Возможная высота цоколя — 100-500 мм. Сооружают «подножие» гаража несколькими способами.

Самое простое решение — один-два ряда фундаментных блоков размерами 200х200х400 мм. Их укладывают по периметру, используя песчано-цементный раствор. Более трудоемкая работа — заливка монолитного цоколя. В этом случае на этапе создания фундамента делают выпуски арматуры для жесткого соединения обеих бетонных конструкций.

Есть иной способ, который не требует предварительной подготовки: это использование анкеров для бетона для связывания «родных» элементов.

Защита бетонного пола в гараже

Такая поверхность отличается завидной прочностью, однако у нее есть другие проблемы. Бетонный пол сильно пылит. Кроме того, он охотно впитывает любую жидкость, а это не лучшее свойство материала для гаража.

Чтобы защитить основание от всех угроз, используют несколько решений:

делают в гараже резиновое покрытие, используя плитки, модули, рулонные материалы или резиновый линолеум;

выбирают наливной пол: двухкомпонентный (полимерный, эпоксидный, акриловый и т. д.) или резиновый;

покрывают его праймером, это грунтовка способна «работать» и самостоятельным покрытием;

красят пол полимерным составом для бетона — эпоксидной, полиуретановой краской;

покрывают керамогранитом либо клинкерной плиткой.

Сооружение монолитной плиты под гараж — операция и сложная, и простая. Чтобы гарантировать безукоризненность конструкции, нужно безошибочно пройти все этапы строительства. С другой стороны, плитный фундамент считают самым «понятным» и нетребовательным основанием.

В завершение темы — интересное видео: