Запоры для гаражных ворот: разновидности защитных конструкций

Гаражи — сооружения, которые можно назвать полноценными домами для машин, временными пристанищами для их хозяев. Они становятся удобными мастерскими и складами для различных инструментов, запчастей, продуктов и других нужных вещей. Поэтому надежная защита этим мини-зданиям жизненно необходима. В роли гаражных «охранников» выступают традиционные замки, но кроме них большинство владельцев автомобилей используют дополнительные приспособления. Это разнообразные механизмы, фиксирующие створки, защищающие их от сильных порывов ветра и «загребущих рук». Запоры для гаражных ворот можно подобрать и приобрести в магазине или на рынке. Довольно широкий ассортимент позволяет найти оптимальную, надежную конструкцию. Но есть и такие хозяева, которые предпочитают другой путь — создание уникального устройства своими руками. В любом из случаев сначала автовладельцам предстоит познакомиться с видами защитных устройств и механизмов, а потом выбрать для своего гаража наилучший вариант.

Гаражные запоры и засовы: их роль в защите имущества

Многие хозяева уже научены горьким опытом. Они знают, что самый надежный замок сравнительно легко вскрыть, потому что даже новые механизмы уже изучены изобретательными и «продвинутыми» злоумышленниками. По этому поводу некоторые автовладельцы говорят, что лучший способ защиты от взлома гаража и угона автомобиля — бетонирование его салона.

Разнообразные гаражные запоры, засовы и другие оригинальные приспособления сводят к минимуму риск потери машины и другого имущества. Одним из самых надежных вариантов считают изготовление такого защитного устройства своим руками. Оптимальное решение — оригинальное, сложное приспособление. Однако ассортимент таких конструкций не назвать очень скудным. Поэтому с потенциальными моделями сначала нужно познакомиться.

Запоры для гаражных ворот: особенности и разновидности

Помимо классических врезных замков гаражные ворота всегда оснащают дополнительной защитой. Как минимум один такой запор для гаража добавляют, чтобы получить возможность блокировки створок. Главная задача этой конструкции — надежная фиксация частей гаражных ворот в закрытом положении. Запорные механизмы исключают их открытие даже при серьезной нагрузке, не допускают появления зазора, которым могут воспользоваться злоумышленники. Разблокировать их можно только изнутри.

Некоторых хозяев может заинтересовать вопрос о том, какие критерии необходимо учитывать при выборе запоров для гаражных ворот. Если рассматривать такую защитную конструкцию с точки зрения удобства ее эксплуатации, то наиболее важным моментом можно считать минимальное время, которое потребуется на запирание/отпирание гаражных ворот. К основным видам запорных устройств относят несколько приспособлений.

Горизонтальные запоры — задвижки, засовы

Их крепят сверху, снизу или посередине. Это самые распространенные гаражные устройства: их можно увидеть на большинстве гаражных (распашных) ворот. Задвижки не слишком сложно собрать самостоятельно из-за простоты конструкции. К тому же этих запоров можно установить несколько, что значительно повысит надежность защиты.

Вертикальные задвижные системы, или стержневые фиксаторы

Подвижные элементы таких устройств имеют Г-образную форму. Что касается надежности этих запоров-шпингалетов, то она достаточно велика. Такие задвижки монтируют на створки снизу и/или сверху.

Особенность этих конструкций — отверстия, которые необходимо проделать в полу, в перемычке над ними, в раме или в потолке. Данный вариант чаще используют для распашных систем, но он оптимален и для откатных ворот. Относительным недостатком стержневых фиксаторов считают отсутствие плотного затвора.

Другие запорные устройства

К ним относят поворотные механизмы, винтовые или ригельные, а также приспособления с возможностью их фиксации (пазовые, пружинные и т. д.). В отдельную категорию можно отправить врезные запоры-замки. Дополнительные засовы нередко устанавливают только для удобства. Они не дают створкам открываться из-за сильных порывов ветра.

Ассортимент этих приспособлений нельзя назвать узким, поэтому потенциальный покупатель не всегда может сразу найти то, что ему нужно. Какой запор для гаража выбрать, решает его хозяин. Ответ может дать сама «конструкция конструкции», а также предпочтения автовладельца.

Потенциальные дополнения для защиты гаражных ворот

Нужно сказать, что ассортимент этих моделей дает возможность выбрать и купить (соорудить) оптимальное устройство. Однако есть защитные приспособления, которые востребованы больше, чем остальные «ассистенты».

Поворотный запор, или просто «вертушка»

Эти конструкции довольно популярны среди владельцев гаражей с распашными воротами. Простые вертушки также используют для защиты других строений. Их можно увидеть в амбарах, сараях, в других постройках с воротами, имеющими две створки. Достоинства такого самодельного поворотного приспособления — простота изготовления, удобство эксплуатации, долговечность, надежность и довольно плотное закрытие ворот. Кроме того, такое же устройство меньших размеров можно собрать и установить для фиксации их калитки.

Изготовить запор-вертушку из дерева не слишком сложно. Для этого мастеру потребуется раздобыть длинную доску (брус) толщиной не менее 50 мм, металлические полосы и надежные крепежные элементы (болт, гайку). Создают простейшую поворотную систему таким образом:

Деревянный элемент защищают, пропитывая его антисептиком и антипиреном. Затем его покрывают лаком, краской, воском или другим составом. Потом доску сушат. Готовую перекладину фиксируют в самом центре ворот, прикрепляя ее к одной из створок с помощью сквозного отверстия, болта и гайки. Диаметр крепежа — 10, 12 мм.

На небольшом расстоянии от краев перекладины к обоим элементам гаражных ворот крепят ограничители-проушины (упоры), изготовленные из полосок металла. Есть и альтернативная, полностью металлическая конструкция. Это комбинация из поворотного элемента из стальной полосы и фиксаторов, изготовленных из уголка.

«Шлагбаум»

Эта конструкция является разновидностью поворотных запоров, она не менее популярна у автовладельцев. Ее главное отличие от предыдущего устройства в том, что ось вращения этой перекладины очень сильно смещена: она расположена на краю засова. Преимуществ у шлагбаума перед простой вертушкой сравнительно много:

он выглядит современнее;

эксплуатация этого поворотного запора проще;

есть возможность добавления дополнительного защитного элемента.

Что касается последнего плюса, то речь идет о придании механизму максимальной надежности. С этой целью к простейшей системе добавляют навесной замок.

Чтобы создать такие поворотные запоры для гаражных ворот своими руками, используют брус или приобретают металлическую полосу (длина — 600 мм). Для фиксации засова потребуются небольшие куски швеллера. Действуют так:

Деревянную или стальную перекладину крепят к одной створке с помощью болта. У самых краев обеих створок приваривают короткие отрезки швеллеров (около 100 мм). На них будет лежать засов.

Если в качестве главной детали используют металлическую пластину, то к противоположной ее стороне приваривают петлю, а рядом — ответную часть. Эти дополнительные элементы дадут возможность использовать навесной замок.

Каждый поворотный засов должен обеспечивать безопасность. Однако и вертушки и шлагбаумы имеют слабое место. Это шляпка болта (или гайка), которая вынужденно находится на внешней стороне гаражных ворот. Чтобы не дать криминальным элементам выкрутить этот крепеж, грани его стачивают. Есть и второе решение: некоторые хозяева скрывают его под отделочным материалом.

Шпингалет, горизонтальный или вертикальный

Данную конструкцию нередко используют и для оснащения въездных ворот. Она довольно прочна и надежна, но не всегда такая задвижка может обеспечить плотное прилегание створок.

Чтобы изготовить горизонтальный запор на гаражные ворота своими руками:

Берут отрезок арматуры, ее диаметр — от 15 до 20 мм. С одной стороны его загибают буквой «Г», или приваривают ручку. Как правило, она также располагается перпендикулярно. К первой створке гаражных ворот приваривают петли или небольшие отрезки труб. Используют изделия такого сечения, чтобы подвижная часть засова легко двигалась внутри них.

На другой створке также фиксируют кусок такой же трубы. Именно такие горизонтальные запорные системы нередко имеют пружинный упор.

Для создания вертикального шпингалета действуют почти аналогичным образом. Однако в этом случае упоры-фиксаторы располагают на потолке (стене) и в полу гаража. Ими также чаще становятся куски трубы. Если хозяева ограничиваются только нижними засовами, то в данном случае действуют таким образом:

В нижних частях створок приваривают отрезки труб. В них вставляют пруты, потом отмечают точки, где необходимо сделать отверстия. Для надежной фиксации нижних засовов в положении «открыто» в комплект добавляют дополнительные элементы.

Такие же упоры необходимы шпингалетам, расположенным в верхней части гаражных створок. Иначе они могут сразу же открыться.

Сдвижной засов или просто задвижка

Это еще один потенциальный кандидат для тех, кто выбирает, какой запор установить на гаражные ворота. Сдвижной засов также относится к одной из самых распространенных конструкций. Его можно увидеть на воротах, калитках и дверях. Если в давние времена его изготавливали только из дерева, то сейчас для этой цели используют стальную полосу. Конструкция для защиты деревянных створок может быть и полностью металлическая (как на фото), но изготовить ее несколько сложнее. Действуют так:

Для изготовления этого запорного устройства вырезают пластину, длина которой 400 мм, а ширина не менее 50 мм. Затем вырезают и приваривают к одной створке ворот пазы, которые необходимы для фиксации и движения засова. На вторую створку устанавливают паз для фиксации задвижки.

Для того чтобы обеспечить максимальную надежность, к засову и крайнему пазу приваривают петли для замка.

Талрепы и фляжные запоры

Выбор зависит от многих факторов, в том числе и от размеров пристанища для железных «вечных странников». По этой причине один автовладелец выбирает сравнительно простой запор для гаражных ворот. Другой, наоборот, больше всего ценит надежность и неуязвимость конструкции, в которой хранится большое количество необходимых и дорогих (сердцу) вещей.

Хозяевам, относящимся к последней категории, можно познакомиться с талрепами, а также с фляжными и с контейнерными приспособлениями. Данные варианты считают одними из лучших, поскольку они максимально надежны, гарантируют плотное закрытие створок, а значит, максимальную защиту от взлома. Принципы работы этих систем отличаются кардинально.

Талреп

Стяжка распашных гаражных ворот этими такелажными приспособлениями — способ, который не обещает больших затрат, но он крайне надежен и долговечен. Например, многие владельцы металлических конструкций говорят, что эти устройства продлевают срок жизни створок из металла, поскольку защищают их от влаги и мороза.

К главным недостаткам подобного использования талрепов для стяжки гаражных створок многие хозяева относят сам процесс открывания или закрывания ворот. Именно эти операции отнимают у автовладельцев максимум времени.

Фляжный запор для гаражных ворот

Это второй претендент для защиты гаражных ворот, он тоже может гарантировать надежность и неприступность «автокрепости». Фляжные запоры, или фляжные засовы (стяжки) названы так потому, что точно такой же принцип используются для молочных «одноименных» емкостей. Их плюс — способность подтягивать и сильно прижимать створки к воротам.

Контейнерные или эксцентриковые запоры для гаража

Контейнерные защитные устройства названы так из-за систем, которые используются в контейнерах. В этом случае «работает» почти тот же механизм, который можно увидеть на контейнерах и грузовиках.

Плюсы и минусы

Говорят, что эти конструкции удобны и безотказны, они запирают гаражные ворота очень надежно. Для того чтобы сделать гараж совершенно неприступной крепостью, на зацепы (снизу и сверху) рекомендуют наварить шляпки. Высота таких «головных уборов» минимальна: надежность штангового запора способны гарантировать 2-3 мм.

К серьезным недостаткам этих контейнерных систем некоторые автовладельцы относят их «громоздкость». Однако у хозяев гаражей все же есть довольно большой выбор разнообразных приспособлений. Они могут либо предпочесть максимальную надежность, либо остановиться на более компактном, но потенциально уязвимом устройстве.

Изготовление

Как сделать контейнерный запор на гаражные ворота своими руками? Такую необычную задвижку из труб изготавливают так:

Первым делом вырезают главный элемент — вертикальную штангу-трубу. Потом для ее фиксации делают как минимум 6 заготовок из трубы чуть большего диаметра. Три из них (самые короткие) будут играть роли ограничительных колец, которые не позволят штанге двигаться по вертикали. Их потом приварят к этой длинной задвижке. Остальные будут удерживать главную деталь запора контейнерного типа вертикально, но позволят ей вращаться. Переходят к монтажу запорного устройства. К раме одной из створок ворот приваривают 3 небольших отрезка уголка. Эти элементы должны располагаться внизу (на небольшом расстоянии от пола), вверху и посередине конструкции. Их может быть и 4 штуки. В этом случае расстояния между этими деталями делают примерно одинаковыми. Чтобы максимально упростить дальнейшую работу, крюки к штырю также приваривают заранее. Потом штангу прикрепляют к уголкам с уже надетыми держателями и короткими ограничителями. Последние элементы приваривают к трубе. Сверху и снизу надежно фиксируют стальные зацепы-шканты. В последнюю очередь добавляют ручку (рычаг), также вырезанную из трубы. Чтобы защитить руки зимой, ее прячут в сантехнический утеплитель.

Крюки для фиксации конструкции не единственное возможное решение для контейнерного запора. Вторые популярные кандидатки — металлические пластины, в которых вырезаны пазы под зацепы.

Какой запор для установки на гаражных воротах выбрать?

Ответ в большей степени зависит от квалификации мастера, от виртуозности его владения сварочным аппаратом, а также другим оборудованием и инструментами. Но если ориентироваться только на уровень защищенности движимого и недвижимого имущества, хранящегося в гараже, то на первый план выходит степень надежности конструкции. Конечно, далеко не все простые засовы и запоры могут гарантировать стопроцентную защиту. Однако такие модели все же есть.

Второй критерий — удобство использования устройства. Здесь в лидерах будут те запоры, которые можно просто и быстро открыть/закрыть. Однако с этим утверждением некоторые хозяева могут не согласиться. Еще один важный момент — качество материалов, используемых для сборки устройства. От них также зависит надежность, долговечность, взломостойкость запора (замка).

Операция «Засовы для гаражных ворот своими руками» или их покупка?

Запоры для ворот гаража делятся на те, что используют для защиты створок, и на те, которые защищают калитки в них. Говорят, что гораздо чаще приобретают последние устройства, поскольку «дверь в дверях» используют чаще. По этой причине механизм для ее закрывания/открывания должен работать безукоризненно.

Если рассматривать приспособления с точки зрения безопасности гаража, то в данном случае эффектный вид запоров все же отходит на задний план. Главное требования к таким конструкциям — их максимальная надежность. Поэтому хозяева, привыкшие что-то создавать, собирать, сваривать и изобретать, обычно изготавливают такие устройства самостоятельно, ведь от их качества зависит благополучие всего имущества, хранящегося в гараже.

Запоры для гаражных ворот можно купить, или изготовить их самостоятельно. Но в том или ином случае первым этапом станет выбор оптимальной конструкции. И в этом автовладельцам, «возможно, сможет» помочь мастер из следующего популярного видео: