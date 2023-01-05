Замена счетчика электроэнергии в гараже: особенности и этапы работы

Приборы учета электроэнергии устанавливаются в любом помещении, где хозяева проводят очень много времени. В данном списке находятся и гаражи. Эти дома для автомобиля очень часто превращаются в мастерские, а значит, им необходимо «качественное питание». Замена счетчика электроэнергии в гараже может быть плановой. Выход устройства из строя — второй вариант, при котором требуется покупка и установка нового аппарата для контроля. Такую «электрическую работу» многие автовладельцы предпочитают делать самостоятельно. Однако тем, кто с ней еще не сталкивался, необходимо сначала познакомиться с правилами выбора и установки этих приборов учета. После этого им не помешает узнать о том, из каких этапов состоит данная операция.

Счетчик в гараж: причины для замены

Установка нового прибора учета электроэнергии может стать необходимостью в нескольких случаях. Его замена нужна, если:

работающий счетчик имеет серьезные дефекты (сколы, трещины);

показания прибора не точны, или старое оборудование вдруг сломалось;

установленное устройство не рассчитано на возросшее количество мощных приборов;

закончился срок поверки счетчика (10 лет для трехфазных, 16 лет — для однофазных устройств);

владелец гаража просто решил перейти на двухтарифную, трехтарифную либо на многотарифную систему учета электроэнергии.

Еще одна возможная причина для приобретения новой модели — необходимость переноса счетчика электроэнергии (распределительного щитка) в другое место. Например, из гаражного помещения на фасад. В этом случае хозяину имеет смысл сразу установить новый мини-прибор.

Выбор счетчика для гаража

Все электросчетчики довольно сильно отличаются по принципу работы, по способу подключения, а также по числу тарифов и количеству фаз. Это справедливо и для устройств, приобретаемых для эксплуатации в гараже. Поэтому сначала владельцу «приюта» для машины нужно познакомиться со всеми видами таких приборов.

Принцип работы и способ подключения

Электрические счетчики делятся на электромеханические (или индукционные), электронные и гибридные приборы учета электроэнергии.

Индукционные

Электромеханические устройства относятся к устаревшему виду. Их сейчас выводят из эксплуатации, однако в старых постройках такие счетчики электроэнергии можно увидеть довольно часто. Плюсы индукционных моделей — простота устройств и их работы, надежность, невысокая цена. К минусам этих средств измерения относят:

недостаточную точность: погрешность составляет 2,5%, она растет при снижении нагрузки;

высокое собственное потребление электроэнергии;

отсутствие надежной защиты от хищения.

Принцип действия таких приборов основан на вращении алюминиевого диска электромагнитным полем (вихревыми токами). Счетный механизм учитывает частоту его вращения, а цифры фиксируют расход электроэнергии. Увеличивающаяся нагрузка становится причиной быстрого вращения диска.

Электронные

В этих приборах сигналы о силе тока и напряжении фиксируют датчики. Затем они передаются в преобразователь. Там эти сигналы преобразуются в импульсы определенной частоты. Полученные данные выводятся на жидкокристаллический дисплей.

Считывающий механизм таких устройств может быть электронным либо электромеханическим. Первые элементы используются в приборах, устанавливаемых в жилых домах (квартирах), вторые, как более надежные и неприхотливые, становятся частями счетчиков, монтируемых на стенах зданий (на фасадах).

Главное достоинство электронных приборов — их максимальная точность: погрешность составляет не более 1%. Еще одно их неоспоримое достоинство — возможность ведения учета электроэнергии по нескольким тарифам. Кроме того, такие устройства позволяют проводить дистанционную проверку показаний, сохраняют высокий класс точности под любыми нагрузками.

Слабые стороны у электронных приборов учета тоже есть. К ним относится высокая цена и дорогостоящий ремонт, а также «нелюбовь» точных счетчиков электроэнергии к перепадам напряжения. Если возникнет аварийная ситуация, то не исключено, что устройство перегорит, а значит, ему потребуется замена. Еще одна претензия к электронным средствам измерения — сравнительно низкая ремонтопригодность.

Гибридные или комбинированные

Гибридное устройство — сочетание элементов электромеханического и электронного прибора. Для считывания данных (проходимости электроэнергии) используется механический блок, вращающийся металлический диск. Показания передаются на электронный циферблат.

Преимущество таких счетчиков перед индукционными устройствами — большая точность показаний, а также возможность проведения подсчетов по тарифам. Однако гибридные устройства не очень популярны: обычно устанавливают или аналоговые механизмы, или электронные приборы.

Какие счетчики электроэнергии лучше?

Безусловно, в этом небольшом списке есть фавориты, если главным критерием считать экономичность. Индукционные электросчетчики предполагают учет только по одному тарифу, и это их главный недостаток. Электронные или комбинированные виды устройств позволяют выбрать двухтарифное или многотарифное измерение расхода электроэнергии.

К тому же относительно новые устройства имеют много других опций. Однако (справедливости ради) нужно отметить, что далеко не всем владельцам они пригодятся. К дополнительным функциям относится:

контроль показателей;

ведение журнала событий;

хранение данных за месяц;

передача информации на ПК и т. д.

Надо сказать и о другом преимуществе трехфазных моделей: они универсальны, поскольку способны работать в трехфазных и однофазных системах. Возможности устаревших электромеханических счетчиков ограничиваются только одной фазой. Некоторых хозяев не устраивает довольно большая погрешность индукционных средств измерения.

Способ подключения устройств к сети может быть прямым или трансформаторным. В первом случае провода подключают непосредственно к прибору в соответствии со схемой, во втором счетчик электроэнергии подключают через трансформатор (трансформаторы). Последний способ используют для более требовательных трехфазных систем электроснабжения.

Количество фаз и тарифов

Фазность прибора определяет имеющееся питание гаража. По типу сети эти приборы учета делятся на однофазные и трехфазные средства измерения потребленной электрической энергии:

первые устройства способны работать только в двухпроводной сети с напряжением 220 вольт (230 V);

для вторых идеалом станет четырехпроводная сеть с напряжением 380 вольт (или 400 V), где один проводник нулевой, нейтральный.

Электросчетчики бывают однотарифными, двухтарифными и многотарифными:

Первые не дают никаких преимуществ, так как оплата идет по одному тарифу. Двухтарифные приборы позволяют оплачивать потребленную электроэнергию по ночному (дешевому, с 23.00 до 7.00) и дневному тарифу (с 7.00 до 23.00). Многотарифная система относится к самым выгодным решениям. В этом случае измерения распределяются не только по промежуткам времени (пиковые и полупиковые зоны), но и по дням недели. Максимально возможное количество тарифов — 12.

Двухтарифные и многотарифные электросчетчики дают возможность значительной экономии. Ее можно достичь, если отложить запуск мощного оборудования на тот промежуток времени, когда действуют самый «приятный» тариф.

Выбор электросчетчика для гаража

В этом случае оптимальным прибором будет тот, который подходит типу питания в помещении и будущей нагрузке:

Однофазный электромеханический счетчик для гаража подойдет для такой же сети и для небольшого количества не очень мощных потребителей электроэнергии. Электронный трехфазный прибор, подключаемый через понижающий трансформатор, — идеальный вариант, если в гараже, превращенном в мастерскую, есть серьезное оборудование (станки, сварочный аппарат, тепловая пушка и т. д.).

В последнем случае владельцу можно выбрать один из экономичных тарифных планов и необходимо приобрести автомат, производительность которого зависит от мощности всех гаражных приборов и агрегатов.

Техника безопасности

Перед тем как устанавливать электросчетчик в гараж, мастеру нужно вспомнить главные правила при работе с электричеством:

в таких помещениях очень высок риск повреждения проводки, поэтому кабель или защищают кабель-каналами (гофрой) и фиксируют на стенах, или прячут его в штробы;

при проведении электричества в металлический гараж используют гофры (кабель-каналы) и диэлектрические панели;

альтернатива для такого бокса — изготовление деревянного каркаса для закрепления проводки и распределительного щитка;

каждой группе потребителей (розетки, освещение и т. д.) необходим свой автоматический выключатель.

Устройство защитного отключения (УЗО) всегда монтируют после вводного автомата. Номинал этого устройства для защиты людей должен быть равен номиналу выключателя, или быть выше.

Установка или замена электросчетчика в гараже

Любая операция требует тщательной подготовки. В данном случае хозяину предстоит определить, какой прибор учета подходит гаражу и оборудованию лучше всего, а потом купить его. Помимо сертифицированного счетчика электроэнергии для работы может потребоваться:

гребенчатая шина или перемычки (из ПВ-1 или ПВ-3);

провода и стриппер (либо острый нож);

автоматические выключатели и УЗО;

отвертки: плоская, индикаторная;

втулочные наконечники (НШВИ);

кримпер (пресс-клещи);

клеммные колодки;

перфоратор.

Самым оптимальным вариантом считают вызов электрика, но если есть некоторые навыки «общения» с электромеханическим оборудованием, то не исключено, что хозяин сможет выполнить такую работу и самостоятельно. Однако после завершения операции необходимо будет вызвать специалиста. Он проверит работу оборудования и опломбирует счетчик электроэнергии.

Перед тем как установить электросчетчик в гараже, нужно зафиксировать щиток для установки электрических приборов. Это небольшая панель или коробка, которую используют для монтажа электротехнических устройств, отвечающих за все электрическое оборудование, работающее в помещении.

Лучший выбор — покупка готового учетно-распределительного навесного (встраиваемого) бокса из металла, текстолита или из пластика, не поддерживающего горение. Большинство моделей имеют дверцы, которые к тому же закрываются на ключ. В готовых щитках уже зафиксированы DIN-рейки. Эти металлические профили позволяют очень быстро произвести установку всего электротехнического оборудования.

Монтаж распределительного щитка и его заполнение

К работе приступают после отключения электричества и проверки отсутствия напряжения индикаторной отверткой. Бокс фиксируют на расстоянии 800-1700 мм от пола гаража. Это положение сделает максимально удобным снятие показаний прибора. Как правило, такие щитки располагают у самого входа в помещение, недалеко от той точки, где в него входит кабель.

Первым делом занимаются подготовкой соединений. Провода зачищают, продевают в наконечники, потом их опрессовывают. Потом приступают к главной части операции:

После фиксации щитка на стене внутри крепят электросчетчик. Затем перед ним устанавливают общий или вводный защитный автомат. Его максимальный ток должен быть равным току самого мощного из гаражных потребителей. Затем в распределительный щиток устанавливают УЗО. Потом на каждую линию ставят автоматы, предназначенные для защиты осветительных приборов (6A-10A), электроинструментов (16A) и станков (25A). Все установленное оборудование соединяют проводниками подходящего размера. Для освещения хватит провода сечением 1,5 мм2, для электрических инструментов потребуются изделия сечением от 2,5 до 4 мм2.

На DIN-рейке электроустановочное оборудование крепят так:

сначала изделие подвешивают, потом модуль аккуратно сдвигают на свое место;

с помощью плоской отвертки нижний фиксатор оттягивают, и зацепляют его за нижний бортик рейки;

если фиксатор имеет пружину, то установка на место происходит автоматически, если нет, то на этот элемент нажимают, чтобы он прочно встал на свое законное место.

Чтобы предотвратить случайное соскальзывание приборов, или используют специальные металлические ограничители, или концы DIN-рейки подгибают. Затем проводники закрепляют на клеммных колодках. После завершения работы на вводной автомат подают напряжение, чтобы протестировать работу оборудования.

Установка или замена счетчика электроэнергии в гараже — операция, которую никак нельзя назвать элементарной. Мастеру предстоит найти или купить нужные инструменты:

выбрать оптимальное оборудование и аксессуары;

подготовить соединения, корректно подключить все приборы;

не перепутать проводники, тщательно проверить работу элементов;

и убедиться в абсолютной безопасности созданной электрической системы.

В завершение темы «Установка электросчетчика для гаража» — интересное видео, посвященное ей: