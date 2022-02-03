Гараж, имеющий подвальное помещение, — решение логичное, практичное и удобное. Дополнительное пространство дает шанс использовать постройку по максимуму. Нередко эта площадь превращается в склад запчастей, в мастерскую или (чаще) в хранилище для урожая и других продовольственных запасов. По этой причине хозяевам приходится интересоваться, как можно организовать строению качественное проветривание. Вентиляция в гараже с подвалом или погребом — относительно простой способ обеспечить в помещении оптимальный микроклимат, необходимый для сохранности продукции. Неправильно сделанная вентиляционная система неминуемо приведет к порче запасов. Поэтому перед принятием решения хозяевам нужно познакомиться с тем, какие варианты есть, и какие из них гарантируют хороший воздухообмен в хранилище.

Вентиляция в подвале, погребе гаража: ее функции

Наверное, все хозяева загородных домов и дач знают, почему необходима вентиляционная система в подземных помещениях. Она устраняет слабые места таких хранилищ. Вентиляция погреба в гараже:

дает шанс без проблем поддерживать оптимальный микроклимат (температуру и влажность, нормальное проветривание), который необходим для «хорошего самочувствия» урожая и консервации;

избавляет хранилище от излишков влаги, которая является «провокатором» порчи деревянных конструкций, продуктов, появления и быстрого распространения колоний плесневого грибка;

тем самым защищает от коррозии самые уязвимые элементы гаражной «обстановки» — кузов автомобиля, металлические запчасти и инструменты;

выводит наружу выхлопные газы, ядовитые испарения от разнообразных жидкостей, обычно хранящихся в гараже.

Правильная вентиляция погреба в гараже полностью исключит возможность столкнуться с неприятными и опасными последствиями. Вытяжная труба будет выводить излишки влаги и токсичные пары. Благодаря притоку вредные соединения будут вытесняться свежими воздушными массами.

Постройка для хранения автомобиля обычно включает сам гараж, очень часто в нем оборудуют смотровую яму и подземное помещение для хранения какой-либо продукции. Если там находится урожай, то ему необходим идеальный микроклимат и такой же воздухообмен. Устройство вентиляции в погребе под гаражом — необходимость. Но не нужно забывать и о том, что главному строению тоже надо организовать качественное проветривание. Поэтому лучший вариант — одновременная организация воздухообмена для обоих помещений.

Устройство и особенности вентиляции погреба в гараже

Первым делом нужно узнать, какие варианты можно рассматривать для построек с подземными помещениями, как сделать вентиляцию в гараже с подвалом.

Вентиляция и ее виды

Есть несколько разновидностей вентиляционной системы. Все они подходят для благоустройства подземных помещений, однако есть у них и достоинства, и недостатки. Вентиляция может быть естественной, принудительной (механической) или комбинированной. Общее у них одно: это использование двух труб — вентиляционных каналов. Диаметры их чаще делают одинаковыми.

В некоторых случаях хозяева рассматривают иной вариант: это вытяжка для погреба в гараже, но отсутствие полноценного притока. Его роль исполняет люк. Есть и другая конструкция, которую называют однотрубной вентиляцией. Канал в ней один, но он разделяется перегородкой. Поэтому трубы все же две, но приток и вытяжка вынуждены находиться в одном корпусе. Однотрубная система — потенциальная кандидатка для монтажа в небольших подвалах.

Наиболее эффективной будет вентиляционная система, в которой оборудованы два отдельных канала — приток и вытяжка. Их монтируют в противоположных углах помещения. Конец первого воздуховода располагают в нескольких сантиметрах от пола, второго — под потолком.

Естественная вентиляция в погребе гаража

Это самый простой и не очень затратный способ организовать проветривание хранилища. В этом случае «работают» законы физики: нагретый, отработанный воздух поднимается вверх, затем через вытяжку покидает помещение. Его место занимают свежие массы, поступающие через приточную трубу с улицы. Этот же способ используют для создания вентиляции в главном здании — в гараже, где находится подвал.

Плюсы данного варианта — простота монтажа, небольшие затраты, бесшумная работа системы. Серьезный недостаток у естественной вентиляции есть. Безукоризненное ее функционирование возможно только в том случае, если температура в помещении выше, чем на улице. Поэтому летом (при 22-25°) такая система перестает работать, возникает застой воздуха. Зимой владельцы могут столкнуться с другой проблемой: вытяжка из погреба в гараже может забиться людом или снегом. Чтобы восстановить работу системы, канал им придется прогревать.

Теперь о том, в каких случаях естественная вентиляция может оказаться достаточной. Ее эффективная работа возможна при соблюдении нескольких условий:

гараж имеет небольшие размеры;

подземное помещение построено правильно — оно гидроизолировано и утеплено;

в местности, где находится гараж, низкий уровень грунтовых вод, поэтому избытка влаги в хранилище не наблюдается.

Данный вариант также можно рассматривать, если приток сделан не в потолочном перекрытии гаража, а в стене постройки.

Принудительная вентиляционная система, или механическая

В этом случае для обеспечения качественного воздухообмена используют канальные нагнетатели-вентиляторы. Их устанавливают и в вытяжной, и в приточный канал. Главное достоинство таких систем — шанс обеспечить оптимальный микроклимат в хранилище в любое время года, так как они независимы от погодных условий. Поэтому для помещений, где находится урожай, это лучший вариант.

Относительными недостатками принудительной вентиляции можно считать:

сложный монтаж системы;

неминуемые затраты на электроэнергию;

дополнительные расходы на приобретение оборудования;

необходимость его подключения к электросети, качественной изоляции проводки.

Кроме того, не исключено, что нагнетатели могут выйти из строя, и им потребуется ремонт.

Механическая, или механизированная разновидность системы — еще один ответ на вопрос, как сделать вентиляцию погреба в гараже. В данном случае используются либо две отдельные подсистемы, либо одна установка, объединяющая их. Эти элементы — приток и вытяжка.

Приточная подсистема. В ее состав входит фильтр для очистки воздуха, электрический калорифер и вентилятор. Вытяжная. Ее главный элемент — осевой вентилятор. Дополнением к прибору может стать канальный нагнетатель.

Механическая принудительная вентиляция бывает двух видов, поэтому сначала нужно сделать выбор между модульной системой и моноблоком. Первое оборудование состоит из независимых элементов — из притока и вытяжки. Для их слаженной работы используются специальные датчики.

Моноблок — компактная, но полноценная система «два в одном». Она выполняет функции притока и вытяжки. Лучшими моделями являются установки, оснащенные пластинчатым рекуператором. Это устройство дает возможность снизить расход электроэнергии, необходимой для нагрева холодных воздушных масс.

Полностью автоматизированное оборудование, которое контролирует влажность и температуру, тоже является видом принудительной вентиляции. Однако такие системы климат-контроля приобретают для установки в винных погребах. Только в этом случае их покупка и установка оправдана.

Комбинированная вентиляция

Второе ее название — механическая вытяжная вентиляционная система. Ее отличие от предыдущих видов — установка одного вентилятора, в вытяжной канал. Приток остается естественным, но благодаря усиленному оттоку отработанных масс увеличивается тяга, поэтому свежий воздух поступает в подвал в достаточном объеме. Плюсы комбинированной системы — менее трудоемкая установка, возможность регулировать работу вентиляции с помощью таймера.

Как правило, вытяжной нагнетатель включают для проветривания, обычно в летнее время, когда разница температур в помещении и на улице становится минимальной. Серьезных недостатков комбинированная вентиляция лишена, если игнорировать затраты на электроэнергию и покупку электроприбора.

Какая схема вентиляции погреба в гараже будет оптимальным решением для конкретного строения, решать хозяевам. На выбор может повлиять климат в регионе, размер хранилища, объем закладываемой продукции и предпочтения владельцев.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе под гаражом?

Вариантов есть несколько. Вентиляция погреба в гараже своими руками может быть организована по двум схемам: гараж и погреб, подвал и смотровая яма. В этом случае имеет смысл рассмотреть простую систему — естественную вентиляцию, которую можно превратить в комбинированную или принудительную разновидность добавлением одного нагнетателя (или двух вентиляторов).

Гараж и погреб

Один из самых востребованных вариантов — вентиляционные каналы, проходящие из хранилища в главное помещение, а затем выводящиеся за его пределы. Такое устройство вентиляции в погребе гаража возможно двумя способами: с помощью прямого и косвенного притока воздуха.

Прямая подача

В этом случае трубы вентиляции подвального помещения выводят непосредственно на улицу. Этапы работ выглядят так:

Сначала определяют места, где будут находиться вентиляционные каналы. Как правило, это противоположные углы помещения, потому что только такое расположение труб гарантирует максимально эффективный воздухообмен. Затем делают расчеты сечения воздуховодов: согласно СНиП, на 1 м2 необходимо не менее 1,5 см их диаметра. После вычисления нужного значения в стенах гаража делают отверстия для вентканалов. Приток должен располагаться в 100-200 мм от пола, вытяжка — на 100-150 мм ниже перекрытия. Потом монтируют трубы из пластика или оцинкованной стали, реже — из асбестоцемента. Вытяжку выводят через кровлю, минимальное расстояние от нее для верхней части воздуховода — 500 мм. Приток организуют через стену гаража. Оптимальный вариант — минимум изгибов труб. Зазоры, оставшиеся между стенами и вентиляционными каналами, закрывают цементным раствором, или запенивают. На приток устанавливают решетку с металлической мелкоячеистой сеткой, защищающей помещения от насекомых и грызунов. На вытяжку устанавливают дефлектор, усиливающий тягу.

Чтобы иметь возможность регулировать (перекрывать) подачу воздуха при наступлении сильных морозов, на приточный канал монтируют заслонку.

Так организуется естественная вентиляция гаража с подвалом (погребом). Чтобы создать принудительную или комбинированную систему, внутри воздуховодов (вытяжки) устанавливают вентиляторы.

Косвенная подача воздуха из гаража

Эта схема отличается от предыдущего варианта тем, что воздух в хранилище поступает не с улицы, а из гаража. В основное помещение он попадает через приток в стене, или через вентиляционные решетки, установленные в воротах.

Косвенный способ имеет существенный недостаток: в этом случае свежие воздушные массы частично смешиваются с токсичными парами, и потом следуют в подземное хранилище. Если вентиляционная система работает эффективно, то они быстро покинут помещение. Если циркуляция воздуха слабая, то не исключено, что эти испарения останутся в погребе, осев на поверхностях.

Подвал и смотровая яма

Данная вентиляция в подвале гаража — вариант, который можно рассмотреть, если помимо хранилища в постройке сооружена смотровая яма. В этом случае воздухообмен выглядит так:

свежий воздух попадает в гараж через приток или через вентиляционные решетки, встроенные в ворота, потом он следует в приточный канал смотровой ямы;

оттуда проходит в соседнее подземное помещение через промежуточный воздуховод;

затем вытяжка в подвале гаража выводит отработанные воздушные массы.

Вентиляцию в гараже с подвалом и смотровой ямой обустраивают таким образом:

Сначала монтируют вытяжку из подвального помещения. Ее выводят через крышу строения. Затем устанавливают вытяжной канал гаража. В стене здания (или в воротах) проделывают вентиляционный проем (проемы), который забирают решеткой. Потом в смотровой яме, на минимальном расстоянии от притока гаража, устанавливают приточный канал. В противоположном ее углу сквозь стену проводят промежуточную трубу, которая станет притоком для подвального помещения.

Данный принцип построения вентиляции гаража имеет неоспоримое преимущество. Эта система позволяет с минимальными затратами обеспечить проветривание всех помещений здания.

Как поступить, если естественная вентиляция гаража с погребом не справляется?

К сожалению, простейшая система не всегда оказывается эффективной. Об этом свидетельствует:

избыток влаги в помещении;

появление плесени;

спертый воздух.

В этом случае конструкцию можно переоборудовать. Способов есть несколько.

Самый простой вариант — замена вентиляционных труб на изделия чуть большего диаметра. При площади погреба 10-12 м2 оптимальны воздуховоды сечением 200-220 мм. Если канал в системе один, то диаметр вытяжки должен быть не менее 250 мм. Увеличение диаметра вытяжного канала не самое лучшее решение. Есть альтернативный вариант: чтобы усилить воздухообмен, добавляют еще одну вытяжку. Ее устанавливают на расстоянии от первого воздуховода. В некоторых случаях помогает наращивание вытяжной трубы. Данная операция позволяет добиться усиления тяги.

Как поступить, если приток и вытяжка в погребе гаража сделаны по всем правилам, но работа системы не очень эффективна? У владельцев остается два варианта: это превращение естественной вентиляции в принудительную или комбинированную ее разновидность.

Такое переоборудование включает несколько этапов:

подводку электрического кабеля к месту монтажа нагнетателей;

установку вентиляторов в каналы (или только в вытяжку);

подключение оборудование к питанию.

Чаще бывает достаточно одного прибора, который встраивают в вытяжной канал. Если комбинированный вариант не помог наладить работу системы, то нагнетатель устанавливают и в приточную трубу.

Организация вентиляции подвала, погреба: основные требования

Прежде чем переходить к установке вентиляции в погребе под гаражом, необходимо познакомиться с правилами монтажа системы.

Схема будет практически идеальной, если в ней минимум поворотов, изгибов труб. Они снижают эффективность вентиляции. Вытяжной воздуховод требует утепления. Качественная теплоизоляция предотвратит постоянное образование конденсата в холодное время года. Сечение каналов должно быть одинаковым на любом участке притока и вытяжки. Сужения или расширения не допускаются. При необходимости диаметр вытяжки можно увеличить на 10%, но не более.

Вентиляция погреба гаража поможет уберечь помещение от сырости, создать идеальный микроклимат для хранения продуктов. Но и безукоризненно организованная система не спасет, если при строительстве здания и подземного помещения были допущены грубейшие ошибки. Здесь мелочей нет: важны и другие, «сопутствующие» факторы. К ним относятся материалы стен, пола, потолка, а также качество гидро- и теплоизоляционных работ.

Как выбрать вид вентиляции для погреба гаража, какой из вариантов предпочесть? Самой эффективной признана принудительная механическая вентиляция с помощью практичного и компактного моноблока. Однако главным препятствием для многих владельцев гаражей с подземными хранилищами является высокая цена системы.

«Золотой серединой» считают вентиляцию, «принудителями» которой становятся вентиляторы. Но почти всегда остается шанс, что со своими обязанностями справится и естественная разновидность системы.

В завершение темы — видео, относящееся к ней: