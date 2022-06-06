Качественный воздухообмен — одно из жизненно необходимых условий для любого помещения, где хозяева проводят много времени. Но особенно важна правильная вентиляция в гараже, поскольку от этой системы зависит благополучие автолюбителя, его машины и другого имущества. В противном случае чрезмерная влажность скажется на сроке службы транспорта, а плесневый грибок испортит все поверхности, до которых он сможет «добраться». Вентиляция в гараже своими руками — операция вполне возможная и для владельца, но сначала ему необходимо познакомиться с видами систем воздухообмена, с принципами их работы, и с правилами организации.

Какие задачи решает вентиляция гаража?

Многие интересуются, нужна ли вентиляция в гараже. Она — насущная необходимость. Только вентиляционная система, обустроенная по всем правилам, обеспечивает безопасность и комфорт для машины и ее хозяина.

Благодаря регулируемому воздухообмену в помещении постоянно поддерживается оптимальная температура. Это одно из двух важнейших условий, если владельцы хранят в гараже овощи, заготовки и т. п. Влага, которая скапливается в помещении, становится серьезной угрозой электронике и металлическим элементам автомобиля, инструментам, запчастям и различным вещам (овощам). Правильная вентиляция гаража гарантирует избавление от конденсата, появляющегося постоянно. В помещении, которое предназначено для хранения автомобиля, практически всегда присутствуют пары технических жидкостей, бензина, дизельного топлива, ЛКМ и т. д. Однако самая большая, смертельная опасность — выхлопные газы работающего транспорта. Качественная вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат, так как быстро выводит из автобокса пары вреднейших соединений.

Эффективная вентиляция для гаража — условие обязательное, причем совсем не важно, отапливается или нет помещение для хранения машины.

Разновидности вентиляции

Вентиляционные системы делятся на естественные, принудительные (механические) и комбинированные.

Естественная

Эта система относится к самым востребованным вариантам, поскольку ее работа основана на простейших законах физики. Из-за разницы температур теплый воздух поднимается вверх, а ему на смену приходят холодные массы.

Естественная вентиляция в гараже состоит из притока и вытяжки. Эти каналы размешают в противоположных углах помещения, чтобы обеспечить эффективный воздухообмен. Приток находится в нескольких сантиметрах от пола гаража (10-15 см), вытяжка — на таком же расстоянии от его потолка.

Пассивная вентиляционная система имеет много преимуществ:

ее обустройство не очень дорого;

она проста, но вполне надежна и долговечна;

такая вентиляция работает абсолютно бесшумно;

для ее функционирования не нужны источники электроэнергии.

Однако и существенный минус у естественной вентиляции тоже есть. Это ее неэффективность в теплое время года, когда разница температур становится минимальной. Еще одно неблагоприятное условие для работы этой системы воздухообмена — безветренная погода. Чтобы к естественной вентиляции гаража не возникало очень много вопросов, нужно обеспечить одно важное условие: оставить свободным пространство между вентиляционными каналами. Отсутствие каких-либо препятствий обеспечит лучший воздухообмен.

Принудительная

Механическая разновидность вентиляции предполагает участие электромеханических устройств. В состав принудительной вентиляции в гараже могут входить:

вентиляторы в каналах (один или два);

таймеры, запускающие устройства автоматически;

датчик влажности: при ее повышении прибор включает механическую часть системы.

Чаще всего используют канальные вентиляторы с таймерами. Принудительной нередко бывает только вытяжка, или только приток. Однако максимальную эффективность (и большие расходы) гарантирует приточно-вытяжная механизированная система.

Совсем не удивительно, что принудительная вентиляция гаража выигрывает у естественного воздухообмена практически «по всем статьям»:

на ее работоспособность не влияют времена года и погода;

у владельца появляется возможность регулировки воздухообмена, температуры;

такая система гарантирует быстрое проветривание помещения и полное удаление влаги.

Серьезным недостатком механической системы можно считать ее «рабскую» зависимость от электроэнергии. Некоторых владельцев не обрадуют расходы, требующиеся на покупку и монтаж оборудования, которому будет необходимо «питание» и периодическое обслуживание.

Комбинированная, или механическая вытяжная

Отличие этой вентиляционной системы — установка вентилятора только в один из каналов — в вытяжку. Главным плюсом этого решения является экономичность, потому что оборудование включается только в тот период, когда естественная вентиляция со своими обязанностями не справляется: как правило, неприятности начинаются с приходом теплых дней.

Минусы у комбинированной системы те же, что и у полностью механизированной вентиляции. Это дополнительные траты на вспомогательное оборудование, необходимость его монтажа и обслуживания.

Устройство вентиляции в гараже и СНиП

Для вентиляционных систем нежилых помещений действуют следующие правила:

Постоянная циркуляция воздуха — обязательное условие, ее эффективность не должна зависеть от вида строительного материала. Обустройство эффективной вентиляции — необходимость как для отапливаемых, так и для неотапливаемых строений. Оптимальной зимней температурой для «хорошего самочувствия» транспорта считаются 5°.

180 м3 в час — норма воздухообмена для гаража, предназначенного для хранения одного легкового автомобиля. Однако рекомендации иностранных производителей вентиляционного оборудования иные: эффективной считают систему, которая обеспечивает 6-10-кратный воздухообмен в сутки.

Организация вентиляции для гаража

Какую систему выбрать, решает автолюбитель, который в любом случае будет проводить в помещении немало времени. Минимум усилий, времени и не очень большие расходы — плюсы простейшего варианта, естественной разновидности вентиляции. Принудительная система гораздо сложнее, поэтому не исключено, что хозяину автобокса потребуется помощь специалистов.

Естественная вентиляция в гараже

Если автовладельцы изучают вопрос о том, как сделать вентиляцию в гараже своими руками, то они очень часто выбирают именно этот вид воздухообмена. Причина — простота такой вентиляционной системы для самостоятельной работы. Однако и ее организация требует обратить внимание на несколько важных моментов.

Первый этап перед началом операции — расчет диаметра воздуховодов. Согласно СНиП, для каждого квадратного метра помещения необходимо обеспечить 1,5 см диаметра канала. Например, для гаража площадью 20 м2 идеальный вариант — диаметр каждого воздуховода как минимум 15 см (30/2).

Теперь о том, как сделать вентиляцию в гараже своими руками. Эта работа включает несколько этапов:

Сначала занимаются вытяжкой. Отверстие для этого канала проделывают либо в стене строения, либо в крыше. Нижнюю часть канала располагают на расстоянии 100-150 мм от потолка помещения. После монтажа воздуховода верх трубы защищают колпаком (дефлектором). На расстоянии 100-150 от пола «автохранилища» на диаметрально противоположной стене проделывают отверстие для притока. Уличную часть трубы закрывают сеткой, стальной перфорированной пластиной или декоративной решеткой.

Чтобы система работала без серьезных нареканий (по крайней мере, в холодное время года), естественной вентиляции создают «благоприятные условия»:

Вытяжной канал монтируют так, чтобы он не имел изгибов. Его утепляют, чтобы устранить даже возможность образования конденсата. Для создания «почти безупречных» вентиляционных каналов используют пластиковые трубы. Они гарантируют отсутствие препятствий для воздушных масс, звукоизоляцию, простую установку даже сложной вентиляционной системы.

Увеличение диаметра вытяжного воздуховода не всегда приносит успех: тяга может остаться прежней. Уменьшение сечения гарантирует стабильную работу, но способно снизить производительность естественной вентиляционной системы. Эффективность ее обеспечат корректные расчеты диаметра вентканалов и их одинаковый размер.

Роль притока в гаражах нередко играют вентиляционные решетки, находящиеся в нижней части гаражных ворот. Это еще один вариант, который дает возможность обеспечить хороший воздухообмен, но избежать больших трат на дорогостоящую механическую вентиляцию.

Принудительная вентиляция в гараже

Подготовительный этап работ проблем не вызовет: создание приточного и вытяжного канала для принудительной вентиляции ничем не отличаются. После организации воздуховодов в них устанавливают канальные или осевые вентиляторы. Параметры устройств подбирают, учитывая необходимую производительность вентиляционной системы. Нагнетатели могут быть оснащены таймером, датчиком влажности.

Для больших отапливаемых помещений приобретают модульные системы вентиляции или моноблочную установку. Первые — отдельные блоки, представляющие собой вытяжку и приток, работу их контролируют датчики. Моноблочная система состоит из одного блока, который включает оба воздуховода. Она считается более экономичным вариантом. В таких установках нередко встроен рекуператор. Это устройство, которое нагревает поступающий холодный воздух за счет его теплообмена с нагретыми, отработанными массами, покидающими помещение.

Комбинированная система

Ее особенность в том, что приточный канал работает «самостоятельно», а вытяжка находится в «принудительном режиме», когда наступают жаркая, безветренная погода. В этот воздуховод встраивают вентилятор, который удаляет отработанный воздух, а значит, заставляет свежие воздушные массы поступать в гараж.

Схема вентиляции гаража с погребом

Вентиляционная система в подземном помещении кажется излишней, но только не в том случае, если оно предназначается для хранения заготовок и сельскохозяйственной продукции. Для их сохранности нужно обеспечить идеальные условия — определенную температуру и влажность. Погреб, в котором не налажен воздухообмен, вскоре станет мишенью для плесени, продукты в таком помещении очень быстро начнут портиться.

Один из возможных вариантов-комбинаций показан на схеме. В этом случае используется естественная вентиляция, предназначенная для обоих помещений. Однако существует и другой вариант обустройства погреба в гараже.

Для создания постоянного воздушного потока, который не будет зависеть от условий на улице, в вытяжном канале устанавливают вентилятор. Температуру в подвальном помещении регулируют с помощью заслонок.

Схема вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой

Есть и еще одна кандидатура для рассмотрения: это вентиляционная система в гараже «со всеми удобствами» — с погребом и смотровой ямой. В данном случае идеальный вариант — хороший воздухообмен для каждого из «помещений помещения». Например, автовладельцам гаражей с ремонтными ямами можно рассмотреть следующую потенциальную схему:

Альтернативой вентилятору в механической системе сможет стать другое устройство:

вентиляционный диффузор, установленный в приточном канале;

турбордефлектор, «венчающий» верхушку вытяжной трубы.

Третий возможный способ принуждения — встраивание в вытяжку (подвешивание) лампы накаливания небольшой мощности. Работающий прибор будет нагревать воздух, который устремится вверх, а значит, улетучивающиеся теплые массы усилят тягу.

Вентиляция в металлическом гараже: простое, но эффективное решение

Хозяева таких хранилищ для транспорта сталкиваются с очень неприятным явлением — с образованием конденсата на крыше гараже. Способ победить «непобедимое» есть: это обустройство естественной вентиляционной системы:

Ее организация состоит из нескольких этапов:

Сначала в местах, предназначенных для вытяжки и двух притоков, просверливают большое количество отверстий (64, 72 и т. д.). Затем эти участки покрывают водостойкой аэрозольной краской. Гараж оставляют в покое на сутки. Потом вентиляционные каналы закрывают вентиляционными решетками.

Это простейшее решение, которое можно усовершенствовать. Для превращения естественной вентиляции в принудительную разновидность на вытяжной воздуховод устанавливают вентилятор с таймером.

Естественная вентиляционная система — лучший кандидат для создания идеальных условий в автобоксе, потому что ее организация не отличается большой сложностью. Комбинированная или принудительная вентиляция в гараже своими руками — операция возможная, но совсем не простая.

Для того чтобы гарантировать сохранность транспорта и свое благополучие, мастеру необходимо провести правильные расчеты воздуховодов, корректно выбрать вентиляционную систему и безошибочно осуществить ее монтаж. Однако отсутствие ошибок может гарантировать только одно решение — помощь команды профессионалов.

О том, какой может быть вентиляционная система гаража, расскажет специалист из следующего популярного видео: