Гараж из металла — сооружение простое, но все же особенное. Оно не способно удерживать тепло, а сильные перепады температур становятся причиной образования в нем конденсата. Однако эти недостатки можно устранить, если благоустроить помещение, теплоизолировать его снаружи и/или изнутри. Чтобы провести масштабную операцию «Утепление металлического гаража», сначала владельцу приюта для автомобиля нужно узнать, какие материалы и технологии для нее чаще используются. Несмотря на проблемность этого холодного помещения, способов его теплоизоляции существует относительно много. Поэтому «хозяевам-машинистам» не помешает познакомиться с каждым из использующихся методов, а потом выбрать наилучший из вариантов для своего «железного автохранилища».

Особенности металлической «коробки»

Такие элементарные конструкции до сих пор остаются самыми популярными. Они отличаются небольшим весом, приемлемой ценой, долговечностью и простотой монтажа. Однако при всех явных плюсах у них есть одно «большое слабое место» — абсолютное неумение беречь тепло.

Утепление металлического гаража — операция, которую можно назвать обязательной. Причин тому существует несколько, и все они довольно серьезны:

Небольшое металлическое сооружение абсолютно не защищено от низких и высоких температур. Из-за их резких перепадов в холодное время года в гараже образуется конденсат. Постоянно появляющаяся «роса» неминуемо приводит к коррозии самой конструкции, металлических узлов автомобиля, а также хранящихся в боксе запчастей, инструментов и т. п. Зима становится огромной проблемой для автовладельцев и для их машин. В холодном гараже быстро «оживить» личный транспорт не получается. Кроме того, в морозы замерзают замки, которые также становятся отличной мишенью для конденсата. В результате хозяевам приходится сталкиваться с обледенением важнейшей защитной конструкции.

Еще один серьезный недостаток металлических гаражей — их возможное возгорание. Такие случаи, к сожалению, происходят довольно часто. Все имущество внутри огонь безжалостно уничтожает.

Утепление железного гаража: особенности микроклимата и работы

Данное помещение сильно отличается от жилого здания. Однако есть важные требования, которые необходимо соблюдать и при благоустройстве автомобильного пристанища.

Вентиляция — система, которая жизненно необходима помещению, хранящему не только машину, но и различные опасные («ароматные») жидкости. Поэтому вентиляционные отверстия не закрывают ни в коем случае. Иначе транспорт может пострадать от накопившейся влаги, а владелец — от угарных газов и токсичных паров.

Слишком высокая температура автомобилю и хранилищу тоже противопоказана. Например, идеальным вариантом для холодного времени года считают показатель, не превышающий 5°.

Как утеплить металлический гараж: снаружи или изнутри?

Это первый важный вопрос, на который предстоит ответить автолюбителю. Идеала по-прежнему нет. Как и у теплоизоляции снаружи, у утепления металлического гаража изнутри есть как минусы, так и плюсы.

Внешняя операция

Наружные работы считаются более предпочтительным вариантом, поскольку не крадут у помещения лишние сантиметры, которые в небольших конструкциях почти на вес золота. К тому же такое утепление дает возможность сместить точку росы (место, где встречается теплый и холодный воздух) к отделочному материалу, поэтому стенам гаража и теплоизоляционному пирогу ничего угрожать не будет.

К сожалению, этот вид работ доступен далеко не всем автовладельцам. Например, наружная теплоизоляция невозможна в гаражных кооперативах, где коробки стоят практически вплотную. Еще один «умозрительный» недостаток наружных работ — невозможность провести теплоизоляцию, если на улице плохая (холодная, дождливая) погода.

Внутреннее утепление

Данный вариант практически универсален. Он подходит для утепления всех гаражей из металла, даже тех, у которых есть «очень близкие соседи». Да, минусом внутренних работ можно считать некоторое уменьшение площади хранилища и (по совместительству) склада, мастерской. Однако в любом случае для теплоизоляции нежилого помещения слишком толстые утеплители владельцы не используют.

Чем утеплить металлический гараж: обзор потенциальных материалов

Нужно сказать, что список у мастера не слишком мал. Утепление металлического гаража изнутри — операция, которая «по силам» довольно большому количеству теплоизоляционных материалов. Однако не все из них можно назвать достойнейшими кандидатами.

Минвата

Это один из самых «пожилых» утеплителей. Минеральная вата для утепления зданий выпускается рулонами и плитами, имеет довольно низкий коэффициент теплопроводности. Она не поддерживает горение, не подвержена гниению, не деформируется и имеет довольно высокий уровень паропроницаемости.

Однако эта претендентка не считается фавориткой. Причина тому — ее неравнодушие к влаге. После намокания любая разновидность минваты (минеральная, каменная или базальтовая, стекловата и шлаковата) полностью теряет свои теплоизоляционные «способности». Поэтому присутствие в таком пироге гидро- и пароизоляции обязательно. Еще одна потенциальная претензия к ней — толщина материала. Для небольших стандартных коробок она может оказаться критической.

Пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Первый представитель семейства этих искусственных материалов также известен давно. И именно его зачастую используют для утепления стен металлических гаражей. Этим же, почти невесомым, материалом нередко теплоизолируют и потолки конструкций.

Что касается экструдированного пенополистирола, то он имеет немало преимуществ перед обычным пенопластом. Он более плотен, поэтому более прочен. ЭППС отличается более низким коэффициентом теплопроводности, к тому же данный утеплитель практически равнодушен к влаге. Кроме того, плиты этого материала тоньше. Но выше их цена.

Главная претензия к обоим синтетическим видам — их небезопасность: эти утеплители горючи, а при горении (тлении) выделяют токсичные вещества. Однако рисков можно избежать, надежно защитив потенциально опасный материал. К тому же гараж все-таки нежилое помещение, хотя многие хозяева и проводят там много времени.

Напыляемый пенополиуретан (ППУ)

У этого современного теплоизоляционного материала практически нет слабых мест. Жидкий утеплитель отличается:

простотой, скоростью нанесения;

экологичностью, долговечностью;

достаточной паропроницаемостью;

рекордно низкой теплопроводностью;

биологической, химической инертностью;

небольшим весом и минимальной толщиной теплоизоляционной защиты;

максимальной надежностью, так как сплошной слой совершенно исключает появление мостков холода.

Напыляемый пенополиуретан — гарантия того, что даже конструкции необычной конфигурации (например, гаражи-ракушки) будут надежно защищены от холода и влаги.

Если вспомнить о необходимости отыскать минусы у любого рассматриваемого материала, то в этот список можно внести:

слишком высокую цену утеплителя;

умеренную горючесть (огонь не распространяет);

необходимость приглашения установки со специалистом.

В упрек жидкому пенополиуретану при желании можно поставить даже неровную поверхность получаемого теплоизоляционного слоя.

Фольгированная разновидность теплоизоляции

Это еще одно подходящее решение для утепления стен, ворот и потолка металлического гаража изнутри. В данную категорию входит довольно большое количество теплоизоляторов. Однако в первую очередь речь пойдет о тонких комбинированных утеплителях, которые идеально подходят для помещений скромной площади.

Первый из примеров — Пенофол, изготовленный из вспененного полиэтилена. Его тонкие «коллеги» и соперники — Изодом, Мегафлекс, Стизол, Тепофол, Фольгоизолон, Экофол. Достоинств у этих материалов также много. К ним относится:

доступная цена;

простота монтажа;

небольшой вес, гибкость;

дополнительная звукоизоляция;

минимальная толщина материала (от 12 мм);

возможность приобрести самоклеящуюся продукцию;

способность фольгированного слоя отражать тепло обратно.

Популярность эти изделия завоевали вполне заслуженно. Единственный серьезный минус таких фольгированных утеплителей — недостаточный уровень теплоизоляции. Он объясняется рекордно тонким слоем материалов. Поэтому их обычно используют в комплексе с основными, «основательными» утеплителями. Зато для металлического гаража есть довольно простое, но интересное решение: некоторые хозяева отражающую изоляцию не закрывают, «заставляя» помещение «сиять-блестеть».

Если говорить о других двухслойных теплоизоляционных материалах и относительных «толстяках», то «их есть у нас». Хозяева-мастера могут оценить фольгированную минвату, пенопласт и вспененный синтетический каучук.

Теплая штукатурка, теплоизоляционная краска

Это еще одна разновидность средств, с которыми можно и нужно познакомиться. В состав первого представителя такой теплоизоляционной продукции может входить вермикулит, гранулы пенополистирола, керамзит, опилки, частички пемзы и другие материалы, имеющие низкую теплопроводность.

Теплую штукатурку можно наносить на неподготовленные стены. Ее используют для теплоизоляции бетона и железобетона, для защиты дерева, камня, металла и т. д. К сожалению, такой состав не рекомендуют наносить толстым слоем, так как материал попросту растрескается. Поэтому максимально эффективной данная защита не будет, особенно для металлического гаража.

Краска-утеплитель — еще один сравнительно новый продукт, который предназначается для утепления помещений. Теплоизоляцию гарантируют «керамические газонаполненные наногранулы», которые содержатся в таких составах.

Однако качественно утеплить металлический гараж своими руками с помощью данного красящего утеплителя тоже не получится. Для его теплоизоляции потребуются более надежные, «существенные» материалы.

Уплотнители, предназначенные для ворот гаража

Это последние помощники, которые защищают конструкции от холодного воздуха, стремящегося попасть в помещения с улицы. Таких приспособлений, использующихся для распашных ворот, существует несколько:

Резиновые (каучуковые) уплотнители (пороги). Не погрешив против истины, можно сказать, то это пока самые востребованные изделия. Уплотнители бывают ленточными и трубчатыми, поэтому каждый автовладелец сможет подобрать для себя оптимальный вариант. Силиконовые изделия. Их считают универсальными, так как они используются практически для любых поверхностей. Уплотнители из силикона очень эластичны, поэтому способны перекрыть любые зазоры. Говорят, что даже самый суровый климат не выведет их из строя. Полиуретановые, самоклеящиеся уплотнители. Среди их достоинств влагонепроницаемость, термостойкость, умение сохранять форму, износо- и атмосферостойкость. Эти самоклеящиеся «ассистенты» также универсальны. Их применяют для герметизации и утепления окон, металлических дверей, гаражных ворот, складов, промышленных комплексов и т. д.

Есть и еще один способ получить желанные приспособления. Это изготовление уплотнителей своими руками. Вырезать их можно из садового шланга или из старых покрышек.

Как правильно утеплить металлический гараж изнутри?

Понятно, что особенности операции зависят от выбранного материала, но одинаковые этапы все же есть. В большинстве случаев это подготовка оснований и создание обрешетки для монтажа минеральной ваты, пенопласта или экструдированного пенополиуретана. Однако можно обойтись и без подобного каркаса.

Подготовка поверхностей

Перед тем как утеплить металлический гараж изнутри, надо провести не менее масштабные работы. Действуют обычно таким образом:

В первую очередь помещение избавляют от всего, что помешает операции. Затем с оснований удаляют старый отделочный материал. Если под ним обнаружены следы ржавчины, то их тщательно счищают вручную (наждачной бумагой, жесткой щеткой), или с помощью болгарки и насадки-щетки.

Если повреждения серьезны, то на проблемных участках делают заплатки. Затем все основания тщательно обезжиривают, после чего обрабатывают антикоррозионным составом (грунтовка, краска по металлу). После полного высыхания поверхностей приступают к основной работе.

Теплоизоляция стен, потолка и ворот гаража минватой или пенопластом

Сначала определяют место, где будут находиться все элементы обрешетки. Самый простой вариант — создание каркаса из бруса. Однако считают, что для утепления металлической конструкции больше подойдет такой же профиль. Но в обоих случаях есть нюансы:

Расстояние между вертикальными направляющими для рулонных материалов делают меньшим, чем ширина утеплителя, на 10-20 мм, чтобы зазоров после его монтажа не осталось. Если используют жесткие плиты, то такого уменьшения не потребуется. Куски утеплителя должны входить «комфортно», но достаточно плотно. Идеальный вариант — минимальные зазоры.

На обрешетке для минеральной ваты или пенопласта фиксируют гидроизоляционный слой. Затем приступают к монтажу теплоизолятора, снизу вверх. Оставшиеся зазоры задувают монтажной пеной. Готовую конструкцию закрывают пароизоляционной мембраной. Сверху с помощью каркаса крепят выбранный отделочный материал.

Есть и бескаркасный, боле простой метод монтажа теплоизоляции. Его применяют для плит — для пенопласта и экструдированного пенополистирола. В этом случае обрешетку не собирают, а куски материала просто фиксируют полиуретановым клеем, жидкими гвоздями, монтажной пеной и т. д.

Практически так же поступают и при утеплении потолка (крыши) металлического гаража. Для защиты от холода ворот чаще всего используют дополнительный утеплитель: нередко им становится тонкий фольгированный материал. Аналогичным образом теплоизолируют и калитку.

Использование напыляемой теплоизоляции

В случае любого жидкого утеплителя действуют так:

После подготовки всех поверхностей на основаниях также фиксируют элементы обрешетки. В этом случае также выбирают из 2 вариантов: используют либо металлический профиль, либо деревянный брус. На каркасе крепят мелкоячеистую армирующую сетку. Затем на обрешетку и в пространство между ее элементами напыляют жидкий утеплитель. После высыхания теплоизоляционного материала поверхности защищают пароизоляцией.

Для отделки металлического гаража выбирают практичные металлические изделия (профнастил, сайдинг), панели ПВХ либо гипсокартон и штукатурку. Не менее популярны деревянные виды отделки: среди кандидатов вагонка, доски, ДСП, ОСП и фанера. Однако им потребуется надежная защита, бережное обращение и постоянный уход.

Утепление пола

Количество этапов и их трудоемкость зависит от того, какой именно пол в гараже. Варианта два — для бетонного и земляного основания. В первом случае:

Первым делом пол из бетона застилают прочным гидроизоляционным материалом — рубероидом, плотной полиэтиленовой пленкой и т. п. На поверхности создают обрешетку из бруса. В ее ячейки укладывают плиты пенопласта (ЭППС) или минеральной ваты. Зазоры тщательно задувают монтажной пеной, сверху конструкцию пароизолируют. Сверху настилают доски.

Земляной пол требует проведения подготовительного этапа. Сначала снимают слой земли (около 200-300 мм). Поверхность разравнивают, потом застилают геотекстилем. Затем создают песчано-щебневую подушку. После чего действуют так же, как поступают с бетонным основанием, то есть укладывают гидроизоляцию, потом делают брусовую обрешетку и т. д.

Чем можно утеплить металлический гараж снаружи?

В этом случае у автовладельцев есть несколько кандидатов. Говорят, что можно отдать предпочтение напыляемому пенополиуретану, либо рассмотреть теплую краску или штукатурку.

Другие варианты — минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол. Минвате в неблагоприятных условиях необходимо обеспечить максимальную защиту от влаги (пара). Последние два материала можно фиксировать с помощью клеевого состава, без обрешетки. Однако эта вспомогательная конструкция позволит рассмотреть в роли облицовки профнастил, сайдинг и другие подобные отделочные материалы.

Утепление металлического гаража — важная задача, так как от качества проведенной работы зависит благополучие хозяина, автомобиля, запчастей, инструментов и других запасов, хранящихся там. Поэтому к данному этапу работ лучше подготовиться основательно. Как можно преобразить и защитить холодную конструкцию, расскажет (и покажет) автор следующего видео: