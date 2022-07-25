Утепление гаражных ворот: подходящие материалы и этапы операции

У подавляющего большинства автолюбителей гараж — сооружение многофункциональное и незаменимое. Эта постройка становится домом для машины, но она же превращается в склад для запчастей, инструментов, различных вещей, которым не находится места в доме или квартире. Поскольку хозяева-автовладельцы проводят в этом помещении довольно много времени, ему также необходима теплоизоляция. В первую очередь, требуется качественное утепление гаражных ворот, так как именно они являются главной причиной теплопотерь. Защитить слабое место гаража можно разными материалами и способами. Поэтому сначала имеет смысл рассмотреть самые популярные варианты, и отдать предпочтение самому подходящему методу и лучшему кандидату.

Для чего нужно утепление ворот гаража?

Эта операция необходима главному «жильцу» помещения — автомобилю. Если машина будет находиться в оптимальных для нее условиях, то она прослужит гораздо дольше. И наоборот, сырость и низкая температура, а также перепады температур транспорту категорически противопоказаны. Такой неблагоприятный микроклимат рано или поздно приведет к появлению коррозии на металлических элементах автомобиля.

Гараж редко является только хранилищем для машины. В помещении находят приют ненужные вещи, которые, тем не менее, могут понадобиться хозяевам в будущем. Поскольку в нем довольно часто делают небольшую мастерскую, здесь же хранится большой набор всевозможных инструментов. Для них высокая влажность тоже опасна, так как она грозит образованием ржавчины на металлических поверхностях.

Погреб, устроенный в гараже, также является причиной повышенной влажности, потому что хранящиеся овощи «дышат». Да, проблему способна частично решить эффективная вентиляция. Однако в этом случае температура (внутренняя и наружная) будет одинаковой, что пагубно скажется на машине, инструментах, запчастях, заготовках и т. д.

Нередко в помещениях для хранения машины собираются компании автолюбителей, и им тоже жизненно необходимы идеальные условия для времяпрепровождения. Это спасительная прохлада в жаркие дни и относительное тепло зимой. Поэтому оптимальный микроклимат сможет обеспечить только утепление ворот в гараже.

Это касается не только зимы, но и «изнуряющего» лета. В последнем случае раскаленные металлические ворота быстро превратят гараж и настоящую печку. Теплоизоляция поможет сэкономить, если хозяин собирается отапливать помещение: после утепления теплопотери через вход и въезд будут минимальными.

Утепление гаражных ворот: популярные варианты теплоизоляции автобокса

По понятным причинам утепляют гаражные ворота изнутри. В этом случае теплоизоляционный материал монтируют на поверхность створок так, чтобы не оставалось мостков холода.

В холодную погоду слой теплоизоляционного материала защищает ворота от образования конденсата, а гараж от низкой температуры. Летом утеплитель решает противоположную задачу: он не дает раскаленному металлу ворот изменить комфортную температуру внутри помещения. Для теплоизоляции используют несколько видов теплоизоляционных материалов.

Плитные утеплители

Это достаточно жесткие и очень плотные материалы, если сравнивать их с рулонными теплоизоляторами. Плиты популярны, поскольку гарантируют простоту монтажа, имеют отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Самые известные кандидаты — плитные минераловатные разновидности (стекловата, каменная и шлаковая вата), пенопласт и ЭППС, или экструдированный пенополистирол. Если говорить о наиболее востребованных материалах, то это давно известный пенопласт и его «близкий родственник».

Последний кандидат более популярен. Пенополистирол ценят из-за большей прочности, меньшей толщины и лучших теплоизоляционных свойств. Еще один теплоизоляционный претендент — льняной утеплитель. Но этот экологичный и гипоаллергенный материал чаще используют для утепления детских помещений.

Рулонные материалы

Это второй ответ на вопрос, чем утеплить гаражные ворота. Данный тип утеплителей относится к универсальным материалам. Из-за гибкости, невысокой плотности и жесткости их используют для теплоизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей, для утепления конструкций сложной конфигурации. Их плотности хватает для того, чтобы сохранять свою форму.

Теплоизоляционный материал с металлизированным слоем применяют для утепления поверхностей, которые необходимо максимально защитить от теплопотерь. К таковым относятся помещения бань, саун, комнаты с теплыми полами и т. д. Фольгированные изоляционные материалы производят из вспененного полиэтилена: пример — пенофол.

Данный вид теплоизоляции на «главную роль» не подходит, для нашего климата его считают слабым. Однако использование пенофола (экофола, фольгоизолона, мегафлекса) в тандеме с более эффективным теплоизолятором — оптимальное решение. Другие популярные претенденты — разновидности минеральной ваты. Их также выпускают фольгированными.

Напыляемая изоляция

Эти относительно новые материалы пользуются огромным спросом, потому что серьезных недостатков у них практически нет. Самые популярные претенденты — жидкий пенополиуретан (ППУ) и «дышащая» эковата. Преимущества напыляемой теплоизоляции:

очень легкий вес, не утяжеляющий конструкции;

отличное сцепление практически с любыми поверхностями;

возможность утепления жидкой теплоизоляцией сложных конструкций;

способность материалов противостоять как высоким, так и низким температурам;

низкая теплопроводность, отсутствие швов, которые могут превратиться в мостки холода.

Минус напыляемых материалов — сам способ теплоизоляции. Для нанесения таких утеплителей требуется специальное оборудование. К недостаткам относят высокую цену жидкой изоляции и стоимость работ по ее напылению.

Фавориты-утеплители для гаража и гаражных ворот

Если рассматривать самый популярный теплоизоляционный материал из всех разновидностей, то им остается недорогой пенопласт. Он легко режется, не боится ни влаги, ни живой угрозы, имеет низкую теплопроводность. Кроме того, в нормальных условиях этот утеплитель не выделяет токсичных веществ.

Есть и другие востребованные кандидаты, используемые для операции по утеплению гаражных ворот. Это ЭППС, минеральная вата и жидкий пенополиуретан. Однако минвата не лучший материал. Данный утеплитель неравнодушен к влаге, а намокнув, он сразу же потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Утепление гаражных ворот своими руками

Любая самостоятельная работа требует предварительного знакомства с предстоящим процессом. Операция «Утепление ворот гаража изнутри своими руками» состоит из нескольких этапов:

сначала поверхности очищают и подготавливают к теплоизоляции;

монтируют обрешетку для фиксации утеплителя;

крепят теплоизоляционный материал;

створки ворот обшивают;

затем их декорируют.

Работа практически с любым теплоизоляционным материалом проходит по данному сценарию. Разница может быть только во 2 и в 3 пункте, так как последовательность действий напрямую зависит от вида и свойств выбранного утеплителя. Для сооружения обрешетки используют брус, чаще из сосны или лиственницы.

Материалы и инструменты

Утепление гаражных ворот пенопластом начинается с подготовки всего необходимого для работы. В список must have входит:

влагостойкая фанера (ДСП, ОСП), толщина — от 6 до 10 мм;

обезжириватель (ацетон, растворитель 646, Уайт-спирит);

битумная мастика или изоляционная мембрана;

брус (30х40 мм, 40х40 мм или 50х50 мм);

линейка, рулетка, угольник и карандаш;

пенопласт, толщина — 40 либо 50 мм;

дрель, сверла, насадка–щетка;

саморезы, монтажная пена;

щетка с жесткой щетиной;

антисептик, антипирен;

строительный нож;

валик или кисть;

электролобзик;

шуруповерт.

Для очистки сложных участков металлической поверхности перед монтажом утеплителя может потребоваться наждачная бумага.

Как утеплить гаражные ворота своими руками: какие конструкции позволят такую операцию?

Далеко не каждый вход в помещение даст возможность провести утепление. Есть несколько типов ворот, которые можно теплоизолировать самостоятельно.

Распашные. Это самые простые и востребованные конструкции. Как правило, их утепляют пенопластом или пенополистиролом. Эту операцию чаще проводят на этапе изготовления гаражных ворот. Если теплоизоляция запланирована после завершения строительства гаража, то створки рекомендуют снять: так работать будет удобнее. Подъемно-поворотные. Выбирая теплоизоляционный материал для этих гаражных ворот, лучше отдать предпочтение легким кандидатам. В этом случае хозяин сможет избежать регулировки механизма открывания створки. Откатные. Их утепляют так же, как и распашные. Если говорить о гаражах, то эти системы не так популярны, поскольку их створкам необходимо много места. Чаще данные конструкции играют роль въездных ворот.

Секционные системы не требуют утепления, так как эта операция является одним из обязательных этапов при их изготовлении. Рулонные (роллетные) гаражные ворота теплоизолировать самостоятельно не получится: это невозможно из-за особенностей конструкций.

Подготовка створок и создание обрешетки

Перед тем как утеплить гаражные ворота, поверхность их необходимо правильно подготовить.

Сначала со створок снимают все посторонние предметы, оставляя только замок и задвижки. Затем внутреннюю часть конструкции очищают, избавляя ее от ржавчины и облупившейся краски. Оптимальный вариант — использование дрели с наждачным кругом или с кордщеткой. От небольших царапин избавляются с помощью строительной мастики либо силиконовой смазки. После завершения очистки поверхностей их обезжиривают, потом обрабатывают створки антикоррозионной грунтовкой. Для защиты конструкции от влаги металл покрывают битумной мастикой, или наклеивают на него гидроизоляционную мембрану. Пока состав сохнет, брус (30х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм), предназначенный для обрешетки, нарезают в соответствии с размерами. Толщина пиломатериала должна быть такой же, как этот параметр утеплителя. Каждую деревянную заготовку пропитывают антисептиком (антипиреном), потом бруски сушат.

Элементы обрешетки крепят к раме конструкции — к уголку или к профильной трубе. В брусках предварительно делают сквозные отверстия под саморезы, их диаметр — 2-2,5 мм. Шаг между крепежными элементами — 200-300 мм.

Некоторые автолюбители для утепления металлических гаражных ворот используют два материала — пенопласт и фольгированный теплоизолятор. В этом случае последний нередко приклеивают непосредственно к металлической поверхности створок. В результате получают и гидроизоляцию, и дополнительное, частичное утепление.

Существует и третий вариант: это создание теплоизоляционного сэндвича. Его слои — пенофол (или аналог), пенопласт, пенофол. Данный способ позволяет добиться максимального уровня защиты для гаражного помещения. Его гарантирует многослойная теплоизоляция и качественная гидроизоляция ворот.

Монтаж теплоизоляционного материала и обшивка

После создания каркаса из бруса начинают непосредственно утепление гаражных ворот. Промежутки между элементами обрешетки заполняют кусками пенопласта. При разрезании материала следят за перпендикулярностью положения инструмента. Размер частей утеплителя делают на 2-3 мм больше, чем размер заполняемых ячеек. В этом случае пенопласт войдет максимально плотно.

Альтернатива простейшему монтажу враспор — фиксация теплоизоляционного материала монтажной пеной, либо его приклеивание к створкам «жидкими гвоздями». После завершения укладки утеплителя все зазоры задувают пеной. После полного застывания состава его излишки срезают острым ножом.

Для обшивки берут влагостойкую фанеру, ДСП, ОСП и т. д. Ее элементы вырезают по размеру створок. Обшивку крепят к брускам обрешетки с помощью саморезов. В деревянных элементах также предварительно делают отверстия под крепеж. К краям створок приклеивают резиновые уплотнители. Стыки защищают силиконовым герметиком. Поверхность грунтуют, сушат, покрывают лаком либо краской.

Не всем может прийтись по душе облицовка фанерой, древесно-стружечными плитами или «американской фанерой» (ОСП). Чтобы придать внутренней части гаражных ворот более привлекательный вид, можно использовать вагонку (дерево, ПВХ) или пластиковый сайдинг. Еще один оригинальный вариант оформления гаражных ворот — их отделка ламинатом.

Полог — потенциальный утеплитель для гаражных ворот

Эти изделия называют шторами и термошторами, завесами или пологами. Как правило, они являются дополнением, которое используют многие автовладельцы в зимнее время года. Гаражные шторы позволяют оградить пространство от холодных ворот, а значит, уменьшить потери тепла. Кроме того, полог сможет защитить помещение от пыли, грязи, дождя и снега.

Материалы

Если автовладельца заинтересовал это утепление гаражных ворот, то сначала ему предстоит выбрать оптимальный материал. Такие плотные шторы изготавливают из брезента, из поливинилхлорида (ПВХ), а также из недорогого полиэтилена. Изделия могут быть раздвижными, сплошными, подъемными или рулонными. Главные требования к такому виду защиты — огнестойкость термоштор и их эластичность при любой температуре.

Третий важный критерий — плотность завесы: именно от этого параметра зависит показатель теплопроводности материала. Если в гараже не обустроена эффективная вентиляционная система, то необходимо учитывать способность полотна противостоять влаге, так как в помещении без качественной вентиляции уровень влажности может повыситься.

Если говорить об изделиях, лишенных слабых мест, то ими являются шторы из ПВХ. Такая баннерная ткань обеспечит:

энергосбережение;

минимум теплопотерь;

легкость обработки материала;

возможность выбора любого вида фиксации.

Дополнения-пологи — гарантия стабильного температурного режима в помещении.

Способы фиксации термошторы

Роль карниза для автозавесы исполняет металлическая труба или трос. Для подвешивания изделий используют люверсы или кольца для штор. Отверстия для них делают обычным или специальным дыроколом. Но самым надежным вариантом фиксации для гаражного полога является его крепление максимально близко к потолку.

Идеальное решение в этом случае — снабжение шторы механизмом, который будет поднимать либо опускать полотно. Да, конструкцию эта система сильно усложнит, зато уровень теплоизоляции помещения станет выше.

Утепление ворот гаража своими руками — операция не очень сложная. Но и эта работа требует точности, аккуратности и внимания к мелочам. Вариантов у автолюбителей есть довольно много, так как утеплить ворота гаража можно с помощью пенопласта, ЭППС (пеноплекса), минеральной (лучше базальтовой) ваты, жидкого пенополиуретана, эковаты и т. д. Главное для хозяина — выбрать тот материал, который сможет гарантировать оптимальную температуру, нормальную влажность, а значит, комфортный микроклимат в помещении в любое время года.

В завершение темы «Утепление металлических гаражных ворот» — интересное видео: