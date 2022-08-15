Хранилище для автомобиля точно так же нуждается в оптимальном микроклимате, как и любое другое помещение, в котором люди проводят немало времени. Поэтому утепление гаража — мероприятие необходимое. Корректно проведенная операция позволит уменьшить расходы на его обогрев, сделает нахождение в нем комфортным для хозяина, его приятелей, а также для машины, запчастей, инструментов и других «полезных полезностей». Новички-автолюбители могут пока не знать, чем и как утеплить гараж изнутри своими руками, можно ли организовать его внешнюю теплоизоляцию. Чтобы разобраться с особенностями этой работы, им нужно изучить все ее этапы. Но предварительно автовладельцам предстоит познакомиться с используемыми утеплителями, чтобы выбрать теплоизоляционный материал для каждого основания строения.

Теплоизоляция гаража: особенности операции

Одни считают, что утепление гаража — операция лишняя, ненужная. Мнение других автолюбителей прямо противоположное. Такой «разброд» понятен, потому что ответ на вопрос «Нужно ли утеплять гараж» зависит от многих факторов, поэтому его должен дать сам хозяин автобокса.

На необходимость теплоизоляции, или на выбор теплоизоляционных материалов и способа утепления гаража может повлиять климат в регионе, материалы, из которых он построен, а также частота и длительность нахождения автовладельца внутри сооружения.

Теплоизоляция и функциональность помещения

Утепление гаража своими руками — работа, объем которой зависит от того, какие задачи возложены на него. Например, очень часто эта постройка превращается в мастерскую, а значит, хозяину необходимо создать комфортные условия в помещении, где он проводит довольно много времени.

Поскольку эти строения отапливаются крайне редко, повышенная влажность в них почти правило. Именно из-за образования конденсата страдают металлические детали автомобиля, такие же запчасти, инструменты и т. п. Поэтому утепление гаража изнутри и/или снаружи — мера, которую можно назвать спасительной. Но только в том случае, если в нем организована безукоризненно работающая вентиляционная система. Иначе справиться с избытком влаги не получится.

Утепление стен гаража: изнутри или снаружи?

Многие владельцы авто не могут решить, как утеплить постройку. Варианта у них два — внутреннее и наружное утепление. Отличаются они и материалами, и технологией.

Некоторые считают, что теплоизоляция снаружи лучше, так как в данном случае утеплители не крадут пространства у потолка, стен и пола гаража. Второй довод «за» — небезопасность некоторых теплоизоляторов, особенно для помещения, где зачастую находится склад горюче-смазочных материалов.

С другой стороны, внутреннее утепление всесезонно, его разрешается проводить без оглядки на время года. Еще одно достоинство этого метода — сохранность материалов, потому что на них не подействует разрушающее воздействие внешней среды. Однако золотой серединой многие считают комбинацию технологий.

Например, можно провести утепление стен гаража снаружи, а потолок и пол теплоизолировать со стороны помещения. В этом случае защищенные стены не украдут лишние сантиметры у автобокса, но хозяевам придется пожертвовать высотой потолка. Оптимальным решением может быть выбор тонкого теплоизоляционного материала, или комбинации (сравнительно толстый плюс тонкий утеплитель).

Утепление гаража своими руками: требование к кандидатам

Широкий ассортимент товаров не всегда благо. Если говорить о теплоизоляционных материалах, то есть довольно много претендентов, чьи характеристики отличаются минимально. Поэтому можно говорить о сложности выбора утеплителя для гаража. Есть несколько критериев, которым обязан отвечать теплоизоляционный материал. Самых важных качеств несколько. К ним относится:

влагостойкость;

приемлемая цена;

пожарная безопасность;

низкая теплопроводность;

простота раскроя и монтажа.

Материал для наружной теплоизоляции должен быть в состоянии противостоять всем неблагоприятным условиям. С другой стороны, надежную защиту ему сможет обеспечить качественная отделка.

Выбор материалов для утепления

Как утеплить гараж, и чем это сделать? Выбор у автолюбителей довольно большой. Сейчас эти сооружения утепляют несколькими материалами. Идеала по-прежнему нет. Все они имеют как плюсы, так и минусы.

Минеральная вата

Это самый популярный претендент, который отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Минвата делится на каменную (базальтовую), стеклянную и шлаковую. Фаворит в этом небольшом списке — менее уязвимый базальтовый утеплитель. Минус всех минераловатных теплоизоляторов — их неравнодушие к влаге, поэтому эти материалы нуждаются в надежной защите (паро-, гидроизоляция). Разновидности минеральной ваты универсальны: они используются как для наружного, так и для внутреннего утепления гаража, а также для теплоизоляции других построек.

Пенопласт, пенополистирол (ЭППС)

Пенопласт — второй востребованный материала, который выбирают из-за доступной цены, хороших теплоизоляционных качеств, легкости и стойкости к влаге. Однако минусы его серьезнее. К ним относят:

любовь грызунов;

паронепроницаемость;

недостаточную огнеупорность;

неспособность противостоять агрессивным соединениям (растворителям).

Одним из главных недостатков пенопласта считают его легковоспламеняемость, однако сейчас выпускают теплоизоляционные материалы с антипиреновыми добавками в составе. Даже при контракте с открытым огнем они затухают через 4-5 секунд.

Экструдированный пенополистирол — более «продвинутый» искусственный утеплитель. Его достоинства:

стойкость к влаге;

простота монтажа;

высокая прочность;

монолитная структура;

химическая инертность;

простота обработки ЭППС;

минимальное водопоглощение;

такой же уровень теплопроводности.

Этот материал безопасен, так как он не поддерживает горение, и не выделяет вредных веществ.

Пенополиуретан (ППУ)

Жидкий, напыляемый утеплитель известен сравнительно давно. Этот пенополиуретан ценят за:

способность противостоять высоким и низким температурам, их перепадам;

бесшовность покрытия, которое исключает появления мостков холода;

небольшую толщину теплоизоляционного материала;

устойчивость к механическим воздействиям;

завидный срок службы (до 70 лет);

экологичность.

Самым большим минусом напыляемого пенополиуретана считают сложность нанесения жидкой теплоизоляции. Для утепления необходимо специальное оборудование и квалифицированный мастер, поэтому расходы хозяина машины возрастут.

Плиты из ППУ считают одними из самых эффективных утеплителей. Они:

способны выдерживать низкую (-200°) и высокую температуру (130°);

отличаются рекордно низким водопоглощением;

имеют отличные теплоизоляционные свойства;

очень просты в обработке и монтаже;

экологичны, химически устойчивы.

Плиты из пенополиуретана можно использовать для утепления гаража изнутри и снаружи. Они универсальны: эти материалы применяют для теплоизоляции потолка, стен, пола, фундамента. Единственная угроза для изделий из ППУ — ультрафиолет, однако он совсем не страшен облицованным плитам.

Пеноизол

Это второй напыляемый материал, который гарантирует качественную теплоизоляцию при нанесении минимального слоя. Его другое название — жидкий пенопласт. Плюсы мелкоячеистого пеноизола:

невысокая цена;

пожаробезопасность;

очень низкая теплопроводность;

отличные звукоизоляционные свойства;

его «дыхание», негорючесть и экологичность;

способность выдерживать высокую температуру (200°);

великолепная адгезия практически со всеми поверхностями;

возможность качественной теплоизоляции труднодоступных участков;

создание сплошного слоя, который исключает необходимость в дополнительных этапах (например, в герметизации стыков).

Теперь о минусах пеноизола. В данном списке невысокая механическая прочность «жидкого пенопласта», который нуждается в надежной отделке. Другие слабые стороны этой жидкой теплоизоляции — сложность нанесения, требующая опытного мастера, усадка (1-3%), риск покупки некачественного материала. Подделок продается очень много. Как и пенополиуретан, пеноизол выпускается и плитным (листовым).

Фольгированные утеплители из вспененного полиэтилена (ВПЭ)

К этому виду изоляции относится пенофол, тепофол, фольгоизолон, экофол, мегафлекс и т. д. Отражающий слой такого материала — фольга. Данная теплоизоляция продается в рулонах. Фольгированный пенополиэтилен выпускают обычным и самоклеящимися. Достоинства этих претендентов:

защищенность от влаги, пара, холода, солнечных лучей;

минимальная толщина, не влияющая на эффективность;

умение поглощать звуки и механические колебания;

способность отражать тепло в помещение;

простота обработки и монтажа;

экологичность;

легкость.

Тонкие фольгированные утеплители универсальны и и почти «всемогущи». Отражающие изделия используют для теплоизоляции поверхностей в домах, гаражах, банях, теплицах, курятниках и т. п. Их же применяют для утепления водопроводов, канализационных труб и вентиляционных каналов.

Отражающая теплоизоляция из пенополиэтилена может быть основным утеплителем. Или служить вспомогательным материалом. Именно так она нередко используется в холодных регионах России, где тонкая теплозащита не может гарантировать оптимальный микроклимат.

Теплоизоляционная штукатурка

Эти теплые материалы выпускаются для внешних и внутренних работ, однако есть и универсальные составы. Основа любой теплоизоляционной штукатурки — цемент белого цвета (известь). Роль утеплителя-наполнителя в ней могут исполнять опилки или солома, керамзит и перлит, вермикулит, гранулы полистирола, пеностекло и пемзовая крошка.

Теплую смесь отличают:

великолепные звуко- и теплоизоляционные характеристики;

негорючесть (исключение — наполнитель из полистирола);

непривлекательность для грызунов;

отличная паропроницаемость;

легкость материала;

хорошая адгезия;

экологичность.

Среди недостатков теплоизоляционной штукатурки — сравнительно высокое водопоглощение, необходимость ограничения толщины слоя (до 20 мм). Для создания более толстой защиты необходимо использовать армирующую сетку.

Главные претензии к этому теплоизоляционному материалу — трудоемкость работ и его невоодушевляющая цена. Поэтому для утепления гаража проще использовать традиционные утеплители.

Теплоизоляционная краска

Это еще один относительно новый материал, который используют для оформления фасадов, для утепления поверхностей внутри помещений, для гидро- и теплоизоляции труб, для защиты емкостей и различного оборудования.

Основой этого лакокрасочного материала является полимерный композит. Потенциальные наполнители, превращающие состав в теплую краску, — гранулы из керамики (микросферы с разреженным воздухом), пеностекло, перлит, стекловолокно.

К плюсам теплоизоляционных смесей можно отнести:

экологичность;

небольшой вес;

пожаробезопасность;

долговечность покрытия;

минимальную толщину слоя;

стойкость к механическим воздействиям;

отличное сцепление практически с любой поверхностью;

способность противостоять высокой и низкой температуре, ультрафиолету.

Не всем хороша теплоизоляционная краска. В списке ее минусов находится высокая цена, а также недостаточно хороший уровень теплоизоляции. Эти составы выбирают в том случае, если возникают сложности с использованием традиционных материалов — напыляемых, листовых либо рулонных.

Утепление гаража снаружи пенопластом или другими плитными материалами

Листовые теплоизоляторы применяют для защиты кирпичных, металлических и бетонных конструкций. Их же выбирают для утепления каркасных строений, чья толщина не может гарантировать оптимальный температурный режим, а также хорошую звуко- и теплоизоляцию.

Каркасный метод

Утепление гаража пенопластом снаружи с помощью обрешетки проводят так:

Первым делом основания подготавливают в работе. Поверхности очищают от пыли, грязи и старой отделки. Стены металлической «коробки» избавляют от облупившейся краски, потом обезжиривают, затем обрабатывают антикоррозионной грунтовкой. На основаниях из бетона или кирпича все дефекты заделывают штукатуркой, состав сушат, поверхности шлифуют, потом наносят грунтовку глубокого проникновения. Затем приступают к созданию обрешетки. Для ее изготовления используют брус или металлический профиль. Расстояние между элементами каркаса равняется ширине утеплителя. Размер пиломатериала (металлопрофиля) равняется толщине теплоизолятора. Исключение есть: это деревянные стены, которым необходимо оставить вентиляционный зазор.

После завершения сборки обрешетки приступают к укладке пенопласта. Все стыки и щели закрывают монтажной пеной, чтобы избежать образования мостков холода. В качестве дополнительных крепежных элементов используют дюбеля-зонтики. Для облицовки стен гаража и защиты утеплителя используют профлист, сайдинг, блок хаус и т. д.

Клеевая, бескаркасная технология

Альтернативный вариант утепления гаража пенопластом более популярен: это фиксация плитного материала без обрешетки, на монтажную пену или на клей-пену. В данном случае очень тщательной подготовки стены не требуют.

Основания очищают от загрязнений, затем их грунтуют либо смачивают водой. Сначала пену точечно наносят на стены, затем — на плиты пенопласта по периметру. В центре изделий тоже ставят «кляксы». Подготовленный утеплитель плотно прижимают к основанию, фиксируют его несколько минут. Монтаж материала начинают снизу, обязательно перевязывая ряды теплоизолятора, в шахматном порядке. После завершения укладки утеплителя задувают пеной все стыки. После высыхания ее излишки обрезают. Сверху фиксируют армирующую стекловолоконную сетку, используя клеевой состав и те же дюбеля-зонтики (грибки). Затем на стены наносят фасадную штукатурку.

Защищенные основания грунтуют: оптимальный вариант — нанесение не менее 2 слоев грунта. После высыхания их покрывают нескольким слоями краски. Каждый из них оставляют сохнуть самостоятельно.

Как утеплить гараж изнутри?

Для защиты стен металлических конструкций чаще используют не каркасный, а клеевой метод монтажа плитного материала. В этом случае приобретают пенопласт толщиной 50 мм, однако делают два слоя со смещением панелей, чтобы гарантировать высокое качество теплоизоляции. Помимо монтажной пены и клей-пены иногда приобретают комбинацию материалов — сухую смесь и жидкие гвозди. В этом случае действуют так:

основания очищают от загрязнений и старой краски, а пенопласт от пыли;

на 1/3 поверхности плит наносят быстро схватывающиеся «гвозди»;

а на оставшиеся 2/3 участка — разведенный сухой клей.

После высыхания клея на пенопласте крепят (зонтиками) армирующую сетку. Чтобы подготовить основание под отделку, поверхность штукатурят. Таким же образом рекомендуют проводить и теплоизоляцию потолка гаража.

Если был использован каркасный метод монтажа утеплителя, то внутренние поверхности обшивают вагонкой, ДСП, ОСП, фанерой или огнеупорным (водостойким) видом гипсокартона.

Теплоизоляция ворот хранилища

Многих интересует иной вопрос: как утеплить гаражные ворота? Именно они являются слабым звеном строения. Если говорить о металлических конструкциях, то их утепляют изнутри. Перед началом операции поверхности чистят жесткой щеткой, обезжиривают и грунтуют.

Для надежной фиксации материала чаще тоже создают обрешетку из бруса или металлического профиля. Для утепления ворот используют пенопласт, пенополистирол либо напыляемый материал. Они дадут возможность исключить утяжеление конструкции. Дополнением иногда становится фольгированный утеплитель, который является и хорошим гидроизоляционным материалом.

Самая простая технология — клеевой метод. В этом случае после завершения утепления гаража теплоизоляционный материал защищают пароизоляционной пленкой, затем обшивают фанерой, ОСП и т. п. Альтернатива — замена простого гидроизоляционного слоя фольгированным вспененным полиэтиленом.

Утепление крыши гаража изнутри

Как правило, эта операция проводится на стадии строительства хранилища для машины. В противном случае мастеру придется разбирать конструкцию, чтобы добраться до стропил. Для теплоизоляции используют фольгированные и напыляемые утеплители, минеральную вату, пенопласт или пенополистирол.

Первым делом на стропилах фиксируют гидроизоляционный материал. Он сможет защитить утеплитель от влаги. Затем переходят к монтажу теплоизоляционного материала. После фиксации его защищают пароизоляционной мембраной (пленкой). Ее крепят к стропилам степлером или скотчем.

Последний этап — обшивка крыши изнутри. Для этой операции подойдет фанера, ОСП, гипсокартон и т. д.

Теплоизоляция пола гаража

Чаще всего в таких строениях бетонные основания, которые способны выдержать вес тяжелого транспорта. Для теплоизоляции этих конструкций создают новый слой, без демонтажа имеющегося покрытия. Утепление пола гаража проводят так:

Сначала закрывают все дефекты, которые могут спровоцировать разрушение защитного слоя. Затем основание застилают гидроизоляционной пленкой, ее обязательно заводят на стены (100-150 мм). Стыки материала заклеивают скотчем. На пленку укладывают плиты пенопласта. Все зазоры закрывают пеной либо клеем. Затем утеплитель снова защищают слоем гидроизоляции. На нее укладывают армирующую сетку.

Подготовленное основание заливают песчано-цементным раствором. Идеальный вариант — использование плит с системой «шип-паз», например, пенополистирольных. В этом случае мастер получит монолитное, максимально защищенное основание.

Утепление гаража даст хозяину возможность не беспокоиться о состоянии машины, о сохранности запчастей, инструментов, оборудования и других необходимых вещей. А о том, как проводят эту масштабную работу, расскажет автор интересного видео: