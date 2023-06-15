Как правило, заядлые автолюбители проводят очень много времени в гараже. Это удобное и относительно просторное помещение становится для них складом, не слишком большой, но максимально удобной мастерской. Там же нередко хранят сельскохозяйственную продукцию, а также отдыхают с приятелями от «мирской суеты». Но есть у этого автохранилища один, но серьезный недостаток. Если в теплое время года там довольно комфортные условия, то холодной зимой в неотапливаемом помещении долго находиться невозможно. Что же делать? Возможное и самое простое решение — установка печи в гараже. Данное оборудование будет спасением хозяина, но только в том случае, если его монтаж был проведен по всем правилам. Поэтому сначала «мастеру на обе руки» нужно выбрать самый подходящий агрегат, а потом узнать о том, как правильно установить печь в гараже.

Правила пожарной безопасности

Это первое, с чем нужно познакомиться автовладельцу, если он решился на установку печи в гараже. Что обеспечить свою безопасность и сохранность всего имущества, ему необходимо строго придерживаться нескольких правил:

Стены и пол около отопительного оборудования должны быть защищены от случайных искр негорючим материалом. Противопожарным барьером способен стать бетон, кирпич, керамическая плитка, металлический или асбестоцементный лист, а также специальные плиты (Минерит, Суперизол). Рядом с потенциально опасным отопительным агрегатом запрещается держать любые легковоспламеняющиеся предметы и материалы. Чтобы предотвратить задымление/отравление, в гараже необходимо оборудовать эффективную вентиляционную систему. Печь изготавливают из качественных материалов.

Чтобы защитить машину от опасного оборудования, работающего на топливе, между ней и отопительным устройством оставляют свободными как минимум 1,5 м.

Если метраж не позволяет так расточительно использовать пространство, то решением проблемы может стать возведение кирпичной стенки.

Расположение печки в гараже

Это один из самых «животрепещущих» вопросов автовладельцев. Многие хозяева пока не знают, куда лучше поставить печку в гараже.

Оптимальным вариантом считают место, находящееся на максимальном расстоянии от ворот, в одном из дальних углов помещения. Только в этом случае тепло не сможет быстро покинуть его при открывании створок или калитки. Второй плюс такого решения — равномерный прогрев всей площади гаража. Кроме того, если произойдет возгорание, то путь наружу не будет перекрыт.

При установке печи в гараже необходимо обеспечить несколько условий:

Если стены помещения сооружены из пиломатериалов, то между ними и агрегатом должно оставаться свободным не менее метра. Уязвимые основания нужно защитить негорючим материалом. Возможные сочетания — кирпичные мини-стенки и лист металла на полу, полностью стальная защита, асбоцементный лист для стен и металлический для пола. Если все-таки было решено установить отопительный агрегат у гаражных ворот, обшивка которых выполнена из дерева (древесно-плитных материалов), то расстояние между ними должно быть как минимум метр. Но дальше — лучше.

Считается, что дымоход, располагающийся параллельно стене (или стенам), обязан находиться от нее на расстоянии не менее 500 мм. Однако нередко это условие не выполняется.

Какой агрегат подойдет для установки в гараже?

Ассортимент подобных конструкций достаточно широк, но есть несколько отличий от оборудования, использующегося в других помещениях, например, в жилых зданиях.

Важные характеристики для претендентов

В этом, сугубо гаражном случае «внешность не главное», поскольку для такого оборудования критерии другие:

Невысокая цена. Да, можно собрать недорогую конструкцию самостоятельно, но многие автолюбители предпочитают приобретать заводские агрегаты-профи. «Всеядность». Идеалом считают печь, которая сможет «питаться» дровами, брикетами, горючим (древесным) мусором, углем и т. д. Неприхотливость. В этом случае оптимальны модели, гарантирующие длительное горение. Хорошая теплоотдача, высокий КПД. Автономность устройства.

Кроме того, оборудование должно быть простым и удобным в эксплуатации. Идеальный вариант — прибор, позволяющий регулировать температуру.

Фаворитка

Всем этим требованиям отвечает самая популярная модель: это печь-буржуйка. Такое отопительное устройство состоит из корпуса, камеры сгорания, зольника (поддувала, колосниковой решетки) и дымохода. Принцип «запуска» и работы «буржуйского изобретения» очень прост: после того как в топку загрузили топливо, его поджигают. За непрерывное горение его отвечает зольник с решеткой, благодаря им в камеру поступает свежий воздух.

Буржуйка универсальна и практична, потому что небольшая конструкция:

проста в установке;

не очень дорого обойдется;

экономична: может работать на дровах, опилках, угле;

гарантирует быстрый прогрев и хорошую теплоотдачу, относительно высокий КПД;

может быть переоборудована: например, агрегат можно превратить в печь длительного горения с помощью добавления пиролизного бака (сверху), в печь для отработки и т. д.

При желании автовладельцы смогут собрать это устройство самостоятельно. К тому же такая «помощница» способна стать плитой для приготовления (разогрева) еды, для кипячения чайника, кофейника и т. д. Своими руками буржуйки изготавливают из металлических листов, небольших бочек, очень удобных газовых баллонов, молочных бидонов.

Однако не все настолько радужно. Минусы у буржуйки тоже есть. Это:

очень частая загрузка в ее топку топлива;

существующий риск отравления автовладельца угарным газом;

довольно быстрое остывание (решение — кирпичный короб вокруг агрегата);

пожароопасность, требующая надежной защиты оснований негорючим материалом;

необходимость монтажа длинной дымоходной трубы для обеспечения прибору хорошей тяги, ее минимальная высота — 4 метра.

Камеру сгорания и дымоход буржуйки придется регулярно чистить. Эту операцию рекомендуют проводить каждый месяц, а если диаметр дымоотводящей трубы невелик, то каждую неделю-две. К недостаткам этой печи при желании можно отнести довольно шумную работу устройства и неприятный запах в помещении. Кроме того, она опасна: чтобы избежать серьезных (трагических) последствий, устройство не оставляют работать «в одиночестве». Ни при каких обстоятельствах.

Сборка и установка буржуйки в гараже

Первым делом занимаются созданием печи, а также выбором и подготовкой места для ее монтажа.

Условия «по умолчанию»

В печном случае есть несколько важных моментов:

Отопление гаража металлической буржуйкой предполагает, что сравнительно легкое устройство будет стоять прочно и максимально ровно. По этой причине на земляном полу сначала сооружают мини-основание. Самым оптимальным вариантом по праву считают площадку из двойного слоя кирпичей, уложенных на постель (плашмя), соединенных раствором. Нередко этот участок предварительно бетонируют. Готовое основание иногда защищают металлическим листом, толщина материала — 2-3 мм. Размеры его зависят от печи. Площадка должна быть больше корпуса прибора на 100-150 мм. В противоположной стене гаража делают отдушину, которая позволит гарантировать работающему отопительному оборудованию хорошую тягу.

Если площадь помещения невелика, то от стен отступают как минимум 500-600 мм. Если несущие конструкции сооружены из горючего материала, или облицованы легковоспламеняемыми изделиями, то предварительно их защищают.

Железобетонное основание для установки печи

Если вокруг буржуйки было решено создавать защитную кирпичную рубашку, то без полноценного фундамента можно обойтись, но только если пол в гараже бетонный. В противном случае обязательно заливают бетонное основание. Оно также должно быть больше и прибора, и ограждающего сооружения из кирпича. Чтобы сделать надежный постамент под печь, действуют так:

Там, где будет располагаться прибор, выкапывают мини-котлован. Его глубина — 400-500 мм, размеры превосходят габариты конструкции (и кирпичной стенки) на 100-150 мм. В выкопанную яму засыпают песок, его разравнивают, увлажняют и хорошо утрамбовывают. Затем добавляют слой щебня. Его также тщательно уплотняют. Потом сколачивают и устанавливают опалубку. В нее укладывают армирующий каркас, связанный из арматурных прутьев (8-10 мм).

После завершения подготовки в опалубку заливают раствор из цемента, песка и щебня (1:2:4, 1:3:5). Свежую смесь уплотняют, разравнивают и оставляют в покое как минимум на неделю. Потом конструкцию гидроизолируют, после чего укладывают на бетон 1-2 слоя кирпича.

Некоторые изобретательные автовладельцы выбирают для установки отопительного оборудования другие конструкции. Один из удачных примеров — сочетание пьедестала из строительных блоков (пеноблоков) и облицовки из тротуарной плитки.

Дымоотводящая труба: способ монтажа и ее диаметр

Главный вопрос для многих касается сооружения дымохода. В этом случае идеальным решением считают вертикальную, бесколенную конструкцию, проведенную через крышу строения. Бетонную плиту пробивают перфоратором, а с арматурными прутьями «расправляются» болгаркой. На сложных участках либо в труднодоступных местах используют сварку.

Если вертикальный вариант по каким-то причинам невозможен или нежелателен, то альтернативой является дымоотводящая труба, проложенная в стене. В идеале под углом 45°. Такой дымоход упростит уход за самой уязвимой частью конструкции, так как на границе «из помещения на улицу» будет скапливаться меньше сажи. Дефлектор (простейший дымовой колпак) — элемент обязательный.

Чтобы правильно установить буржуйку в гараже, и не столкнуться серьезными проблемами уже в ближайшем будущем, хозяину необходимо максимально корректно определить диаметр дымовой трубы. Оптимальный диапазон — 80-120 мм. Но чтобы найти точное значение (в миллиметрах), объем топки печи (в литрах) умножают на коэффициент, который равен 2,7.

Приобретение/подготовка материалов, инструментов

Лучшим устройством считают печь длительного горения. От обычного прибора она отличается наличием в верхней части двух перегородок-дымооборотов, между которыми успевают догореть даже самые мелкие частицы топлива.

Чтобы соорудить и правильно установить буржуйку в гараже, мастеру потребуется набор, в который входят:

стальные листы (толщина — 4 мм, для дна — 5-6 мм), отрезок трубы для патрубка (подходящий трубе дымохода);

уголок и арматура (диаметр — 15 мм) для изготовления колосниковой решетки и ножек;

болгарка и перфоратор, сварочный аппарат;

угольник, уровень, рулетка, маркер;

элементы для сборки дымохода;

наждачная бумага.

Дополнительные траты обещает приобретение материала для защиты поверхностей от высокой температуры, утеплителя и т. п. Не исключено, что хозяину потребуется дрель, молоток и шуруповерт.

Сборка эффективной буржуйки

Для создания печи длительного горения проходят несколько этапов:

Первым делом элементы чертежа переносят на лист металла. Затем вырезают все заготовки — стенки, дно, верх, дымообороты. На элементах конструкции делают отверстия для дымоходного патрубка, зольника и топки. Из арматурных прутьев и стального уголка сваривают колосниковую решетку. Потом собирают дверцы, на которых устанавливают запорные элементы. Сначала элементы буржуйки сваривают с помощью прихваток. После проверки правильности прибора делают сплошной шов.

В последнюю очередь к конструкции добавляют ножки высотой 100-150 мм и патрубок для присоединения дымохода. Все сварные швы зачищают.

После завершения сборки буржуйки делают отверстие для дымохода. Для этого печь устанавливают на основание и определяют место, где дымоотводящая конструкция будет проходить сквозь потолок или стену. Потом с помощью перфоратора, УШМ и/или сварки пробивают и подготавливают отверстие.

При монтаже дымохода (колена, тройника) через перекрытие или стену используют изоляционный материал — асбест, глину, кирпич и т. д. Все щели тщательно герметизируют. Наружную часть трубы теплоизолируют, чтобы исключить образование конденсата внутри дымоотводящей конструкции.

Первый, пробный запуск проводят после завершения монтажа дымоходной трубы. В этом случае действуют таким образом:

в топочную камеру укладывают бумагу и не очень большое количество щепок;

потом разжигают огонь и добавляют немного сухих дров;

проверяют работу отопительного оборудования.

Если никаких проблем с тягой нет, то добавляют еще дров, топку закрывают, а дверцу зольника (поддувала) приоткрывают. Для удобства эксплуатации дымоход можно оборудовать шибером. Простым вариантом будет покупка заслонки, более сложное решение — изготовление «регулятора» своими руками.

Способы модификации классической печи

Если было собрано традиционное устройство, а не буржуйка длительного горения, то эту простую конструкцию можно сделать более эффективной другими методами. Решений есть несколько:

Сооружение рубашки из кирпича (кладка 1/2 блока). В этом случае такую стенку сооружают как минимум сзади и по бокам печи. Иногда ее «одевают» практически полностью. Основание-постамент чаще тоже делают кирпичным. Сборка дымохода, который имеет одну длинную горизонтальную секцию, идущую по помещению параллельно стене. Такой вариант позволяет оставить в нем часть тепловой энергии, которая обычно беспрепятственно и быстро «улетает» в вертикальную трубу.

Последний эффективный способ — использование фольгированной теплоизоляции для утепления потолка и/или стен гаража. В этом случае тепловая энергия (инфракрасное излучение) будет отражаться от поверхностей обратно в помещение.

Альтернативы классической буржуйке

В гараже могут эксплуатироваться и другие отопительные устройства. Выбор зависит от его размеров, качества теплоизоляции, наличия свободного времени, а также от предпочтений хозяина автомобиля и его «мини-дома».

Простейший агрегат на жидком топливе

Это печь на отработке. Данную конструкцию тоже довольно легко собрать самостоятельно: например, используя в качестве подсобного материала металлическую бочку. Преимуществ у такой компактной конструкции довольно много. К сильным ее сторонам относится:

возможность регулировки расхода топлива и поддержания нужной температуры в гараже;

невероятная экономичность, утилизация «ненужного» масла;

простота — как оборудования, так и его эксплуатации;

экологичность (от прибора нет дыма, копоти);

шанс подключения водяного отопления;

мобильность и надежность;

пожаробезопасность.

Кроме того, такая печь способна работать не только на моторном, но и на трансмиссионном, трансформаторном, индустриальном масле, на керосине, мазуте и солярке.

Данная конструкция состоит из нескольких простейших элементов. Чаще это:

пара емкостей, чаще одинаковой формы и разного размера;

перфорированная труба (горелка), соединяющая их;

патрубок для монтажа дымохода;

невысокие ножки.

Нижняя часть служит оборудованию топочной камерой, поэтому для ее изготовления берут более толстый металл (от 6 мм), а для верхней части покупают более тонкий материал (4-5 мм). Сверху в камере предусмотрено отверстие, предназначенное для того, чтобы заливать топливо.

Каждое отделение печи для отработки состоит из двух частей, для удобства периодической чистки ее элементов. Второй вариант — конструкция, в которой только нижняя емкость разборная. На рисунке слева показана интересная модификация привычного прибора. В этом случае горилка получается более внушительной за счет использования трубы большего сечения. Верхняя емкость у такой печки попросту отсутствует.

В «масляном случае» в эксплуатацию оборудование вводят так:

в нижний бак помещают бумагу, заливают ее отработанным моторным маслом (примерно 1/2 литра);

после этого топливо поджигают, а спустя 10-15 минут доливают еще около 5 л.

Как и в случае с любой другой печью, все легковоспламеняемые предметы и горючие материалы держат от «кислородомасложорки» на «почтительном расстоянии».

Кирпичная печь

Это стационарное устройство многие хозяева выбирают по нескольким причинам. Кирпич очень хорошо держит тепло, поэтому в гараже долгое время будет максимально комфортная температура. Кирпичная конструкция оптимальна для тех автолюбителей, которые проводят в этом помещении очень много времени. Кроме того, она более безопасна.

К слабым местам печей из кирпича относят слишком долгое нагревание и большие затраты сил, средств и времени на покупку материалов и возведение такого очага. К тому же такая конструкция потребует сравнительно много места, а лишние метры найдутся далеко не во всех гаражах. Еще одна претензия к стационарному оборудованию — необходимость очень прочного основания для кладки тяжелой кирпичной печи.

Создание и монтаж любого отопительного прибора — операции, которые должны обеспечить надежность устройства, его долговечность и абсолютную безопасность для человека, автомобиля и здания. Поэтому к данному этапу обустройства гаража нужно подходить максимально ответственно и внимательно. А о том, как установить буржуйку в гараже, лучше всех расскажет не теоретик, а практик с большой буквы. Поэтому в завершение этой популярной темы — интересное видео от специалиста и по совместительству — «гаражника»: