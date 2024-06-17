Гараж не только строение для хранения автомобиля, так как он быстро превращается в здание, которое по праву можно назвать незаменимым. Это небольшое помещение для многих автовладельцев сразу становится «зоной отдыха» и местом встречи приятелей. Оно же может быть мастерской и складом, где хранятся необходимые инструменты, запчасти, горюче-смазочные материалы, заготовки и т. д. Здесь зачастую находится и территория для хранения шин. И главная задача при благоустройстве гаража найти место абсолютно для всего, что рано или поздно потребуется хозяину. Но сделать это непросто. По этой причине многих интересуют приспособления для хранения габаритной и тяжелой «сменной обуви». Вариантов у автовладельцев есть несколько. Одно из самых практичных решений — полка для колес в гараже, второе — удобный стеллаж, на котором можно найти место для многих полезных вещей. Какую мебель выбрать, решают владельцы, так как многое зависит от размеров помещения. Но первым делом нужно познакомиться с необходимыми условиями и потенциальными вариантами гаражной мебели либо иных приспособлений.

Способы хранения шин без дисков, колес

Это больной вопрос для большинства владельцев личного транспорта, поскольку никто не хочет по незнанию лишиться комплектов резины. На способ их хранения повлияет только одно — наличие дисков. Если их нет, то поиски места значительно упрощаются, потому что весят одни покрышки немного.

Шины без дисков

Их необходимо хранить в вертикальном положении, так как протектор намного жестче боковой резины. Горизонтальное положение им противопоказано, поскольку оно может привести к быстрой деформации изделий. Шины располагают на полу в ряд или на полках (стоя). Подвешивать их или укладывать стопкой друг на друга тоже нельзя. Причина та же — почти неминуемая деформация тех покрышек, которые находятся в самом низу.

Шины с дисками

Все, что запрещено для легких покрышек, разрешено для колес, и наоборот. Шины с дисками можно хранить в лежачем положении. Их можно подвешивать.

Вертикальное положение не разрешено. Но некоторые считают, что такой способ хранения допустим, если раз в месяц колеса поворачивать на 90°. Что касается подвешивания, то для каждой шины с диском используют свою веревку (трос, ремень). Поскольку вся нагрузка будет приходиться только на металлический элемент, резине ничего угрожать не будет.

Насчет возможности хранения колес стопкой существует другое мнение. Считают, что шины с дисками можно складывать друг на друга, но чтобы избежать последствий, необходимо поступать так:

давление в них сбросить;

раз в месяц колеса менять местами.

Цель того и другого способа — избежать чрезмерного давления на максимально нагруженные нижние элементы. Что касается мебели для шин и колес, то стеллажи, полки, подставки и стойки должны иметь идеально ровные поверхности и сглаженные ребра, углы.

Оптимальные условия для хранения шин (колес)

Даже автомобильной резине необходимо обеспечить идеальный микроклимат, безопасность и подходящие условия в помещении. Важных моментов существует несколько:

Шины и колеса хранят в сухом месте — в помещении, в котором комфортная температура (10-35°) и невысокая влажность (50-60%). Их располагают на значительном расстоянии от любых источников тепла. Качественная вентиляция гаража тоже условие обязательное. Между стеной и шинами должно оставаться достаточно свободного пространства. Минимумом считают 50 мм. Автомобиль и мебель для хранения колес должны разделять 80 см. Причина предосторожности — возможное их падение на средство передвижения. Автомобильные колеса нужно расположить в таком месте, чтобы на них не падали прямые солнечные лучи, так как ультрафиолет способствует разрушению резины. Необходимо проследить, чтобы рядом с шинами не хранились агрессивные средства. Полиэтиленовые пакеты для хранения резины не используют, поскольку в них может скапливаться конденсат, а повышенная влажность крайне вредна для покрышек. Оптимальная защита — специальные чехлы для них. Чтобы упростить хранение и дальнейшую эксплуатацию, на покрышках (колесах) делают метки, касающиеся их положения на автомобиле.

Если в гараже бывает минусовая температура, то шины перед хранением обрабатывают защитным средством. Контакта изделий с влажной или обледенелой поверхностью избегают.

Материалы для создания мебели для колес

Хранение сменного комплекта для многих автомобилистов превращается в большую проблему. Причина известна: это габариты и формы колес. Поэтому одни владельцы приобретают мебель для гаража или понравившиеся приспособления. Другие решаются на самостоятельное их изготовление.

Последний вариант хорош тем, что позволяет избежать дополнительных расходов. Если именно он больше привлекает автомобилистов, то сначала им предстоит выбрать материал для сборки полок или стеллажей. Прочные и надежные кандидаты всем известны: в их число входит дерево и металл. Но есть еще одно популярное решение. Это изделия комбинированные, собранные с помощью того и другого материала.

Потенциальные конструкции

Стеллажи и полки для хранения колес бывают напольными, настенными и подвесными:

Самый простой и знакомый вариант — изготовление напольных конструкций, которые можно установить в любом уголке гаража, если в нем достаточно свободного места. Простейшие изделия собирают из дерева. Более долговечными будут стеллажи из металла. Настенные полки экономят полезные метры, потому что их фиксируют на стене. Для их изготовления используют металл (уголки, профильные трубы), дерево (брус, доски) или оба материала. Крепят такие изделия с помощью анкеров.

Подвесные конструкции — оптимальное решение для тех гаражей, где не слишком много «лишнего» места. Для фиксации подвесных моделей используют элементы стропильной системы, плиты перекрытия. Такие приспособления чаще собирают из металла, реже из дерева.

Отдельно нужно упомянуть о максимально удобных комбинированных конструкциях. Они состоят из нескольких секций. Часть из них может располагаться на полу, а часть на стене.

Напольный стеллаж

Это самое простое решение, если площадь гаража позволяет установить подобные хранилища для шин. В этом случае сначала создают чертеж будущей конструкции. Расстояние между полками делают таким, чтобы на стеллаж без проблем помещались покрышки (колеса). Если есть необходимость, то на конструкции делают разные полки — для хранения изделий вертикально и горизонтально.

Для изготовления деревянной мебели берут брус 50х50 мм. Конструкцию собирают с помощью саморезов (гвоздей), перфорированных уголков. Если стеллаж предназначен только для вертикального хранения шин, то полки листовым материалом не обшивают.

В противном случае для их изготовления приобретают доски, влагостойкую фанеру, ДСП, ОСП и т. п. Готовую конструкцию обрабатывают антисептиком и антипиреном, потом покрывают краской, лаком и т. д.

Если каркас планируют сделать из металла, то берут уголок 45х45 мм. Элементы стеллажа сваривают, или используют болтовое соединение. В первом случае после изготовления стеллажа обрабатывают сварные швы, затем металлические элементы грунтуют и красят.

В качестве полок используют доски, фанеру и т. д. Готовую мебель нередко крепят к стене, соединяя с этим основанием или только заднюю стойку, или сразу оба опорных элемента.

Полка для хранения колес

Несомненный плюс этих изделий в том, что они не «мешаются под ногами» хозяев гаража и их единомышленников. Если резины немного, то вполне можно обойтись только одной полкой. Данные приспособления тоже собирают из дерева и металла. Но последний материал используют значительно чаще. Подобные изделия сваривают из уголка или профильной трубы (20х20 мм, 30х30 мм).

Самые популярные конструкции состоят из треугольников или четырехугольников, соединенных горизонтальными элементами. Другие востребованные модели — полки, где одну из боковых частей приспособления заменяет цепь. Длину мебельного изделия определяют с помощью ширины и количества хранящихся шин. Для удобства его использования к этой величине добавляют еще несколько сантиметров (10-15).

Есть еще один интересный пример: это комбинированная конструкция, изготовленная из дерева и металла. Главное достоинство таких держателей с цепями — возможность обойтись при сборке полки без сварочного аппарата.

Шкаф для шин, колес

Эти металлические конструкции практически лишены каких-либо недостатков. Такие «сейфы» дают возможность хранить имущество в любом месте — в помещении, на улице около гаража, у забора, на застекленном балконе, лоджии и т. д. Помимо шин и колес в шкаф можно убрать запчасти, инструменты, инвентарь, автомобильную химию и т. п.

Другие интересные решения

Стеллажами, полками и шкафами список удобных приспособлений для хранения колес не ограничивается. Есть у автолюбителей и более оригинальные варианты.

Крюки-подставки

Это небольшие, удобные и недорогие изделия. Подобные кронштейны подходят для хранения велосипедов и автомобильных колес. Изготавливают их из стальных труб. Каждая подставка предназначена для хранения двух шин с дисками. Плюс этих приспособлений — экономия места. Минус — необходимость покупать несколько изделий для большего количества комплектов резины.

Стойки для хранения колес в гараже

Это еще одна небольшая, но практичная конструкция, которая «отбирает» у гаража минимум места. Подобная стойка может предназначаться как для вертикального, так и горизонтального хранения колес. Главное преимущество таких изделий — их компактность.

Наборы для хранения колес

В такой комплект входят оцинкованные крюки и крепежные элементы. Держатели защищены практичными полимерными чехлами, которые исключают повреждение дисков колес. Плюсы этих «аскетичных» наборов — компактность, эстетичный вид и незаметность кронштейнов, прочность и надежность.

Анкеры-крюки и ремни с карабинами

Данное решение можно рассмотреть тем владельцам, у кого в гараже не слишком много свободного места и небольшое количество резины. В этом случае ремни можно заменить тросами с полимерным покрытием. Еще одна идея — использование в роли подобных держателей отрезков арматуры.

Металлический стеллаж для колес в гараж своими руками

Перед началом сборки гаражной мебели подготавливают чертеж, с помощью которого определяют количество материалов и крепежных элементов. После приобретения всего необходимого приступают к сборке стеллажа:

Сначала из профиля вырезают заготовки. Потом на металлических деталях отмечают точки, в которых их будут соединять. Первым делом с помощью болтов/гаек или сварочного аппарата изготавливают боковые стойки конструкции. Потом их соединяют продольными элементами. Если стеллаж имеет большие размеры, то в конструкцию добавляют дополнительные стойки или поперечины, но так, чтобы они не стали препятствием для размещения колес (шин).

В последнюю очередь к опорным элементам приваривают пятки. В идеале в них предварительно делают отверстия для анкеров. С помощью крепежей стеллаж после изготовления надежно зафиксируют на полу гаража. Готовую конструкцию как минимум дважды грунтуют. Потом мебель покрывают краской.

Почти таким же образом собирают стеллаж, предназначенный для горизонтального хранения изделий. Отличие всего одно: для них в конструкцию добавляют полки из листового материала. Ширина их должна соответствовать ширине шин.

Тем владельцам гаражей, которым не очень хочется заниматься самостоятельным изготовлением, может понравиться другой выход из положения — покупка готового стеллажа для хранения колес. Одним из самых практичных вариантов будет приобретение компактных моделей: одной или нескольких.

Стеллаж или полка для колес в гараже — мебель и предмет гаражного интерьера. Они необходимы для того, чтобы обеспечить безопасное хранение уязвимым изделиям. Подобные конструкции проще купить, но не слишком сложно изготовить их самостоятельно.

В завершение гаражной темы — видео, посвященное ей: