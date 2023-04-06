Штукатурка гаража: особенности операции и используемые составы

Гараж — строение, не очень сильно поражающее размерами, однако при его возведении и при отделке тоже не допускают никаких «вольностей». Причина максимального внимания в уязвимости такого сооружения, в необходимости создать в нем оптимальный микроклимат, причем как для автолюбителя, так и для его машины. Штукатурка гаража — тот этап, который позволяет выровнять далеко не идеальные поверхности, защитить их от влаги и даже частично теплоизолировать помещение. Для таких работ используют различные штукатурные составы, отличающиеся компонентами и свойствами. Поэтому первым делом «автохозяину» нужно подобрать самый подходящий из них, или выбрать несколько смесей для преображения строения снаружи и изнутри. Потом ему не помешает узнать, из каких этапов состоит операция «Штукатурка гаража своими руками».

Штукатурка стен в гараже или снаружи: ее предназначение

Любой отделочный материал выполняет сразу несколько функций. Не является исключением и штукатурка для гаража. Ее используют для внешних и внутренних работ.

Штукатурка наружных стен гаража

Внешняя отделка обязана:

выровнять поверхности, теплоизолировать помещение;

защитить швы стен, выложенных из кирпичей или бетонных блоков;

создать надежный слой, способный предохранить гараж от внешних воздействий.

Декоративная разновидность материала сможет преобразить мини-здание, сделает его стены пожаробезопасными, более ударопрочными, влаго- и морозостойкими.

Если «жилище» для автомобиля функционирует давно, то штукатурка стен гаража снаружи даст возможность закрыть дефекты, которые неизбежно появляются на «пожилых» сооружениях.

Штукатурка гаража внутри

Данный этап операции преображения постройки необходим (желателен) для того, чтобы:

защитить стены от влаги и от опасного плесневого грибка;

обеспечить дополнительную теплоизоляцию холодного помещения;

декорировать основания или подготовить их к последующей отделке другим материалом.

Кроме того, оштукатуривание стен гаража дает шанс качественно выровнять поверхности. Если основания очень далеки от идеала, то для этого этапа используют маяки.

Плюсы и минусы штукатурки для отделки гаража

Любой материал имеет не только достоинства, но и недостатки. Поэтому перед тем как принять окончательное решение насчет использования штукатурной смеси, нужно познакомиться и с теми и с другими.

Преимущества штукатурки для стен гаража

К плюсам этих, чаще незаменимых, материалов относится:

экологичность таких составов;

эффектный вид декоративного слоя;

великолепная выравнивающая способность;

умение противостоять механическим воздействиям;

доступность и очень широкий ассортимент отделочных материалов;

способность защищать стены гаража от влаги, которая губительна для автомобиля.

Кроме перечисленных замечательных качеств у штукатурок есть и другие. Нельзя не отметить долговечность этих смесей, их максимальную прочность, отличную адгезию и приемлемую цену (по крайней мере, части штукатурных составов).

Ее слабые стороны

На количество пунктов этого списка повлияет разновидность штукатурного состава. В него обычно отправляют:

совместимость далеко не со всеми поверхностями;

довольно большой вес (особенно цементных смесей);

трудоемкость процесса, включающего несколько этапов;

необходимость участия шпаклевки (для покраски стен и потолков).

Другие претензии к этому материалу — долгое высыхание (до недели, особенно цементные составы) и сложность удаления старого штукатурного слоя, если в этой работе возникнет необходимость.

Разновидности штукатурки для отделки и защиты гаража

Поскольку ассортимент таких строительно-отделочных материалов может ввести в ступор, сначала будущим мастерам нужно познакомиться с видами материалов, чтобы найти самый подходящий состав, причем по всем параметрам.

На вопрос о том, чем оштукатурить гараж, есть несколько ответов. Для этого этапа благоустройства хранилища для машины используют акриловую, гипсовую, известковую, силикатную, силиконовую и цементную штукатурку. Все претенденты имеют и отличные характеристики, и «ахиллесовы пятки».

Смеси на основе акрила

Данные декоративные штукатурки используют для внешних и внутренних работ. Помимо акриловых смол в их состав входят красители, минеральные наполнители и модификаторы, улучшающие характеристики. Одно из главных достоинств этого вида штукатурки — эластичность, которую придает смеси акрил. Поэтому на поверхности образуется пленка, которая не теряет способности растягиваться даже после высыхания. Ее другие преимущества:

простой уход;

высокая адгезия;

паропроницаемость;

морозоустойчивость;

водонепроницаемость;

экологическая чистота.

Еще нужно отметить ее стойкость к истиранию и к различным агрессивным соединениям. Среди слабых сторон акриловой штукатурки — горючесть, способность притягивать пыль. Однако оштукатуренные поверхности легко приводят в порядок обычной (теплой) водой.

Гипсовые штукатурки

Тем, кто ищет, чем оштукатурить стены в гараже, можно рассмотреть этих кандидаток. Помимо гипсового порошка в их состав входят пластификаторы. Эти смеси используют исключительно для внутренних работ. Они могут быть финишной отделкой, или материалом для подготовки оснований под обои. Плюсы составов на основе гипса:

пластичность;

экологичность;

небольшой вес;

такой же расход;

простое нанесение;

паропроницаемость;

тепло-, звукоизоляция;

быстрое высыхание смеси.

Нужно отметить возможность нанесения довольно толстого слоя (50-60 мм) гипсовой штукатурки и полное отсутствие усадки этого материала, что гарантирует отсутствие дефектов после высыхания состава.

Недостатков у этого вида штукатурки немного. Главное противопоказание для применения гипсового состава — повышенная влажность в помещениях. К минусам данной продукции относят высокую цену, если сравнивать ее с более доступными цементными смесями.

Известковые материалы

Для изготовления этих штукатурных составов используют известковое тесто или известь-пушонку и речной песок, крупнофракционный или мелкофракционный (для финишных составов). Кроме того, в них вводят модификаторы, которые ускоряют процесс твердения, улучшают сцепление с поверхностями, придают морозостойкость, уменьшают водопоглощение и т. д.

Плюсы известковой штукатурки:

безопасность;

ее пластичность;

морозостойкость;

отличная адгезия;

паропроницаемость;

защита от грызунов, плесени;

хорошие теплоизоляционные характеристики.

Другие достоинства этого состава — легкость нанесения из-за пластичности и вполне доступная цена.

К слабым сторонам известковой штукатурки относят необходимость наносить как минимум три слоя с длительными паузами для их «самостоятельного» твердения, ее долгое высыхание и не очень впечатляющую прочность.

Силикатные смеси

Основой этих материалов является «знаменитое» жидкое стекло. Ему «составляют компанию» минеральные наполнители (песок, цемент, гранитная или мраморная крошка и т. п.), красители и смолы, делающие эти смеси пластичными. Силикатную штукатурку ценят за:

эластичность;

прочность слоя;

легкое нанесение;

защищенность от влаги;

абсолютную огнестойкость;

хорошую паропроницаемость;

большой срок службы (около 25 лет);

умение противостоять перепадам температур;

хорошее сцепление и небольшой расход материала;

возможность проведения работы в любых погодных условиях.

К недостаткам материалов на силикатной основе можно причислить не очень богатый ассортимент цветов таких смесей, не самую приятную цену, выгорание темных декоративных покрытий со временем и быстрое затвердевание, которое требует от мастеров навыков и скорости.

Еще один «упрек» силикатной штукатурке — необходимость подготовки большинства поверхностей с помощью силикатной грунтовки. Исключением станут только минеральные основания.

Силиконовые штукатурки

Это еще один относительно новый материал, быстро завоевавший популярность. Силиконовые смеси универсальны: их используют как для внутренних, так и для наружных работ.

Основным связующим компонентом их является силикон, благодаря которому штукатурка приобретает замечательные свойства. Для нее характерно:

умение «дышать»;

невероятная эластичность;

хорошая тепло- и звукоизоляция;

устойчивость к агрессивным соединениям;

и к абсолютно всем неблагоприятным условиям;

отличная адгезия к любому материалу основания;

способность противостоять механическим воздействиям;

«доброжелательность» — легкость в нанесении штукатурки.

В список ее «добродетелей» нельзя не внести широкий ассортимент силиконовых смесей и их способность самоочищаться во время дождя. Минусов у этих составов «раз и обчелся». Слабыми их сторонами считают довольно высокую цену и трудоемкость демонтажа силиконового слоя.

«Традиционные, но новые» цементные составы

Теперь такая штукатурка «уже не та». Если раньше в ее составе был только песок и цемент (известь), то сейчас существует довольно много различных ее модификаций. Благодаря дополнительным компонентам цементная штукатурка получает способность противостоять влаге, имеет очень высокую адгезию практически со всеми «основными» поверхностями (бетон, газо- и пенобетон, кирпич), обладает пластичностью и т. д.

Цементную штукатурку выбирают для выравнивания поверхностей, для отделки неотапливаемых помещений, комнат с повышенной влажностью, для внешней защиты стен зданий, в том числе и от мороза. Сильные стороны составов на основе цемента:

максимальная прочность;

отличное сцепление;

стойкость к влаге;

универсальность;

невысокая цена.

К слабым их сторонам «отправляется» сравнительно долгое высыхание, а также несовместимость с некоторыми «капризными» покрытиями и материалами (дерево, краска, пластик). Многим не нравится серьезный вес цементного слоя, а также трудоемкость работ, если рассматривать операцию «Штукатурка стен гаража своими руками». Кроме того, для подготовки поверхностей к покраске цементный слой придется шпаклевать.

Какой состав предпочесть?

Широкий ассортимент любых материалов почти всегда становится проблемой, так как выбрать фаворитов (одного или двух) бывает очень сложно. Однако предпочтительные варианты все же есть:

Если владельцев больше интересует вопрос о том, чем штукатурить гараж изнутри, то для этих поверхностей чаще выбирают простое, но сравнительно надежное решение — традиционный песчано-цементный состав. В роли финишного покрытия сможет выступить акриловая смесь. Альтернативой классической ПЦС способна стать более сложная выравнивающая штукатурка. Она состоит из цемента, песка и извести. Последний компонент придаст ей упругости, пластичности, поэтому предотвратит появление дефектов (трещин), а первый материал сделает слой максимально прочным. Существует и третий претендент для оштукатуривания оснований в гараже, однако и он тоже «не совсем прост». В этом случае в штукатурку на гипсовой основе добавляют не слишком большое количество цемента, на стадии приготовления смеси. Нужно сказать, что для такой отделки помещению необходима качественная вентиляция.

Для преображения стен в хранилище для автомобиля необходимо использовать состав, предназначенный для внутренних работ. И наоборот: для оштукатуривания стен снаружи гаража используют фасадные смеси, либо приобретают универсальные их виды. Если никакой отделки помещения в дальнейшем не планируется, то лучшим кандидатом будет состав, имеющий основу из белого цемента.

Оштукатуривание гаража снаружи — та операция, которая позволяет выбрать для работы практически любую из фасадных смесей. Однако в этом случае на выбор штукатурки могут повлиять особенности стен мини-здания. Если оно пристроено к дому, то чаще всего выбирают тот же отделочный материал, который использовался для декорирования и защиты главного строения участка.

Как оштукатурить стены в гараже своими руками?

Прежде всего, в помещении нужно обеспечить идеальные условия для проведения подобных работ. Штукатурка стен внутри гаража предполагает, что в нем не слишком большая влажность (максимум 60%) и приемлемая температура (от 5 до 25°). Перед началом операции все розетки заклеивают скотчем. Если в гараже есть окна, то их тоже защищают.

Подготовка оснований

В первую очередь обеспечивают максимально надежное сцепление материалов. Для этого на поверхностях или фиксируют армирующую сетку, или делают насечки. Первое изделие является обязательным элементом, если слой штукатурки будет довольно толстым (от 25 мм).

Армирующий материал крепят к стенам с помощью саморезов (дюбелей) с широкими шайбами. Их фиксируют в шахматном порядке. Слой штукатурной смеси толщиной до 30 мм позволяет использовать легкую стекловолоконную сетку, 50 мм уже потребуют более надежного металлического полотна.

Для создания «шероховатостей» на кирпичной кладке используют щетку с металлической щетиной. Чтобы получить необходимые углубления, швы освобождают от раствора, удаляя слой толщиной до 10 мм. Гладкие бетонные стены обрабатывают топором либо молотком и зубилом. Если утомительная работа не привлекает, то насечки делают болгаркой или перфоратором. Их глубина — около 10 мм, длина — до 100 мм.

После завершения подготовки:

Поверхности очищают от грязи, обезжиривают, удаляют следы ржавчины. Потом все основания обрабатывают антисептиком, если на стенах есть признаки присутствия плесневого грибка. Все обнаруженные дефекты в обязательном порядке заделывают. Трещины сначала расшивают (расширяют), затем их смачивают (обеспыливают) и заполняют песчано-цементным раствором.

Перед тем как штукатурить гараж, все основания грунтуют. Состав наносят не менее 2 раз. Каждый слой оставляют сохнуть самостоятельно.

Фиксация маяков

Эти простые приспособления используют для сравнительно быстрого и безукоризненного выравнивания поверхностей, которые имеют серьезные перепады (10-20 мм).

В их роли смогут выступить прямые деревянные рейки, но гораздо чаще направляющими становятся неуязвимые стальные профили.

Идеальный вариант — оцинкованные перфорированные маяки (штукатурные профили, маячные профили). Альтернативы им — такие же пластиковые изделия.

Выставление маяков

Установку профилей производят так:

Сначала ищут самый выступающий участок стены. Для этого используют шпагат с саморезами либо уровень. Лазерный инструмент предпочтительнее, так как он сделает за мастера практически всю работу. Маяки устанавливают на расстоянии 800-1200 мм так, чтобы для выравнивания штукатурки можно было использовать имеющееся правило. Чаще их фиксируют с помощью раствора, обязательно проверяя корректность положения профилей уровнем (отвесом). Шаг этих штукатурных «лепешек» — 200-300 мм.

После завершения монтажа маяков делают паузу, необходимую для схватывания раствора.

Другие варианты для их установки

Есть и другие популярные способы фиксации направляющих профилей. В первую очередь, это:

использование саморезов (дюбелей) и металлических креплений-пластин с ушками, которые называют «ушастиками»;

либо применение более крупных пластиковых приспособлений, которые «действуют» почти аналогично.

Говорят, что оба крепежных элемента значительно облегчают нелегкий труд штукатуров, особенно это касается работников-любителей.

В этих случаях сначала в основании сверлят отверстия, потом забивают дюбели. В них вкручивают крепежи так, чтобы все шляпки находились в одной плоскости. С помощью саморезов устанавливают крепления для профилей, после чего в их гнездах фиксируют маяки.

Приготовление штукатурного раствора

Любую сухую смесь готовят так, как рекомендует ее производитель. Однако последовательность таких операций не меняется:

сначала в емкость наливают чистую воду;

в жидкость постепенно засыпают сухую смесь;

потом ее перемешивают дрелью с насадкой-миксером.

После получения однородной консистенции раствор оставляют в покое на 5-7 минут, потом его снова перемешивают.

Штукатурка стен в гараже

Эта операция может проводиться двумя способами — с участием маяков или без них.

Оштукатуривание с помощью маячных профилей

Отделку и защиту помещения с использованием направляющих проводят так:

Раствор наносят (набрасывают) на стену с маяками с помощью штукатурного ковшика, мастерка или шпателя. Слой штукатурки должен быть таким, чтобы он слегка выступал над профилями. После завершения первого этапа смесь распределяют (растягивают) по стене зигзагообразными движениями. Потом ее тщательно разравнивают и одновременно удаляют излишки состава с помощью правила. После окончания оштукатуривания всех оснований в гараже ждут начального схватывания раствора. Затем аккуратно извлекают маяки. Оставшиеся канавки закрывают той же штукатурной смесью, но ее уже делают более густой.

Потом полосы свежего раствора заглаживают мастерком. После высыхания покрытия приступают к финишной отделке стен.

Простая технология для почти идеальных поверхностей

Второй способ предполагает отсутствие каких-либо вспомогательных элементов. Эту технологию используют, если основания имеют небольшие участки с перепадами, от которых можно избавиться сравнительно легко. Данная технология предлагает два способа. Первый из них называют горизонтальным методом, а второй — вертикальным выравниванием.

«Горизонтальная работа» подходит для тех поверхностей, где перепад довольно ощутимый. В этом случае на стены наносят два слоя. Это оштукатуривание выглядит так:

Сначала на основание шпателем наносят первый, толстый слой. Потом эту смесь выравнивают правилом. Инструмент располагают горизонтально и ведут его снизу вверх. Некоторые мастера после высыхания первого слоя штукатурки снова обрабатывают поверхности грунтовкой, чтобы гарантировать идеальную адгезию. На высохшие основания наносят тонкий слой смеси («накрывку»), однако его выравнивают правилом, расположенным вертикально.

«Вертикальная» операция включает несколько не очень сложных этапов:

После подготовки и грунтования поверхностей участки с неровностями закрывают штукатуркой. Потом вооружаются инструментом: правило устанавливают вертикально и практически одним легким движением заглаживают смесь.

После схватывания раствора занимаются выравниванием оставшихся небольших дефектов. На этом этапе чаще пользуются только шпателем.

Штукатурка для гаража сможет быть и отделкой и надежной защитой, но только в том случае, если все этапы работы были проведены по правилам. О том, как проходит операция «Оштукатуривание стен», лучше расскажет автор следующего видео: