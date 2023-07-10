Для многих автолюбителей гараж гораздо больше, чем просто хранилище для автомобиля. Часто это небольшое здание становится попросту незаменимым. Его превращают в склад необходимых вещей, в мастерскую, погреб, а также в удобное место для общения с другими «братьями по транспорту». По этой причине каждый хозяин хочет сделать свою «мини-крепость» неприступной, и именно в этом способны помочь самодельные замки с секретом. Для гаража они становятся практически единственным спасением от «несанкционированного вскрытия» помещения, от кражи из него автомобиля, оборудования, инструментов и т. п. Таких изделий существует относительно много. Поэтому сначала владельцу машины нужно познакомиться с самыми популярными, надежными вариантами запирающих устройств собственного изготовления, а потом выбрать для себя самую оптимальную модель.

Самодельный замок для гаража, его преимущества и слабые стороны

Самым простым решением для автолюбителя остается приобретение заводского устройства. Однако оно имеет несколько минусов. Среди претензий к готовым замкам:

возможность быстро подобрать отмычку даже для относительно новых, но стандартных механизмов;

«неудобоваримая» цена максимально надежных изделий, собранных

профессионалами вручную;

недостаточно высокое качество обычных, штампованных моделей.

Поэтому многие автовладельцы рассматривают иной способ сделать свой гараж практически неприступным. Но у данного подхода к замкам тоже есть и неоспоримые преимущества, и слабые места.

Плюсы самодельных устройств

Замок для гаража своими руками — хороший шанс обезопасить машину и остальное имущество, хранящееся в помещении. Очень легко открыть такую нестандартную конструкцию у злоумышленников не получится, а тратить на разгадывание загадки слишком много времени они не смогут, да и вряд ли захотят. Преимуществ у самодельных механизмов несколько:

Гаражный замок своими руками — операция, которая обещает экономию, так как для его изготовления мастерам не понадобится покупать дорогостоящие материалы и какие-либо сложные приспособления. Правда, исключением из правила может стать комбинированная модель замка, электромеханическая. У автовладельцев появится возможность использовать самодельную конструкцию в качестве последнего неприступного рубежа. В этом случае на ворота (на калитку) устанавливают как минимум два устройства — заводское и свое, уникальное. Если вор откроет первый замок, то он обязательно «споткнется» на втором.

Нестандартность решения — главное достоинство данного варианта. Даже если открывать гараж в присутствии посторонних, то вероятность того, что они будут в состоянии подобрать отмычку для самодельного замка с секретом после увиденного, ничтожно мала.

Их недостатки

К минусам самодельного «загадочного» варианта относится необходимость участия оборудования, например, сварочного аппарата, токарного, фрезерного станка. Однако для многих автовладельцев это не становится непреодолимым препятствием, так как при желании специалистов легко найти.

Вторым минусом можно считать то количество времени и усилий, которое понадобится хозяину на поиск самого удачного варианта и на изготовление выбранного замка. Кроме того, не все претенденты относятся к абсолютно «непобедимым», и это тоже нужно учитывать.

Как сделать замок для гаража своими руками: возможные способы

Простота в этом случае — условие важнейшее. Чем элементарнее выглядит такой замок с секретом, тем сложнее заподозрить его в «коварстве». Методов, позволяющих создать надежный запор, есть несколько:

Самый популярный и относительно простой вариант — добавление секретного механизма к заводской модели. В этом случае используют два ключа, а чтобы открыть ворота, необходимо знать последовательность этой операции. При ошибке конструкция будет тут же заблокирована. Другой претендент — самодельное запорное устройство с электрической схемой и сервомеханизмом, который будет открываться с помощью пульта, либо срабатывать сам в тот момент, когда ключ будет поворачиваться в замке. Есть еще одно оригинальное решение: это внутренний или навесной замок, который открывается нестандартно. Один из примеров — защищенная конструкция, не имеющая традиционного ключа.

Самым уязвимым будет устройство, работающее по принципу автосигнализации. Поэтому в данном случае владельцу нужно обеспечить одно условие: чтобы при открывании либо закрывании ворот гаража не было «подглядывающих». Иначе нельзя исключить того, что секрет для постороннего человека сразу перестанет быть секретом.

Винтовые самодельные замки для гаража

Преимущество этого варианта — секрет, который нестандартен, а значит, такой «сюрприз» для злоумышленников делает замок максимально безопасным. Как правило, эти винтовые конструкции состоят из нескольких элементов:

Корпус. Его можно позаимствовать у готового изделия, или сделать самостоятельно. В последнем случае в металле делают канал, а затем в нем нарезают резьбу для ключа. Дужка — элемент, который является компонентом навесных запоров. На ней делают зазор, в него при открывании замка будет упираться винт. Это самая ненадежная часть гаражных замков, поэтому лучший вариант — ее изготовление из закаленного металла. Идеальным решением считают короткую дужку. Стержень, имеющий резьбу. Перемещаясь по каналу, он или блокирует, или проводит разблокировку.

Важнейшим элементом является ключ замка. Его форма (как и размер) зависит от особенностей самодельного запорного механизма. Есть две подобные модели, которые очень популярны у изготовителей «своими руками».

Простейший винтовой замок

В этом случае в стержне делают прорезь, а в ключе выступ, либо наоборот. Недостаток этого простого варианта с секретом — незащищенность от воров-профессионалов. Такую модель можно сравнительно легко открыть, подобрав замену ключу. Ею сможет стать классическая отвертка (плоское жало), аналогичный инструмент или другое похожее приспособление.

Второе возможное решение — более «изощренная» форма отверстия в стержне. Оно может быть квадратным, прямоугольным, треугольным. Минусом этого варианта считают его сложность. Проблемой может стать изготовление ключа.

К главным плюсам такой модели относят не слишком легкий подбор отмычки, так как определить (и тем более создать) ее необходимую конфигурацию совсем не просто.

Максимально надежное винтовое приспособление

Это усовершенствованное устройство называют замком с двумя секретами, с двумя ключами. В данном случае:

в торце стержня делают отверстие определенной глубины и формы, его сверлят не в центре, а на небольшом расстоянии от него;

на конце ключа вытачивают штифт, или приваривают к этому элементу стальную шпильку.

Если есть желание, то паз и выступ можно поменять местами. Такой замок максимально защищен, так как злоумышленнику очень сложно (почти невозможно) точно определить место, где находится отверстие. Кроме того, ему предстоит найти его диаметр, а это тоже практически нереально.

Данный вариант изготовления считают предпочтительнее покупки заводских винтовых изделий. Плюсы самодельного замка для защиты гаража — максимальная надежность из-за уникальности каждой конструкции, изготовленной своими руками. Оригинальные запорные механизмы делают практически невозможным создание универсальной отмычки для них.

Навесной самодельный гаражный замок

Не менее надежным считают это устройство. Оно состоит из корпуса, дужки, двух штифтов, двух втулок и стопорного кольца. Главный элемент такой навесной конструкции можно разблокировать только в одном случае:

если правильно подобрать положение пазов на штифтах;

если знать, сколько поворотов ключа необходимо для того, чтобы освободить дужку.

Но именно эта задача является неразрешимой, потому что у каждого штифта свой код. Поэтому отвертка взломщику здесь не помощница. В это помещение вор приникнуть не сможет.

Самодельный замок на гараж с падающим ключом (или «журавль»)

Это еще одно интересное изобретение, которое можно изготовить своими руками, купить (заводскую модель), или приобрести у мастеров, работающих кустарно. Такое запирающее устройство больше напоминает очень сложный засов. Однако самым интересным элементом этой конструкции является именно ключ. С одной стороны этого длинного стержня располагается традиционный барашек, с другой — выпадающая планка, имеющая выступы.

Замок с падающим ключом состоит из засова (из двух), его подвижная часть имеет зазубрины. Такие же элементы вырезаны и на барабане-шестерне. В центре этой детали есть отверстие, которое и «работает» замочной скважиной. На внешней стороне барабана находятся пазы, которые предназначены для фиксации шипа (или шипов) планки ключа.

Чтобы открыть засов, действуют так:

выпадающую планку располагают параллельно стержню, ключ вставляют в скважину;

потом слегка тянут его обратно, чтобы его подвижная часть расположилась перпендикулярно ключу, а значит, встала в пазы барабана.

После этого ключ поворачивают до тех пор, пока засов не отодвинется. Оптимальным вариантом считают модели с длинными засовами.

«Падающие» конструкции стали очень популярными, и причин тому немало. К ним относят:

невероятную простоту моделей, делающую сборку такого замка довольно легкой;

невозможность подобрать отмычку, поскольку «секрета» в нем, вроде бы, и нет;

надежность и долговечность модели, шанс дополнительного усиления корпуса.

Да, в теории можно изготовить отмычку с такой же планкой. Однако на практике эта задача практически неосуществима.

К минусам «падающей системы» относят впечатляющую длину таких ключей, которые не смогут поместиться в карманы, и проблему с извлечением выпадающей планки, которая располагается перпендикулярно стержню. Однако последняя задача решается привязыванием к рабочей части ключа тонкой проволоки. За нее тянут, когда собираются вынимать стержень из скважины.

Ригельный (реечный) замок

Это еще одно «заслуженное» устройство, которое известно очень давно. Такие замки собирают из нескольких деталей. В их составе:

металлический корпус;

рейки (или ригели, засовы) с вырезанными косыми пазами, элементы эти чаще прямоугольного сечения;

сравнительно толстые пружины, предназначенные для возвращения ригелей на свое место в тот момент, когда реечный замок закрывают.

Последняя деталь этого устройства — ключ прямоугольного или круглого сечения. В первом случае он плоский. Данный элемент тоже имеет проточенные канавки, которые полностью совпадают с теми, что расположены на рейках.

Когда ключ вставляют и вдавливают в скважину, ригели отодвигаются, а замок открывается. После его вытаскивания засовы с помощью пружин сразу же возвращаются в исходную позицию. Плюсы реечного замка — простота эксплуатации, безотказная работа вне помещений, невысокая цена и легкая установка устройства.

Недостаток этой конструкции тот же, что и у предыдущих моделей: это впечатляющая длина ключей. Однако главный минус данного устройства в том, что секретного механизма в нем нет. Говорят, что такой замок легко открыть даже палкой.

Поэтому для гаража можно изготовить (приобрести) реечное приспособление с более высоким классом защиты. Это замок обратного хода. В данном случае для того чтобы открыть гаражные ворота (калитку), ключ вставляют, затем поворачивают на четверть оборота, после чего тянут его на себя. Чтобы вытащить «открывашку», выполняют эти же действия, но только в обратном порядке.

Электромеханическое устройство

Поскольку простые механические замки зачастую не в состоянии защитить имущество хозяев, их потеснили «умные» конструкции. Они очень надежны, но имеют одну «ахиллесову пяту» — довольно высокую цену.

По этой тривиальной причине многие автовладельцы предпочитают собирать такие замки своими руками. В этом случае для создания «самоделки» есть два важных условия: это безупречная схема и многократная проверка работоспособности собранного электромеханического замка.

Вариантов у мастеров есть два:

Можно абсолютно все элементы мини-системы изготовить самостоятельно. Но этот путь гораздо сложнее, потому что хозяину предстоит собирать и само электромеханическое устройство. Более простой путь — выбор комбинации. В этом случае электрическую часть покупают, а все остальные составляющие (включая и замок) изготавливают самостоятельно.

Главным элементом этой конструкции является блок управления. Эту деталь можно приобрести, либо собрать ее самостоятельно. Можно и не говорить о том, что первый способ более легок и более надежен.

«Простая непростая» задвижка

Самодельный замок на гараж может быть не слишком сложным для самостоятельного изготовления. Пример тому — следующая модель. Ее рекомендуют собирать из нержавеющей стали.

Данная конструкция способна стать дополнением к другим защитным устройствам, может стать защитницей не только гаража, но и различных хозяйственных построек. Такое изделие почти элементарно, но оно вполне надежно.

Это приспособление состоит всего из трех элементов — из корпуса, непосредственно задвижки и ключа, который изготавливают из толстого прутка. В данном случае к подвижной части изобретения приваривают ограничители хода — гайки. Ключ такой запорной конструкции тоже «падающий», но он имеет крючок-шип только на длинном конце.

С помощью дрели и сверла на задвижке делают целый ряд сравнительно глубоких отверстий или пазов, чтобы ключ смог без проблем зацеплять и передвигать засов. Готовую конструкцию приваривают или прикручивают к калитке. Чтобы вытащить ключ, его поворачивают на 180°. Говорят, что такая задвижка сможет работать почти вечно.

Гаражные замки: выбор заводского изделия

Поскольку далеко не все готовые конструкции очень легко вскрываются, многие автолюбители предпочитают останавливаться именно на этом решении. Поэтому при выборе претендентов для защиты гаражей советуют обращать внимание на несколько важных моментов:

Оптимальным решением будет устройство со сложным механизмом, идеальным — комбинированный гаражный замок. Приспособления с сиреной не лучший вариант, так как они очень чувствительны к вибрациям. Кроме того, электрической части этих дорогих устройств совершенно противопоказана низкая температура и повышенная влажность. Единственные надежные варианты — корпусы, изготовленные из стали или чугуна (для теплого климата). Другие сплавы и цветные металлы замкам абсолютно противопоказаны. Идеальными считают запоры, сделанные из цельного куска материала, не имеющие сварных швов. Комбинированную защиту относят к одним из лучших вариантов. Чтобы обеспечить зданию максимальную безопасность, приобретают два устройства — наружный навесной замок и внутреннюю модель, врезную или накладную. По состоянию (положению) первого элемента хозяин сможет определить, были ли попытки проникновения в гараж в его отсутствие.

Некоторые специалисты полагают, что гаражным воротам (калитке) необходимы как минимум два внутренних замка, а навесной рассматривают как обязательное дополнение к этому дуэту.

Причем лучшим кандидатом многие считают антивандальный замок «Черепаха», который имеет потайную дужку. Максимально неприступным будет гараж, защищенный не одним, а двумя такими устройствами.

Не последним условием для любого замка «автохранилища» является способность противостоять агрессивной среде — улице. Почти идеальной гаражной конструкцией считают запор с округлым корпусом, имеющий большой размер и довольно солидный вес.

Самодельные замки с секретом для гаража — благодатная тема, особенно для тех автовладельцев, кто привык и любит «созидать» различные нужные конструкции и приспособления. Начинающему мастеру все же лучше выбрать иной путь к цели — подобрать максимально надежное, безупречное заводское изделие. В противном случае сохранность имущества не гарантирована.

В завершение темы «Гаражные замки с секретом» — популярное видео: