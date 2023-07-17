Рубероид для крыши гаража: какой лучше, надежнее, долговечнее

Несмотря на появление большого количества новых претендентов, рубероид до сих пор остается очень востребованным гидроизоляционным материалом. Его по-прежнему используют для защиты от влаги разных элементов конструкций — фундаментов, стен, перекрытий, кровли и т. п. Этот же гидроизолятор применяют при строительстве небольших объектов на участках, например, для создания гидробарьера для крыш гаражей и различных хозяйственных построек. Однако в любом случае хозяевам сначала нужно выбрать самого подходящего кандидата. Многих интересует, какой рубероид для крыши гаража лучше использовать. Ассортимент этих проверенных рулонных материалов теперь значительно расширился, поэтому у владельцев хранилищ для автомобилей появился сравнительно богатый выбор. Но первым делом им нужно узнать, какие характеристики должны быть у гаражного кандидата, а потом и познакомиться со всеми потенциальными изделиями.

Особенности и свойства битумного гидроизоляционного материала

Укладка рубероида на крышу гаража — операция популярная, поскольку именно этот «заслуженный» гидроизолятор нередко спасает кровли. Но его используют не только при кровельных работах. Он становится незаменимым материалом, когда приходит время для гидроизоляции фундаментов, подвалов, погребов и т. д.

Если говорить о крышах жилых домов, то обычно рубероид становится нижним барьером: его монтируют под кровельное покрытие — под различные виды черепицы, еврошифер (ондулин) и т. д. «Старинный» классический материал имеет простую структуру: это кровельный картон, который пропитан жидким битумом с наполнителем, причем с обеих сторон.

Он же может иметь защиту от слипания: «спасением» для этого материала становится мел, песок или тальк. Посыпкой часто выступает гранитная или сланцевая крошка. Она может быть крупной или мелкой, именно ее размер влияет на длину рулона. В первом случае его «протяженность» составляет 10 м, во втором — 15 м. Но традиционный битумный гидроизолятор с не очень плотной картонной основой (200-300 г/ м2) выпускают более впечатляющими рулонами: их длина — 20 м.

Рулонный рубероид имеет ширину 1000 мм, 1025 мм и 1050 мм. Толщина материала — от 2,5 до 5 мм, плотность — 200-400 г/м2. При гидроизоляции поверхностей его наплавляют или приклеивают к основаниям. Для операции используют битум или различные мастики. Есть составы горячие и холодные, лучшими считают последние марки.

Преимущества рубероида

К главным достоинствам этого гидроизоляционного материала относят его приемлемую цену, вернее, соотношение цена-качество. Но есть у него и другие сильные стороны. К ним по праву отправляют:

простоту, удобство транспортировки;

доступность гидроизолятора: его можно найти практически в любом строительном магазине, на рынке;

его сравнительно небольшой вес, который дает шанс освободить несущие конструкции от слишком серьезной нагрузки;

гибкость, относительную эластичность: такие свойства делают материал незаменимым для укладки на элементы сооружений сложной конфигурации.

Не последняя «привлекательная черта» — простота укладки рубероида (особенно на плоскую крышу гаража), гарантирующая «скорую расправу» с ним. Плюс его и в том, что самостоятельная операция не потребует от автовладельца ни сложного оборудования, ни каких-то особых навыков.

Его «слабости»

В списке недостатков классического рубероида находится:

недолговечность рулонов с картонной основой, которая не в состоянии долго противостоять внешним воздействиям, срок их эксплуатации ограничивается пятью-восемью годами;

неспособность сопротивляться огню, жаре и морозу: при высокой температуре поверхность рубероида плавится, при очень низкой трескается;

недостаточная пластичность материала;

его непрезентабельный вид.

К минусам этого битумного гидроизолятора «уходит» и относительно большой его расход. Однако если речь идет о покрытии гаража рубероидом, то этот недостаток таковым не является. На крышу небольшого здания его не потребуется много.

Разновидности рубероида

Как уже было отмечено, самым уязвимым является материал с картонной основой. Она самое слабое звено традиционного рубероида. Однако сейчас у него появились достойные «преемники». Все гидроизоляционные материалы можно поделить на несколько групп: классифицируют их по типу основы и по виду используемого битума.

Рубероид с картонной основой, или рубемаст

Это самый известный представитель данного гидроизоляционного «семейства». К сожалению, он не слишком долговечен. Причина в том, что кровельный картон все же остается картоном.

Он сравнительно быстро разрушается из-за перепадов температур, не способен справиться с механическими нагрузками, поэтому со временем такая основа перестает выполнять свою главную работу, поскольку полностью или частично теряет гидроизоляционные качества.

В эту же категорию гидроизоляторов некоторые отправляют и толь. Однако данный материал сильно отличается от «битумного героя». При изготовлении толя кровельный картон пропитывают дегтем (каменноугольным либо сланцевым), затем его посыпают песком или минеральной крошкой. Поэтому не очень близкий родственник рубероида более дешев, не так надежен и недолговечен, особенно в роли защитника крыш. В «солнечных условиях» деготь быстро стареет, поэтому толевый гидробарьер разрушается в течение 2 или 3 лет.

Материал из стеклохолста

Данный кандидат на роль армирования тоже не слишком молод, но именно для рубероида он стал основой не очень давно. Этот битумный материал называют стеклорубероидом, стеклоизолом и стекломастом. Он изготовлен из стеклонитей, поэтому такое полотно:

не боится влаги;

исключает гниение;

не является мишенью для живых врагов.

К недостаткам гидроизолятора на основе стеклохолста относят его не слишком хорошие показатели растяжения и недостаточную прочность. Да, данный материал защищен от неблагоприятных условий лучше, чем классический рубероид. Однако он все же уязвим.

Изделия из кровельной стеклоткани

Нужно сказать, что на сегодняшний день это самые популярные материалы. Основа из стеклоткани изготовлена из прочного и гибкого стекловолокна. Она:

универсальна: такой рубероид используют для гидроизоляции кровель, фундаментов и подземных помещений;

невероятно прочная на разрыв, не боится влаги, перепадов температур.

Самыми качественными и надежными считаются текстурированные стеклоткани. Их отличие от обычной разновидности этой основы — максимальная адгезия к битуму.

Претензий к стеклотканому гидроизоляционному материалу всего две:

неспособность полотна растягиваться, что делает его не лучшим кандидатом для строений, подверженных усадке;

его высокая цена.

Однако «не самая приятная» стоимость «извиняется» таким же качеством данных рулонных изделий. По крайней мере, для гидроизоляции уже «устоявшейся» кровли.

Гидроизоляторы с основой из полиэстера (эластоизол)

Это сравнительно новые искусственные материалы, которые изготавливают из волокон полиэфира. Преимущества этой синтетической основы гидроизолятора:

невероятная прочность: в этом соревновании полиэстер превосходит даже надежную стеклоткань;

максимальная гидрозащита: полимерная основа очень тонкая, поэтому она позволяет наносить более толстый слой битума;

почти рекордная гибкость, которая делает данный материал практически незаменимым для гидроизоляции элементов сложных форм;

высочайший коэффициент растяжения, поэтому рубероид с армирующим слоем из полиэстера считают идеальным вариантом для любых строений и очень серьезных нагрузок.

Кроме того, несомненным плюсом материала на полиэстеровой основе является то, что его можно не только наплавлять (приклеивать), но и прибивать кровельными гвоздями.

Минус рубероида с основой из полиэстера — очень высокая цена. Но ее тоже можно объяснить и, естественно, оправдать выдающимися качествами этого материала.

Еврорубероид или полимерно-битумные мембраны

Благодаря модифицированному битуму (о нем — ниже) и более надежным основам из стеклоткани, стеклохолста или полиэстера на свет появились полимерно-битумные мембраны, которым быстро придумали почти традиционное (у нас) название — «еврорубероид».

Эти кровельные покрытия имеют множество достоинств. В список важнейших их характеристик можно внести:

невероятную гибкость;

высокую прочность на разрыв;

эластичность (только полимерной основы);

способность без последствий переносить высокие и низкие температуры.

«Идеальным идеалом» является полимерно-битумная мембрана, изготовленная из полиэстера и СБС-битума. Такая комбинация гарантирует максимальную прочность и эластичность, а значит, долговечность покрытия. Очень плотная основа рубероида дает возможность использовать всего один гидроизоляционный слой.

Не лучшим сочетанием является «содружество» стеклохолста и модифицированного битума, так как эти материалы имеют противоположные свойства. В этом случае битумный слой должен растягиваться, чтобы не допустить разрыва защитного барьера на крыше. Однако этому будет мешать стеклохолст, который, наоборот, не слишком охотно тянется.

Разновидности битума, используемого для производства рубероида

Это органическое соединение может быть обычным, оксидированным и модифицированным:

«Ничем не примечательный» битум. Как правило, данная защитная пропитка вполне подходит для рубероида, приобретаемого для большей части гидроизоляционных работ. Оксидированное вещество. Такой гидроизолятор более прочен, однако если речь идет о покрытии крыши гаража рубероидом, то он не годится. Дело в том, что при высокой температуре он начинает плавиться, поэтому быстро «покидает» основу. Зато оксидированный битум будет идеальным выбором, если хозяева планируют заняться гидрозащитой фундамента.

Модифицированный материал или СБС-модифицированный битум — относительная новинка. Его получают в результате смешивания полимера (SBS, СБС, стирол-бутадиен-стирол или искусственный каучук) с прямогонным (дистиллированным) битумом.

Создателям SBS-модифицированного материала удалось сделать почти безукоризненный рубероид, который лишен недостатков других его видов. К ним можно отнести серую, «непрезентабельную внешность», но это защитное покрытие можно даже красить. Минус модифицированного материала в качестве пропитки рубероида — более высокая цена таких гидроизоляционных изделий.

Методы укладки рубероида

При знакомстве с темой «Покрытие гаража рубероидом» нельзя обойти стороной и технологию монтажа. Все битумные гидроизоляционные материалы можно разделить на группы по способу укладки. Классическим считается наплавляемый материал, его изнаночную сторону разогревают горелкой, после чего приклеивают к поверхности.

Самым простым и удобным является самоклеящийся материал. Перед его монтажом защитную полимерную пленку снимают, затем рубероид прижимают к основанию. «Самостоятельный» вид гидроизолятора применяют для защиты крыш гаражей, дачных домов, беседок и хозяйственных строений.

Есть и еще одно необычное изобретение. Это жидкий рубероид, который не совсем соответствует своему «рулонному» названию. Основой этой текучей смеси является битум. Чаще ее используют для ремонта кровли, защищенной классическим гидроизолятором. Жидкий рубероид идеален для герметизации швов, трещин, стыков и т. п.

Сферы применения: зависимость от посыпки

Именно данные тонкие слои определяют область, где будет использоваться материал:

Рубероид с тальком (мелом), нанесенным на обе стороны рулона, используют только в качестве нижнего слоя кровельного ковра. Кварцевый песок в большинстве случаев наносят точно так же — на обе стороны полотен. Гидроизолятор с этой посыпкой тоже становится нижним слоем пирога. Изделия с каменной крошкой либо с чешуйчатой посыпкой всегда используют в одной и той же роли. Они превращаются в верхнюю часть гидрозащиты крыши строений. Рубероид с разными материалами применяют для верхнего слоя. Пример — изделие, имеющее на лицевой стороне каменную крошку, а на изнаночной — пылевидное покрытие.

Еще один вариант — крупнозернистая посыпка, находящаяся только на лицевой стороне. Нижним слоем может быть картон без защиты, полиэтиленовая пленка и т. п.

Именно тип посыпки определяет область применения гидроизоляционного материала. Универсалами являются рулоны с крупнозернистой защитой. Они могут быть верхними и нижними покрытиями. Их фиксируют горячей и холодной мастикой.

Гидроизолятор с мелкозернистой посыпкой используют только в качестве нижнего слоя пирога, на роль финишного материала он не годится. Рубероид с чешуйчатой поверхностью делится на одно- и двухсторонний. Для укладки первого нужно применять исключительно горячую мастику, для гидроизоляции вторым можно использовать любой вариант.

Выбор покрытия для крыши гаража: маркировка

Если целью является покупка традиционного рубероида или более надежного нового материала, то найти подходящий товар не слишком сложно. В данном случае определить фаворита поможет маркировка на рулонах. Поэтому сначала нужно разобраться с тем, какую информацию дают покупателю эти буквы и цифры:

Первая «Р» говорит о том, что перед покупателем обычный рубероид. «Э» означает полиэфирную ткань (полиэстер) основы. Стеклоткань обозначают буквой «Т», а стеклохолст буквой «Х». Вторая буква маркировки либо «К», либо «П». «К» означает, что материал кровельный, он не нуждается в какой-либо защите. Второй рубероид («П») является подкладочным, его в обязательном порядке защищают финишным покрытием. Третья буква — «К», «М», «П» или «Ч». Она обозначает характеристику крошки, которая использовалась в качестве посыпки гидроизолятора. «К» — материал крупной фракции. «М» — мелкофракционная крошка. «П» — пылевидное защитное покрытие, «Ч» — чешуйчатая поверхность (сланец, слюда).

Числовой показатель после букв обозначает плотность основы (г/м2). Чем он выше, тем качественнее рубероид. Как правило, в роли подкладочного материала используют те изделия, плотность основы которых составляет 300 г/м2. Для гидроизоляции кровли крыш приобретают более надежный, плотный материал (от 350 до 400 г/м2).

После цифр располагается буква «А» или «Б». Она говорит о том, какое количество битума впитывает картон, и за какое время. Основа первой марки способна впитать до 145% битума за 45 секунд, второй — 135% и 55 секунд соответственно. Понятно, что чем больше «земляной смолы» впитал материал, тем надежней будет гидрозащита кровли.

Если в процессе производства продукции в сырье добавлялся модификатор, то в маркировке товара появится дополнительная буква. Например, последняя «Ц» означает, что материал защищает цветная посыпка.

Покрытие крыши гаража рубероидом: какую разновидность лучше выбрать?

К сожалению, универсального решения не существует. На выбор оптимального кандидата обязательно повлияет климат в местности, планируемый срок службы этого покрытия, возраст гаража и состояние его крыши. Не последнюю роль играет тип кровли, а также угол наклона скатов. Если рассматривать самые неудачные варианты, то такими считают плоские крыши, на которых этот гидроизоляционный барьер не прослужит долго. Однако именно это сочетание остается очень популярным.

Какой рубероид для крыши гаража допустимо использовать? Хороших претендентов есть несколько:

Кровельный рубероид, имеющий крупнозернистую посыпку (РКК). Она защитит гидроизоляционный материал от осадков, ультрафиолета и т. д. Большая плотность картона не обязательна, но все же желательна. Кровельный материал с чешуйчатым защитным покрытием (РКЧ). Этот вариант чуть хуже, поскольку чешуйки при механическом воздействии могут крошиться. Данный рубероид тоже используют в роли финишного покрытия гаражей.

Последний вариант — кровельный рубероид, защищенный пылевидной посыпкой (РКП). Это не самый лучший материал, но его также применяют в качестве последнего слоя кровельного пирога. Его преимущества — сравнительно невысокая цена, небольшой вес, универсальность. Он часто используется и для защиты стен строений снаружи.

Чтобы создать максимально надежный и долговечный гидроизоляционный барьер на крыше гаража, его владельцу имеет смысл рассмотреть комбинацию из подкладочного и кровельного материала. Первый вид рубероида будет нижним слоем пирога, а второй — верхней защитой крыши гаража.

Для нижней части выбирают материал толщиной до 3 мм. В роли его покрытия выступает полиэтилен или мелкозернистый песок. Верх кровельного пирога — рубероид толщиной от 3 до 6 мм, его посыпка — крупнозернистая или чешуйчатая.

Как положить рубероид на крышу гаража: этапы операции

Данную работу можно оставить профессионалам. Однако покрыть крышу гаража рубероидом своими руками сможет большинство авто- и гаражевладельцев. Эта операция не слишком сложна, но она требует корректной подготовки поверхностей и таких же действий. Поэтому сначала будущим мастерам-кровельщикам нужно познакомиться с правилами укладки и с последовательностью работ.

Классика — наплавляемый материал

Первым этапом является подготовка основания, причем независимо от выбранного способа укладки. Поверхности очищают от мусора. Если есть необходимость, то сначала удаляют старое, разрушившееся покрытие.

Бетонное основание выравнивают, заливая песчано-цементную стяжку. Поврежденные элементы деревянной конструкции заменяют новыми, заранее обработанными антисептиком, антипиреном, олифой и т. п. Далее переходят к укладке рубероида на крышу гаража:

Если выбран горячий метод, то первым делом разогревают битум. Потом его равномерно распределяют по основанию, после чего расстилают полосы рубероида, делая нахлест 80-100 мм. Затем по швам проходят прижимным (прикаточным) валиком. Холодный способ более безопасен и прост, но битумной мастике требуется больше времени на высыхание. В этом случае смесь на основание наносят кистью или валиком, а потом раскатывают материал.

Если выбран рубероид, не требующий предварительного нанесения клеящих составов, то рулон постепенно разворачивают с помощью специального приспособления, одновременно расплавляя газовой горелкой внешний, битумный слой.

Если рубероид самоклеящийся

Данная работа проще всех остальных вариантов. После завершения подготовки крыши:

защитную пленку снимают примерно с метра материала, его тут же наклеивают, прижимают и разравнивают;

затем освобождают от защиты следующий метр, этот отрезок точно так же приклеивают к основанию.

Аналогичные шаги повторяют до тех пор, пока не будет гидроизолирована вся поверхность крыши гаража.

Традиционный рубероид для крыши гаража — лишь один из вариантов для рассмотрения автовладельцами, желающими обезопасить автомобиль и другое имущество, хранящееся в этом помещении. Выбрать обычный гидроизоляционный материал, или предпочесть более надежную и долговечную разновидность? Не исключено, что ответ поможет найти следующее интересное видео: