Нет такого автовладельца, который не мечтал бы о просторном, максимально удобном, надежном, функциональном и долговечном пристанище для своего транспортного средства. От площади этой постройки зависит комфортность ее эксплуатации. Поэтому при планировании строительства нового здания крайне важно правильно определить размеры гаража. Любая ошибка на стадии проектирования может привести к очень неприятным последствиям. Чтобы их избежать, автовладельцам нужно познакомиться с принятыми нормативами, и «посмотреть в будущее». Не исключено, что уже через несколько лет хозяин решит пополнить собственный автопарк, сменить машину на автомобиль более высокого класса, или приобрести габаритное оборудование для мастерской, организованной в помещении.

Как найти оптимальный размер гаража?

Если площадь придомовой территории позволяет «разгуляться», то лучше не урезать до минимума внутреннее пространство автомобильного хранилища.

Габариты удобного автомобильного бокса

Оптимальные размеры гаража на одну машину те, что смогут гарантировать:

беспроблемный въезд и выезд;

свободное отрывание дверей машины;

хотя бы минимум пространства для маневрирования;

удобное техобслуживание автомобиля, его ремонт, сезонную смену колес и т. д.

Свободный подход к транспорту со всех сторон — условие обязательное. В этом случае большой запас только приветствуется. При выборе размеров обязательно учитывают габариты стеллажей, полок, шкафов для хранения запчастей, инструментов, ГСМ, топлива и т. п. Эта обстановка может прибавить к ширине гаража (или к длине гаража) 500-1000 мм.

Также на этапе проектирования рассматривают возможность подведения коммуникаций к строению в будущем. Например, для монтажа системы отопления придется пожертвовать частью свободной площади, ее же потребует проведение электричества.

На оптимальные размеры гаража может повлиять тип гаражных ворот. В этом случае потенциальная причина затруднения — распашная конструкция, ведь ей необходимо обеспечить свободное место для открытия/закрытия створок. Есть и еще один важный момент: так как автобокс рассчитан на длительный срок эксплуатации, владельцы должны учесть, что они могут сменить средство передвижения, либо приобрести еще одну машину, причем других габаритов. Поэтому «автоприют» лучше сразу проектировать (и строить) с запасом.

Дополнительные удобства в гараже

Функциональность любого строения можно расширить, и сооружение для хранения машины не исключение. Увеличение площади здания может потребовать:

«просторный дуэт»: смотровая яма и погреб-овощехранилище;

небольшая зона отдыха, ее отделяют от основного помещения перегородкой;

дополнительная комната на верхнем этаже, ей понадобится лестница, а она займет лишние метры;

хозблок, мастерская: на размеры помещений повлияют габариты имеющегося оборудования, предметов и мебели (верстака, полок, стеллажей).

Своего места для хранения в гараже «заслуживают» велосипеды, квадроциклы, прицепы, садовая техника, инвентарь и «лишнее из дома».

Габариты частного гаража и нормативы

В старых нормативных актах можно найти рекомендации касательно минимальных размеров гаража.

Минимальная высота помещения — 2,2 м. Минимальная ширина гаража — 2,3 м, длина — 5 м.

Расстояние между дверями автомобиля и стенами автобокса не должно быть меньше 500 мм. Справедливости ради нужно отметить, что эти нормативы разработаны для строений, предназначенных только для хранения средства передвижения. Кроме того, высота и длина в них рассчитывалась исключительно для автомобилей советского производства.

Сегодня руководствуются новыми нормами, однако их рекомендации касаются не размеров гаража, а минимальных расстояний между автомобилем, людьми и элементами конструкции (или мебелью).

От потолка до головы автолюбителя должно оставаться не менее 400 мм. Минимальная высота гаража — 2,2 м. Расстояние от ворот до переднего бампера — 500 мм, от стены (стеллажей) до заднего бампера — 1 м. Двери машины и стены (мебель) бокса должны разделять как минимум 500 мм.

При поиске оптимальных габаритов автохранилища эти расстояния увеличивают, принимая во внимание комплекцию хозяина, особенности конкретного гаража, функциональность и условия его эксплуатации.

Размеры гаража на 1 машину в частном доме

Если ориентироваться на давно действующие нормы, то по ним стандартные размеры гаража для легкового автомобиля составляют 3х6 м. Такое помещение позволит найти место для всего, что необходимо автовладельцу. Однако эта площадь все же совсем не идеальна: поскольку свободное пространство и в автобоксе обычно быстро исчезает, специалисты советуют увеличить его ширину как минимум на 1 м.

Помещение с размерами 4х6 м уже обещает больший комфорт. Оно дает возможность обеспечить беспрепятственный доступ к багажнику, дверям и капоту машины. К строению такой площади серьезных претензий у хозяина не возникнет: в помещении найдется место для запчастей, технических жидкостей, инструментов и т. п.

Что касается новых нормативов, то (согласно им) стандартные габариты гаража на сегодняшний день — 5х7х3 м. Именно в эти рамки отлично впишутся современные иномарки. Автобокс 5х8х3 м — необходимость для размещения микроавтобуса или небольшого грузового автомобиля.

Высота гаража

Этот параметр всегда рассчитывают под конкретный автомобиль, так как он в большей степени определяется его высотой.

Для легковых автомобилей оптимальным вариантом считаются 2-2,5 м, для внедорожников — 3 м или более. Для вычисления высоты гаража для небольшого грузового транспорта к высоте машины рекомендуют прибавить не менее 500 мм. Минимальный параметр для него (и микроавтобуса) — 3 м.

Если в автобоксе будет устанавливаться подъемник, то к высоте помещения гаража прибавляют как минимум 1,9 м.

Длина помещения

Минимальной длиной гаража считают 5,5 м, поскольку средний легковой транспорт имеет длину не более 4,5 м. Однако данный вариант не самое лучшее решение. Оптимальной величиной считают 6 м. Если автовладелец планирует установить стеллаж, то к длине помещения рекомендуют прибавить еще 500 мм.

Ширина автобокса

Минимальная ширина гаража — 2,7-2,8 м. Эту величину получают, прибавляя к усредненному параметру (1,7-1,75 м) автомобиля расстояние для удобного прохода (не менее 1 м, лучше 1,5 м), заезда/выезда, открытия дверей и посадки в машину. Этот параметр нередко округляют, увеличивая ширину до 3 м.

Оптимальная высота ворот гаража, их ширина

Только корректно подобранные параметры будут гарантией комфорта машины и ее хозяина. Это же справедливо и для параметров гаражных ворот. Самая «популярная» их высота — 2 м, но стандартным показателем принято считать тот, что располагается между 1,8 и 3 м.

Лучшим вариантом является равенство высоты потолка и проема ворот, однако такое условие не всегда возможно обеспечить из-за конструктивных особенностей строения. Для внедорожников идеальной высотой гаражных ворот будут 2,3-2,5 м. Если говорить об оптимальном параметре для секционных систем, то им считают диапазон 2-3 м. Ширина гаражных ворот зависит от моделей и количества автомобилей. Стандартными считаются параметры, находящиеся в пределах от 2,5 до 5 м.

Размеры гаража на 2 машины

В этом случае изменяется или ширина, или длина помещения, если автомобили будут располагаться друг за другом.

Ширина. Если машины будут стоять параллельно, то их показатели суммируют, потом к результату прибавляют 1,5 м. Длина. В том случае если автомобили в гараже стоят друг за другом, и каждый из них имеет свои ворота, то к длине бокса прибавляют как минимум 1 м. Оптимальный вариант — те же 1,5 м.

Высоту помещения определяют, ориентируясь на параметры самого «рослого» транспорта. Если обе машины относятся к одному классу, то рекомендации таковы:

Для 2 малолитражек хватит длины 6 м, ширины — 5 м. Два внедорожника поместятся в гараж длиной 6,7 м, шириной — 7 м.

Ширина ворот гаража — 2,3-4,8 м. Высота конструкции, предназначенной для двух легковых автомобилей, — как минимум 2 м, для внедорожников — от 2,4 м.

Размеры просторного гаража на 3 машины

Ориентировочные габариты такого «тройного» автохранилища — 6,5х10 м. Однако идеалами можно считать более вместительные гаражи — с размерами 8,5х9,5 м, 7х12 м, 7,8х13 м и т. д. Внутри таких помещений нередко делают перегородки. Зимой эти стены дают возможность сохранить часть тепла в гараже, а значит, гарантируют экономию на его обогреве.

Две машины дают возможность выбрать конструкцию с параллельной или последовательной установкой машин, и, следовательно, с одними или двумя воротами. С тремя транспортными единицами такого шанса нет. В этом случае гараж на 3 автомобиля может иметь:

свои ворота для каждой машины;

одни одинарные и одни двойные ворота.

Второй вариант дает возможность экономии средств на комплектах, если автовладелец запланировал монтаж секционных подъемных систем.

Нормы строительства гаража

Он может пристраиваться к дому, или быть отдельным, капитальным зданием. Согласно правилам, эта постройка обязана быть удалена:

на 1 м от забора (от границы участка);

от строений на соседней территории — на 6 м;

на 5 м от красной линии (от дороги, проходящей рядом с участком);

от высоких деревьев — на 4 м.

Исключение из этих правил существует: расстояния (от построек или забора) могут быть сокращены, если между соседями было достигнуто соглашение.

Гараж не должен бросать тень на соседний участок, с его крыши не должна капать к соседям вода. Идеальное место для строительства — возвышенность. Оптимальное условие — удобный проход от главного здания до автохранилища. Машина, стоящая у ворот, не должна стать препятствием для пешеходов и любого проезжающего транспорта.

Идеальный размер гаража тот, который подходит конкретной придомовой территории, автомобилю (автопарку) и его хозяину. Например, владельцам небольших земельных участков трудно «разгуляться». И наоборот, хозяева недвижимости большой площади вольны строить все, что пожелают.

Какого размера должен быть гараж, если автовладелец хочет получить просторное и функциональное строение? С одним из ответов-примеров можно познакомиться, если выделить немного времени просмотру следующего популярного видео: