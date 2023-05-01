Обычно гараж не слишком большое сооружение, поэтому свободного места внутри него не так много. Чтобы оставить больше пространства, некоторые владельцы устраивают в помещении подвал, который превращают в удобный и сравнительно просторный склад. У тех, кто лишен такой возможности, есть другой вариант: это использование практичных и вместительных стеллажей или полок. Такую незаменимую и функциональную мебель можно расположить у всех стен, либо только у одной-двух. Полки в гараж могут быть разных размеров. Их собирают и сваривают, изготавливают из дерева, металла, или из комбинации материалов. Не слишком сложные конструкции не обещают очень серьезных затрат, а создать практичную гаражную мебель можно за несколько часов, максимум — за день. Кандидатов на роль полок и стеллажей у автолюбителей достаточно много.

Особенности мебели для гаражного помещения

Главное для хорошего хранилища — максимально рациональное расположение всего, что может потребоваться хозяину в любой момент. В гараже находится не только автомобиль: там находят пристанище колеса (зимняя резина и летняя), различные материалы, ГСМ, инструменты, ремонтные наборы, детали, другие полезные вещи и предметы. Доступ к ним должен оставаться простым и удобным, и именно это условие могут обеспечить стеллажи либо полки.

Эта мебель универсальна, она подойдет практически любому помещению: как просторному гаражу, так и «автостоянке» скромной площади. Такие простые конструкции можно приобрести, либо изготовить самостоятельно. Второй вариант привлекателен тем, что дает возможность создать мебель любого размера, выбрать тот материал, который кажется самым подходящим для автовладельца и его помещения, часто становящегося мини-домом.

Самый удобный вариант — открытые полки или стеллажи. В этом случае до любой вещи можно будет добраться быстро и максимально просто. Исключением может стать отделение для хранения различных жидкостей. Для них нередко делают закрытые зоны хранения. Второе логичное решение — полки с небольшими бортиками, которые спасут жидкие средства от случайного падения.

Что касается разновидностей гаражных систем хранения, то можно выделить несколько конструкций:

Настенные модели. Такая традиционная мебель хорошо известна практически всем. Ее главный плюс — жесткое крепление на стене. Подвесные полки. Этот вариант можно рассмотреть владельцам гаражей с бетонным потолком, или с балками у этого основания. На плите перекрытия эти полки фиксируют с помощью тросов и анкеров. «Максимально независимые», передвижные конструкции. Их основное преимущество — возможность перемещения стеллажей, даже на улицу. Для того чтобы такая мебель была «перманентно» мобильной, к ее ножкам прикручивают ролики.

Последняя разновидность гаражной мебели — более привычная «стационарная обстановка». Такие модели крепят к полу, потолку или стенам «навечно». Как правило, эти полки (стеллажи) надолго становятся неотъемлемой частью гаражных помещений.

Полки в гараж своими руками: требования и размеры

Любая мебель, находящаяся не в самых благоприятных условиях, не должна иметь серьезных недостатков и слабых мест. В идеале гаражные полки (стеллажи) просто обязаны быть прочными, хорошо очищаемыми от различных загрязнений (от масла, ГСМ, топлива и т. д.).

Поскольку в такой мебели могут храниться достаточно габаритные и тяжелые вещи, главное для владельца — корректный выбор размеров модели (или моделей). Что касается размеров полок, то нижние отделения делают больше в высоту. Причина в том, что там обычно хранят более габаритные предметы.

Оптимальной глубиной полок или стеллажей считают 500-600 мм. Среднее расстояние между стойками составляет 1-1,2 м, максимально возможное — 1,5 м. Последнее значение подойдет, если для сборки мебели используется очень надежный материал: например, если хозяин выбрал для ее изготовления металлопрофиль.

Нижние полки нередко располагают на сравнительно большом расстоянии от пола, чтобы пользоваться ими было удобно (600-1000 мм). Свободное пространство внизу очень часто используют для хранения «особо крупных» предметов. Высоту полок (стеллажей) подбирают самостоятельно, но оптимальным вариантом считают высоту 350-400 мм.

Чтобы гараж оставался просторным и удобным, перед изготовлением или покупкой полок или стеллажей нужно очень точно подобрать их размеры, а также найти оптимальное место для расположения хранилища. Полки не должны мешать открывать/закрывать дверцы (капот) автомобиля, производить ремонт, замену колес, масла и т. д.

Потенциальные материалы для изготовления гаражных полок, стеллажей

Как и для сборки любых конструкций, для создания мебели есть несколько достойных кандидатов.

Дерево

Оно остается лидером, если речь идет о самостоятельной работе. Древесина доступна и очень проста в обработке, она крепка, поэтому достаточно надежна. Возможные претенденты на роль стеллажей или полок в гараж — доски, брус (стойки, перекладины, полки-рамы для хранения колес), влагостойкая фанера, ламинированная ДСП, ОСП, МДФ. Если есть необходимость закрыть заднюю часть гаражной конструкции, то используют листы ДВП.

Толщина материала обязана быть достаточной для того, чтобы обеспечить надежность (несгибаемость) полок: не менее 20 мм рекомендуют выбирать для досок, как минимум 10 мм для фанеры. Такие системы хранения изготавливают из березы, бука, граба, дуба, сосны. Плюсы гаражных стеллажей или полок из дерева — привлекательность, небольшой вес, возможность фиксации на стенах из любых материалов.

Главный минус суперпопулярной древесины всем хорошо известен: это ее незащищенность. Натуральный материал боится влаги, огня и многочисленных «врагов». По этой причине все заготовки предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Готовую деревянную мебель красят, морят, защищают лаком, маслом, воском и т. п. Такую защиту регулярно обновляют.

Металл

У этого претендента очень мало слабых мест. Металл прочен, надежен, не настолько боится влаги и не опасается огня. Кроме того, металлические конструкции без труда удержат даже большой вес, имеют длительный срок службы, не требуют сложного ухода. Для хранения очень тяжелых предметов, как правило, выбирают гаражную мебель из стали. В других случаях отдают предпочтение полкам (стеллажам) из более легкого алюминия.

К минусам таких моделей можно отнести довольно большой вес металлических полок, которые потребуют очень надежного крепления к стене, и цену материалов. Кроме того, эти тяжелые полки невозможно зафиксировать на стене из не слишком прочных строительных блоков. Например, металл не получится надежно закрепить на несущих элементах из более рыхлых шлакоблоков. Этот материал хоть и более надежен, но и ему нужна защита. Его «щитом» от коррозии становится полимерная краска.

Комбинации

Менее уязвимыми и более привлекательными считают конструкции, выполненные из нескольких материалов. Первый пример — «содружество» дерева и металла. Одним из самых популярных считается комбинированный стеллаж, в котором:

каркасом становится суперпрочный металл (профильная труба прямоугольного или квадратного сечения);

а в сравнительно прочные полки превращается древесина либо ее «близкие родственники» (доски, фанера, ДСП, ОСП или МДФ).

Для изготовления каркаса металлических и комбинированных стеллажей чаще используют профильные трубы, но поперечные и продольные элементы нередко изготавливают из уголка, на который максимально удобно укладывать полки.

Что касается особенностей моделей, то возможно съемное крепление или жесткая фиксация полок. Первый вариант предпочтителен, потому что он дает возможность простой и быстрой замены не слишком долговечных деревянных элементов гаражной мебели, которая слишком уязвима по умолчанию.

Пластик

Эти прочные и легкие конструкции далеко не универсалы. Поскольку полимеры материалы не очень прочные, то такие полки или стеллажи в гараж приобретают только для хранения легких предметов и различных, почти невесомых мелочей.

Достоинства пластиковых конструкций — легкий вес, мобильность, простота ухода и приемлемая цена. Главный их недостаток — хрупкость. Этот материал можно легко повредить даже «по инерции». Особенно если у мастера в руках оказался сравнительно тяжелый металлический инструмент.

Виды соединения элементов конструкций

Деревянная мебель предполагает работу только с крепежными элементами и инструментами. Металлический стеллаж (полки) в гараж может быть собран несколькими способами.

Сварка

Этот вариант сборки изделий из металла подходит для тех, кто имеет опыт работы со сварочным аппаратом. Минус данного способа крепления в том, что изменить что-либо после изготовления полок уже не выйдет. К тому же очень большой металлический стеллаж не получится просто удалить из помещения. Мебель придется сначала разрезать на части.

Болтовое соединение

Этот метод хорош тем, что он доступен практически для всех. В этом случае сначала для крепежных элементов сверлят отверстия, потом их надежно фиксируют. Преимущество болтового крепления — возможность быстрого и беспроблемного демонтажа конструкции, а также ее изменения (удаления или добавления частей). Его минус — необходимость регулярно проверять и «докручивать-подтягивать» элементы этого соединения.

Комбинированный вариант

Это сочетание болтового и сварного соединения. Как правило, первую технологию крепления металлических элементов используют для фиксации полок, а неразборным чаще делают каркас такой мебели. К тому же этот вариант может стать спасением: он — возможное решение, если стеллаж, собранный с помощью сварки, уже не вмещает все предметы и инструменты.

Кроме того, болты — хороший шанс добавить к старой конструкции дополнительные секции, а не создавать новый стеллаж либо дополнительные полки.

Универсальные краб-системы

Этот крепеж предназначен для сборки конструкций из профильных труб — прямоугольных или квадратных. Изготавливают его из оцинкованных металлических листов.

Данные крепежные элементы включают в себя две половины, которые соединяются с помощью болтов и гаек (М6, М8). Такой метод соединения элементов используют для сборки теплиц, парников, навесов, вольеров, стеллажей и т. д.

Преимущества краб-систем:

защищенность от коррозии;

очень простой монтаж конструкций;

шанс использовать этот крепеж несколько раз;

прочность: крабы практически не уступают сварному соединению.

Если рассматривать только изготовление гаражной мебели, то серьезных недостатков у этой технологии нет. Она очень удобна, но, как и обычные болтовые соединения, краб-системы придется постоянно проверять и подтягивать все точки крепления. К минусам отправляется и то, что стеллаж, собранный таким методом, будет не в состоянии выдержать очень тяжелый вес.

Полки для гаража своими руками или приобретение готовой мебели?

С одной стороны, простые конструкции стоят не очень дорого, поэтому многие выбирают более легкий путь: они покупают полностью готовые изделия. С другой стороны, стеллаж в гараж из дерева не слишком трудно собрать самостоятельно. И у этого варианта есть сразу несколько плюсов. К ним относят:

возможность создания уникальной модели;

шанс пустить в дело «неприкосновенные запасы»;

экономия средств на нужды хозяина, автомобиля и гаража.

Например, собственноручное изготовление гаражной мебели из древесины не отнимет много времени и сил. Как правило, с такой работой справляются даже те мастера, которые не слишком часто занимаются сборкой подобных полезных конструкций.

Как сделать стеллаж в гараж своими руками?

В этом случае всю операцию по изготовлению мебели можно разделить на несколько этапов.

Создание чертежа

Этот пункт относится к обязательным. Даже самая элементарная мебель требует наличия точного и подробного чертежа. По этой причине схемой будущей мебели занимаются в первую очередь. В данном случае хозяева отвечают себе сразу на несколько вопросов:

В каком месте эта мебель будет «кстати»? Ответ в большей степени зависит от того, что на полках будет храниться. Если там будут располагаться сезонные колеса (покрышки), то их можно закрепить подальше (даже под самым потолком), так как эти элементы не будут меняться часто. Какая конструкция будет максимально удобной? Если автовладелец ищет идеальную модель для размещения различных инструментов, то ею сможет стать перфорированная панель. На ней с помощью крючков, держателей и полочек можно расположить большое количество разных «орудий» и приспособлений. Самодельная альтернатива ей — лист фанеры (ДСП, доски и т. п.) с прибитыми гвоздями.

Кроме того, ни один гараж не сможет обойтись без важных мелочей и крупных деталей (инструментов, оборудования), которые тоже потребуют надежного места для хранения. Первым элементам обычно «предлагают» лотки или не очень большие ящики, для хранения вторых отдают нижние, более вместительные полки. Практичное решение для хранения инструментов — доска с вырезанными в ней отверстиями, предназначенными для их рукояток.

Нельзя забывать и о том, что в гараже нередко хранится то, без чего не обходится ни один мастеровитый хозяин. Идеальный вариант — конструкция, в которой предусмотрены полки для обуви и вешалки для одежды. Не исключено, что кое-что из хранящегося автовладелец захочет спрятать от глаз. В этом случае можно создать закрытые секции, либо предусмотреть потайные отделения.

Еще одна максимально удобная комбинация — рациональное соединение стеллажа (полок) и верстака. В этом случае мастер получает полноценное рабочее место при минимальных «затратах площади». Если конструкцию сделать разборной, то расположение элементов такой мебели можно будет менять по своему усмотрению.

Сборка мебели

Перед началом работы все деревянные детали обрабатывают антисептиком и антипиреном, после чего их оставляют до полного высыхания. Для соединения деревянных частей конструкции используют соединение вполдерева или в четверть. Другие или вспомогательные способы — применение металлических перфорированных уголков (или пластин) и саморезов по дереву, использование деревянных шкантов и клеевого состава.

Чтобы собрать комбинированный стеллаж из металла и дерева, действуют таким образом:

В соответствии с чертежом, нарезают металлические детали. Потом на будущие стойки наносят линии, на которых будут располагаться полки. К парам стоек строго горизонтально прикручивают или приваривают перекладины. Готовый каркас обрабатывают антикоррозионной грунтовкой либо грунт-эмалью. Затем из досок (фанеры, ОСП и т. д.) изготавливают полки. Их красят или покрывают лаком. Готовые полки крепят к каркасу саморезами.

Если необходимо, то со стеной конструкцию соединяют с помощью кронштейнов или анкерных болтов.

Интересные и бюджетные варианты

Полки и стеллажи — довольно простая мебель. Поэтому ее можно собрать из многих подручных материалов. Однако весь ассортимент привести здесь трудно, поэтому лучше ограничиться несколькими гаражными «изобретениями».

Создание «мебели» из канистр

Самый простой вариант — расположение самодельных полок без дополнительного каркаса. В этом случае у всех емкостей удаляют боковину или верхнюю часть. Потом их устанавливают друг на друга. Второе решение — превращение пластиковых канистр в маленькие ящики для стеллажей.

Использование деревянных ящиков или паллет

Это тоже популярные и «заслуженные» виды тары, потому что эти деревянные предметы нередко превращают в различные полезные приспособления и мебель.

Если говорить о полках или стеллажах для гаража, то минимум усилий гарантируют простые ящики для овощей. Их потребуется защитить от влаги, установить и соединить саморезами. Поддоны придется разобрать, обработать и снова скрепить, но уже превратив их в абсолютно другую конструкцию.

Полки, стеллажи из фанеры, ОСП и т. п.

У такой мебели есть один серьезный недостаток. Если рассматривать этих претендентов для «работы» в гараже, то данные стеллажи и полки не смогут стать универсалами. Причина в том, что они не выдержат вес тяжелых предметов (инструментов, деталей, емкостей с жидкостями и т. д.).

Мебель из кабельных стоек, полок

Эти почти невесомые металлические конструкции и крепежные элементы для них часто превращаются в удобные и достаточно надежные гаражные стеллажи. Их полками становятся доски, фанера, ОСП, пластик, металл и т. п.

Полки в гараж можно собрать из дерева, металла или из комбинации этих материалов. Однако главным остается первый этап: это выбор оптимальной конструкции и подходящих размеров мебели.

В завершении темы «Как и какой сделать полку в гараже» — интересное видео: