Покраска стен в гараже: разновидности материалов и этапы работы

Помещение для хранения автомобиля играет сразу несколько ролей. Гараж попутно превращается в склад запчастей и горюче-смазочных материалов, в хранилище всевозможных инструментов и в «милый дом» для урожая. Микроклимат в таких сооружениях нередко очень далек от идеального. Поэтому если автовладельцем запланирована покраска стен в гараже, то сначала ему необходимо найти тот отделочный материал, который способен с честью противостоять неблагоприятным условиям этого «многострадального» помещения. Для декорирования вертикальных поверхностей гаража подойдет несколько претендентов. Большинство из них лишено серьезных недостатков.

Покраска стен в гараже: критерии выбора материала-кандидата

Это помещение специфическое, поэтому сначала нужно познакомиться с требованиями, которые предъявляют к пигментированным композициям. Краска для гаража должна иметь несколько важных характеристик.

Пожаробезопасность. Поскольку в этом помещении хранятся различные горючие жидкости, смеси для отделки обязаны быть огнестойкими. Способность противостоять различным агрессивным соединениям и истиранию. В гаражах нередко находятся небезопасные реагенты. Красящая смесь должна быть устойчивой к таким соединениям, потому что капли жидкостей могут случайно попасть и на стены. Стойкость к влаге, к перепадам температур. Эти помещения отапливаются не у всех, качественная вентиляция тоже иногда отсутствует. В таких незащищенных автобоксах зачастую повышенная влажность. Поэтому краска для отделки гаража должна быть водостойкой. Присутствие антигрибковых препаратов в составе отделочного материала. Постоянный спутник сырости — плесень. Чтобы декоративное покрытие было максимально защищено от ее колоний, необходимы противогрибковые компоненты в его составе. Это оптимальное решение для любой неотапливаемой постройки.

Последнее, но очень важное требование — простейший уход за окрашенными поверхностями. Идеальный вариант — покрытие, которое легко отмывается от различных сложных загрязнений обычным мыльным раствором.

Чем покрасить стены в гараже?

Есть несколько видов красящих смесей, которые используют для преображения помещения для хранения автомобиля, урожая и разнообразных вещей.

Акриловые, акрилатные краски

Эти водоэмульсионные составы изготовлены на основе полиакрилатов. Они имеют несколько особенностей. Одно из главных достоинств этих водно-дисперсных отделочных материалов — абсолютная безопасность, потому что при их производстве используются безвредные органические растворители. В помещении, покрашенном экологичной акриловой краской, можно находиться долго, и без страха за свое здоровье.

Только что нанесенный состав легко смывается водой. Однако после высыхания краски для ее удаления потребуется специальный растворитель. Теперь о преимуществах акриловых смесей. Они:

«умеют дышать»;

не желтеют и не выцветают;

отличаются хорошей адгезией, долговечны;

имеют отличную укрывистость и приемлемую цену.

Эти составы применяют для покраски бетонных, деревянных, кирпичных стен. Акриловыми эмалями красят металл, стекло и оштукатуренные поверхности. Их «слабым местом» можно считать сравнительно высокую цену.

Серьезным минусом этих красящих смесей считают недостаточную морозостойкость, но это претензия в большей степени относится к составам для фасадных работ. Второй «полуминус» — изменение цвета акриловой краски после ее высыхания. После испарения влаги поверхности становятся чуть темнее.

Помимо акриловых смесей существует акрилатные, новые и более дорогие покрытия. В их состав введены добавки — сополимеры, которые отсутствуют в первых красках. Самые распространенные сополимерные соединения — поливинилхлорид (ПВХ), стирол и латекс. Они придают смеси более высокую плотность и вязкость.

Цена «родственной» продукции отличается не очень сильно, однако акрилатные покрытия более стойки к влаге и истиранию, быстрее высыхают. Относительный недостаток новых составов — необходимость тщательной подготовки поверхности. Основание должно быть безукоризненно чистым и абсолютно гладким.

Алкидные смеси

Эти краски называют современной альтернативой классическим масляным составам. Их изготавливают из алкидных смол. В зависимости от типа пленкообразователя они делятся на глифталевые (используется глицерин) и пентафталевые (пентаэритрит) смеси.

Последние более востребованы, так как они отличаются большей стойкостью к влаге и истиранию. Глифталевые эмали ценятся за высокую скорость высыхания, но они используются только для внутренних работ, поскольку не в состоянии противостоять влиянию внешней среды. Роль растворителя в эмульсии играет Уайт-спирит, нефрас, сольвент или ортоксилол.

Краски на основе алкидов имеют много преимуществ:

работать с алкидными составами легко;

смеси образуют тонкую, но плотную пленку;

они быстро высыхают (набирают конечную прочность);

покрытия способны противостоять влаге и агрессивным химическим соединениям.

В список достоинств алкидных смесей можно внести насыщенный цвет, невысокую цену, а также широкий ассортимент оттенков этой продукции. Универсальные составы наносят на бетон, дерево, кирпич, металл и т. д.

Самые серьезные минусы алкидных красок — их пожароопасность и токсичность. Многих не устраивает специфический запах, который появляется в окрашенном помещении. Поэтому без проветривания в нем находиться не рекомендуется.

Полиуретановые составы

Это еще один ЛКМ на основе полимера и достойный претендент для покраски стен гаража. Полиуретановое покрытие можно назвать уникальным, так как оно имеет впечатляющий запас износостойкости и прочности. По этой причине именно эти лакокрасочные материалы используют для отделки общественных и производственных помещений с серьезной нагрузкой. Другие преимущества красок на основе полиуретана:

Прочность и — одновременно — невероятная эластичность. Эти преимущества позволят избежать появления дефектов на покрытии. Стойкость к агрессивным соединениям. Полиуретановая краска выдерживает контакт с кислотами и щелочами без каких-либо негативных последствий. Безопасность эксплуатации помещения. Полиуретан — полимер безвредный, но угрозой может считаться растворитель, входящий в состав краски. Однако после ее высыхания потенциальная опасность исчезает. Совместимость со всеми существующими материалами. Красками на основе полиуретана защищают асбоцемент, бетон, ДВП, дерево, ДСП, камень и кирпич, металл, плитку, фанеру и т. д. Ими покрывают рыхлые и пористые поверхности.

Другие преимущества полиуретанового отделочного материала — влагонепроницаемость, отличная укрывистость. К этой же категории позволительно отнести алкидно-уретановые смеси. Достоинства этих ЛКМ:

простота нанесения, хорошая укрывистость, вязкость, декоративность покрытий;

великолепное сцепление с бетоном и железобетоном, с деревом, металлом;

возможность покраски стен гаража в холодное время года.

Алкидно-уретановый состав отличается тем, что хорошо сохнет даже при минусовых температурах.

Эпоксидные краски

Эти смеси заслуженно считаются одними из самых стойких, безупречных материалов. Они соперничают с полиуретановыми красками, поскольку также применяются на промышленных и общественных объектах. Основа их — эпоксидные смолы. В список достоинств этих составов входит:

широкий ассортимент;

безопасность этого вида ЛКМ;

максимальная прочность покрытия;

стойкость к механическим воздействиям;

отличная адгезия практически с любыми материалами;

длительный срок службы, причем с сохранением всех характеристик;

влагонепроницаемость и универсальность — возможность использовать краску для защиты и стен, и пола гаража.

Справедливости ради нужно отметить, что и полиуретановая смесь дает шанс создать практически безупречные и привлекательные напольные покрытия. Эпоксидную краску и эпоксидный наливной пол используют для защиты и декорирования оснований из бетона, дерева, кирпича и металла.

Классические масляные смеси

Такие краски универсальны: они используются и для наружных, и для внутренних работ. Смеси на масляной основе хорошо ложатся на основание, они влагостойки и сравнительно быстро сохнут. Еще один их плюс — хорошая укрывистость, которая «чревата» небольшим расходом материала. Этот вариант ЛКМ можно рассматривать владельцам гаражей из металла.

Главное преимущество масляных красок — их стойкость к перепадам температур. Эта способность придется как нельзя кстати летом, при нагревании металлических стен, а также зимой при низкой температуре. Самыми серьезными недостатками масляных красок считают их неумение «дышать», горючесть и крайне неприятный («ужасный») запах.

Силикатные составы

Минеральный лакокрасочный материал — еще один возможный кандидат для преображения стен. Его тоже можно рассмотреть, если автовладелец ищет, чем покрасить гараж внутри. Преимущества силикатной краски — экологическая безопасность, отличная паропроницаемость, долговечность из-за отличного сцепления с основаниями (бетон, камень, кирпич, штукатурка и т. д.).

Эти составы влагостойки, огнеупорны, они способны противостоять перепадам температур. Их минусы — практически полное отсутствие эластичности. Поэтому основание под покраску должно быть лишено даже малейших дефектов.

Краска для стен гаража: однокомпонентный или двухкомпонентный состав?

Большинство ЛКМ выпускают двух видов. К ним относятся акриловые, алкидно-уретановые, полиуретановые, силикатные краски. Эпоксидные покрытия бывают только двухкомпонентными. Простые однокомпонентные смеси имеют существенное преимущество: они уже полностью готовы к работе, их требуется только перемешать.

Двухкомпонентные краски нуждаются в подготовке, потому что они состоят из двух отдельных ингредиентов. Их соединяют непосредственно перед нанесением, так как эти ЛКМ после смешивания базы с отвердителем довольно быстро сохнут. Их преимущества:

почти рекордная скорость высыхания;

прочность защитно-декоративного слоя;

высокое качество окрашенной поверхности;

максимальная стойкость к высоким и низким температурам, к влаге и агрессивным веществам.

Какая краска для преображения стен гаража лучше? Понятно, что в любом случае идеальное решение — двухкомпонентная смесь. Да, она обойдется дороже, и предполагает, что от маляра потребуются большие усилия. Однако результат работы хозяина «автопомещения» точно не разочарует.

В какой цвет покрасить стены в гараже?

Есть еще один вопрос, который может заинтересовать владельцев пристанища для автомобиля. В какой цвет покрасить гараж внутри? Это дело хозяина, но в этом случае есть и подходящие варианты, и противопоказания.

К последним относятся белые смеси, поскольку на таком белоснежном основании будут выделяться даже не очень броские пятна. И вывести их с поверхности будет затруднительно. Исключением из правил будет гараж, владелец которого относится к «аккуратистам и чистюлям». Для небольших помещений не рекомендуют выбирать темно-серые оттенки или другие темные цвета. Они способны поглощать свет, которого в помещении без окон и так не хватает. Но этот недостаток можно нивелировать, если сделать в боксе хорошее освещение. Идеальными вариантами для небольших и просторных помещений признаны светлые тона. Для стен гаража подойдет бежевый, голубой, желтый, лазурный или небесно-голубой, светло-желтый, светло-зеленый (салатовый) или светло-оранжевый цвет.

При однократном нанесении состава мастер не получит нужный оттенок, потому что часть смеси впитают стены. По этой причине советуют всегда наносить второй слой краски, после полного высыхания первого. Данный способ даст возможность получить безукоризненный цвет стен в гараже.

Альтернативный вариант — разделение поверхностей цветом на зоны. В этом случае нижнюю, более уязвимую часть стен декорируют краской темного цвета — зеленой, серой, синей.

Высота этой защитной полосы — около метра. Верхнюю же часть вертикальных оснований делают бежевой, белой, светло-серой и т. д. Потолок, как правило, красят светлым (белым) составом.

Инструменты для работы

Самые простые варианты для окрашивания стен гаража — использование валика либо кисти.

Первый инструмент даст возможность сравнительно быстрой отделки больших площадей. Для гладких оснований приобретают изделия с коротким ворсом. Валику не требуется какая-либо подготовка, если не считать «раскатывания» инструмента в лотке с краской. Кисти остаются самым популярными инструментами, поскольку с их помощью можно без проблем «расправиться» с любыми труднодоступными участками. Чтобы предотвратить выпадение ворсинок новых изделий, их замачивают в теплой воде примерно на час.

Краскопульт — оборудование, которое дает шанс сделать работу легкой и почти приятной. Эти удобные приспособления подбирают под вид краски. На интенсивность распыления влияет диаметр сопла. Для жидких красок, лаков или эмалей оптимальный диаметр — 1,3-1,7 мм. ЛКМ плотной консистенции, а также грунтовки или шпаклевки потребуют дюзы большего размера — от 1,8 мм до 2,8 мм.

Слишком густую (загустевшую) краску перед работой необходимо разбавить подходящим растворителем. Если хозяева не прочь приобрести универсальный краскопульт, то идеалом будет модель, в комплекте с которой идут сменные насадки. Другое решение — покупка окрасочного пистолета с возможностью регулировки диаметра сопла.

Подготовка к покраске стен в гараже

Особенности этого мероприятия зависят от материала оснований.

Железобетон

Подготовка бетонных стен включает несколько этапов:

Сначала проводят очистку поверхностей от грязи, старого покрытия, от отставшей штукатурки, шпаклевки и т. д. Если на основаниях есть какие-либо дефекты (сколы, трещины), то их грунтуют (трещины расшивают), затем штукатурят либо шпаклюют. После высыхания ремонтного состава поверхности шлифуют: либо наждачной бумагой, либо электроинструментом с абразивной насадкой. Перед окрашиванием стен на них наносят грунтовку. Идеал — состав глубокого проникновения, обработка как минимум дважды, и самостоятельное высыхание грунта.

Если на основаниях есть признаки присутствия плесневого грибка, или владелец просто хочет перестраховаться, то необходим дополнительный этап: это пропитывание бетона антисептиком.

Металл

Обновление цвета стен в гараже из металла тоже довольно популярная операция, поскольку это один из простейших методов декорирования и защиты конструкции от коррозии. В этом случае:

избавляются от отслоившейся краски;

удаляют ржавчину с помощью наждачной бумаги, щетки или дрели с абразивной насадкой;

очищенные участки обрабатывают преобразователем ржавчины, обезжиривают, потом шпаклюют.

Перед покраской стен металлического гаража их грунтуют дважды или трижды. Потенциальные составы для защиты — серебрянка собственного приготовления (пудра плюс олифа, 1 слой), сурик или грунт по металлу: например, ГФ-021.

Кирпич

Одно из главных условий долговечности покрытия на кирпичной кладке — ее корректная подготовка. Сначала поверхность осматривают. От высолов на материале избавляются с помощью жесткой щетки.

Затем стену промывают мыльным раствором, и делают паузу как минимум на 7 дней. Эта неделя необходима, чтобы основание избавилось от влаги. Для очистки очень грязной стены используют растворитель.

После того как кирпичная кладка высохнет, все крупные дефекты заделывают цементным раствором. Для устранения мелких трещин используют тонкий слой штукатурки. После высыхания состава основание шпаклюют. Для подготовки кирпичной стены к покраске используют акриловую либо латексную грунтовку, выбор состава зависит от вида краски. Грунт наносят довольно толстым слоем (2-3 мм), затем поверхность сушат.

Покраска гаража изнутри

После высыхания грунтовки приступают к подготовке или смешиванию красящего состава. В случае приобретения двухкомпонентной смеси ее разводят так, как рекомендует производитель краски. Никаких отступлений от инструкции не делают.

Окрашивание бетонного основания

Часть краски наливают в малярную кювету таким образом, чтобы она заполнила примерно треть емкости. Затем в лоток погружают и пропитывают составом валик. После его раскатывания с инструмента удаляют наплывы смеси, и приступают к окрашиванию стен. Для покраски углов и стыков используют узкую кисточку. Возможное решение для пустых гаражей — использование краскораспылителя.

Работу обычно начинают с дальнего угла. Красят поверхность вертикальными полосами. Каждая из них должна заходить на другую на 30-40 мм. К нанесению второго слоя приступают только после полного высыхания предыдущего. В этом случае направление нередко меняют. Его наносят не вертикальными, а горизонтальными мазками. Данный прием позволяет получить ровный тон, избежать непрокрасов и полосистости.

Особенности покраски кирпичных стен

Основание из кирпича красят плоской кистью, потому что только она позволяет получить идеально ровные мазки. Оптимальная ее ширина — 75-100 мм. Для окрашивания углов используют более узкие инструменты (35-50 мм).

Вид ворса изделий зависит от выбранной краски. Для нанесения акрилового состава приобретают инструмент с полиэфирным волокном. Для алкидных либо масляных красок используют кисть из натурального ворса. Рекомендованное направление движения — горизонтальное.

После завершения покраски ворота гаража на некоторое время оставляют открытыми. В холодное время года в помещении советуют установить какой-либо обогреватель.

Покраска стен гаража — сравнительно простой способ облагородить и преобразить это многофункциональное строение. Выбор краска зависит от вида основания, от особенностей гаражного помещения, и от предпочтений мастера.

В завершение темы «Покраска краской» — любопытное видео: