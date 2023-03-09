Подъемные ворота для гаража своими руками: сборка и монтаж системы

Комфортабельное помещение для автомобиля на загородном участке скорее правило, а не исключение. Такое небольшое, но важное сооружение может быть пристроенным к дому, а может находиться на некотором расстоянии от него. В любом из случаев «автомобильное убежище» оборудуют удобным входом/въездом для машины. Если этот незаменимый элемент гаражной конструкции хозяева решают соорудить самостоятельно, то очень часто они выбирают простейший распашной вариант. Однако некоторые автовладельцы предпочитают более практичное и удобное решение, поэтому они планируют операцию «Подъемные ворота для гаража своими руками».

Подъемные гаражные ворота: конструктивные элементы

Большая часть систем, предназначенных для комфортного открывания и закрывания гаража, включает несколько обязательных элементов:

Коробка. Это основа всей конструкции, ее фиксируют в проеме. Для сборки этого короба используют либо пиломатериал, либо металлопрофиль. Полотно. Именно створке отводится главная роль, поэтому она должна быть максимально прочной (и не слишком тяжелой). Рельсы. Полотно двигается по этим направляющим, которые чаще монтируют горизонтально, без малейшего наклона. Подъемный механизм. Главными «действующими элементами» ворот могут стать пружины или противовесы.

Последние вспомогательные элементы любых ворот — комплектующие и фурнитура. В список необходимого для подъемных конструкций входят ролики, замок, ручка, уплотнительная лента и т. д. Максимальное удобство гарантирует установка электропривода для автоматического подъема либо опускания полотна.

Плюсы и минусы подъемных ворот

Любая, почти совершенная система имеет множество сильных сторон, однако ни одной из них не удалось «избавиться» от недостатков. Правда, для кого-то так называемые слабые места подъемных гаражных конструкций не будут очень существенными.

Преимущества

Подъемные гаражные ворота имеют довольно много достоинств, которые объясняют их невероятную популярность. К плюсам этих систем по праву относят:

хорошие теплоизоляционные характеристики (для утепленных ворот);

абсолютную защищенность гаража от влаги и ветра;

надежность, долговечность;

широкий ассортимент;

полную безопасность;

легкость, прочность;

эффектный вид;

удобство.

Кроме того, многие автовладельцы выбирают подъемные конструкции по очень простой причине. Данные ворота не крадут пространства ни у гаража, ни у площадки около него, так как они изящно «уходят» под потолок. Поскольку их полотно поднимается вверх, снежными зимами хозяевам не придется заниматься «откапыванием» пристанища автомобиля.

Отрицательные стороны

Единственной серьезной претензией к подъемным воротам для гаража можно отнести их высокую цену, если сравнивать их с другими системами. Однако достоинства этих конструкции вполне оправдывает ее.

Другие минусы гаражных ворот, открывающихся вверх, — некоторое уменьшение высоты проема и «законная кража» пространства в верхней части помещения. Однако это насущная необходимость для подъемных механизмов гаражных ворот.

Знакомство с видами подъемных систем

Среди всех существующих моделей гаражных ворот именно подъемные системы считают самыми удобными, надежными, безопасными, практически совершенными. Общее в них то, что полотно (створка) конструкции поднимается вверх, но делает она это разными способами. Подъемные ворота устанавливают в частных гаражах, на подземных стоянках. Их можно увидеть в гаражах офисов различных компаний, в гостиницах, на производственных предприятиях, в логистических комплексах и т. д.

Есть несколько разновидностей подъемных гаражных ворот: «частникам» хорошо известны подъемно-поворотные, секционные и рулонные конструкции. Особняком стоят большие промышленные модели — спиральные скоростные ворота, которые тоже заслуживают хотя бы мимолетного знакомства из-за впечатляющих характеристик.

Подъемно-поворотные (или откидные) гаражные ворота

Еще одно название этих конструкций — поворотно-откидные ворота. Эти системы названы так, потому что они:

поднимаются и поворачиваются целым полотном;

плавно уходят под потолок гаража, где и «финишируют» в горизонтальном положении.

Для приведения их в движение используют рычаг и шарнирный механизм. Для механического управления воротами используют пружины или противовесы. Однако у хозяев есть возможность оснащения подъемно-поворотных ворот очень удобной автоматической системой.

Эти конструкции почти универсалы, их довольно легко установить. Считают, что они вполне могут справиться с ролью въездных ворот, встроенных в ограждение загородного участка. Их главное преимущество перед другими видами подъемных ворот — полотно-монолит, которое очень сложно повредить. К тому же оно гарантирует максимальную защиту от осадков и ветра.

Еще один плюс этих систем в том, что для отделки подъемно-поворотных моделей можно использовать тот же материал, которым облицованы стены гаража. Такой прием дает шанс создать единый архитектурный стиль мини-здания либо пристройки.

Несколько минусов у подъемно-поворотных ворот все же есть. В этом списке:

расстояние, которое нужно оставить перед автомобилем для их открывания/закрывания (от 1,5 до 2 м);

«воровство» поворотной конструкцией примерно 200 мм высоты у потолка гаража;

плохая ремонтопригодность таких подъемных систем из-за створки-монолита;

большой вес конструкции, которая требует максимально прочной рамы.

К этой же категории относят отсутствие защиты от холода, так как подъемно-поворотные модели изготавливают из металла, и чаще их не теплоизолируют. Однако возможно самостоятельное утепление полотна.

Секционные системы

Эти конструкции относятся к самой распространенной и популярной разновидности ворот для гаражей. Они состоят из сравнительно широких панелей, ширина каждой из них — примерно 400-500 мм. После начала работы подъемного механизма секционных гаражных ворот сборное полотно поднимается под потолок и остается там, не занимая полезного пространства ни внутри помещения, ни снаружи.

Для движения полотна из панелей используют ролики и металлические направляющие — вертикальные и горизонтальные. Переход между ними делают плавным. Секционные гаражные ворота могут быть неутепленными и утепленными. Последние изделия представляют собой сэндвич-панели. В роли теплоизоляционного материала для них выступает минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и т. д.

Достоинства данных систем — удобство эксплуатации ворот, возможность использовать их в гаражах небольшой площади, хорошая взломоустойчивость, такая же ремонтопригодность и низкая теплопроводность (у ворот с утепленными панелями).

Серьезных минусов у секционных моделей нет, если не считать необходимость их регулярного обслуживания. Поскольку такие системы состоят из большого количества элементов, не исключено, что каким-то их деталям потребуется замена.

Рулонные изделия (рольставни)

Как понятно из названия, створка роллеты не двигается по вертикальным и горизонтальным рельсам, она просто сворачивается в рулон. Полотна гаражных рольставен также состоят из секций, однако элементы этих конструкций очень узкие, что позволяет им без проблем накручиваться на вал, для которого некоторые производители изготавливают защитный короб. Он может находиться как внутри гаража, так и снаружи.

Рулонные гаражные ворота тоже могут быть либо холодными, либо теплыми. Данные системы бывают накладными или встроенными. В первом случае короб монтируют над воротами — с внутренней или внешней стороны. Встроенные системы предполагают, что эта защита находится прямо в проеме. Недостаток последних моделей — некоторое (не очень критичное) уменьшение его высоты.

Как и подъемно-поворотные конструкции, эти системы могут устанавливаться на въезде на придомовую территорию. Главные преимущества вертикальных рулонных ворот — их невероятная компактность, надежность, долговечность, а также стойкость к повышенным нагрузкам.

Среди минусов рулонных гаражных ворот не лучшие теплоизоляционные характеристики, не очень широкий ассортимент таких подъемных систем. Считается, что и безопасность этих конструкций также является не самой сильной их стороной.

Спиральные скоростные ворота

Это относительная новинка, которая очень быстро нашла большую армию «промышленных почитателей». Говорят, что скоростные спиральные ворота по качеству и удобству превзошли и секционные, и рулонные модели. К сильным их сторонам относят компактность, отличную звуко- и теплоизоляцию. Но главный их плюс — скорость открывания/закрывания: 1,5-2,5 м/с и 0,5-0,8 м/с соответственно.

Они гарантируют отличные теплоизоляционные свойства, высокую скорость работы, многоступенчатую систему безопасности и простоту монтажа. Как правило, спиральные скоростные модели приобретают для складских, производственных комплексов, а также для автомобильных парковок и жилых зданий.

Способы управления подъемными гаражными воротами

Самым простым вариантом является ручная система, которая предполагает прикладывание некоторых усилий со стороны автовладельца. Слишком сложной и утомительной такая операция не будет, потому что главную работу выполнят элементы подъемных механизмов.

Гаражные ворота с ручным управлением тоже не лишены некоторых преимуществ: в первую очередь, владельцев привлекает возможность экономии средств. Кроме того, многие хозяева гаражей считают их более надежными, послушными, «предсказуемыми».

Использование электропривода делает жизнь водителя максимально комфортной. Автоматическая система практически полностью освобождает владельца машины от каких-либо «телодвижений». Он может открывать/закрывать ворота, даже не выходя из автомобиля — с помощью пульта ДУ или приложения на смартфоне.

Однако минус у автоматики все же есть: не исключено, что хозяин ворот станет свидетелем «забастовки» оборудования. Чтобы не попасть в очень неприятную ситуацию, ему необходимо или иметь резервный источник питания, или еще один вход в гараж для того, чтобы получить шанс разблокировать автоматическую систему в случае ЧП.

Размеры гаражных конструкций

Габариты ворот определяют еще на стадии проектирования помещения для хранения автомобиля. Оптимальная их ширина — 2,4-2,7 м, для джипа и микроавтобуса — 2,8-3,5 м. Стандартная высота для внедорожников и легковых автомобилей — 2,2-2,5 м. Таким образом, комфорт обещают конструкции с размерами 2,5х2,2 м для легкового транспорта или 3,5х2,5 м для внедорожника (микроавтобуса).

Если помещение предназначено для двух машин, то им необходимы ворота шириной 4,8-5 м. Кроме того, на эти параметры может повлиять угол поворота и особенности подъездного пути, а также функциональность гаража.

Если рассматривать размеры разновидностей подъемных ворот, то:

минимум для секционных систем — 2х1,8 м, максимум — 5х3 м (6х3 м);

для подъемно-поворотных моделей — 2,2х1,9 м и 5х2,2 м;

для рулонных ворот — 2х1,5 м и 6х5 мм.

Ширина ворот гаража для мотоцикла — 2,3 м. Геометрически правильный проем — условие обязательное для любой подъемной конструкции.

Подъемные ворота в гараж своими руками

Минимума усилий потребуют распашные конструкции, однако некоторых хозяев они не устраивают сразу по нескольким причинам. Если говорить об относительно «хитроумных» фаворитах для самостоятельного изготовления, то лидерами являются наиболее простые подъемно-поворотные системы.

Если цель мастера именно удобные откидные конструкции, то сначала ему нужно познакомиться с наиболее важными моментами, касающимися их создания:

Между проемом и полотном оставляют небольшое расстояние, но этот технологический зазор необходимо прикрыть и одновременно утеплить. Решают эту задачу монтажом резинового уплотнителя. Калитка в воротах элемент необязательный, но она даст возможность проникать в гараж без подъема створки, а значит, будет способствовать его длительной эксплуатации и сохранять тепло. Для изготовления полотна подъемных ворот рекомендуют приобрести (как минимум) оцинкованные листы, поскольку эти металлические изделия лучше защищены от коррозии.

Как уже было отмечено, места для открывания/закрывания этот вид гаражных ворот требует довольно много (от 1,5 м или более). Поэтому сначала владельцу нужно убедиться, что свободного пространства перед гаражом достаточно.

Создание проекта подъемных ворот

Хозяин гаража волен сделать свой чертеж, или позаимствовать чужой, опробованный, который не слишком сложно найти в интернете. При самостоятельном его составлении надо помнить о нескольких рекомендациях:

Экономия на ширине и высоте подъемных гаражных ворот не лучшее решение. Оптимальный вариант для легковой машины — максимально удобная конструкция с размерами 3х2,2 м или 3х2,5 м. Более компактный автомобиль не должен быть причиной для уменьшения проема и габаритов подъемной системы. Не исключено, что в скором времени владелец решит купить новое средство передвижения.

Главная задача будущего автора — точно подогнать размеры гаражных ворот к проему. В этом случае проблем при эксплуатации системы не возникнет.

Инструменты и материалы

Чтобы изготовить и установить подъемные ворота, мастеру понадобится купить или подготовить:

сварочный аппарат;

угольник, уровень;

маркер, рулетку;

дрель и сверла;

гаечные ключи;

электролобзик;

болгарку;

молоток.

В зависимости от выбранной конструкции, создателю может потребоваться:

теплоизоляционный материал (пенополистирол, пенополиуретан либо пенопласт);

брус и/или профиль для коробки (алюминий или сталь, трубы либо уголки);

материал для полотна (деревянные панели, профлист для их защиты);

швеллер (направляющие);

резиновые уплотнители;

монтажная пена;

шуруповерт;

фурнитура;

стопоры.

Оптимальным вариантом для изготовления рамы створки считают прямоугольные профильные трубы (40х20 мм, толщина — от 2 мм), которые используют и для сборки обрамления проема. Кроме того, нужно купить подъемный механизм (рычаги, пружины), уголок для изготовления коробов для него и крепежные элементы (саморезы, анкера) для фиксации деталей конструкции.

Сборка ворот

Этот этап начинают после завершения внутренней отделки гаража. Исключением будет только пол, потому что сначала необходимо установить и зафиксировать коробку для конструкции. Первым делом измеряют проем. Замеры позволят точно определить размеры полотна и высоту направляющих. Далее действуют так:

Сначала собирают или сваривают коробку. В этом случае металл предпочтительнее дерева. Готовую конструкцию устанавливают в проем, уровнем проверяют ее положение. Если все в порядке, то ее крепят (анкерами) так, чтобы нижняя часть ее расположилась на 20 мм ниже поверхности пола. Все зазоры между изделием и проемом задувают монтажной пеной. К верхним частям конструкции после примерки и проверки присоединяют горизонтальные направляющие. К ним приваривают кронштейны для роликов. Верхние из них слегка выдвигают вперед, чтобы они не мешали движению полотна. Потом в них устанавливают ролики. После этого приступают к сборке полотна. Сначала изготавливают каркас (из металла, дерева), затем между его элементами укладывают выбранный утеплитель. Зашивают конструкцию листами металла. Альтернативный вариант отделки — использование пластиковых панелей, цвет которых сочетается с облицовкой стен гаража. Готовую створку временно устанавливают в коробку для того, чтобы отметить точки фиксации элементов подъемного механизма. Затем ее убирают и крепят рычаги. После этого переходят к установке пружин, регулируют их натяжение. В последнюю очередь систему герметизируют, прикрепляя уплотнительную ленту по всей длине проема.

Затем полотно устанавливают в рельсы, проверяют работу подъемных ворот. Если проблем нет, то на краях горизонтальных направляющих фиксируют стопоры. Последний этап изготовления конструкции — монтаж фурнитуры. В этот список входит дверной замок, щеколда, ручки и т. п.

В большинстве случаев самостоятельного изготовления для плавного хода створки в нижней части приваривают пружины. Однако для подъемных ворот довольно большого веса можно выбрать иной вариант — приобрести и установить противовесы, работающие с помощью лебедки (тросов) и блоков.

Уход за подъемно-откидными воротами

Несмотря на сравнительно простоту конструкции, эта система требует от хозяина внимания. Чтобы исключить неприятные ситуации:

Подъемный механизм и ролики периодически смазывают WD-40 или спреем (тефлон, силикон). Натяжение пружин проверяют и регулируют, чтобы эксплуатация ворот оставалась комфортной и беспроблемной. Чтобы не столкнуться с повреждениями уплотнительной ленты (появление трещин, промерзание), ее регулярно смазывают силиконом.

Подъемные ворота для гаража своими руками — работа, которая покорится тем, кто привык, любит и умеет «созидать». Однако и для них задача не будет простой, потому что откидная конструкция требует аккуратности, внимательности, кропотливости и максимальной точности. О том, что ждет мастера впереди, расскажет следующее интересное видео: