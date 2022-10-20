Гараж обычно становится не только пристанищем для автомобиля, но и местом, где автолюбители проводят довольно много времени. И совсем не важно, какая погода на улице: в автобоксах всегда найдется работа, поскольку они нередко превращаются и в мастерские. Летом условия в гараже вполне хорошие, однако зимой в неотапливаемом хранилище довольно холодно. По этой причине некоторые автовладельцы вынуждены покупать заводские отопительные приборы. Другие хозяева, напротив, хотели бы создать эффективную печь в гараж своими руками. У последних мастеров-экспериментаторов выбор довольно широк. Такое оборудование не очень сложно сделать самостоятельно, причем авторам может «покориться» практически любая популярная модель.

Отопление гаража: особенности и требования к устройству

Отлично утепленное хранилище для автомобиля, скорее, исключение из правил. Гораздо чаще гараж для машины — незащищенная, поэтому холодная металлическая, деревянная, каркасная, кирпичная или блочная конструкция, которая просто не в состоянии долго сохранять тепло. Требования к микроклимату и оборудованию в этих сооружениях иные.

Печка для гаража своими руками: особенности помещения и отопительного прибора

Автомобилю необходима сравнительно низкая температура: для хранения транспорта оптимальным считают тот показатель, который не опускается ниже 5°. И наоборот, для автолюбителей такие условия далеки от благоприятных: для проведения каких-либо работ им необходимы как минимум 18°.

Как правило, для обогрева гаражей применяют компактные печки, которые экономичны, но эффективны, потому достаточно хорошо прогревают помещение. Идеальным прибором считается полностью безопасная модель. Чтобы удешевить отопление, в качестве источника тепловой энергии нередко используют дрова. Но есть и альтернативный вариант, который практически бесплатен. Это отработанное машинное масло и подобные технические жидкости, однако в этом случае крайне важно, чтобы в дымовой трубе была отличная тяга.

К наиболее распространенным гаражным печкам относятся эффективные буржуйки, гарантирующие быстрый прогрев помещения. Топливом для них смогут стать дрова и почти все, что горит. Главный недостаток классических моделей — их неэкономичность, поэтому сейчас более востребованы печи длительного горения, особенно для регионов с суровыми зимами.

Можно привести пример буржуйки, сделанной из газового баллона (50 л). Для поддержания оптимальной температуры в гараже на протяжении 8 часов хватает всего одной закладки дров в такую «оптимизированную» печь.

Потери тепла в небольшой постройке довольно велики, поскольку качественное утепление для всех конструктивных элементов данных помещений не правило, а исключение. Еще одно отличие от отопления домов в том, что для обогрева гаража скромного объема требуется больше тепловой энергии, чем для отопления большого здания.

По этой причине автолюбители нередко обогревают не все помещение, а только место, где они собираются работать. Это решение вполне обосновано: прогрев одной зоны гарантирует и экономию тепла, и комфортное времяпрепровождение для владельца гаража. Если помещение и его ворота хорошо утеплены, то температуру в нем поддерживать будет проще, так как теплопотери в постройке будут не такими значительными.

Требования к печи для гаража

Какое оборудование для гаражного бокса можно считать идеальным? Самое главное для небольшого помещения — скромные размеры печи для гаража.

В идеале первые должны полностью соответствовать вторым. Очень компактный отопительный прибор вряд ли сможет справиться со своей задачей, а слишком габаритное устройство украдет лишние сантиметры, которые в этом помещении часто почти на вес золота. Второй важнейший критерий для любого гаражного оборудования — его абсолютная безопасность. Кроме того, для такой модели очень важен высокий КПД. Только в этом случае можно ожидать от небольшого устройства приемлемого расхода топлива и хорошей производительности.

Есть один отопительный прибор, который может считаться идеальным решением на роль обогревателя для гаража. Это печь длительного горения, она может работать на любом источнике тепловой энергии: на газе, дровах, угле, отработке и т. д. В данном аппарате горит не только топливо: горят и газы (пиролизные), которые образуются при его сгорании. Можно сказать, что такие печи имеют «две камеры в одной»:

в первой из них (нижней) сгорает непосредственно источник тепловой энергии;

а в верхней части — пиролизные газы, включающие мелкие частички несгоревшего топлива.

Этим и объясняется высокая производительность и экономичность обогревателей длительного горения. Данная технология практически безотходна, а печь безупречна: топливо в ней сгорает полностью, поэтому КПД ее достигает 95%.

Используемые материалы и потенциальные источники тепловой энергии

Изготовить печь для гаража своими руками можно из разных материалов и конструкций, поэтому выбор модели для сборки зависит от того, привык ли мастер работать с «главным» оборудованием — со сварочным аппаратом. Самодельные печки для гаража собирают из металла (стали, чугуна) и кирпича. К отдельной категории нужно отнести устройства, сделанные из очень «удобных» газовых баллонов.

Кирпич

Плюсы этих керамических блоков — способность аккумулировать тепло, долговечность, стойкость к перепадам температур и основательность. Но именно последнее достоинство кирпичных сооружений превращается в недостаток, когда речь заходит об отоплении помещений небольшой площади.

Такое стационарное оборудование занимает много места, требует создания суперпрочного основания. Его невозможно передвинуть для обогрева какой-то определенной зоны гаража. Поэтому в данном случае кирпичную печь трудно назвать оптимальным выбором. Последний минус этого варианта — сложность ее изготовления: мастеру понадобятся навыки каменщика.

Металл

Преимуществ у данного материала довольно много. По сравнению с кирпичом металл:

имеет не слишком пугающую цену и более приемлемый вес;

позволяет создать эффективное, но компактное и мобильное оборудование;

быстро нагревается и практически мгновенно остывает, а это свойство для нежилого помещения не минус, а большой плюс.

Для сравнительно легких устройств из металла не потребуется бетонный фундамент. Кроме того, металлическая самодельная печь для гаража на дровах тоже даст возможность использовать устройство для приготовления пищи, для подогрева воды.

К минусам изделий из металла можно причислить необходимость организации эффективной вентиляции в гаражном помещении, а также неэкономичность некоторых металлических моделей.

Виды топлива

Самостоятельное изготовление печи в гараж подразумевает выбор модели, которая полностью устраивает будущего хозяина, и топливо в этом случае может играть одну из ключевых ролей. Что касается источников тепла, то есть универсальные печки, которые могут работать на любом горючем веществе. Если рассматривать изделия по используемому топливу, то есть 4 вида отопительных приборов:

печи, работающие на газе или на отработанных материалах;

жидко- и твердотопливное оборудование.

Почти каждая из разновидностей не лишена слабых мест:

Газовые баллоны и жидкое топливо для автохранилища, где находят приют различные ГСМ, решения небезопасные. Проводка газового трубопровода в гараж и вовсе может быть нереальной задачей. Исключением станет автобокс, пристроенный к дому. Твердое топливо доступно и экологично. Самые востребованные кандидаты — дрова и уголь. К недостаткам твердотопливных печей в гаражах относят довольно долгую растопку, необходимость добавлять топливо, а также найти место для его хранения.

Отработанные материалы в роли источников тепловой энергии считаются фаворитами, так как в этом случае экономия очевидна. Печки, работающие на таком виде топлива, собирают самостоятельно чаще всего. С ролью источника тепла сможет справиться отработанное машинное, гидравлическое, растительное и трансмиссионное масло, дизельное топливо, картонные коробки, мусор и т. д.

Какими могут быть самодельные печки для гаража?

На самом деле, вариантов у автолюбителей сравнительно много. В гараже можно установить устройства, работающие на разных видах топлива — на газе, жидком или твердом топливе, на отработке. Главное требование к такому отопительному прибору — его экономичность и высокая эффективность.

Буржуйка из металлического листа

Пожалуй, нет человека, который не слышал бы об этой практичной конструкции. Данная печь имеет скромные габариты, поэтому буржуйка придется «ко двору» даже в небольших помещениях. Она очень быстро прогревается, может работать на любом топливе. Еще одно преимущество «буржуйского изобретения» — простота изготовления такой самодельной печи для гаража. Способов изготовления этого отопительного прибора есть несколько.

Сборка классической модели

Изделие из стали — один из самых распространенных вариантов металлической печи для гаража. Перед началом основной операции автору потребуется разработать или найти подходящий чертеж, купить материалы, подготовить инструменты и сварочный аппарат. Потом мастеру предстоит раскроить детали будущей конструкции.

Для сборки металлической буржуйки понадобятся следующие материалы:

для колосниковой решетки — арматурные стержни диаметром 20 мм (ребра жесткости) и стальные полосы шириной до 30 мм (параллельные элементы решетки);

петли и дверцы для топочной камеры и зольника (петлями могут стать трубки разного диаметра);

листовая сталь, металлический уголок (толщина листа и полок — 4-5 мм);

стальная труба (для дымохода, диаметр — 180 мм);

Размеры печи для гаража выбирают самостоятельно. Если есть необходимость, то параметры готового чертежа изменяют под свое помещение.

Сборка металлической печки-буржуйки

Операция «Печь для гаража своими руками из металла» включает несколько последовательных этапов:

В первую очередь соединяют три заготовки — дно и две боковые стенки. Обязательно следят за тем, чтобы части конструкции были перпендикулярны. Поэтому сначала детали прихватывают, а затем проверяют угольником, отвесом или уровнем. В последнюю очередь присоединяют заднюю стенку. Переходят к изготовлению колосниковой решетки. Для ее ребер жесткости используют толстые прутки, для элементов решетки — металлические полосы. После изготовления этого элемента внутри корпуса приваривают уголки, на них устанавливают колосниковую решетку. Она должна находиться между топкой и поддувалом (зольником) на расстоянии как минимум 100 мм от дна печки. Затем на расстоянии 150 мм от верха к корпусу приваривают два отрезка прута для размещения отражателя (дымооборота), или двух таких элементов. Они обязаны задерживать поток газов, отправляя их на дожиг. Поскольку отражатель не должен полностью перекрывать движение горячего дыма, обязательно оставляют свободное расстояние между стенкой и краем дымооборота (около 80 мм).

Потом к буржуйке приваривают верхнюю часть. В ней вырезают отверстие для дымохода. Переднюю стенку (с уже вырезанными отверстиями для установки дверок) присоединяют в последнюю очередь. Петли приваривают сначала к дверцам, потом к корпусу печки. Ручки для дверок изготавливают из прута или узких металлических полос. Чтобы гарантировать максимально герметичное примыкание, полотна выравнивают и шлифуют болгаркой с абразивным кругом.

Дополнительные усовершенствования

Чтобы обеспечить максимальное удобство эксплуатации компактной печки, к ее корпусу приваривают ножки. Альтернатива им — подставка, сваренная из труб. Трубу дымохода присоединяют к буржуйке при помощи патрубка.

Чтобы изготовить заслонку-шибер, в дымоотводящем канале делают два отверстия, затем в них вставляют пруток, который сгибают под прямым углом. К внутренней части стержня приваривают металлический круг. Его диаметр обязан быть на 3-4 мм меньше внутреннего сечения дымоотвода.

Печка из газового баллона

Это второй вариант создания гаражной печки, но данный способ не менее популярен. Прелесть его в том, что у мастера на руках уже есть готовый корпус, однако он требует небольшой доработки. Преимущества газовых баллонов в роли отопительных приборов — их надежные стенки, невысокая себестоимость таких устройств, а также отличное сохранение тепла.

Относительным минусом «газовых камер» считают необходимость избавления от остатков газа. Перед началом работ емкость на несколько дней оставляют с открытым вентилем. Но лучшим вариантом считают срезание ее верха и заполнение баллона водой.

Горизонтальная печь

Преимущество такого решения — готовая и очень просторная топка, в дне которой просверливают большое количество отверстий. Альтернативный вариант — колосниковая решетка, вставленная в прямоугольное отверстие, вырезанное в стенке емкости. Снизу к баллону приделывают прямоугольный зольник.

Дверцей такой конструкции становится изогнутый лист металла. Для его фиксации используют те же петли либо трубки. В верхней части баллона вырезают круглое отверстие для дымохода. Ножки (подставку) для буржуйки изготавливают из уголка или из профильной трубы.

К самым оригинальным гаражным изобретениям по праву можно отнести мощный отопительный прибор, собранный из двух баллонов и труб. К нижней его части-топке приварен короб-зольник. Соединяются «баллонные» элементы конструкции трубами. Они же располагаются внутри верхней камеры, которая служит теплообменником. По такому же принципу изготавливают и менее впечатляющие обогревательные устройства.

Вертикальная буржуйка

Эта конструкция может быть более сложной для изготовления, зато она даст возможность создать компактный прибор длительного горения. Простой вариант — разделение баллона на две камеры с помощью корректно подобранного металлического круга. В нем тоже просверливают большое количество отверстий.

Так же, как и предыдущем случае, для топочной камеры и поддувала устанавливают отдельные дверцы.

Печь, «работающая на отработке»

Это еще одна не очень сложная конструкция, которая также состоит из двух камер. В нижней из них (топке) сгорает топливо. Возможные источники тепла — дизельное топливо или керосин, мазут, машинное масло, солярка, трансформаторное, трансмиссионное масло. В верхней камере вместе с воздухом сгорают образовавшиеся газы, насыщенные частичками несгоревшего топлива.

Если кого-то заинтересовала такая модель, то ему сможет пригодиться простая схема этой металлической печки. В данной конструкции нет сложных элементов, поэтому ее сборка не должна стать серьезной проблемой.

Такую же печь-буржуйку на отработанном масле можно относительно легко и быстро вырезать и собрать из частей газового баллона.

Кирпичная печка для гаража своими руками

Этот сложный вариант имеет смысл рассмотреть владельцам просторных помещений, часть которых отдана под мастерскую. Кирпичная конструкция там придется кстати, особенно если хозяин работает в гараже постоянно. Такой очаг относительно быстро прогреет помещение и будет медленно отдавать аккумулированное тепло.

К минусам кирпичной печи для гаража относят необходимость поиска подходящей конструкции (или создания своего варианта), приобретение кирпича, покупка или изготовление кладочного раствора. Кроме того, этому очагу потребуются чугунные дверцы, готовая колосниковая решетка, труба, заслонка и т. д. Поскольку печь из кирпича получается очень тяжелой, то ей необходим максимально надежный фундамент.

Создание основания из бетона

Для сооружения прочной плиты:

Выкапывают котлован глубиной 600-700 мм. На его дно насыпают песок, за ним щебень. Толщина каждого слоя — 150-200 мм. Обе части подушки тщательно утрамбовывают, песок проливают водой. Затем сколачивают опалубку. После ее установки и фиксации на невысокие подставки (обломки кирпича) укладывают армирующую сетку. Затем в опалубку заливают песчано-цементный раствор. Его уплотняют и разравнивают.

После набора прочности бетоном основание гидроизолируют рубероидом. Минимум — два слоя материала.

Кладка кирпичной печи

Затем приступают к основной операции:

Первый ряд (а иногда и второй) делают сплошным, так как он будет дном зольника. Со второго начинают формировать его стенки. На этом же этапе устанавливают дверцу поддувала. Чтобы добиться ее герметичного прилегания, используют асбестовый шнур. После завершения кладки нижней камеры на стенки укладывают колосниковую решетку. Оптимальный вариант — вырезание для нее выступов в кирпичах. С помощью следующих рядов создают стенки топки. Для нее также устанавливают дверцу, но уже большего размера. Внутри топочную камеру выкладывают огнеупорными кирпичами.

Последним для корпуса очага становится кирпичный ряд над дверцей топки. Для сооружения дымохода выбирают один из двух вариантов: или делают дымоотводный канал из кирпича, или заменяют его стальной трубой. Ее минимальный диаметр — 150 мм. Чтобы была возможность регулировки тяги, устанавливают заслонку. После завершения возведения кирпичной печи ее оставляют в покое на 1-2 недели, так как раствор должен полностью высохнуть.

Дымовой канал выводят через крышу, либо через стену гаража. Внешнюю его часть утепляют, затем надевают трубу большего диаметра. Чтобы предотвратить попадание в дымоотводящий канал каких-либо предметов и стабилизировать тягу, на трубу дымохода устанавливают оголовок-дефлектор.

«Дислокация» печки, сделанной своими руками

Некоторых автовладельцев интересует, в каком именно месте лучше всего поставить этот отопительный прибор. Оптимальным вариантом многие автолюбители считают угол стены, которая находится напротив гаражных ворот. Такое расположение гарантирует максимальное сбережение тепловой энергии.

Однако в операцию «Установка печки в гараже» обязательно «вмешается» сам жилец — автомобиль. Дело в том, что потенциально опасное устройство нужно располагать на почтительном, безопасном расстоянии от машины. Минимальным параметром считают 1,2 м, а оптимальным показателем — 1,5 м.

Есть и еще одно возможное решение: это приобретение теплоотражающего экрана для гаражной печи. Такой заслон ставят рядом с ней и транспортным средством. С очень надежной защитой дистанцию между отопительным прибором и автомобилем можно уменьшить.

Расстояние корпуса печи от стены зависит от ее материала:

Минимальная дистанция между деревянной поверхностью и отопительным прибором равняется одному метру. Если вертикальное основание сделано из негорючего материала, или защищено барьером из него (асбест, стекломагний, металл, кирпичные стены), то оптимальным будет расстояние 500 мм.

Устанавливают буржуйку на металлический лист, его толщина — как минимум 8 мм. Альтернативные варианты — бетонное основание или любое огнеупорное покрытие. Оно должно быть достаточно большим, так как пол около прибора надо защитить от летящих искр и углей.

Изготовление печи в гараж своими руками не самая простая работа, но и суперсложной ее тоже не назвать. Со сборкой одной симпатичной конструкции можно познакомиться, если уделить немного времени просмотру следующего популярного видеоролика: