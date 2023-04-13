Гараж для автолюбителей становится не только пристанищем для машины. Он превращается в небольшой склад продуктов и незаменимых вещей, в «подручную» мастерскую, а также в место встречи, и его в большинстве случаев изменить нельзя. В теплое время года в помещении приятно проводить время хозяину, его приятелям и автомобилю. Совсем не комфортно там становится с наступлением холодов. Поэтому многие автовладельцы интересуются, каким образом можно организовать отопление гаража. Вариантов превращения неуютного помещения в многофункциональный дом для машины существует сравнительно много. Но его владельцу предстоит выбрать тот, который будет безопасным, максимально удобным и экономичным.
Температура, которая оптимальна для хранилища и автомобиля
Отопление — необходимость там, где люди проводят большое количество времени. Неотапливаемые гаражи неудобны сразу по нескольким причинам. Зимой их хозяевам приходится садиться в холодный салон, каждый день прогревать мотор, а также регулярно проверять показания (уровень технических жидкостей, давление в шинах), которые меняются из-за серьезных перепадов температур.
Однако кое-какие проблемы у автовладельца могут появиться и при хранении автомобиля в теплом помещении. К таким неожиданностям можно отнести запотевание стекол и фар при выезде на холод. Другое возможное последствие перепадов температур — отслоение краски кузова.
Чтобы защитить себя и автомобиль от любых неприятных сюрпризов зимой, нужно обеспечить гаражу и машине оптимальную температуру. Согласно СНиП, она не должна опускаться ниже 5°. Лучшим считают показатель, который на 7-10° выше, чем температура на улице. Исключением будут сильные морозы (25-35°). В этом случае помещению нужно обеспечить хотя бы минимальную плюсовую температуру.
Если автовладелец проводит в гараже очень много времени, то именно его комфорт — главное требование. Поэтому для «почти жильца» мини-сооружения существует другая рекомендация: в часто посещаемом помещении лучше поддерживать как минимум 12°, но оптимальными будут 15°.
Отопление в гараже: обязательные условия и требования
Любая работа предполагает, что мастер приобретет все необходимое и узнает о том, как подготовить помещение, сделать его максимально защищенным от холода и других малоприятных факторов.
Теплоизоляция
Утепление — первый обязательный этап на пути к цели. В противном случае система отопления гаража окажется неэффективной, поскольку теплый воздух будет уходить из помещения через различные лазейки.
Чтобы предотвратить теплопотери, хозяева теплоизолируют потолок, стены и пол гаража (если это возможно). В обязательном порядке утепляют гаражные ворота, калитку и герметизируют все окна, если они есть в сооружении.
Вентиляция
Это вторая важная инженерная система, без которой не обходится ни один гараж. Поскольку в нем часто хранятся ГСМ, топливо и другие «невкусные» жидкости, вывод отработанного воздуха из помещения жизненно необходим.
Второе предназначение вентиляции — избавление гаража от повышенной влажности, которая губительна для автомобиля. Большую опасность представляет именно осенне-зимний период, когда в помещение часто «завозится» снег и вода.
Требования пожарной безопасности
Гараж — сооружение не самое «доброжелательное», поэтому в первую очередь нужно познакомиться с правилами пожарной безопасности:
- Всю потенциально опасную продукцию хранят в емкостях с плотно закрывающимися крышками. Для канистр приобретают специальные металлические шкафы. Ограничение касается и объема: в гараже можно хранить до 20 л топлива и до 5 л масла.
- Все работы с потенциально опасными жидкостями проводят вне помещения-хранилища. Эта касается заправки автомобиля бензином, а также замены масла. Запачканную ветошь сразу же выбрасывают.
- В гараже не используют самодельные электрические приборы и инструменты. Работа с газовыми горелками (паяльными лампами) внутри него также запрещена.
- Курить в гараже нельзя ни в коем случае.
Помещение для хранения машины не рекомендуют превращать в склад старых вещей, которые являются источниками поддержания огня. В гараже обязательно держат рабочий огнетушитель.
Идеальный вариант — пожарный шкаф, в котором находится весь необходимый инвентарь. Около сооружения устанавливают ящик с песком, а также емкость с водой. Недалеко от входа хранят ведра, лопаты, топор.
Обогрев гаража: что повлияет на выбор оптимального решения?
Хозяева этих сооружений часто интересуются, чем отопить гараж. Нередко для этой цели выбирают котлы — газовые, электрические, жидко- или твердотопливные, либо мультитопливное (комбинированное, универсальное) оборудование. Последние приборы могут работать на газе, дровах, жидком топливе, угле, электричестве и т. д.
На выбор кандидатуры повлияют особенности гаражного сооружения. Если оно находится на очень небольшом расстоянии от дома, или является пристройкой, то можно выбрать водяное отопление, если эта система будет способна справиться с дополнительной нагрузкой.
Единая отопительная система — фаворитка, но ее непросто реализовать, если главное здание уже возведено и полностью благоустроено. В этом случае владельцы предпочитают рассматривать автономное отопление гаража. При выборе учитывают несколько факторов:
- расходы — цену оборудования, стоимость его монтажа, а также эксплуатации системы отопления;
- оптимальный вид топлива: «бесплатная» древесина, проведение электричества и т. д.;
- сложность отопительной системы и ее обслуживания.
Еще один важный момент — полная безопасность используемого оборудования.
Отопление для гаража: обзор простейших вариантов
Первое решение проблемы — приобретение приборов. Если несколько десятилетий назад у владельца гаража был довольно скудный выбор, то сейчас проблема в другом. Это сложность выбора идеала из широкого ассортимента разнообразных устройств.
Однако и для такого оборудования есть несколько обязательных требований:
- Отопительный прибор не располагают рядом с поверхностями из древесины. В этом случае их закрывают листом металла, асбестоцемента, стенкой из кирпича и т. п.
- Отопление отключают на ночь. Исключением будет гараж, отопительная система которого является частью общей системы.
- Обязательно защищают и тот участок, где через стену (потолок) проходит дымовой канал.
Все легковоспламеняющиеся предметы и материалы хранят на достаточном расстоянии от тепловых агрегатов.
Гаражное отопление газовым обогревателем
Такое оборудование делится на несколько видов, но общее у них одно: работают приборы на газе. Он может быть как магистральным, так и баллонным. В первом случае хозяину гаража придется получить разрешение на подключение к газовому трубопроводу. Газовыми бывают:
- инфракрасные устройства;
- каталитические обогреватели;
- приборы отопления конвекторного типа;
- тепловентиляторы и (более производительные) тепловые пушки.
Поскольку эти разновидности сильно отличаются, на каждом кандидате нужно остановиться отдельно.
Инфракрасное газовое оборудование
Его ценят за:
- независимость от электросети;
- бесшумность работы;
- его компактность;
- экономичность;
- экологичность.
Главный минус газовых инфракрасных обогревателей — их узкая направленность, которая не даст шанса обеспечить оптимальную температуру для больших гаражей.
Каталитические обогреватели
Основным их элементом является катализаторная пластина. После того как на нее попадает топливо, происходит реакция: газ сгорает (без горения), выделяя тепловую энергию. По эффективности каталитические приборы не уступают инфракрасным устройствам. Их плюсы:
- возможность регулировки мощности;
- минимальный расход кислорода;
- автономность, мобильность;
- экологичность;
- безопасность.
Их главный минус — совсем не впечатляющий срок службы из-за постепенно выгорающего катализатора (от 2000 до 2500 часов). После его выхода из строя прибор придется выбросить. Также покупателей останавливает высокая цена каталитических обогревателей.
Газовые конвекторы
Преимущества этих устройств:
- экологичность (камера закрытого типа);
- надежность и простая регулировка;
- минимальный расход топлива;
- безопасность.
К их недостаткам при сильном желании можно отнести необходимость «участия» дымохода, нужность электросети (для работы вентилятора) и относительно долгий прогрев помещения.
Тепловые газовые пушки
Нужно отметить, что это одни из главных фаворитов, если хозяев интересует ответ на вопрос, чем обогревать гараж. Газовые пушки — очень мощные тепловентиляторы.
Сами приборы довольно просты: внутри цилиндра располагается газовая горелка, вентилятор направляет разогретый ею воздух в помещение. Их электрическая часть работает от сети или от аккумулятора. Преимущества газовых тепловых пушек, которые считают приборами-универсалами:
- рациональное использование топлива: оно сгорает почти полностью;
- надежность (следствие элементарности конструкции);
- очень быстрый прогрев помещения;
- простота эксплуатации;
- невысокая цена;
- мобильность.
Недостатки для работы этого оборудования в гараже все же относительны. Претензии к ним — шумная работа, сравнительно большой размер и нужность эффективной вентиляционной системы.
Техника безопасности
Газовые обогреватели — оборудование потенциально опасное. Поэтому при их эксплуатации необходимо соблюдать несколько требований:
- рабочие части приборов не закрывают;
- помещение гаража должно проветриваться;
- защитные решетки с них снимать запрещается.
Размещают газовое оборудование только так, как предписывает его производитель. Тепловое излучение не направляют на легковоспламеняющиеся предметы, жидкости и т. д.
Использование для отопления гаража электроприборов
Трудно найти более простой способ, однако у него есть довольно существенный минус. Он относится к самым дорогим «удовольствиям».
Плюсы электрического обогрева гаража:
- очень широкий ассортимент электроприборов;
- элементарная организация отопления;
- безопасность эксплуатации;
- простая регулировка;
- эффективность.
Если искать недостатки, то в список его слабых мест можно отправить постоянно растущие тарифы на электроэнергию, невозможность гарантировать качественное отопление помещений, если в районе нередки перебои с электричеством. Есть и еще один минус: это быстро остывание электроприборов при их выключении. Как правило, их покупают только в том случае, если хозяева проводят в гараже не слишком много времени.
Электрические обогреватели по праву относятся к самому экологичному и безопасному виду оборудования. Однако сначала владельцу нужно выбрать оптимальное устройство для отопления своего гаража.
Энергосберегающие электрические приборы
В эту категорию «естественных экономистов» включают инфракрасные обогреватели и конвекторы. Если не совершить ошибок при их подключении, то можно гарантировать эффективность обогрева и минимальный расход электроэнергии. Оба вида оборудования отличает теплоотдача, которая соответствует естественному тепловому воздействию.
Тепловое излучение инфракрасных приборов нагревает не воздух, а окружающие предметы, которые потом отдают энергию (вторичное тепло) помещению. Электрические конвекторы работают по принципу естественной конвекции: нагретые воздушные массы быстро поднимаются вверх, а их место занимает плотный холодный воздух.
Преимущества этих, относительно новых, электроприборов:
- безопасность: они не требуют присутствия людей для контроля их работы;
- компактность: оборудование можно зафиксировать на стене, потолке;
- минимальное потребление электроэнергии.
Их недостатки — высокая цена, сложный подбор оборудования, недостаточная эффективность в сильные морозы и длительный нагрев помещения.
Электрические тепловентиляторы, тепловые пушки
Такое тепловое оборудование состоит из вентилятора и электронагревателя, который может быть керамическим, спиральным или трубчатым. Данные обогреватели гарантируют стопроцентную эффективность. Они практически мгновенно прогревают даже сравнительно просторные помещения.
Кроме того, большинство моделей имеет несколько режимов работы:
- обогрев и вентиляция;
- вентиляция без обогрева;
- экономичный режим (50% мощности).
Единственный недостаток этих эффективных устройств — повышенное потребление электроэнергии, если сравнивать тепловентиляторы и теплопушки с конвекторами и инфракрасными приборами.
Масляные радиаторы
Еще одни кандидаты — масляные обогреватели. В этом случае теплоносителем «работает» минеральное масло, которые передает тепловую энергию, полученную от ТЭНа, корпусу устройства. Их достоинства:
- максимальная надежность;
- высокая теплоотдача;
- простота управления;
- бесшумность работы;
- безопасность.
Среди минусов масляного электрического оборудования — неравномерное распределение тепловой энергии, довольно медленный разогрев, а также сравнительно большой вес. Он может достигать 30 кг.
Надо сказать, что относительная простота конструкции дает хозяевам простор для деятельности. Некоторые автовладельцы не покупают масляные приборы, а изготавливают их самостоятельно.
Котлы и печи: твердотопливные и жидкотопливные
Приборы, работающие на твердом топливе, привлекают низкой ценой и быстрым прогревом помещения. Плюс твердотопливного варианта и в том, что это оборудование довольно быстро окупается.
Причина в высокой эффективности и универсальности, «всеядности» таких приборов, которые могут «питаться» практически любыми горючими материалами — дровами, опилками, торфом или углем.
Самой популярной «ассистенткой» остается старая добрая буржуйка, а самым эффективным твердотопливным оборудованием признана усовершенствованная печь длительного горения (пиролизная). В последнем приборе, имеющем дополнительную камеру для дожига, догорают даже мельчайшие частички топлива. КПД ее достигает 95%.
Главный недостаток данного решения — необходимость создания дымохода, а дополнительная конструкция влечет дополнительные расходы. В его минусы отправляется пожароопасность, постоянный контроль приборов, запах дыма в гараже и периодическая чистка дымохода.
Жидкотопливные устройства практически не уступают по популярности своим твердотопливным «коллегам». Это экономичное оборудование работает на дизельном топливе, на отработке, керосине, мазуте и т. д.
Их преимущества — довольно высокий КПД и экономичность, небольшой вес (и размер), пожарная безопасность и простота эксплуатации. Серьезных недостатков этот вариант отопления для гаража не имеет. К минусам жидкотопливного оборудования относят неприятный запах и дымление, но эти «раздражители» появляются только при розжиге.
Обогреватели, работающие на твердом или на жидком топливе, можно купить, либо собрать самостоятельно. Эти приборы изготавливают из листовой стали, «пожилых» бочек и газовых баллонов.
Классика — водяное отопление гаража
Без сомнения, помощь «услужливых» агрегатов привлекательна, но существуют для этого помещения и другие решения. Рассматривая все варианты отопления гаража, нельзя обойти стороной водяные системы, которые имеют мало слабых мест. Организацию отопления водой можно выполнить двумя способами:
- Подключение к уже имеющемуся водяному контуру, без приобретения отдельного котла для гаража. В этом случае оборудование должно иметь достаточный запас мощности. Кроме того, нужно понимать, что расход топлива также увеличится.
- Приобретение отдельного котла и создание отопительного водяного контура только для гаражного помещения. Это оптимальное решение для «самостоятельного» сооружения, находящегося на большом расстоянии от главного здания. В этом случае в роли теплоносителя используют антифриз.
Водяное отопление может быть как однотрубным, так и двухтрубным. Первая система идеально подходит именно для гаража: она не потребует больших расходов, а монтаж ее будет более прост.
Главный минус однотрубной системы — разная температура теплоносителя. В последних приборах контура она всегда будет значительно ниже. Однако для помещения не слишком впечатляющей площади это не очень серьезный недостаток.
Какая система отопления для гаража выгоднее?
Ответ на этот вопрос в большей степени зависит от климатических условий в местности. На выбор повлияет и количество времени, которое автолюбитель обычно проводит в гараже.
Если говорить о варианте-фаворите, то им считают водяное отопление, однотрубную систему. Конечно, ее обустройство обернется значительными тратами, однако за несколько сезонов водяное отопление окупится из-за своей экономичности.
Следующие популярные решения — приборы, работающие на баллонном газе или на твердом топливе. Да, данное оборудование не подойдет для постоянного обогрева помещения. Однако оно может быть спасением, если повысить температуру в гараже нужно только в то время, когда там находится его владелец.
Отопление гаража должно быть не только эффективным, но и достаточно экономным. Однако имеющийся ассортимент позволяет его хозяину найти лучший вариант. В завершение темы «Как обогреть гараж» — интересное, информативное видео: