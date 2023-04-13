Гараж для автолюбителей становится не только пристанищем для машины. Он превращается в небольшой склад продуктов и незаменимых вещей, в «подручную» мастерскую, а также в место встречи, и его в большинстве случаев изменить нельзя. В теплое время года в помещении приятно проводить время хозяину, его приятелям и автомобилю. Совсем не комфортно там становится с наступлением холодов. Поэтому многие автовладельцы интересуются, каким образом можно организовать отопление гаража. Вариантов превращения неуютного помещения в многофункциональный дом для машины существует сравнительно много. Но его владельцу предстоит выбрать тот, который будет безопасным, максимально удобным и экономичным.

Температура, которая оптимальна для хранилища и автомобиля

Отопление — необходимость там, где люди проводят большое количество времени. Неотапливаемые гаражи неудобны сразу по нескольким причинам. Зимой их хозяевам приходится садиться в холодный салон, каждый день прогревать мотор, а также регулярно проверять показания (уровень технических жидкостей, давление в шинах), которые меняются из-за серьезных перепадов температур.

Однако кое-какие проблемы у автовладельца могут появиться и при хранении автомобиля в теплом помещении. К таким неожиданностям можно отнести запотевание стекол и фар при выезде на холод. Другое возможное последствие перепадов температур — отслоение краски кузова.

Чтобы защитить себя и автомобиль от любых неприятных сюрпризов зимой, нужно обеспечить гаражу и машине оптимальную температуру. Согласно СНиП, она не должна опускаться ниже 5°. Лучшим считают показатель, который на 7-10° выше, чем температура на улице. Исключением будут сильные морозы (25-35°). В этом случае помещению нужно обеспечить хотя бы минимальную плюсовую температуру.

Если автовладелец проводит в гараже очень много времени, то именно его комфорт — главное требование. Поэтому для «почти жильца» мини-сооружения существует другая рекомендация: в часто посещаемом помещении лучше поддерживать как минимум 12°, но оптимальными будут 15°.

Отопление в гараже: обязательные условия и требования

Любая работа предполагает, что мастер приобретет все необходимое и узнает о том, как подготовить помещение, сделать его максимально защищенным от холода и других малоприятных факторов.

Теплоизоляция

Утепление — первый обязательный этап на пути к цели. В противном случае система отопления гаража окажется неэффективной, поскольку теплый воздух будет уходить из помещения через различные лазейки.

Чтобы предотвратить теплопотери, хозяева теплоизолируют потолок, стены и пол гаража (если это возможно). В обязательном порядке утепляют гаражные ворота, калитку и герметизируют все окна, если они есть в сооружении.

Вентиляция

Это вторая важная инженерная система, без которой не обходится ни один гараж. Поскольку в нем часто хранятся ГСМ, топливо и другие «невкусные» жидкости, вывод отработанного воздуха из помещения жизненно необходим.

Второе предназначение вентиляции — избавление гаража от повышенной влажности, которая губительна для автомобиля. Большую опасность представляет именно осенне-зимний период, когда в помещение часто «завозится» снег и вода.

Требования пожарной безопасности

Гараж — сооружение не самое «доброжелательное», поэтому в первую очередь нужно познакомиться с правилами пожарной безопасности:

Всю потенциально опасную продукцию хранят в емкостях с плотно закрывающимися крышками. Для канистр приобретают специальные металлические шкафы. Ограничение касается и объема: в гараже можно хранить до 20 л топлива и до 5 л масла. Все работы с потенциально опасными жидкостями проводят вне помещения-хранилища. Эта касается заправки автомобиля бензином, а также замены масла. Запачканную ветошь сразу же выбрасывают. В гараже не используют самодельные электрические приборы и инструменты. Работа с газовыми горелками (паяльными лампами) внутри него также запрещена. Курить в гараже нельзя ни в коем случае.

Помещение для хранения машины не рекомендуют превращать в склад старых вещей, которые являются источниками поддержания огня. В гараже обязательно держат рабочий огнетушитель.

Идеальный вариант — пожарный шкаф, в котором находится весь необходимый инвентарь. Около сооружения устанавливают ящик с песком, а также емкость с водой. Недалеко от входа хранят ведра, лопаты, топор.

Обогрев гаража: что повлияет на выбор оптимального решения?

Хозяева этих сооружений часто интересуются, чем отопить гараж. Нередко для этой цели выбирают котлы — газовые, электрические, жидко- или твердотопливные, либо мультитопливное (комбинированное, универсальное) оборудование. Последние приборы могут работать на газе, дровах, жидком топливе, угле, электричестве и т. д.

На выбор кандидатуры повлияют особенности гаражного сооружения. Если оно находится на очень небольшом расстоянии от дома, или является пристройкой, то можно выбрать водяное отопление, если эта система будет способна справиться с дополнительной нагрузкой.

Единая отопительная система — фаворитка, но ее непросто реализовать, если главное здание уже возведено и полностью благоустроено. В этом случае владельцы предпочитают рассматривать автономное отопление гаража. При выборе учитывают несколько факторов:

расходы — цену оборудования, стоимость его монтажа, а также эксплуатации системы отопления;

оптимальный вид топлива: «бесплатная» древесина, проведение электричества и т. д.;

сложность отопительной системы и ее обслуживания.

Еще один важный момент — полная безопасность используемого оборудования.

Отопление для гаража: обзор простейших вариантов

Первое решение проблемы — приобретение приборов. Если несколько десятилетий назад у владельца гаража был довольно скудный выбор, то сейчас проблема в другом. Это сложность выбора идеала из широкого ассортимента разнообразных устройств.

Однако и для такого оборудования есть несколько обязательных требований:

Отопительный прибор не располагают рядом с поверхностями из древесины. В этом случае их закрывают листом металла, асбестоцемента, стенкой из кирпича и т. п. Отопление отключают на ночь. Исключением будет гараж, отопительная система которого является частью общей системы. Обязательно защищают и тот участок, где через стену (потолок) проходит дымовой канал.

Все легковоспламеняющиеся предметы и материалы хранят на достаточном расстоянии от тепловых агрегатов.

Гаражное отопление газовым обогревателем

Такое оборудование делится на несколько видов, но общее у них одно: работают приборы на газе. Он может быть как магистральным, так и баллонным. В первом случае хозяину гаража придется получить разрешение на подключение к газовому трубопроводу. Газовыми бывают:

инфракрасные устройства;

каталитические обогреватели;

приборы отопления конвекторного типа;

тепловентиляторы и (более производительные) тепловые пушки.

Поскольку эти разновидности сильно отличаются, на каждом кандидате нужно остановиться отдельно.

Инфракрасное газовое оборудование

Его ценят за:

независимость от электросети;

бесшумность работы;

его компактность;

экономичность;

экологичность.

Главный минус газовых инфракрасных обогревателей — их узкая направленность, которая не даст шанса обеспечить оптимальную температуру для больших гаражей.

Каталитические обогреватели

Основным их элементом является катализаторная пластина. После того как на нее попадает топливо, происходит реакция: газ сгорает (без горения), выделяя тепловую энергию. По эффективности каталитические приборы не уступают инфракрасным устройствам. Их плюсы:

возможность регулировки мощности;

минимальный расход кислорода;

автономность, мобильность;

экологичность;

безопасность.

Их главный минус — совсем не впечатляющий срок службы из-за постепенно выгорающего катализатора (от 2000 до 2500 часов). После его выхода из строя прибор придется выбросить. Также покупателей останавливает высокая цена каталитических обогревателей.

Газовые конвекторы

Преимущества этих устройств:

экологичность (камера закрытого типа);

надежность и простая регулировка;

минимальный расход топлива;

безопасность.

К их недостаткам при сильном желании можно отнести необходимость «участия» дымохода, нужность электросети (для работы вентилятора) и относительно долгий прогрев помещения.

Тепловые газовые пушки

Нужно отметить, что это одни из главных фаворитов, если хозяев интересует ответ на вопрос, чем обогревать гараж. Газовые пушки — очень мощные тепловентиляторы.

Сами приборы довольно просты: внутри цилиндра располагается газовая горелка, вентилятор направляет разогретый ею воздух в помещение. Их электрическая часть работает от сети или от аккумулятора. Преимущества газовых тепловых пушек, которые считают приборами-универсалами:

рациональное использование топлива: оно сгорает почти полностью;

надежность (следствие элементарности конструкции);

очень быстрый прогрев помещения;

простота эксплуатации;

невысокая цена;

мобильность.

Недостатки для работы этого оборудования в гараже все же относительны. Претензии к ним — шумная работа, сравнительно большой размер и нужность эффективной вентиляционной системы.

Техника безопасности

Газовые обогреватели — оборудование потенциально опасное. Поэтому при их эксплуатации необходимо соблюдать несколько требований:

рабочие части приборов не закрывают;

помещение гаража должно проветриваться;

защитные решетки с них снимать запрещается.

Размещают газовое оборудование только так, как предписывает его производитель. Тепловое излучение не направляют на легковоспламеняющиеся предметы, жидкости и т. д.

Использование для отопления гаража электроприборов

Трудно найти более простой способ, однако у него есть довольно существенный минус. Он относится к самым дорогим «удовольствиям».

Плюсы электрического обогрева гаража:

очень широкий ассортимент электроприборов;

элементарная организация отопления;

безопасность эксплуатации;

простая регулировка;

эффективность.

Если искать недостатки, то в список его слабых мест можно отправить постоянно растущие тарифы на электроэнергию, невозможность гарантировать качественное отопление помещений, если в районе нередки перебои с электричеством. Есть и еще один минус: это быстро остывание электроприборов при их выключении. Как правило, их покупают только в том случае, если хозяева проводят в гараже не слишком много времени.

Электрические обогреватели по праву относятся к самому экологичному и безопасному виду оборудования. Однако сначала владельцу нужно выбрать оптимальное устройство для отопления своего гаража.

Энергосберегающие электрические приборы

В эту категорию «естественных экономистов» включают инфракрасные обогреватели и конвекторы. Если не совершить ошибок при их подключении, то можно гарантировать эффективность обогрева и минимальный расход электроэнергии. Оба вида оборудования отличает теплоотдача, которая соответствует естественному тепловому воздействию.

Тепловое излучение инфракрасных приборов нагревает не воздух, а окружающие предметы, которые потом отдают энергию (вторичное тепло) помещению. Электрические конвекторы работают по принципу естественной конвекции: нагретые воздушные массы быстро поднимаются вверх, а их место занимает плотный холодный воздух.

Преимущества этих, относительно новых, электроприборов:

безопасность: они не требуют присутствия людей для контроля их работы;

компактность: оборудование можно зафиксировать на стене, потолке;

минимальное потребление электроэнергии.

Их недостатки — высокая цена, сложный подбор оборудования, недостаточная эффективность в сильные морозы и длительный нагрев помещения.

Электрические тепловентиляторы, тепловые пушки

Такое тепловое оборудование состоит из вентилятора и электронагревателя, который может быть керамическим, спиральным или трубчатым. Данные обогреватели гарантируют стопроцентную эффективность. Они практически мгновенно прогревают даже сравнительно просторные помещения.

Кроме того, большинство моделей имеет несколько режимов работы:

обогрев и вентиляция;

вентиляция без обогрева;

экономичный режим (50% мощности).

Единственный недостаток этих эффективных устройств — повышенное потребление электроэнергии, если сравнивать тепловентиляторы и теплопушки с конвекторами и инфракрасными приборами.

Масляные радиаторы

Еще одни кандидаты — масляные обогреватели. В этом случае теплоносителем «работает» минеральное масло, которые передает тепловую энергию, полученную от ТЭНа, корпусу устройства. Их достоинства:

максимальная надежность;

высокая теплоотдача;

простота управления;

бесшумность работы;

безопасность.

Среди минусов масляного электрического оборудования — неравномерное распределение тепловой энергии, довольно медленный разогрев, а также сравнительно большой вес. Он может достигать 30 кг.

Надо сказать, что относительная простота конструкции дает хозяевам простор для деятельности. Некоторые автовладельцы не покупают масляные приборы, а изготавливают их самостоятельно.

Котлы и печи: твердотопливные и жидкотопливные

Приборы, работающие на твердом топливе, привлекают низкой ценой и быстрым прогревом помещения. Плюс твердотопливного варианта и в том, что это оборудование довольно быстро окупается.

Причина в высокой эффективности и универсальности, «всеядности» таких приборов, которые могут «питаться» практически любыми горючими материалами — дровами, опилками, торфом или углем.

Самой популярной «ассистенткой» остается старая добрая буржуйка, а самым эффективным твердотопливным оборудованием признана усовершенствованная печь длительного горения (пиролизная). В последнем приборе, имеющем дополнительную камеру для дожига, догорают даже мельчайшие частички топлива. КПД ее достигает 95%.

Главный недостаток данного решения — необходимость создания дымохода, а дополнительная конструкция влечет дополнительные расходы. В его минусы отправляется пожароопасность, постоянный контроль приборов, запах дыма в гараже и периодическая чистка дымохода.

Жидкотопливные устройства практически не уступают по популярности своим твердотопливным «коллегам». Это экономичное оборудование работает на дизельном топливе, на отработке, керосине, мазуте и т. д.

Их преимущества — довольно высокий КПД и экономичность, небольшой вес (и размер), пожарная безопасность и простота эксплуатации. Серьезных недостатков этот вариант отопления для гаража не имеет. К минусам жидкотопливного оборудования относят неприятный запах и дымление, но эти «раздражители» появляются только при розжиге.

Обогреватели, работающие на твердом или на жидком топливе, можно купить, либо собрать самостоятельно. Эти приборы изготавливают из листовой стали, «пожилых» бочек и газовых баллонов.

Классика — водяное отопление гаража

Без сомнения, помощь «услужливых» агрегатов привлекательна, но существуют для этого помещения и другие решения. Рассматривая все варианты отопления гаража, нельзя обойти стороной водяные системы, которые имеют мало слабых мест. Организацию отопления водой можно выполнить двумя способами:

Подключение к уже имеющемуся водяному контуру, без приобретения отдельного котла для гаража. В этом случае оборудование должно иметь достаточный запас мощности. Кроме того, нужно понимать, что расход топлива также увеличится. Приобретение отдельного котла и создание отопительного водяного контура только для гаражного помещения. Это оптимальное решение для «самостоятельного» сооружения, находящегося на большом расстоянии от главного здания. В этом случае в роли теплоносителя используют антифриз.

Водяное отопление может быть как однотрубным, так и двухтрубным. Первая система идеально подходит именно для гаража: она не потребует больших расходов, а монтаж ее будет более прост.

Главный минус однотрубной системы — разная температура теплоносителя. В последних приборах контура она всегда будет значительно ниже. Однако для помещения не слишком впечатляющей площади это не очень серьезный недостаток.

Какая система отопления для гаража выгоднее?

Ответ на этот вопрос в большей степени зависит от климатических условий в местности. На выбор повлияет и количество времени, которое автолюбитель обычно проводит в гараже.

Если говорить о варианте-фаворите, то им считают водяное отопление, однотрубную систему. Конечно, ее обустройство обернется значительными тратами, однако за несколько сезонов водяное отопление окупится из-за своей экономичности.

Следующие популярные решения — приборы, работающие на баллонном газе или на твердом топливе. Да, данное оборудование не подойдет для постоянного обогрева помещения. Однако оно может быть спасением, если повысить температуру в гараже нужно только в то время, когда там находится его владелец.

Отопление гаража должно быть не только эффективным, но и достаточно экономным. Однако имеющийся ассортимент позволяет его хозяину найти лучший вариант. В завершение темы «Как обогреть гараж» — интересное, информативное видео: