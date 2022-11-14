Комфортабельное помещение для автомобиля подразумевает грамотно организованное пространство, гидроизоляцию и утепление элементов конструкции. Не менее важен оптимальный микроклимат: как для владельца, так и для его средства передвижения. Его сможет обеспечить эффективная вентиляционная система. Однако это далеко не все необходимые условия: главное из них — качественное освещение в гараже. Без него будет сложным или попросту невозможным ремонт машины, ее регулярное обслуживание. Хорошей «иллюминации» потребует и работа в мастерской, а место для нее находится почти в каждом «автомобильном хранилище». Поэтому именно от степени его освещенности зависит удобство использования и гаражного помещения в целом, и его отдельных зон. На выбор схемы и осветительных приборов для освещения укрытия для автомобиля смогут повлиять размеры и особенности этого строения, его функциональность, а также предпочтения и увлечения владельца.

Особенности организации и требования к освещению в гараже

В таких помещениях машины не только хранят. Их обслуживают и ремонтируют, поэтому свет в гараже должен быть достаточно ярким. Идеальным вариантом считают качественное освещение в любом его уголке, включая смотровую яму. Отдельного внимания требуют «хранилища с овощехранилищами» — гаражи, в которых обустроен погреб для овощей, фруктов и разнообразных заготовок. В этом случае эффективные осветительные приборы необходимы и для «подземелья».

Обустройство гаражного помещения

Если рассматривать особенности освещения гаража, то требований к нему несколько:

Как уже было отмечено, в этом хранилище не должно быть темных участков. Оптимальное решение — равномерное освещение всего пространства. Поскольку в гаражных помещениях обычно нет естественных источников света, на первый план выходит экономия. По этой причине для них хозяева обычно выбирают энергосберегающие лампы. При распределении осветительных приборов нередко применяют модульную схему, разделяя таким образом помещение на несколько зон. В этом случае освещение гаража будет максимально экономичным: включить можно только ту группу, которая нужна в данный момент. Примеров несколько: это светильники, расположенные в смотровой яме, над верстаком, на чердаке, у полки с инструментами и т. д.

Безопасность — главнейшее условие для освещения гаража, где обычно находится склад горюче-смазочных материалов. Поэтому для создания проводки используют только высококачественные выключатели, розетки, кабели, кабель-каналы, изоляцию и т. д. Экономия здесь совсем не уместна, она даже чревата: хозяин во время пожара может получить серьезные травмы, или потерять автомобиль.

Кроме того, для всех устройств, вынужденных работать в условиях повышенной влажности, крайне важна надежная защита от нее. Идеалами считают приборы с довольно высоким классом пыле- и влагозащиты. Минимум — IP54. Чтобы предотвратить электротравмы и возгорание, обязательно монтируют контур заземления.

Поскольку отключение электроэнергии не редкость, многие автолюбители заранее обдумывают и способ создания аварийного освещения для гаража. На эту роль подойдут светодиодные светильники (12 В) или компактные галогеновые лампы.

Не исключено, что у владельцев машин уже есть запасной автомобильный аккумулятор, поэтому они смогут сделать временную автономную подсветку для смотровой ямы, для мастерской и т. д. Второй вариант для создания автономной системы — приобретение генератора.

Освещение смотровой ямы в гараже

От осветительного оборудования этого углубления в хранилище для автомобиля зависит и удобство, и возможность работать с машиной в течение длительного времени. Освещение для смотровой ямы гаража имеет свои нюансы: оно должно быть достаточно ярким, чтобы мастеру не пришлось использовать дополнительные устройства. С другой стороны, светильники не должны его ослеплять.

Поскольку в подземном помещении всегда повышенная влажность, розетки и выключатели в нем не монтируют, так как попадание влаги в электроустановочное устройство спровоцирует короткое замыкание. Для проведения проводки в смотровую яму используют скрытый ее монтаж.

Кроме того, мастера приобретают дополнительный понижающий трансформатор. Лампы в этой зоне размещают по бокам, нередко для таких потенциально уязвимых устройств делают углубления в стенах. Оптимальными вариантами для установки в смотровой яме считают приборы с плафонами и защитными пластиковыми решетками.

Виды осветительных устройств

По способу размещения они делятся на потолочные, настенные и переносные.

Потолочные светильники хороши тем, что не они не крадут пространство у стен помещения. Как правило, такое освещение является основным. Дополняют его точечными светильниками, которые помогают организовать зонирование гаража. Настенные устройства используют для создания рабочей или местной подсветки. Крупные и длинные осветительные приборы дают возможность выбора. Их можно монтировать как горизонтально, так и вертикально, в том числе и в смотровой яме.

Переносные осветительные приборы — универсальные и очень практичные источники световой энергии. Такие устройства могут быть как полностью автономными, так и зависимыми от электросети. Их используют в качестве дополнительной подсветки, для организации освещения в смотровой яме.

По способу установки осветительные приборы делятся на врезные и накладные. Первые устройства, предназначенные для монтажа в потолках и стенах, чаще используют в смотровых ямах гаражей. Накладные светильники хороши тем, что их можно без труда зафиксировать на любой поверхности. Однако для них потребуется максимально защищенная наружная проводка.

Выбор осветительных приборов

Ассортимент такой продукции довольно широк, и это изобилие нередко становится главной проблемой. Оптимальным решением сможет стать комбинация источников света. Этот подход способен сделать гараж уютным, эффектным, хорошо освещенным в любое время суток. Чтобы добиться желаемого, используют разные лампы и виды светильников.

Лампы накаливания

Этим традиционным приборам предсказывали скорое забвение, однако прогнозы скептиков не оправдались: привычные лампы накаливания все еще остаются «в строю». Их преимущества — простая установка, доступность, способность противостоять перепадам температур.

Однако минусов у ламп накаливания больше. Среди них довольно низкая энергоэффективность, такая же светоотдача, не впечатляющий срок службы, высокая теплоотдача, а также их «нелюбовь» к перепадам напряжения. Кроме того, при перегорании этого источника света всегда остается риск возникновения пожара из-за опасных искр.

Люминесцентные лампы (светильники)

Эти устройства более предпочтительны, если хозяева ищут кандидатов на роль освещения в будущем гараже. Люминесцентные электроприборы относятся к экономичным источникам света, поскольку потребляют малое количество электроэнергии — в 5 раз меньше, чем обычные лампы накаливания.

Такие устройства гарантируют минимальный нагрев, имеют достаточно высокую световую отдачу и отличаются долгим сроком службы. Свет люминесцентных ламп может иметь нейтральный (4000-4200 K), холодный (5000-6500 K) или теплый (2700-3000 K) оттенок свечения. Ассортимент этих изделий очень широк.

Недостатком люминесцентного вида оборудования именно для освещения в гаражах станет высокая чувствительность приборов к низкой температуре. При пониженном напряжении и сильном морозе такие лампы могут попросту отказаться работать. Их минусом можно считать и обязательную утилизацию из-за содержания в устройствах ртути. Еще одна претензия к ним — относительно шумная работа.

Люминесцентные светильники будут хорошими претендентами для отапливаемых хранилищ. В этом случае автолюбитель получит в свое распоряжение отличные приборы. Они смогут гарантировать очень простой монтаж, экономию электроэнергии и длительный срок службы.

Светодиодное освещение

Если автолюбитель ищет самых экономичных кандидатов, то ему имеет смысл обратить внимание как раз на эти осветительные приборы. Они энергосберегатели-чемпионы: светодиодные устройства способны работать до 50000 часов, сэкономить до 95% электроэнергии. Эти осветительные приборы совершенно безопасны в эксплуатации, не боятся низких температур и не выделяют тепла.

Что такое хорошее освещение для гаража? Для многих владельцев хранилищ для машины ответ один: оптимально то, которое гарантирует яркий свет, современный вид и невысокую стоимость. Поэтому в последнее время становятся все более востребованными очень практичные светодиодные ленты (12 вольт).

С их помощью легко организовать качественное, яркое, но недорогое освещение гаражного помещения. При недостаточной освещенности проблема тоже быстро решаема, потому что хозяин легко добавит в схему еще несколько гибких полос.

Несмотря на все преимущества перед другими претендентами светодиодное освещение гаража пока нельзя назвать очень популярным. Причина здесь кроется в высокой цене таких приборов. Однако нужно понимать, что невероятно экономичные и долговечные устройства окупятся уже через несколько лет.

Галогеновые (галогенные) лампы

Данное устройство называют следующим этапом эволюции привычной «лампочки Ильича». Галогенные лампы, наполненные инертным газом и парами галогенов (брома, йода, фтора, хрома), отличаются от ламп накаливания большей энергоэффективностью, длительным сроком службы и меньшими размерами. Благодаря йоду они дают яркий, мягкий и ровный свет. Эти приборы выбирают на роль подсветки отдельных зон гаражного помещения из-за стабильности светового потока.

Минусы галогеновых ламп практически такие же, что и у традиционных устройств: это боязнь перепадов напряжения и довольно сильный нагрев. В список их слабых мест уходит необходимость защиты глаз мастера от ультрафиолета, их нелюбовь к прикосновениям «голыми» руками. Нельзя не упомянуть о возможных «неадекватных» реакциях галогенных устройств на вибрации, а также ядовитость паров. Поэтому галогенные лампы требуют осторожного обращения.

Подходящие приборы для смотровой ямы

Идеальное решение для этой потенциально опасной рабочей зоны — использование низковольтных ламп (12 вольт), так как повышенная влажность может привести к поражению хозяина-мастера электрическим током. Достойные кандидаты для нее — светодиодные лампы, аналогичные линейные светильники. Еще один вариант освещения ямы гаража не совсем обычен: это применение для нее светодиодной ленты.

Для того чтобы осветить самые труднодоступные места, специалисты рекомендуют использовать мобильное устройство — традиционный или аккумуляторный светильник-переноску. Возможной заменой ему станет налобный фонарик.

Есть и другое решение, которое можно назвать универсальным: это приобретение стационарных светильников на шарнирах. Такие устройства максимально удобны, так как позволяют без проблем менять направленность светового потока.

Каждому помещению — свои источники света

Далеко не все хозяева гаражей способны сразу же определить, какие лампы можно считать самыми подходящими? Какого-то одного лидера в таком соревновании нет, потому что каждый соперник имеет и минусы, и плюсы. Однако рекомендации касательно выбора фаворита есть:

Светодиодные приборы можно назвать универсалами. Если автовладельцев не пугает цена, то их можно покупать для монтажа в любом помещении. Галогеновые устройства выделяют довольно много тепловой энергии, поэтому их рекомендуют выбирать для организации освещения в неотапливаемых гаражах. Люминесцентные лампы (светильники) капризны, они совсем не приемлют низкой температуры. Поэтому таким источникам света подходят только хорошо утепленные гаражи, или отапливаемые «автохранилища».

Привычные лампы накаливания — худшие из возможных кандидатов. Они имеют не слишком впечатляющий срок службы, к тому же потребляют достаточно большое количество электроэнергии.

Светильники, лампы для гаража: критерии выбора

При определении оптимальных моделей обращают внимание на несколько важных моментов:

Способ монтажа. В гаражном помещении можно использовать стационарные настенные и потолочные модели. Как правило, для организации общего освещения покупают последние устройства. Для благоустройства местных зон используют настенные и переносные приборы. Выбор мест для выключателей. В этом случае все зависит от того, сколько зон освещения будет в гараже. Отдельные выключатели советуют устанавливать для гаража (общее, верхнее освещение), смотровой ямы и основного рабочего места. Приборам необходим высокий класс защиты от влаги и от механических воздействий, так как гараж часто становится не только хранилищем, но и почти полноценной мастерской. Производители продукции. Чтобы предотвратить любые непредвиденные случаи, лучше отдавать предпочтение товарам известных фирм. Размеры помещения. Чем они больше, тем большее количество осветительных приборов (либо их групп) ему потребуется.

Если есть необходимость, то организуют освещение въезда в гараж. В этом случае нередко используют лампу в плафоне. Потенциальная альтернатива ей — небольшой прожектор. Чтобы добиться значительной экономии в будущем, для подключения уличного устройства приобретают датчик движения.

Условия эксплуатации — «последний, но не последний» критерий. Минимальными будут требования к лампам и светильникам для благоустроенных, отапливаемых гаражей, которые хорошо защищены от повышенной влажности.

Операция «Освещение гаража своими руками»

Первым делом выбирают тип осветительного оборудования, покупают приборы и материалы, подготавливают инструменты. Потом приступают к дальнейшим действиям.

Схема освещения гаража: ее выбор и составление

При выборе схемы электропроводки ориентируются на виды осветительных приборов, на площадь помещения и его особенности (материал стен). Первым делом определяют, каким будет ее монтаж — наружным или скрытым. Сначала от руки делают эскиз. На этом предварительном наброске обязательно отмечают:

линии прокладки кабеля (на потолке, стенах);

места установки распределительного щитка и счетчика;

все точки подключения групп: общего и местного освещения;

участки для монтажа выключателей, розеток, фиксации монтажных коробок.

Потом все данные без изменений переносят на чертеж электропроводки.

При составлении схемы освещения в гараже его хозяева могут столкнуться с трудностью, касающейся выбора расположения осветительных приборов. Чтобы не допустить ошибок на этом этапе, нужно познакомиться с несколькими правилами:

Точечные светильники устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый источник света в группе обязан «смотреть» на свою рабочую зону. Бесполезного рассеивания света избегают. Если хозяева решают использовать всего один потолочный светильник, то его обязательно монтируют на кронштейн, чтобы у «сольного» устройства появилась возможность поворачиваться в разные стороны. Поскольку для освещения нередко используют переносные приспособления, то и для них монтируют несколько розеток в разных точках гаражного помещения. Например, для работы в смотровой яме обычно выбирают их монтаж по периметру бокса, чтобы дополнительное освещение можно было использовать в любой части «ремонтного отсека». Очень высокие потолки (от 3 м) — повод организовать максимально эффективное двух- или трехуровневое освещение в помещении. В последнем случае самую нижнюю группу осветительных приборов располагают как минимум на высоте 400-500 мм от пола. Элементы средней части монтируют на расстоянии 800-1000 мм, а верхнюю подачу света — на высоте 1500-1800 мм.

Верстак, находящийся у стены, или в самом дальнем углу помещения, потребует для себя отдельного осветительного прибора и нескольких розеток для подключения мощных электроинструментов.

Организация освещения для гаража своими руками

Этот этап работ по благоустройству гаражного помещения включает несколько последовательных операций:

Сначала на стены переносят составленную схему подключения проводки. Если выбран скрытый монтаж, то в основаниях делают штробы. Если используют накладной метод, то на них фиксируют кабель-каналы. Затем занимаются монтажом кабелей и установкой розеток, выключателей и монтажных распределительных коробок. Потом на потолках или стенах крепят стационарные осветительные приборы, подключают провода.

Последние этапы — проверка работоспособности созданной системы, установка плафонов и декоративных панелей розеток и выключателей, а также заделка штроб при скрытом методе монтажа электропроводки.

Что касается подсветки для смотровой ямы, то приборы в ней устанавливают так, чтобы поток света был направлен вверх. Поскольку пространство в таких ремонтных углублениях всегда ограничено, идеальным решением считают светильники, полностью (или частично) утопленные в стены. Для защиты проводки в смотровых ямах используют скрытый монтаж кабелей. «Прячут» провода в пластиковые гофрированные трубы. Все соединения надежно изолируют.

Установка электрического щитка

Такую коробку с автоматами (УЗО) монтируют на входе в гараж. Если в помещении есть смотровая яма, то для нее нередко собирают и устанавливают отдельный щиток. Количество защитных устройств зависит от используемой схемы. Например, отдельного прибора «удостаиваются» розетки, мини-мастерские, общее освещение и т. д. Данное решение даст возможность отключить для ремонта лишь тот участок, на котором обнаружено повреждение.

Многих владельцев «домов» для машин интересует, какое освещение в гараже можно считать оптимальным решением, максимально близким к идеалу. Некоторые полагают, что таковыми являются экономичные и функциональные светодиодные светильники, у которых практически нет слабых мест.

С помощью этих приборов автолюбители смогут организовать освещение и в гараже, и в смотровой яме. Однако на выбор претендентов может повлиять их цена, простота либо сложность монтажа, а также предпочтения хозяев помещения.

В завершение темы «Организация освещения в гараже» — популярное видео: