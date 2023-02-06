Гараж для большинства автолюбителей становится вторым домом, в котором они занимаются обслуживанием и ремонтом машины. В этом же помещении владельцы нередко что-то мастерят, а также проводят время с друзьями и просто приятелями. Поэтому «автохранилище» под крышей должно быть очень удобным, а максимального комфорта и позволяет добиться углубление, сделанное в центре гаража. Многие автолюбители задумываются о том, чтобы создать в своем мини-здании идеальное рабочее пространство. И очень часто их интересуют размеры смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля, либо для другого личного транспорта. Именно от длины, ширины и глубины ремонтного «отсека» зависит практичность и функциональность приюта для машины и для его хозяина.

Требования к «помещению в помещении»

Преимущества специального углубления в гараже очевидны: оно даст возможность проводить осмотр и ремонт автомобиля, замену деталей или масла. Кроме того, дополнительная площадь позволит найти место для запчастей, инструментов и т. п.

Главные требования

Прежде чем рассматривать тему «Размеры смотровой ямы», нужно познакомиться с особенностями создания такой рабочей зоны. Важнейших моментов есть несколько:

Удобство автолюбителя — первое, обязательное условие. Для спуска в углубление используют лестницу. Небольшие ниши создают для того, чтобы держать там различные инструменты. Их же нередко используют для расположения осветительных приборов. Без ниш нельзя и мечтать о комфортной работе в таких ремонтных ямах. Стены этого углубления должны быть прочными, так как они будут выдерживать серьезный вес автомобиля. В противном случае даже небольшой дефект может привести к обрушению конструкции. Чтобы предотвратить такое опасное развитие событий, для строительства рабочего отделения гаража используют только качественные материалы. Заглубленная часть этого помещения должна быть максимально защищена от влаги. Гидроизоляция необходима как основанию (дну, полу), так и стенам сооружения. Данный этап позволит продлить срок службы материала, из которого построили смотровую яму. Для ее защиты от влаги используют ПВХ мембрану. Альтернативы ей — несколько слоев толстой полиэтиленовой пленки либо рубероид.

Еще одно необходимое условие для гаража и смотровой ямы в частности — эффективная вентиляционная система. Она обеспечит отвод влаги, которая неминуемо будет скапливаться в углублении. Особенно остро проблема встанет в осеннее и зимнее время года, когда автомобиль начнет «привозить с собой» влагу или снег. Без качественной вентиляции в гараже будет постоянно сыро, а значит, под угрозой окажутся металлические детали и узлы машины. Их будут постепенно разрушать коррозионные процессы.

Что еще сможет гарантировать комфорт?

Смотровое отделение в гараже обязано обеспечивать простоту ремонта в нем, а также легкую уборку ямы после завершения работы. Что касается света, то он должен быть мягким, направленным вверх, то есть «смотрящим» на днище машины. Совсем не лишним будет настил (крышка), который будет закрывать ремонтную яму в то время, когда она не используется.

Идеальный вариант — углубление, края которого усилены металлическим уголком. Такая рама не только придаст жесткость, но и сможет быть конструкцией для фиксации крышки. Чтобы закрепить ее, во время возведения (заливки) стен в них делают арматурные выпуски. К ним впоследствии приваривают раму из профиля.

Определение размеров смотровой ямы в гараже для легкового транспорта

Некоторые владельцы пристанищ для авто интересуются, есть ли какие-то правила, в которых указаны размеры осмотровой канавы.

Стандарты или рекомендации?

Нормативы, касающиеся габаритов смотровых ям (ГОСТ), относятся только к тем предприятиям, которые занимаются осмотром и ремонтом автомобилей. Именно такие сооружения-профи обязаны соответствовать принятым нормам.

При определении размеров специального ремонтного углубление в индивидуальном гараже на первый план выходит удобство эксплуатации смотровой ямы, а также безопасность работы мастера-хозяина в ней.

Размеры: длина, ширина и глубина смотровой ямы

Все параметры этого ремонтного углубления зависят от автомобиля и от его владельца. Вернее, от их габаритов:

Длина смотровой ямы определяется длиной личного легкового транспорта. Некоторый запас будет большим плюсом, потому что он позволит хозяину подниматься наверх по лестнице при уже стоящей машине. В этом случае к длине автомобиля рекомендуют добавить не менее одного метра. Ширина смотровой ямы в гараже должна быть «привязана» к габаритам автомобиля. Стандартным показателем считают 750-800 мм. Однако на величину может повлиять размер ходовой части машины, ее колесной пары. Кроме того, от колес до краев смотровой ямы оставляют как минимум 200 мм, больше — лучше. Именно глубина смотровой ямы в гараже зависит не от размеров транспорта, а от человека — от роста владельца. В данном случае сначала советуют определить, в каком положении ему будет удобнее всего работать. Как правило, между ним и днищем машины должно оставаться 200-250 мм. Минимальной считают дистанцию в 100-150 мм.

Некоторые автовладельцы полагают, что яма не должна быть глубокой, что идеально углубление, равное росту владельца. Однако от «лишней» высоты поможет избавиться даже простейший настил (или мобильный щит). Гораздо хуже, если работать с автомобилем хозяину придется «в три погибели».

Определяя оптимальный размер смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля, нельзя забывать и про толщину ее будущих стен и пола. К ширине гаражной смотровой ямы рекомендуют прибавить не менее 500 мм, а к глубине этой конструкции — как минимум 300 мм.

Величина, позволяющая выбрать одно из нескольких решений

Что касается длины, то есть и иные варианты:

Если площадь гаража позволяет, то можно не ограничиваться метром. Тогда в такой смотровой яме можно будет соорудить удобную стационарную лестницу. Второе решение — специальное углубление Г-образной формы. В этом случае ступени делают в короткой (и более узкой) части ямы. Третий, необычный вариант — капитальная лестница, устроенная перпендикулярно углубленной ремонтной зоне.

Не самым практичным и удобным сооружением будет короткая смотровая яма, которая, тем не менее, может быть оптимальным решением для небольшого гаража. Однако работа в ней усложнится, поскольку осмотр транспорта или его ремонт придется проводить с помощником, который будет ставить/перемещать автомобиль.

Размеры ниш смотровой ямы

Именно они делают это ремонтное углубление максимально удобным для мастера. Здесь правило довольно простое: большие отделения для инструмента гарантируют больший комфорт. Оптимальные размеры для ниш таковы:

длина — 400-500 мм;

глубина — 200-250 мм;

высота — от 300 до 400 мм.

Минимальное количество таких углублений — 4. Их рекомендуют делать под колесами. Кроме того, удобных мест для себя могут потребовать осветительные приборы. В этих же нишах можно хранить и светильники-переноски.

Как определить габариты смотровой ямы для грузовых автомобилей?

Если говорить о размерах смотровой ямы на СТО, то здесь она обязана быть «универсальной». Оптимальными для станций техобслуживания признаны следующие параметры:

высота — 1800 мм;

ширина — 1000 мм;

длина — 5500 мм.

В данном случае глубина рабочей «канавы» считается до колес, а не до поверхности пола в помещении.

Сложности у владельцев грузового транспорта могут возникнуть с шириной смотровой ямы. Для обустройства ремонтного углубления для таких автомобилей нет стандартных параметров, поскольку колесные базы данных машин очень сильно отличаются. По этой причине у хозяев крупногабаритных средств передвижения есть два решения:

Выбрать усредненный, универсальный вариант — ширину 1000 мм. В этом случае такая канава подойдет для ремонта разных автомобилей: с ходовой частью, равной 800 мм, 1000 мм, 1200 мм и т. д. Можно поступить значительно проще: например, взять ширину собственного автотранспорта, а потом вычесть из этого показателя 300 мм, или даже 400 мм.

Фаворитом можно считать первый метод. Второй способ не так хорош, потому что даже небольшая оплошность в расчетах может привести к тому, что пользоваться смотровой ямой в гараже хозяину будет не слишком комфортно.

Как соорудить смотровую яму самостоятельно?

В первую очередь в гараже делают разметку в соответствии с чертежом.

Работа с основанием

Правильность получившегося прямоугольника обязательно проверяют измерением диагоналей. Если разметка проведена корректно, то:

Выкапывают яму, выравнивают ее дно и стены. В траншею насыпают слой щебня (около 150 мм), который разравнивают и уплотняют. Затем в яму засыпают песок (100 мм), его также хорошо трамбуют. На дно укладывают рубероид (мембрану, пленку). Гидроизоляцию обязательно заводят на стены — как минимум на 100 мм. Потом заливают песчано-цементный раствор. Спустя небольшое количество времени (после его схватывания) на дно укладывают армирующую сетку, и снова заливают раствор, его толщина — 50-70 мм.

После затвердевания бетона переходят к подготовке стен ямы.

Строительство стен углубления

Самостоятельное сооружение смотровой ямы в гараже дает возможность выбрать один из двух вариантов. Владелец может сделать бетонные стены, либо выложить их из строительных блоков.

Создание бетонной конструкции

Сначала стены котлована гидроизолируют глиной, ее наносят не очень толстым слоем. Затем их защищают рубероидом. Полосы укладывают внахлест (100-150 мм), стыки в обязательном порядке склеивают: например, паяльной лампой.

Из досок (влагостойкой фанеры) и бруса собирают опалубку. Ее минимальная ширина — 150 мм. На этом же этапе создают ниши для инструментов (осветительных приборов), а также устанавливают вентиляционные каналы. Затем приступают к заливке послойно. Каждый слой делают сравнительно толстым (350-400 мм). Раствор обязательно уплотняют. После его выравнивания стены усиливают металлической сеткой. На последнем этапе в растворе фиксируют арматурные выпуски для фиксации рамы.

После завершения основной работы пространство между бетонной конструкцией и стенами ямы сначала засыпают грунтом и/или глиной, а потом щебнем. Подготовленные участки заливают раствором, который уплотняют и разравнивают. Если владелец гаража планирует отделку смотровой ямы плиткой, то бетон оставляют набирать прочность на 10-14 дней.

Готовую конструкцию защищают от влаги. Для этой цели используют обмазочную, рулонную или проникающую гидроизоляцию. Еще один возможный вариант — комбинация материалов. Металлическую лестницу либо приваривают к раме, либо оставляют ее мобильной.

Строительство ремонтного углубления из блоков

В этом случае нередко используют кирпичи. Однако конкуренцию им составляют различные строительные материалы: для создания стен смотровых ям приобретают изделия из газобетона, газосиликата, из пенобетона или керамзитобетона, и т. д. В этом случае работа несколько упрощается, поскольку опалубка такой конструкции не нужна. Действуют так:

сначала выкапывают яму, ее стены и дно тщательно выравнивают;

засыпают слой щебня (150 мм), песок (100 мм), уплотняют, выравнивают;

гидроизолируют траншею рубероидом, заводя полосы на ее края, проклеивая их;

на дно укладывают армирующую сетку, затем заливают слой раствора (50-100 мм).

Приступают к кладке стен. Чтобы создать сооружение «на века», их делают в один кирпич. Каждый третий-четвертый ряд усиливают полосами армирующей металлической (композитной) сетки. После завершения возведения стен в свободное пространство засыпают грунт (глину), затем его трамбуют. Потом засыпают туда слой щебня, участки разравнивают и бетонируют. Сверху с помощью выпусков фиксируют металлическую раму из уголка (40х40, 45х45 или 50х50 мм).

Создание защиты для автомобиля

Пару слов нужно сказать и о том, что лучше всего подойдет на роль крышки ямы. В этом случае чаще используют дерево, вернее, доски. Оптимальная их толщина — 50 мм, но можно взять и более тонкий пиломатериал (40, 45 мм). Чтобы не пришлось постоянно поднимать довольно тяжелую конструкцию, такие крышки нередко создают из небольших деревянных щитов — из 3-5 частей.

Заготовки для защиты ямы и автомобиля обрабатывают антисептиком (антипиреном), красят или покрывают лаком, либо пропитывают отработанным маслом. Четыре-пять досок соединяют в секции рейками или брусками. В этом случае поднимать их будет довольно просто и легко. Второй популярный вариант — крышка, состоящая из нескольких металлических решеток. Их изготавливают из арматурных прутков (20-24 мм) и уголка (40х40, 50х50 мм).

Как поступить автовладельцу, какие габариты для ремонтного углубления выбрать? Плюс в том, что нет строгих правил, касающихся размеров смотровой ямы в гараже, если он находится на собственном участке. Поэтому каждый хозяин волен выбрать свой, оптимальный вариант. Для таких сооружений главных критериев всего два: это максимальное удобство автолюбителя и абсолютная безопасность, причем как человека, так и его машины.

В завершение темы размеров ремонтной канавы в гараже — интересное видео: