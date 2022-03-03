Строительство любого капитального сооружения на загородном участке требует соблюдения правил и нормативов. Не является исключением и гараж. Перед его проектированием хозяева должны познакомиться с документами, которые ограничивают дистанции между постройками, так как их цель — предупреждение чрезвычайных ситуаций. Многих автовладельцев, запланировавших создание «жилища» для машины, интересует вопрос о том, на каком расстоянии от забора можно строить гараж. Но это не единственная тема для изучения. Чтобы избежать неприятных последствий и возможных претензий со стороны соседей, им необходимо познакомиться с градостроительными, санитарно-гигиеническими, противопожарными нормативами и рекомендациями. Эти знания позволят избежать штрафных санкций и войны с соседями, а также уберегут от сноса некорректно возведенного строения.

Условия строительства гаража

Согласно законодательным нормам, указанным в Градостроительном кодексе, владельцам не требуется разрешение на строительство или реконструкцию объекта, относящегося к хозяйственным постройкам. Но только если у хозяина нет намерений использовать гараж для получения прибыли. Кроме того, специальное разрешение потребуется, если участок является частью территории садового кооператива, а не принадлежит собственнику.

В соответствии с новыми правилами, принятыми в 2018 г, капитальную постройку необходимо зарегистрировать. Раньше эта мера относилась к рекомендуемым. Сейчас процедура регистрации — обязательное условие для строительства любого капитального сооружения. При отсутствии документов у собственника он может столкнуться с препятствиями, если у него возникнет намерение продать участок, или распорядиться своей недвижимостью по-другому.

Разрешение не потребуется, если:

строение не имеет фундамента, а значит, не относится к капитальным сооружениям;

гараж будет установлен на земле, которая принадлежит владельцу по праву собственности.

В иных случаях он должен обратиться в соответствующие инстанции с заявлением. В перечень необходимых документов входит план участка, на нем должно быть указано место строительства гаража.

После проверки собственнику будет выдано разрешение на строительство, если план соответствует существующим нормативам, если в проекте нет нарушений, касающихся дистанции от хозяйственной постройки до забора и других объектов на территории.

Как расположить гараж на участке?

Выбирая место для нового строения, необходимо учесть несколько важных моментов.

Строение не должно создавать тень на соседнем участке. Вода, стекающая с крыши, обязана оставаться на территории хозяина. Для автомобиля не должно быть препятствий, требующих от водителя сложных маневров. В идеале транспорт должен выезжать прямо на дорогу, проходящую вдоль участка. Лучшее место для «автохранилища» то, что находится на возвышенности. В этом случае осадки не будут создавать проблем при въезде и выезде из помещения. Если данное условие невыполнимо, то при строительстве здания необходимо оборудовать дренажную систему.

Если гараж будет отдельным строением, то необходимо организовать удобный подход к нему от дома. Идеальные условия — большая площадка перед гаражом (навес), асфальтированная или мощеная дорога до забора и трассы.

Расстояние от гаража до других объектов

Одна из главных претензий, относящихся к объекту капитального строительства, — расстояние от гаража до забора. Однако могут быть и другие причины для решения не в пользу владельца участка. Если в проекте не соблюдены правила и нормативы, касающиеся минимальной удаленности гаража от дворовых построек, своего и соседских домов, иных объектов инфраструктуры, то собственник может получить отказ.

Расстояние гаража от забора

Нормы строительства регулирует:

СП 30-102-99;

СНиП 30-02-97;

Градостроительный кодекс РФ.

Расстояние от гаража до соседнего участка может быть различным.

Если соседний участок уже застроен, то минимальной считается дистанция 6 м от любого чужого строения. Поэтому расстояние от гаража до дома — те же 6 м. Данные нормативы необходимо соблюдать, если у соседа на руках уже есть готовый план застройки. В этом случае считается, что строительство уже началось. Данные правила гарантируют безопасность людей при возгорании здания, его разрушении и т. д. В том случае, если на территории соседей еще нет никаких построек, у владельца есть серьезное преимущество — право первого застройщика. Согласно ему, расстояние от гаража до забора можно сократить до 1 м. Однако осадки не должны стекать с крыши на соседский участок. Кроме того, между постройкой и ограждением обязано оставаться достаточно свободного места. Если оба участка застраиваются одновременно (или соседний чуть позже), но владельцы хотят нарушить рекомендуемые нормы СНиП относительно забора, то они составляют договор об отсутствии претензий с обеих сторон, его заверяют нотариально. В этом случае обязательное условие для каждого собственника одно: стекание осадков с крыши гаража должно быть на территорию владельца участка.

Если соседи рассматривают последний вариант, то нужно учитывать, что такой договор действует только в течение 3 лет. Если участок соседа будет продан, то у нового владельца могут возникнуть претензии к постройке, возведенной слишком близко к забору. Он будет иметь полное право требовать переноса гаража. Поэтому подобное соглашение требует учесть все риски.

Расположение гаража относительно других объектов

Поскольку помещение для автомобиля приравнивается к хозяйственным постройкам, для этого объекта действуют аналогичные нормативы.

Гараж, пристроенный к зданию, должен быть удален от других строений на 3 м. Расстояние от этого сооружения до других хозяйственных построек — как минимум 1 м. Между гаражом и кустарником рекомендуют оставить 1 м, небольшими деревьями — 2 м, высокими древесными растениями — 4 м. Минимальное расстояние от постройки до красной линии (граница муниципальной земли и частного владения) — 5 м. Это правило не имеет исключений.

Другие ограничения касаются особенностей размещения гаража:

если ворота бокса располагаются со стороны улицы, то между ними и дорогой должны оставаться свободными не менее 3 м;

минимальная дистанция от опор линии электропередач — 2 метра.

Измеряют расстояние от фундамента или цоколя здания. Если выступы кровли превышают 500 мм, то при расчетах это значение вычитают. Либо поступают иначе: измерение начинают с линии проекции этих элементов на землю. Балконы, расположенные выше уровня крыши гаража, принимаются во внимание только в одном случае: если они имеют капитальные опоры, затрудняющие движение автомобиля.

Нарушение рекомендаций СНиП, если они касаются расстояния до забора и до других объектов, не является основанием для возбуждения дела о правонарушении. Однако при рассмотрении жалоб, поданных соседями, и расследования последствий ЧС, произошедших по вине постройки, суд принимает решение, руководствуясь правилами и нормативами СНиП.

Дополнительные требования

Существуют и другие нормы строительства гаража на участке. Например, владельцы интересуются, какое расстояние нужно оставить, если сбоку от гаража находится не частное домовладение, а переулок, проезд. В этом случае минимальная дистанция между забором и строением — 3 м. Это расстояние не зависит ни от ширины дороги или пешеходной зоны, ни от интенсивности движения. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо, чтобы препятствий для проезда транспорта между участками не было.

Правила и нормативы относятся ко всем строениям: к домам и заборам, беседкам, навесам, летним домикам, теплицам и т. п. Расстояние от гаража до здания, возведенного из дерева, увеличивается с 6 до 15 метров. Однако владелец может уменьшить дистанцию до минимума (6 м), если:

установит противопожарный щит;

приобретет огнетушитель для гаража;

откажется от отопительной системы в здании;

защитит проводку, подключит в сеть автоматический выключатель;

приобретет и установит устройства (розетки светильники) с высокой степенью защиты (IP65).

Если оба строения деревянные, то минимальное расстояние между ними составляет 15 метров, в этом случае исключений нет. Данное правило действует не только для придомовой территории хозяев, но и для построек, находящихся на участке соседей. Такая предосторожность необходима, чтобы исключить перекидывание пламени в случае пожара.

Над постройкой нельзя обустраивать жилые помещения — кухни, столовые, гостиные, спальни и детские. Однако для комнат, не предназначенных для постоянного проживания, запретов нет. Над гаражом можно организовать оранжерею, спортзал или мастерскую.

Правила противопожарной безопасности

Эти нормы требуется соблюдать неукоснительно, при их нарушении владельцу грозят не только штрафные санкции, но и снос сооружения. Многих интересует, можно ли построить гараж впритык к забору. Нет, этот вариант рассматривать не рекомендуют. Правила пожарной безопасности требуют, чтобы у забора оставался проход, его ширина не менее 1 м. Если это условие по каким-то причинам невыполнимо, то владелец обязан:

заключить с соседом письменный договор о согласии обеих сторон отступить от правил СНиП, затем заверить документ у нотариуса;

приобрести огнетушитель для бокса, рядом со строением установить противопожарный щит со всеми необходимыми предметами и инструментами;

около возведенной постройки поставить бочку с водой (200 л), или большой ящик с песком (как минимум 100 л), емкость обязательно закрыть крышкой;

в обязательном порядке установить распределительный щит, сделать контур защитного заземления, приобрести плафоны для осветительных приборов.

Использовать открытые обогреватели в потенциально опасном помещении нельзя. Проводка должна быть защищена гофрой или кабель-каналами. Розетки и светильники обязаны иметь класс защиты не менее IP65. Идеальный вариант — гараж, имеющий второй, аварийный выход. Он не должен располагаться в том же месте, где находятся ворота. Лучше его сделать в смежной стене постройки.

Возможные вопросы, ситуации и пути их решения

Нередко у автовладельцев возникают вопросы, связанные с расстоянием от гаража до забора и иных объектов. Большинство из них решаются довольно просто.

Все расстояния соседом соблюдены, но тень от его гаража падает на часть чужого участка. Поскольку правило относительно дистанции до забора им не нарушены, основания для обращения в суд нет. Возможное решение — перепланировка собственной придомовой территории. Как реагировать собственнику земельного участка, если его сосед намерен использовать будущий гараж вместо забора? Законны ли такие действия? Нет, незаконны. Минимальное расстояние неизменно: оно составляет 1 м. Поэтому владелец участка вправе обратиться в суд. Можно ли построить гараж на границе участка с улицей? В этом случае расстояние регламентируется строго. Если край дороги находится на дистанции 3 м от гаражных ворот, то препятствий для владельца не существует. Бокс и край трассы должны быть разделены 5 метрами. Что делать, если сосед построил гараж на участке, но проигнорировал рекомендацию относительно метровой дистанции от забора, не согласовал свои действия? В этом случае хозяин имеет полное право подать заявление в суд, так как несоблюдение дистанции — нарушение прав собственника, нормативов и правил противопожарной безопасности. Владелец участка по незнанию построил гараж слишком близко к ограждению, что он должен предпринять? Сначала нужно постараться договориться с соседями, потом оформить отсутствие претензий документально. Затем необходимо выполнить все требования противопожарной безопасности (противопожарный щит, защищенная проводка, огнетушитель, емкость с песком, заземление и т. д.).

Самый верный путь, дающий шанс избежать последствий (вплоть до сноса) и претензий соседей, — следование нормам и правилам. Если все отступы при строительстве гаража были соблюдены, то свою правоту владельцу довольно легко доказать: для этого достаточно провести контрольные измерения от строения до забора, до соседского дома и т. д.

В завершение темы — видео, которое расскажет о правилах строительства гаража на загородном участке: