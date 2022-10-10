Гараж нередко становится вторым домом не только для машины, но и для автовладельца. Поэтому и «входную группу» для него хозяева автохранилища желают оформить качественно и красиво. Краска для гаражных ворот должна отвечать определенным требованиям, поскольку во время службы именно на эту часть конструкции больше всего влияют климатические и эксплуатационные условия. Претендентов для декорирования и защиты данного сооружения есть довольно много. Однако чтобы выбрать оптимальный вариант для гаража, владельцу «машинопристанища» нужно рассмотреть со всех сторон каждого из потенциальных кандидатов.

Краска для ворот гаража: важные требования к составам

Ассортимент претендентов для покраски ворот гаража очень широк. Поэтому вполне понятна растерянность хозяев. Многие из автовладельцев не могут сразу найти однозначный ответ на вопрос, какой краской покрасить гаражные ворота. И в этом случае именно долговечность покрытия является одной из самых важных характеристик, потому что ворота беззащитны перед ультрафиолетом, осадками, сильным ветром и «деяниями человеческими». Да, эффектный внешний вид входа/въезда в помещение тоже приветствуется, однако он все же не во главе угла.

При размышлении о том, чем покрасить ворота гаража, автолюбитель должен помнить, что есть требования почти обязательные, и есть те, которые гарантируют длительный срок эксплуатации защищенных ворот гаража. Важны для этих элементов сооружений следующие качества:

Способность сохранять привлекательность долгое время, износостойкость. Угрозой для гаражных ворот становится даже сильный (ураганный) ветер, который приносит с собой мелкий, но небезопасный сор, повреждающий окрашенную поверхность. Отличное сцепление с металлической поверхностью, потому что чаще конструкция изготовлена из этого материала. При выборе надо быть внимательным, так как далеко не все составы подходят для защиты изделий из металла. Сохранение цвета и блеска долгое время. Некоторые виды краски очень быстро теряют привлекательность. После первого же сезона они тускнеют, покрытие выгорает под «беспощадными» лучами солнца. Максимальная защищенность красящего состава от влаги. Контакт металлической поверхности с ней оканчивается плачевно: запускается процесс коррозии, которая незаметно разрушает материал. Отсутствие в составе легковоспламеняющихся компонентов, умение противостоять высоким и низким температурам, «терпеть» их перепады. Простота нанесения смеси с помощью валика, кисти или краскопульта.

Для оформления металлических конструкций надо покупать состав, на котором написано, что он предназначен для окрашивания металла. Последняя, но важнейшая характеристика потенциальной краски для гаражных ворот — легкий уход за окрашенной поверхностью. Идеальным вариантом будет смесь, которая не только способна противостоять агрессивным соединениям, но и очень легко, «охотно» отмывается.

Чем красить ворота гаража: выбор подходящего кандидата

Идеалов среди красок тоже нет: любое из покрытий имеет как преимущества, так и недостатки. Однако практически каждая из представленных «соперниц» сможет стать хорошей защитой для металлических ворот гаража.

Масляная

Этот состав можно назвать «долгожителем», поскольку появился он очень давно. Кроме того, масляную краску использовали практически везде и всюду, потому что альтернативы ей попросту не было. Сейчас популярность масляных смесей несколько снизилась, так как на рынке появились более привлекательные и надежные конкуренты, и их сравнительно много. Однако довольно большое количество предложений свидетельствует о том, что спрос на масляные смеси по-прежнему есть.

Основой этих красок является масло или олифа, которая может быть натуральной, полунатуральной или полностью искусственной. Растворители смогут вернуть нормальную консистенцию загустевшему составу, или превратят в жидкую грунтовку обычную смесь. В роли такого разбавителя способен выступить Уайт-спирит, сольвент, скипидар, растворитель Р-647, олифа (оптимальна натуральная) и т. д.

Главные достоинства масляных красок:

очень хорошая укрывистость;

простота окрашивания «маслом»;

невысокая цена, универсальность смесей;

доступность и широкий ассортимент продукции;

возможность использовать этот состав в роли грунтовки.

Однако минусы смесей на основе олифы многим могут показаться существенными. В этот список входит:

не очень впечатляющий срок службы: покрытие потребует обновления через 1-2 года после окрашивания, так как оно отслаивается от поверхности, растрескивается и т. п.;

негативное влияние ультрафиолета: УФ становится причиной быстрого потускнения покрытия, потери насыщенности цвета краски;

недостаточная стойкость к перепадам температур, невозможность смеси «дышать», долгое время высыхания.

В «армию» главных минусов масляной краски применительно к гаражным воротам идет горючесть этих материалов и неприятный запах, который после высыхания хоть и выветривается, но не сразу.

Нитрокраска (нитроэмаль)

Это еще один ответ на вопрос, чем покрасить ворота гаража. Основа нитроэмали, нитрокраски или просто НЦ — нитрат целлюлозы, обрабатывают его азотной кислотой.

Этот вид лакокрасочных материалов имеет большое преимущество перед масляными составами: он сохнет практически мгновенно. Окрашенная поверхность будет готова к эксплуатации или к дальнейшей обработке уже через 15-30 минут после завершения работы, если окрашивание проводилось при температуре 18-20°. Из-за высокой скорости высыхания для нанесения этих составов используют распылители.

К плюсам нитрокрасок относится:

невысокая цена;

низкий расход материала;

гладкость и блеск окрашенной поверхности;

отсутствие необходимости смешивания компонентов.

Самые большие недостатки нитрокрасок — их недостаточная атмосферостойкость, токсичность и пожароопасность. Работу с такими составами проводят в респираторе, или в проветриваемом помещении (с эффективной вентиляционной системой).

Кроме того, нитроэмали не приемлют высокой влажности (более 70%) во время работы. Из-за быстрого испарения ацетона поверхность мгновенно охлаждается, а это приводит к появлению на ней белесых пятен и разводов. Решение — использование менее летучего растворителя: например, амилацетата либо бутилацетата. Для изменения консистенции НЦ для окрашивания металлической конструкции с помощью краскопульта применяют растворитель Р-647.

Однако для покраски гаражных ворот со стороны помещения, которое чаще не может похвастаться большой площадью, это не лучшие кандидаты. Токсичные летучие соединения будут выделяться примерно в течение месяца после окрашивания металлической конструкции.

Алкидная

Данный вариант — еще одна потенциальная краска для защиты гаражных ворот. Этот состав можно назвать «родственником» масляных красок, но он значительно превосходит их, если рассматривать эксплуатационные характеристики обоих покрытий. Алкидные краски изготавливают на основе алкидных смол (алкидов). Они — материалы-универсалы, подходящие для защиты и преображения любых типов оснований. Достоинства алкидных эмалей:

приемлемая цена;

широкий ассортимент;

отличная адгезия и укрывистость;

прочность пленки, ее эластичность;

стойкость к влаге, моющим средствам.

К минусам эмалей на основе алкидов можно отнести выцветание поверхности: данное покрытие не всегда способно достойно противостоять солнечным лучам. Вторая претензия — необходимость защиты органов дыхания мастера во время работы: алкидный состав небезопасен (токсичен) только при нанесении.

Полиуретановая

Это еще один достойный конкурент «гаражным составам». Его основа — полиуретановая смола. Такая продукция бывает одно- и двухкомпонентной. В последнем случае во второй таре находится отвердитель, который делает смесь быстросохнущей. Полиуретановые краски тоже имеют преимущества перед соперниками. К ним относится:

широкий ассортимент покрытий;

эластичность, простота нанесения;

высокая прочность, износостойкость;

довольно высокая скорость высыхания;

способность противостоять разным «агрессорам».

Главный недостаток этих смесей — их высокая цена, второй серьезный минус — «условная токсичность» некоторых разновидностей полиуретановой краски. К «неблагополучным» относятся составы на органических растворителях: на ксилоле или толуоле.

Алкидно-уретановая

Эти современные смеси относят к категории эмалей широкого спектра. Как понятно из названия, здесь используется две основы — алкидные и полиуретановые лаки, которые имеют отличные эксплуатационные свойства. Материалы делятся на виды в зависимости от типа смолы. Наиболее востребованы глифталевые и пентафталевые эмали. Первые смеси очень быстро высыхают, вторые максимально влагостойки, однако каких-то серьезных различий между ними нет. Алкидно-уретановые составы тоже могут состоять из нескольких частей: краски бывают однокомпонентными, двух- и трехкомпонентными.

Данные лакокрасочные материалы являются надежной защитой от коррозии, они отличаются очень высокой прочностью, а также:

быстрым высыханием;

простотой использования;

очень экономичным расходом;

устойчивостью к колебаниям температуры;

стойкостью к любым агрессивным веществам;

отличной влагостойкостью и атмосферостойкостью;

возможностью получить новые оттенки, смешивая цвета, проводить окрашивание уличных конструкций в любое (даже холодное) время года.

Фактура материала может быть глянцевой либо матовой. Главный недостаток комбинированного состава — его токсичность, но только во время отделочных работ. По этой причине для окрашивания используют респиратор, а помещение во время операции обязательно проветривают.

Акриловая

Основой этого водно-дисперсионного состава является акриловая смола. Среди неоспоримых преимуществ такой «краски для покраски» гаражных ворот:

абсолютная безопасность, экологичность акриловой смеси;

ее хорошее сцепление практически с любым материалом;

защищенность от влаги и внешних воздействий;

возможность добавления любого пигмента;

очень быстрое высыхание состава;

отсутствие боязни ультрафиолета;

надежность, долговечность;

отсутствие резкого запаха;

легкость нанесения;

доступная цена;

эластичность.

К слабым сторонам акриловых смесей можно отнести уязвимость только что нанесенного покрытия. Даже высохшей краске потребуется как минимум месяц для набора прочности. В этот период поверхность нужно оберегать от загрязнений и от механических воздействий. Вторая претензия к акриловому составу для защиты гаражных ворот — его высокая цена.

Эпоксидная

Основным компонентом такой эмали является эпоксидная смола. Как правило, в быту чаще используют двухкомпонентные составы, которые быстро высыхают благодаря отвердителю. В результате получается влагостойкое, прочное, но эластичное покрытие, которое:

способно противостоять неблагоприятным климатическим условиям;

стойко к агрессивным соединениям, механическим воздействиям;

абсолютно водонепроницаемо, имеет отличную адгезию;

дает возможность нанесения всего одного слоя;

отличается широким ассортиментом.

К минусам эпоксидной краски относят не самое быстрое ее высыхание (24 часа) из-за ощутимой толщины даже одного слоя. В недостаток превращается недостаточная защищенность покрытия от ультрафиолета, если ворота гаража «смотрят» на солнечную сторону. Тем поверхностям, которые сильно нагреваются под прямыми лучами солнца, грозит сравнительно быстрое изменение цвета: такое покрытие может вскоре пожелтеть.

Молотковая и кузнечная

Это, пожалуй, единственное ЛКМ покрытие, которое невозможно спутать с другими кандидатами. Поверхность, декорированная молотковой краской, как будто «изуродована» ударами молотка, или отчеканена.

Такая оригинальная смесь может быть изготовлена с помощью акриловой, алкидно-стирольной или эпоксидной основы. «Молотковый» эффект создают дополнительные компоненты: среди них алюминиевая пудра либо хлопья, стекло мелкой фракции, силиконовое масло. Для стабилизации материала и защиты его от влаги используют специальные силиконы.

Преимуществ у молотковой краски много. В список плюсов можно занести:

безвредность;

широкий ассортимент;

эффектность покрытия;

максимальную прочность;

защиту от влаги, коррозии;

возможность нанесения на ржавчину;

скорость высыхания (особенно аэрозолей);

простоту работы: многоэтапной подготовки поверхности состав не требует, но обезжиривание новых металлических изделий обязательно.

Для лучшего сцепления материалов гладкий металл шлифуют щеткой с металлической щетиной.

Недостатков у этого необычного кандидата не слишком много. В эту категорию можно отправить высокую цену и большой расход молотковой краски, сложность удаления (абразивами, растворителем) «пожилого» покрытия и нанесения краскопультом. С другой стороны, для покраски металлических конструкций такими оригинальными материалами рекомендуют использовать валик, а не распылитель.

Кузнечное покрытие с молотковым эффектом — еще один возможный ответ на вопрос, какой краской покрасить ворота гаража. Данный состав очень похож внешним видом на предыдущего конкурента. Раньше такие грунт-эмали использовали только для защиты и декорирования кованых изделий.

Теперь антикоррозионная кузнечная продукция расширила «сферу деятельности»: эти краски по металлу применяют для защиты и преображения интерьеров, фасадов, деталей, транспортных средств, металлических ограждений и других элементов придомовых территорий. Основы таких смесей — эпоксидные, акриловые или алкидные смолы. Наиболее популярны многокомпонентные составы — грунт-эмали 3 в 1 (по ржавчине).

В какой цвет покрасить гаражные ворота?

Ответ на данный вопрос даст само помещение для автомобиля, вернее, его расположение. Если ворота гаража находятся на солнечной стороне, то лучший вариант — совсем не «скучная» серая (или серебряная) краска, которая идеально сочетается практически с любыми гаражными стенами и крышами.

Темного цвета для покраски конструкций, находящихся на солнечной стороне, лучше избегать, так как:

летом они будут очень сильно нагреваться;

а ранней весной створки будут плохо закрываться из-за перепадов температур.

В любом другом случае используют ту краску, которая уже есть в хозяйстве, или подходит гаражной конструкции, или же предписана правилами (Уставом) гаражного кооператива.

Возможный цвет — бежевый, зеленый и темно-зеленый, коричневый и красно-коричневый, синий, черный и т. д. Однако никаких ограничений на этот счет не существует, если сооружение не является частью большого «коллектива»: «гаражевладелец» волен выбрать именно тот вариант, который ему нравится.

Богатый ассортимент лакокрасочных материалов способен испугать, и в этом случае будущим оформителям определить фаворита бывают трудно. Чем лучше покрасить гаражные ворота? Лучшими кандидатами для их декорирования и защиты считают акриловые, полиуретановые и эпоксидные составы.

Как покрасить металлические гаражные ворота?

Без сомнения, на сценарий работ могут повлиять особенности приобретенного состава. Однако в большинстве случаев покраска ворот гаража начинается с подготовки их поверхностей.

Обработка металлической конструкции

Действуют так:

Сначала удаляют весь старый лакокрасочный материал. Для проведения этого этапа покупают смывку, либо используют строительный фен и какой-нибудь острый инструмент (шпатель, стамеску и т. п.). После завершения удаления старого покрытия все элементы конструкции чистят жесткой металлической щеткой, потом шлифуют наждачной бумагой, шлифовальной машиной либо болгаркой с насадкой для обработки металла. Особого внимания «удостаивают» участки с ржавчиной. Подготовленные поверхности тщательно моют, так как необходимо удалить мелкий мусор и пыль. Потом ворота обезжиривают (Уайт-спиритом, ацетоном, керосином, сольвентом и т. д.). После высыхания все элементы тщательно обрабатывают антикоррозионным составом. Эта подготовка — необходимость для алкидных, масляных и эпоксидных эмалей.

Затем на металл наносят грунтовку. Потом поверхности оставляют для высыхания состава. Покраска гаражных ворот в большинстве случаев проходит в сухую, солнечную погоду, при температуре от 10 до 20° (максимум 25°). Приемлемое условие – отсутствие сильного ветра, идеальный вариант — полный штиль.

Выбор инструмента и покраска гаражных ворот

Способ нанесения смеси выбирает мастер-маляр:

Кисть «соло» не лучшее из решений. Причины — неравномерность окрашивания такими инструментами, большее количество времени, необходимое на выполнение работы. Но если выбраны эти приспособления, то советуют покупать качественную продукцию. Перед началом работы их на час замачивают в теплой (мыльной) воде, чтобы не вылезали щетинки. Валик — оптимальный вариант, когда необходимо покрасить полотна ворот гаража. Для других элементов (включая труднодоступные места) используют широкие и узкие кисти. Потенциальные кандидаты — валики из плотного материала с коротким ворсом, из плотного поролона и т. д. Краскопульт гарантирует идеально ровную поверхность, быструю «расправу» над гаражными воротами, а также значительную экономию ЛКМ. Однако это оборудование требует навыков и надежной защиты стен за пределами конструкции из металла.

Краску наносят сверху вниз, так как это направление дает шанс быстро и «безболезненно» избавиться от ее потеков. Однако некоторые мастера предпочитают начинать снизу. Параллельные слои «рисуют» с нахлестом, чтобы избежать непрокрашенных участков. Его ширина — несколько сантиметров. Второй слой наносят спустя сутки после завершения работы с первым. Готовую конструкцию оставляют сохнуть, этот процесс занимает как минимум 2 суток.

Все материалы, как и варианты покраски гаражных ворот, дают возможность провести эту работу самостоятельно, без помощи извне. А о том, чем и как покрасить гаражные ворота своими руками, лучше расскажет автор этого интересного видео: