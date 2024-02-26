Любой автолюбитель стремится к тому, чтобы его гараж был максимально надежен, неуязвим, удобен и для него, и для автомобиля. Поэтому этапов обустройства этого небольшого, но важного помещения довольно много. Одним из последних усовершенствований «автостроения» нередко становится операция «Козырек над гаражными воротами». Конечно, нельзя утверждать, что этот внешний элемент относится к самым необходимым атрибутам, но он защитит хозяина от дождя, а также убережет замок гаража от проникновения влаги, а значит, спасет механизм от ржавчины. Таких конструкций существует сравнительно много. По этой причине сначала нужно узнать о требованиях к ним, а потом подобрать модель козырька, который подойдет владельцу и «святилищу-автохранилищу».

Козырек над гаражом — необходимость или украшение?

Каждый автовладелец сможет ответить на данный вопрос сам, когда он узнает, какие функции способна выполнить эта не очень впечатляющая конструкция. Козырек над воротами гаража:

защитит хозяина, замок и само помещение от влаги, снега, ото льда, который может стать самой большой проблемой при открывании гаражного замка зимой;

превратится в эффектный декоративный элемент, который преобразит обычное, ничем не примечательное строение;

станет незаменимым помощником в солнечную погоду, так как будет спасением от палящих лучей;

защитит металлические ворота гаража от нагревания под «беспощадным» солнцем;

предохранит электрические устройства от попадания влаги.

Кроме того, этот элемент защитит пространство перед гаражом, если там образуется лед в холодное время года, появляются огромные сугробы снега после снегопада. Однако функции этого приспособления в большей степени зависят от его размеров и особенностей модели.

Навес над воротами и козырек над гаражом: большая разница

Обе конструкции совсем не обделены вниманием владельцев загородных участков и различных строений. Однако многие хозяева не отличают навесы от козырьков. Между тем, это совершенно разные элементы. Отличий предостаточно:

Площадь. Как правило, первые, навесные изделия имеют впечатляющие размеры. Небольшие козырьки нередко устанавливают для защиты окон, дверей, балконов, ворот, крыльца и т. д. Предназначение. Навесы покупают или собирают для защиты каких-либо предметов (например, автомобилей, поленниц, очагов, садовой мебели). Козырьки служат для того, чтобы сделать комфортным только вход в здание.

Навес — конструкция, которая может располагаться отдельно от строения. Она всегда имеет несколько опорных элементов, благодаря которым она может быть очень большой, сравнительно тяжелой, но при этом максимально надежной. По этой причине их изготовление и установка — операции более сложные.

Козырьки, наоборот, «заземленных» стоек не имеют. Их фиксируют на стенах различных зданий с помощью кронштейнов, закладных деталей, анкерных болтов и т. д. Не самое обычное предназначение таких «козырьковых» элементов — защита въездных ворот (калиток).

Что обещает хозяину и его машине больший комфорт? В этом случае сомнений нет: это полноценная, надежная конструкция, опирающаяся на стойки. Однако не всегда навесы приходятся ко двору: они подойдут гаражу и площадке перед ним лишь в том случае, если путь от него до въездных ворот (дороги) более или менее прямой, без крутых поворотов.

Разновидности конструкций

Козырек для гаража — элемент не самый выдающийся, однако у автовладельцев есть довольно богатый выбор. Эти приспособления бывают большими и маленькими, односкатными и двускатными, арочными, куполообразными и шатровыми. У хозяев есть возможность придумать и заказать свой вариант, более сложной конфигурации. Но сначала надо узнать немного о более востребованных разновидностях козырьков:

Односкатные модели можно назвать «элементарными элементами». Поэтому их создание своими руками не грозит большими сложностями. К тому же чересчур «неподъемных» трат на изготовление один скат не потребует. Двускатные козырьки. Их несомненные достоинства — эффектный вид, максимальная надежность и такой же комфорт. Однако данный вариант все же не очень популярен, если говорить именно о моделях, защищающих воротах гаража. Арочные козырьки. Их также относят к востребованным, почти «вездесущим» конструкциям. Изделия-арки не слишком проблематично собрать своими руками. Например, с помощью популярного, отлично гнущегося поликарбоната, профлиста и т. д.

К самым «коварным» изобретениям человека относят шатровые, купольные (сферические) и другие козырьки сложной конфигурации. Однако эти модели тоже чаще используют в роли защиты парадного входа в дом — для входных дверей (крыльца).

Козырек на гаражные ворота: важные моменты

Понятно, что первым делом автовладельцы выбирают модель, и только потом задумываются над ее размерами. Они напрямую зависят от габаритов гаражных ворот. В этом случае есть несколько правил, которые дадут возможность выбрать, изготовить (приобрести) и установить удобный защитный и декоративный элемент:

К ширине гаражных ворот с обеих сторон добавляют как минимум по 300 мм. Так получают общую ширину будущего козырька. Минимальной длиной ската (шириной скатов, арки) считают 600 мм. Меньший показатель не гарантирует надежную защиту ворот гаража от осадков.

Оптимальный угол наклона этой конструкции — 20°, минимальный — 15°. Такие параметры дадут уверенность в том, что осадки не будут скапливаться на мини-крыше.

Требования к козырьку и используемые материалы

Что касается критериев, то их не слишком много. Защитное приспособление обязано быть максимально прочным, чтобы выдерживать вес снега, а также противостоять сильным порывам ветра. Но нельзя забывать и о внешнем виде модели. Она должна гармонично вписываться в общий стиль строения. Однако для гаражей в кооперативах красота козырька далеко не так важна (нужна).

Каркас

Для сборки «остова» данной конструкции кандидатов немного. Как и в случае большинства других подобных уличных элементов, каркасы козырьков для ворот гаража изготавливают из дерева или из металла.

Дерево

В этом случае приобретают брус и металлические крепежные элементы. Главное преимущество деревянных каркасов для этих конструкций — максимальная простота изготовления из-за податливости натурального материала. Если рассматривать недостатки, то основное слабое место древесины — неспособность противостоять влаге. Поэтому любым деревянным изделиям, которые вынуждены находиться на улице, требуется очень надежная защита.

Металл

Для изготовления козырьков и навесов над воротами гаражей чаще всего используют этот материал. Конструкции собирают (сваривают) из профильных труб, уголков и арматурных прутков. Элементы их могут быть коваными, поэтому совершенству предела нет. Металлический каркас способен выдержать практически любой вес, он привлекателен и долговечен. По этим причинам для защиты гаражных ворот его считают почти идеалом.

Кровля

На выбор кровельного материала повлияет то, какие требования автовладелец предъявляет будущему козырьку, располагающемуся над воротами гаража. Если эстетика не очень важна, то список кандидатов увеличится.

Шифер — классический и прозрачный

Данный вариант хорош тем, что он относится к самым доступным. Другие плюсы шифера — прочность, стойкость к коррозии. Главный его минус — вес. Поэтому данный кровельный материал если и выбирают, то только для строительства более надежных «окологаражных» навесов, потому что там крыша опирается на опоры.

Основного недостатка тяжелого материала лишен другой претендент: это прозрачный шифер. Его изготавливают из акрилового оргстекла, поливинилхлорида, или стеклопластика. Однако самым востребованным прозрачным шифером остается другой, более «выносливый» кандидат. Но о нем чуть позже.

Металлические листы, профлист, металлочерепица

Козырьки для гаража из металла — довольно популярные приспособления. Преимущества металлических конструкций:

их универсальность;

очень широкий ассортимент;

огнестойкость, долговечность;

небольшой вес, невысокая цена;

стойкость к ветровым, снеговым нагрузкам.

К плюсам профнастила и металлочерепицы можно отнести и их способность сочетаться с любым материалом. Если говорить только о каркасах козырьков над гаражом, то металлические кровельные изделия подойдут как для деревянных, так и для металлических несущих конструкций.

Недостатки профилированного листа — его шумность, высокая теплопроводность, неспособность в полной мере противостоять коррозии. Однако последний минус можно из списка исключить, если приобрести изделия с полимерным покрытием. Еще одна претензия к профлисту — его не слишком презентабельный вид. В этом (как и в звукоизоляции) он проигрывает более «нарядной» и «тихой» металлочерепице.

Поликарбонат или ПК

Это относительно новый материал, который называют «революционным». Поликарбонат:

не боится влаги, высоких, низких температур, их перепадов;

защищен от УФ лучей специальной пленкой;

имеет очень легкий вес, стоек к ударам;

привлекает широким ассортиментом;

обладает завидной гибкостью;

не поддерживает горение;

легок в обработке.

К минусам поликарбоната для изготовления козырьков и навесов отправляют недостаточную абразивную стойкость. Полимерные изделия довольно легко поцарапать, и град также оставит на поверхностях свои некрасивые отметины. Однако любые повреждения на этом материале почти не видны. Поэтому плюсы выигрывают у минусов, но если не принимать во внимание довольно высокую цену «новичка».

Для обустройства крыши козырьков над гаражом приобретают монолитный материал, сотовый ПК или волнистую, кровельную его разновидность. Если рассматривать последний вид поликарбоната, то такой прозрачный шифер считается самым прочным из всей подобной полимерной продукции.

Другие кандидаты

В этом списке находятся потенциальные кровельные материалы, которые можно использовать для создания крыши. Некоторые решения просты, однако они имеют очень серьезные недостатки. В качестве покрытия смогут выступить:

деревянные изделия (кровельный гонт, дранка, шиндель);

мягкая черепица (и сплошная обрешетка);

легкая пластиковая черепица (ПВХ);

ондулин (еврошифер);

кровельная жесть.

Большинство из этих претендентов не лучший выбор из-за их горючести. Жесть не имеет этого недостатка, но она многих отталкивает из-за своего «волшебного звучания».

Каркас плюс кровля: выбор сочетания

Тем, кто еще не определился с потенциальными фаворитами, может быть интересен вопрос о сочетаниях разных элементов козырька гаража:

Более простой и менее прочный деревянный «скелет» способен выдержать вес любого прозрачного шифера, профлиста и металлочерепицы. Металлической конструкции не будет страшен ни один из кровельных кандидатов.

Однако к лучшим «компаньонам» для металлического каркаса относят поликарбонат, изделия из металла и прозрачный шифер (также из поликарбоната).

Как самостоятельно сделать односкатный козырек над воротами гаража?

Те, кто впервые собирается совершить подобный шаг, обычно выбирают самые простые, беспроблемные конструкции. Если говорить о герое этой статьи, то оптимальным вариантом для начинающих мастеров будет создание почти элементарного односкатного козырька. По вполне понятным причинам в этом случае риск совершить серьезную ошибку минимален.

Выбор размеров защитной конструкции

В первую очередь гаражные ворота измеряют. К результату добавляют не менее 600 мм, получая ширину будущего козырька. После этого решают, какое именно пространство он будет перед воротами закрывать.

Как уже было отмечено ранее, минимальная длина этой конструкции тоже составляет 600 мм. Но очень большая «протяженность» ската обещает и больший комфорт владельца, а также его автомобиля. Один из лучших вариантов — козырек, под которым в непогоду сможет спрятаться вся машина. Однако в этом случае высокие требования предъявляют фиксации тяжелой конструкции.

Сборка каркаса

После завершения подготовительного этапа приступают к созданию чертежа гаражного козырька. Потом подготавливают все части будущего каркаса. Готовые детали конструкции соединяют в зависимости от используемого материала — сваривают либо используют саморезы (болты, гайки для металла).

Собранный каркас фиксируют над воротами, используя анкеры (перемычку из стального уголка, замурованного в кладку). После установки и проверки правильности положения остова к его элементам крепят обрешетку (несколько параллельных реек либо отрезков профиля). На ней фиксируют выбранный кровельный материал.

Примыкание конструкции к стене

Козырек над воротами гаража только в одном случае будет безупречным: если гарантировать отсутствие зазоров между ним и стеной. Способ обеспечить герметичность соединения элементов зависит от кровельного материала.

Металлочерепица или профлист

Чтобы добиться результата, действуют так:

Перед началом установки каркаса в стене делают не очень глубокую штробу (до 10 мм). Приобретают или изготавливают своими руками планку примыкания (пристенный профиль, отлив, откос). После монтажа кровельного материала ее устанавливают, заводя верхний ее край в канавку. Зазоры между штробой и металлическим изделием закрывают влагостойким герметиком — силиконовым, полиуретановым либо двухкомпонентным (силикон плюс полиуретан).

В этом случае стекающая по стене вода будет попадать сразу на кровлю, а оттуда — на землю. Если крышей козырька будет металлочерепица, то пристенный профиль отдельно приобретать не придется, так как он идет в комплекте.

Поликарбонат

Данное приспособление можно использовать и для козырька из данного полимера. Однако в этом случае мастер получит «сочетание несочетаемого». Некоторые готовы мириться с ним, другим такая комбинация не по нраву. Решение есть: в этом случае в месте примыкания ПК стену штробят. Затем заводят в нее листы поликарбоната. В последнюю очередь канавки закрывают тем же герметиком.

Иногда поступают по-другому, причем есть 2 способа. Лучшим из этих вариантов считают использование уплотнителей из резины или полиуретана при монтаже кровли. Второй потенциальный путь — применение для этой цели ленты-герметика. С ее помощью закрывают зазоры между стеной и кровельным материалом. Первая из возможных претенденток — бутилкаучуковая (бутиловая) лента, или просто «бутилка».

Козырек над гаражными воротами — несомненное благо. Это начинают понимать даже те, кто раньше не видел необходимости в этом защитном элементе. Собирать и устанавливать его своими руками, либо все-таки доверить работу профессионалам? Возможно, ответ на этот вопрос поможет найти следующее видео: