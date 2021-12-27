Строительство бокса для автомобиля начинают с его проектирования. На этом этапе выбирают оптимальные габариты постройки, решают, какими будут гаражные ворота. Размеры последних не менее важны: они могут сильно усложнить эксплуатацию машины, сказаться на удобстве помещения. На параметры этой конструкции повлияет ее тип, принцип работы, марка автомобиля и количество транспортных средств (ТС), особенности подъездного пути и т. д. Системы стандартных габаритов обойдутся дешевле, но не всегда этот вариант будет оптимальным решением. Точный расчет, наоборот, даст возможность учесть все условия эксплуатации гаража, сделать помещение максимально комфортным: как для машины, так и для ее хозяина.

Существуют ли стандартные размеры гаражных ворот?

Стандарт — это норматив, который гарантирует удобство и безопасность использования той или иной конструкции. Однако не все системы «подчиняются» этим правилам: первый пример — секционные изделия. Стандарты для них — те параметры, которые идеально подходят боксу, конкретной машине, и максимально комфортны для ее хозяина. На размеры ворот для гаража влияет несколько факторов. При выборе оптимального варианта всегда ориентируются на такие критерии:

Габариты имеющегося транспортного средства. При строительстве гаража для определенной марки автомобиля все просто: параметры въездной конструкции «подгоняют» под нее. Однако проблема может возникнуть, если хозяева решат сменить средство передвижения, если габариты «новичка» будут сильно отличаться. И даже в случае покупки похожей модели остается вероятность, что владелец захочет установить верхний багажник, либо провести тюнинг, который немного, но изменит размеры машины. Тип гаражных ворот. Как правило, никаких проблем не создадут классические, распашные конструкции. Подъемно-поворотные модели несколько снизят высоту проема в гараже, поскольку полотно располагается под потолком, горизонтально. Некоторые современные конструкции тоже смогут внести свои «поправки». Например, подъемно-секционные конструкции несколько снизят высоту въезда. Однако откатные секционные изделия лишены этого недостатка.

Третий важный фактор, от которого зависит ширина гаражных ворот, — условия въезда в помещение. Лучший вариант для проектирования — прямолинейный подъездной путь. В этом случае главная конструкция гаража может иметь минимальные размеры.

Более серьезные требования выдвигают «тернистые» подъездные пути. Если перед заездом в гараж придется совершать крутой поворот с узкой улицы, то ширина проема должна быть увеличена как минимум на 500 мм.

Типовые размеры ворот гаража

При проектировании этой конструкции, при выборе ее типа и размеров необходимо учитывать:

Габариты и количество автомобилей. Разрабатывая чертеж, во внимание принимают высоту машины вместе с багажником, ее ширину вместе с боковыми зеркалами. Условия въезда в гараж. В этот список входит качество обзора, наличие поворотов, уклона, высота пола постройки (ниже, вровень или выше уровня грунта). Отсутствие или наличие порога. Этот элемент заставляет авто «подпрыгивать», поэтому требует некоторого запаса по высоте. Тип гаражных ворот, имеющаяся или отсутствующая калитка. Расстояние от гаража до магистрали, забора.

При выборе оптимальных параметров обязательно рассматривают возможность усовершенствования автомобиля, а также приобретение новой машины в будущем.

Если конструкцию планируют заказывать, то лучший вариант — приглашение на участок специалиста из компании-изготовителя. Профессионал проведет необходимые замеры точно и быстро, причем в полном соответствии с требованиями к выбранной системе.

Стандартные габариты

Главные требования к воротам гаража — их удобство и безопасность для техники: автомобиль должен свободно заезжать в помещение, не цепляться за раму, створки и т. д. Чтобы обеспечить сохранность ТС, к ширине автомобиля прибавляют по 200-300 мм с каждой стороны.

Потенциальный показатель составляет 2,4-2,6 метров. Например, оптимальная ширина ворот гаража для машины шириной 1,8 м, 1,9 или 2 м — 2,5 м. Именно этот параметр используют большинство изготовителей гаражных конструкций. Согласно ГОСТу, стандартная высота ворот в гараже, предназначенном для легковых автомобилей, — 2,3-2,6 м.

Теперь надо остановиться на популярных размерах гаражных ворот. Их габариты зависят от типа выбранной системы:

откатные — 1,9х3 м;

секционные — 2х2,5 м;

распашные ворота — 2х4 м;

подъемно-поворотные — 2,2х2,4 м;

рулонные системы, или рольставни — 2,7х4 м.

Стандартной высотой гаражных ворот считаются 2,5 м. Однако гарантировать, что этот параметр окажется достаточным для грузовых машин и внедорожников, нельзя. Например, оптимальный показатель для секционных систем нередко рассчитывают по следующей схеме: к высоте автомобиля (джипа) прибавляют 300-450 мм.

Минимальные и максимальные размеры

Первый вариант рассматривают в том случае, если место на участке ограничено. Чтобы не загружать пространство, на таких придомовых территориях и на дачах допустимо использовать «экстремально-минимальные» размеры.

Если подъезд в гараж для легкового автомобиля прямолинейный, то для него хватит ширины 1,9-2 м. Решение это далеко не идеально: такие «урезанные» параметры не смогут гарантировать удобство эксплуатации машины и помещения. Для мотоцикла достаточно 1,8 м. Минимальная высота конструкции составляет 1,8 м, однако при таком показателе высокорослым хозяевам будет не слишком комфортно. Поэтому им имеет смысл увеличить данный параметр как минимум до 2 м.

Если есть шанс, то лучше выбирать иные показатели, большие величины. Для разных типов гаражных изделий существует свой «популярный» минимум и максимум.

Распашные

Это самые простые конструкции, если рассматривать выбор высоты системы. В данном случае учитывают только высоту автомобиля и возможность установки багажника. Минимальные размеры распашных гаражных ворот — 1,9х3 м, максимальные — 3х6 м.

Рулонные

Рольставни — полотно, состоящее из алюминиевых ламелей. При открывании ворот они закручиваются в рулон, поэтому значительно уменьшают высоту проема гаража. Минимальные параметры таких конструкций для легкового автомобиля — 2,2х2,5 м, максимальные — 2,5х3 м.

Откатные, или складные

Такие системы могут состоять из одного или двух полотен. Они сдвигаются вбок в одну, либо в разные стороны. Минимальные высота и ширина откатных изделий — 1,9-3 м. Максимальные габариты могут быть любыми: они зависят только от размера и предназначения гаража.

Подъемно-поворотные

Это модели «медленно, но верно» становятся достойными конкурентами других гаражных конструкций. Их единственный серьезный минус — «кража» у проема примерно 250 мм высоты. Минимальные габариты подъемно-поворотных ворот — 2,2х2,4 м.

Секционные подъемные

Изделия данного типа подойдут любому гаражному помещению: и тому, в котором не очень много свободного пространства, и просторному «жилищу» для авто. Секционные системы изготавливают двух видов — потолочные и боковые. Стандартных габаритов они не имеют: владельцы выбирают те показатели, которые им максимально удобны.

Главная особенность этого типа конструкций — большая ширина, причина — их сложность. Возможные размеры секционных ворот для гаража — 2-3х2,5-6 м. Минимум для гаражных систем — 2х2 м, однако «приемлемый» комфорт обеспечат другие, увеличенные габариты — 2,2х2,4 м.

Покупка или заказ секционных подъемников с «запасом» на будущее не практикуется из-за сложности таких систем. Максимальная ширина конструкции ведет к серьезному удорожанию конструкции, так как большим габаритам необходимы массивные несущие элементы, а также очень мощные приводы.

Максимальная высота гаражных ворот для джипа — 3-3,5 м, однако никаких строгих ограничений на этот счет не существует. Этот показатель в большей степени зависит от конструкционных особенностей автомобиля, и от того, какие грузы владелец планирует перевозить на багажнике крыши. Поэтому замер необходимо делать самостоятельно, любо пригласить представителя фирмы-изготовителя выбранной гаражной системы.

Габариты ворот гаража и тип автомобиля

Главным фактором, влияющим на оптимальные размеры гаражных ворот, является вид транспортного средства. Поэтому будущему владельцу «приюта для машины» лучше заранее познакомиться с информацией о том, какие параметры подходят для того или иного ТС.

Стандартные размеры гаражных ворот для легкового автомобиля

Как уже было отмечено, для определения ширины будущей конструкции к ширине авто с зеркалами добавляют 200-300 мм, к каждой стороне. Если подъездной путь расположен под углом, то запас увеличивают до 400-500 мм (800-1000 мм — общий). Основное требование к высоте гаражной конструкции — ее удобство для владельцев. Чтобы гарантировать комфорт высокорослым членам семьи, и иметь возможность установить багажник, выбирают показатель, находящийся в пределах 2-2,2 м.

Для внедорожника, микроавтобуса

Такие транспортные средства «по умолчанию» больше легковых автомобилей. По этой тривиальной причине для них выбирают другие габариты. Оптимальной высотой ворот в гараже для хранения этих видов автотранспорта считается параметр, равняющийся 2,8 м. Что касается потенциальной высоты, здесь выбор зависит от размера авто: для внедорожников подойдет 2,5 м, для микроавтобусов — 3 м.

Для ГАЗели

В этом случае особенность в том, что данный грузопассажирский автомобиль имеет большие размеры и длину. Размеры такого транспорта определяют по ширине по зеркалам (около 2,4 м) и по высоте тента или фургона (2,6 м). Высота и ширина ворот гаража для ГАЗели должна быть как минимум на 200-300 мм больше, чем габариты автомобиля, с каждой стороны. Длинные модели выдвигают еще одно требование: если подъездной путь предполагает угловые повороты, то второй показатель увеличивают как минимум на 500 мм. Больше — лучше, безопаснее.

Размер ворот для гаража: зависимость от количества транспорта

Гаражные системы, предназначенные для одного или нескольких транспортных средств, имеют существенные отличия.

Ширина и высота гаражных ворот для одного автомобиля

В этом случае определить габариты будущей конструкции сравнительно просто:

К ширине авто с боковыми зеркалами прибавляют 200 (лучше 300) мм с каждой стороны. Высоту ворот гаража рассчитывают так: к высоте транспорта добавляют стандартный запас, получая необходимые 2,3-2,6 м. Во внимание всегда принимают способ открытия створок (тип системы), особенности подъезда к мини-зданию и т. п. Если хозяева не исключают замену автомобиля в перспективе, то им лучше сделать необходимый запас на стадии проектирования постройки.

Средние показатели для гаража на один автомобиль: ширина — 2,5 м, высота — от 2 и более метров.

Оптимальные размеры ворот для двух машин

Если в парке имеются два автомобиля, то сначала владельцам гаража нужно решить, что предпочесть: две конструкции или одну, общую. Первый вариант чаще выбирают в том случае, если одной из машин пользуются лишь время от времени. Плюсы у отдельных ворот для двух ТС есть. В список входит:

простота открытия/закрытия гаража при отсутствии электричества;

собственное место для каждого транспортного средства;

минимальные потери тепла зимой;

беспроблемный въезд в гараж;

экономия.

Когда выбраны отдельные ворота, то размеры их находят точно так же, как и для одной машины. Если владельцы склоняются ко второму, общему варианту, то ГОСТ «рекомендует» остановиться на ширине не менее 6 м. Однако многие хозяева загородных домов выбирают меньшие параметры (4-5 м), аргументируя свое решение тем, что обе машины не выезжают (въезжают) одновременно. Обязательное условие для таких систем — достаточное расстояние между машинами. Минимумом считаются 500 мм, оптимальным значением — 700 мм.

Влияет ли автоматика на размеры ворот?

При расчете ширины и высоты гаражных систем нужно учитывать все факторы. Один из них — особенности выбранных конструкций. Во время поиска идеальных параметров необходимо учитывать, что то пространство, которое предназначено для проезда транспортного средства, будет несколько меньше существующего проема.

Своего места потребует рама, надо отвести участок для установки привода. Если выбрана секционная система, то понадобится монтаж направляющих. Когда хозяева планируют приобрести для гаража рольставни, лишнее пространство займет короб рулонной конструкции.

Какими должны быть гаражные ворота, размеры (и особенно, ширина) конструкции? В этом случае на выбор повлияет тип транспортного средства и приглянувшейся системы. Не менее важна ширина проезжей части на территории участка.

Если автовладельцы ищут максимально удобный вариант, то им рекомендуют использовать общепринятую формулу расчета ширины:

Для комфортного заезда в гаражные ворота к ширине машины с боковыми зеркалами прибавляют 1,5 м. Таким образом, для легковых автомобилей оптимальный параметр будет находиться в пределах 4-4,5 метров.

Если проезд оформляется для грузового транспорта, то требуемая ширина проема должна быть в полтора раза больше. Исключением станет широкая проезжая часть во владениях. Она даст водителю простор для маневра. В этом случае ширину гаражных ворот можно уменьшить.

В завершение темы «Гаражные ворота: размеры» — популярное видео: