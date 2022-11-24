Гаражные ворота — один из главных элементов любого приюта для машины. Они защищают автомобиль, оборудование, инструменты и другие вещи, а также украшают небольшое сооружение. Самостоятельное строительство гаража является нелегким делом, причем вопросы у мастера могут возникнуть на каждом этапе его возведения. Многие автолюбители интересуются, как правильно приварить петли на гаражные ворота. Чтобы добиться отличного результата, сначала нужно подобрать самый подходящий тип металлических приспособлений. После выбора петель необходимо познакомиться с правилами и требованиями к сварке, а также с популярными вариантами их присоединения к раме и створкам конструкции.

Выбор приварных петель для гаражных ворот

Это первый шаг, от корректности которого может зависеть надежность крепления и беспроблемность функционирования этой части автомобильного дома. Разновидностей петель довольно много, однако ассортимент изделий для металлических гаражных ворот гораздо скромнее. Поэтому сначала нужно разобраться с подходящими типами таких мини-конструкций и с их особенностями.

Цилиндрические двухсекционные

Обычные цилиндрические механизмы — самый востребованный вид петель, если говорить только об операции «Как приварить гаражные петли». Они состоят из металлического штыря (пальца) и полого цилиндра (стакана), который надевается сверху. Плюсы данного варианта — простота конструкции и плавное движение полотен ворот (благодаря смазочному материалу).

Усиленные цилиндрические гаражные петли — фурнитура, которую выбирают для крепления створок большого веса (до 600 кг). В таких конструкциях могут быть предусмотрены монтажные пластины. Еще их называют крыльями, площадками, подкладками («подкладушками») и платиками.

Эти элементы дают возможность получить очень надежное соединение с полотнами, а также равномерно распределить нагрузку от них. Такие модели делятся на два «подвида» — левые и правые. В комплектах «крылатой» фурнитуры для ворот есть масленки.

Второй тип усиленных цилиндрических петель — металлические изделия с подшипниками (шариками), предназначенными для беспроблемного вращения оси. Благодаря им для открывания и закрывания створок ворот потребуются минимальные усилия. Этот вид фурнитуры способен легко справляться с весом 150-400 кг.

Отдельного внимания требуют каплевидные петли, которые отличаются от обычных цилиндрических механизмов в лучшую сторону. Изделия-капли гарантируют:

ровное сварное соединение;

максимальную прочность;

удобство в установке.

Каплевидные петли не потребуют наваривания площадок, и в этом их главное преимущество. Такие изделия упрощают монтаж, значительно экономят время и силы.

Трехсекционные цилиндрические

Самыми необычными и непривычными можно назвать цилиндрические петли, состоящие из 3 частей. Такие трехсекционные изделия приобретают для установки очень тяжелых створок гаражных ворот. Эти петли имеют рекордные показатели износостойкости, к тому же они гарантируют сохранность транспорта, потому что такие конструкции максимально вандалоустойчивы.

Какие из петель можно считать лучшими? В этом случае ответ дадут сами ворота, вернее, их вес:

Очень тяжелые створки будут достаточным поводом выбрать самые надежные модели — изделия трехсекционные. Усиленные цилиндрические элементы с монтажными пластинами лучше приобрести для любой металлической конструкции.

Цилиндрические петли без крыльев обычно выбирает тот:

кто не против дополнительного этапа, кто планирует изготовить и присоединить эти площадки самостоятельно;

кому монтажные площадки вовсе не нужны.

Те мастера, для кого важно качество соединения и простота работы, выбирают каплевидные модели.

Как правильно приварить гаражные петли?

Даже не очень сложная работа требует знания всех ее нюансов. Петли для ворот можно фиксировать разными способами, но лучшим и самым надежным методом остается сварка. Такое соединение гарантирует долговечность и отсутствие проблем при эксплуатации гаража в будущем. Правильно приваренные конструкции не просядут.

Что нужно знать?

Удобное открывание/закрывание створок сможет гарантировать та работа, которая была проведена с учетом всех требований. Их несколько:

сначала рекомендуют прихватывать/приваривать нижние петли;

самый популярный метод вертикальной сварки — подъем, или «снизу вверх»;

сварной шов обязан быть непрерывным, исключение — короткие швы-прихватки;

чтобы уберечь фурнитуру от сильных нагрузок, элементы приваривают максимально ровно;

слишком большой вес створок требует добавления дополнительных петель: обычно их фиксируют в верхней части;

обе части петель перед сваркой не очень обильно смазывают (солидолом или графитовой смазкой), цель подготовки — предотвращение приваривания пальца к стакану.

Прихватки методом точечной сварки выполняют по определенным правилам. Сначала «ставят точки» сверху и снизу, потом в центре. Затем в тех местах, которые остались свободными, то есть в центрах половинок будущего шва.

Фурнитура должна находиться на одинаковом расстоянии от верха и низа металлической конструкции. Сразу после окончания сварки створки не открывают, решив проверить результат. Чтобы не пришлось «работать над ошибками», обязательно ждут, пока швы не остынут.

Чертеж ворот и важные параметры

Чтобы получить надежное и долговечное соединение, при составлении схемы конструкции учитывают несколько моментов. К ним относится:

Толщина створок и диаметр петель. Очень важно соответствие этих параметров. Например, если полотна гаражных ворот изготовлены из металла толщиной 5 мм и весят 200 кг, то оптимальным сечением «приворотной» фурнитуры будут 20-40 мм. Соответствие длины петель и веса металлической конструкции. Чем габаритнее и тяжелее ворота, тем более основательных петель они требуют. Минимальная «протяженность» изделий для ворот весом 200 и более килограммов — 200-250 мм.

Третий важный момент — необходимость зазора, который предотвратит заклинивание створок. Чтобы не столкнуться с очень неприятными сюрпризами после завершения операции, между петлями и рамой ворот (плоскостью сварки) оставляют расстояние 1,5-2 мм.

Сделать его одинаковым поможет обыкновенная спичка. Однако лучший вариант — сравнительно длинные куски алюминиевой или медной проволоки такого же сечения. В этом случае 2-3 отрезка можно закрутить вокруг каждой петли, и не бояться, что эти элементы-подкладки во время работы случайно сместятся.

Монтаж на опорные элементы различного сечения

Опорами гаражных ворот становятся достаточно мощные уголки, а также профильные трубы квадратного, прямоугольного либо круглого сечения.

Рама, созданная из первых, «правильных» металлопрофильных изделий, не предвещает особых трудностей при сварке. Петли устанавливают, проверяют их положение, затем приваривают к наружной грани опор. Элемент круглого сечения сначала потребует выбора стороны открывания створок. Потом на трубе находят самую выступающую точку (вертикальную линию). От нее делают отступ на 5-6 мм в ту сторону, в которую будет распахиваться створка.

Главная сложность работы с круглыми опорами — необходимость сделать так, чтобы отступы для всех петель были абсолютно одинаковыми. Только в этом случае у мастера получится безупречная конструкция.

Для приваривания петель на опоры квадратного либо прямоугольного сечения монтажные пластины используют практически всегда. Круглые столбы позволяют выбрать один из нескольких способов. К ним петли приваривают:

либо вовсе без помощи пластин;

либо используя один платик: его присоединяют к створке.

Третий потенциальный вариант — нормальная пластина на полотне и узкий элемент на опоре.

Материалы, инструменты

Кроме сварочного аппарата и электродов мастеру понадобится:

болгарка;

строительный уровень;

рулетка, линейка, угольник;

щетка с металлической щетиной;

СИЗ — средства индивидуальной защиты;

листовая сталь для изготовления крыльев (минимальная толщина — 5 мм).

Чтобы защитить приварные петли, сварщику потребуется смазка. В данном случае безупречная фаворитка — «графитка». С ролью подставок для примерки створок гаражных ворот на законное место справятся доски, кирпичи и т. п.

Подготовительный этап

Первым делом петли слегка смазывают солидолом или графитовой (графитной) смазкой. Затем их поверхности, предназначенные для сварки, очищают от пыли или ржавчины.

Следующая операция необходимость в том случае, если мастер приобрел обычные цилиндрические петли, которые не имеют крыльев. Перед тем как приварить навесы к воротам, ему потребуется вырезать и присоединить к ним небольшие металлические монтажные пластины.

Минимальная толщина этих важнейших деталей — 5 мм. Такие элементы могут иметь разную длину и форму. Самые простые варианты платиков — сравнительно маленькие прямоугольники. Более сложные изделия — длинные монтажные пластины.

Подготовленные петли разбирают, затем укладывают на ровную поверхность. Один платик присоединяют к одной части петли, другую пластину ко второй. Приваривают монтажные детали сплошным швом. После сварки и остывания соединений швы аккуратно зачищают.

Установка петель

Теперь о том, как правильно приварить навесы на ворота.

Технологии монтажа

На самом деле, на этот вопрос есть два ответа, и оба из них можно считать корректными:

Петли приваривают к воротам, находящимся в горизонтальном положении на абсолютно ровной поверхности. Этот вариант гарантирует относительную простоту работы, поскольку тяжелые створки будут неподвижны. Операцию проводят на воротах, уже установленных и надежно зафиксированных в проеме. В этом случае для минимизации риска перекоса створки соединяют прихватками. Обычно такие временные швы делают сверху и снизу, а также посередине.

Большинство мастеров выбирает первый, более простой вариант работы.

Приваривание петель на гаражные ворота

Чтобы создать надежные соединения, действуют таким образом:

Перед началом установки рабочие поверхности обрабатывают металлической щеткой, чтобы удалить остатки краски. Затем их обезжиривают. На обоих полотнах металлической конструкции отмечают места для установки петель. Рекомендованное расстояние от ее низа и верха — 150-200 мм. Для выполнения этой части работы створки устанавливают в раму, используя подходящие подставки. Данную операцию выполняют с помощником. Однако один человек — «минимальный минимум». Лучше, если у хозяина будет не менее двух ассистентов. Потом конструкцию вновь укладывают на горизонтальную поверхность. Смазанные петли разбирают и по очереди приваривают: стаканы — к дверным полотнам, пальцы-штыри — к вертикальным элементам рамы. Сначала их фиксируют прихватками, чтобы получить возможность протестировать работу ворот. После установки створок в раму и проверки правильности расположения петель делают сплошные, капитальные швы. Остывшие соединения зачищают.

Предпоследний этап — удаление старой смазки из петель и нанесение новых порций состава. В этот раз детали смазывают обильно. Готовую конструкцию устанавливают в проем. В петлях сверлят небольшие отверстия для упрощения смазки механизмов.

Все поверхности обезжиривают, затем гаражные ворота грунтуют. После высыхания грунта их красят. В последнюю очередь на створки монтируют засовы, замки и т. п.

Приваривание петель может показаться относительно простой задачей. Однако надо понимать, что такая филигранная работа потребует точности, аккуратности, терпения и максимальной внимательности. Поэтому сначала владельцу автомобиля не помешает оценить свои силы и узнать, какая работа ему предстоит.

О том, как правильно приварить петли на гаражные ворота, сможет рассказать только тот, кто уже проводил такую операцию, по крайней мере, один раз. Например, сварщикам-новичкам может пригодиться следующее видео: