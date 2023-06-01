Самая главная часть «стойбища» для автомобиля является довольно дорогой конструкцией, поэтому многие хозяева предпочитают собирать гаражные ворота своими руками. Нельзя сказать, что эта операция отличается легкостью, но и суперсложной ее также не назвать. Если самостоятельная работа рассматривается автовладельцем «на полном серьезе», то сначала ему нужно узнать максимум информации о потенциальных конструкциях гаражных ворот, а потом выбрать самый предпочтительный вариант. Затем ему предстоит познакомиться с особенностями этого этапа строительства гаража, и трезво оценить свои силы. Если уверенность мастера не покинула, то можно приступать к операции «Ворота для гаража своими руками».

Требования к конструкциям

Именно гаражные ворота являются самым нагруженным элементом здания. Кроме того, они защищают автомобиль и другое имущество хозяев от «посягательств». Поэтому данная часть строения должна отвечать нескольким требованиям. Ворота гаража обязаны:

быть максимально удобными, очень легко открываться/закрываться;

иметь достаточную ширину для комфортного въезда/выезда личного транспорта;

быть оснащены надежными замками: оптимальный вариант — накладные устройства.

Металлические ворота должны иметь отличную защиту от неблагоприятных внешних воздействий. Идеальный вариант — использование краски, предназначенной для металлических поверхностей. Подойдут и красящие составы для автомобилей. Полотна должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы, если в краске нет специальных компонентов, улучшающих адгезию металла.

Разновидности гаражных ворот

Выбор оптимальной конструкции — первый шаг на пути к цели. И в этом случае у мастера есть довольно много претендентов. Если рассматривать самостоятельную сборку, то первыми фаворитами будут сравнительно простые виды гаражных ворот. Однако есть автовладельцы, не ищущие таких «прямых» путей.

Сейчас ассортимент моделей насчитывает несколько достойных кандидатов. Список включает распашные, откатные, роллетные, подъемно-поворотные, подъемно-секционные и складные ворота. У каждой конструкции есть как неоспоримые достоинства, так и некоторые недостатки.

Распашные

Тем, кто мечтает изготовить гаражные ворота, которые будут прочными, надежными и беспроблемными, лучше остановиться на «старой, доброй» конструкции, ведь она является настоящей долгожительницей. Этот вариант привлекателен из-за простоты: самостоятельно изготовить эти модели легче, чем собрать «воедино» остальных претендентов.

Распашные ворота состоят из двух створок, которые крепятся к раме петлями. Закрываются эти конструкции плотно, практически без зазора между элементами. Распашные ворота универсалы, они используются не только в гаражах.

Плюсы этих моделей:

максимальная надежность, невозможность взлома;

долговечность (как минимум до 50 лет);

простота эксплуатации;

легкость монтажа.

Поскольку в распашных моделях нет сложных или капризных элементов, затраты автовладельца на их сборку и установку будут более или менее адекватными.

Минусов у этого классического варианта не так много. К относительным недостаткам распашных конструкций можно отнести необходимость проверки и регулировки петель, так как тяжелые створки со временем будут провисать. Еще одна претензия — необходимость оставить перед гаражом свободное пространство, оно понадобится для открывания ворот.

Откатные секционные, откатные

Если автолюбителя интересует тема «Изготовление гаражных ворот своими руками», то этот вариант, по сравнению с предыдущим, более сложен. Самые популярные конструкции состоят из нескольких вертикальных секций. Такое сборное полотно двигается на роликовых опорах в правую или в левую сторону — по направляющим (рельсам), которые являются частями рамы.

Преимущества откатных секционных ворот:

простота эксплуатации этих изделий;

экономия пространства перед гаражом и в помещении;

возможность выбора режима работы: ручной либо автоматический (электропривод).

В минусы откатных секционных моделей уходит сложность самостоятельной сборки.

Есть еще один вид «откатывающихся» ворот: это конструкции, состоящие всего из одной широкой створки. Их для благоустройства гаражей используют не очень часто, так как в этом случае требуется очень много места на фасадной стене. Зато такие откатные модели можно увидеть в ангарах, паркингах, на промышленных предприятиях, на охраняемых объектах и т. д. Их же охотно выбирают на роль въездных ворот частных домов.

Роллетные (рольставни)

Рулонные системы становятся настоящим спасением там, где по каким-то причинам невозможен монтаж других видов гаражных ворот. «Минималистичные» роллетные конструкции состоят из узких ламелей (из алюминия, поликарбоната, комбинации материалов), шарниров, которые их соединяют, направляющих и элементов, фиксирующих полотно. Единственная «створка» уходит вверх, в расположенный там короб. Причем он может фиксироваться как внутри гаражного помещения, так и снаружи.

Главная особенность роллетных ворот — невероятная их компактность. Их другие достоинства — симпатичный вид, легкость эксплуатации и ухода, небольшой вес, невысокая цена, возможность монтажа в проем, который имеет нестандартный размер (форму).

К недостаткам рольставен для гаражей относят:

«неважную» теплоизоляцию «рулона»;

сложность сборки системы и ее монтажа;

высокую цену автоматических роллетных ворот;

невозможность врезать в конструкцию калитку (окно);

недостаточную защищенность от влаги (существует риск примерзания).

Эти конструкции не слишком часто используют в качестве гаражных ворот. Все дело в том, что такие «рулоны» не могут обеспечить полную безопасность гаража. Для них характерна низкая взломостойкость.

Подъемные

В эту категорию входят подъемно-поворотные и секционные подъемные гаражные ворота. Обе разновидности «увидели свет» относительно недавно. Каждая конструкция перемещается благодаря роликам, но отличаются эти модели довольно сильно.

Подъемно-поворотные

Эти защитные элементы состоят всего из одной, цельной створки, которая поднимается и одновременно уходит под потолок помещения. Работают эти подъемные системы с помощью рычагов и шарниров. Их плюс в том, что такие поворотные ворота не занимают полезное пространство ни снаружи, ни внутри гаража (сантиметры под потолком, конечно, таковым не считаются).

Подъемно-секционные

Полотно данных ворот состоит из нескольких секций (сэндвич-панели). Их может быть 4, 5 или 6. Такое «гибкое полотно» также заезжает под потолок, но оно требует меньше места для открывания/закрывания благодаря сравнительно узким элементам. В состав подъемно-секционных ворот входят направляющие (рельсы), подвесы, пружинные механизмы (пружины растяжения либо торсионные пружины).

Складные

Это относительно простая альтернатива лидерам — распашным гаражным воротам. Так называют «гармошки», состоящие из двух или более частей, однако эти удобные конструкции бывают двух видов:

Ворота, которые складываются, поднимаясь вверх. У такой «раскладушки» обычно всего две части. Модели, которые «уходят» вправо/влево. Эти ворота могут состоять из одной или двух створок и нескольких секций.

Достоинства складывающихся конструкций — компактность, возможность сборки таких гаражных ворот своими руками, удобная установка и простота эксплуатации.

Их минус — свободное место, которое потребуется для их открывания. Однако классические распашные модели крадут «более большую» площадь. С другой стороны, для движения складывающихся створок может понадобиться и некоторое пространство внутри помещения.

Фаворит: для каждого — свой

Какую разновидность ворот для гаража можно назвать идеальной? Если есть желание, то мастер волен выбрать любой из вариантов. Однако все зависит от опыта. Если автовладелец пока только знакомится со сборкой подобных конструкций, то ему имеет смысл выбрать простой, но надежный вариант. Это операция «Распашные гаражные ворота своими руками». Традиционной утепленной конструкции не станут помехой даже сильные морозы.

Если у автовладельца уже есть «навыки обращения» с различными материалами, инструментами и сварочным оборудованием, то ему можно выбрать и более сложную конструкцию: например, простую складную или секционную. Однако большинство хозяев личного транспорта все же останавливаются на традиционных воротах с двумя створками, которые к тому же можно очень просто и легко утеплить.

Ворота в гараж своими руками или покупка готовых ворот?

Создание простых конструкций самостоятельно реально, но не всегда в этом есть смысл. Причин для сомнений существует несколько:

Любые самодельные ворота проиграют в схватке с заводскими изделиями, причем «по всем фронтам». Это касается эффективности, прочности, долговечности (степени защищенности материалов) и т. д. Компании предлагают безукоризненные готовые системы с автоматическим управлением. Создать такие роллетные или секционные модели довольно трудно даже опытному мастеру-автовладельцу.

Что касается эксплуатации и привлекательности, то в этом случае никто не будет спорить с тем, что заводские модели и эффективнее, и эффектнее.

Да, некоторые хозяева считают, что ворота в гараж своими руками — операция, которая гарантирует значительную экономию. Однако многие не согласны с этим мнением. Мастеру потребуются не только навыки, силы и время, но и инструменты, оборудование, различные материалы (плюс гидроизоляция и теплоизоляция) и высококачественные расходники.

Особенности создания чертежа защитной конструкции

Как и любое строительство, это тоже начинается традиционно — с разработки проекта ворот для гаража. Это не самая сложная часть работы, однако она требует точности и внимательности.

Первым делом измеряют ширину проема, причем делают это несколько раз, в разных частях — сверху, снизу и в его середине. Для составления чертежа выбирают среднее значение. Потом измеряют высоту, и переносят все найденные параметры на схему. Чертеж распашных ворот максимально прост: это рама для проема и два прямоугольника, но здесь есть несколько вариантов:

в одной из створок гаражных ворот нередко делают калитку;

одна часть этой конструкции может быть немного шире другой.

Точно так же создают чертеж других видов гаражных ворот. Подъемные и откатные модели имеют всего одно полотно, но им необходимы ребра жесткости. Схема гаражных ворот, состоящих из секций, требует указания их размеров и количества.

Распашные ворота для гаража своими руками

После завершения составления проекта мастеру предстоит выбрать и приобрести все необходимое.

Материалы, инструменты для изготовления защитной конструкции

Любые распашные ворота включают раму, две створки и петли для них. Материалов для сборки конструкции потребуется несколько:

Раму для гаражных ворот нередко изготавливают из стального уголка (65х65 мм, 75х75 мм или 80х80 мм, толщина — 3 мм). Для создания створок конструкции используют прямоугольные профильные трубы (от 20х40х2 мм). Более «облегченный» вариант — каркас гаражных ворот, сваренный из уголка. Для обшивки створок приобретают листовой металл (толщина 2-4 мм). Также для ворот потребуется задвижка и замок.

Для изготовления перемычек, соединяющих две части рамы, из металлического листа вырезают полосы, их ширина — 20-30 мм. Навесы для створок обычно покупают максимально надежные. Идеальный вариант — усиленные петли. Еще потребуются арматурные стержни для фиксации рамы в проеме. На роль обшивки ворот изнутри «претендует» вагонка, панели ПВХ, профнастил и т. д.

Из инструментов мастеру нужно подготовить сварочный аппарат, болгарку (плюс отрезные, шлифовальные диски), перфоратор, маркер, угольник, уровень и рулетку.

Сборка рамы

Это элемент, состоящий из двух рам, которые соединены перемычками — полосами металла. Первым делом уголок размечают в соответствии с чертежом, затем болгаркой нарезают заготовки, делая срез, равный 45°. Их должно быть 8: 4 детали для одной части и 4 для другой. Потом действуют так:

Занимаются первой частью конструкции. Все детали укладывают на ровную поверхность, проверяют, подгоняют друг к другу. Заготовки соединяют с помощью сварочного аппарата, потом все швы шлифуют. Эту часть рамы проверяют в проеме. Если проблем нет, то ее красят.

Аналогичным образом собирают вторую половину конструкции. Для проверки ее прикладывают к уже изготовленной части. Если расхождений в размерах нет, то приступают к монтажу рамы.

Установка конструкции

Для надежной фиксации рамы в проеме используют короткие отрезки арматуры. Их длина — до 150 мм, толщина — 12-15 мм. Сначала:

Для них просверливают отверстия в первой части рамы. Они должны быть шире диаметра прутка на 1 мм. Потом через них маркером делают метки на стене, в этих точках делают отверстия. Раму прикладывают к проему, потом забивают в нее арматуру. Все элементы приваривают, а выступающие их части обрезают. Сварные швы тщательно шлифуют.

Точно так же устанавливают и закрепляют в проеме вторую часть рамы гаражных ворот. Оба элемента соединяют металлическими перемычками: на каждую сторону берут 3 или 4 полосы. Потом приступают к «генеральной» шлифовке, после чего приваривают петли. Подготовленную конструкцию обезжиривают, грунтуют и красят, либо используют грунт-эмаль.

Сборка и установка створок, обшивка

В соответствии с чертежом из труб нарезают заготовки, делая на их краях срез 90°. В этом случае работа состоит из таких этапов:

Все детали раскладывают на ровной поверхности, точно подгоняют и сваривают. Затем прямоугольник примеряют к раме, отмечают место для приваривания петель. Потом оба элемента ворот соединяют и проверяют. Если никаких проблем с конструкцией нет, то будущую створку снимают и приваривают к ней горизонтальную поперечину. Чтобы усилить каркас, иногда добавляют вертикальные (диагональные) ребра жесткости.

Таким же образом собирают и проверяют второй каркас. После завершения работы сварные швы зачищают, оба элемента обезжиривают и красят. После высыхания обе части ворот навешивают на петли.

Для обшивки створок используют стальной оцинкованный лист. Края вырезанных заготовок шлифуют. Делают в них прорези для петель. Приваривают металлическую обшивку вдвоем, шов делают точечным, расстояние между точками — 20-30 мм. Готовые створки чистят и красят.

В последнюю очередь к гаражным воротам приваривают задвижку и замок. Что касается последних устройств, ассортимент их достаточно широк. Однако многие владельцы гаража отдают предпочтение сувальдным замкам. Они реже ломаются, не так часто клинят, меньше боятся агрессивной среды.

Утепление и обшивка ворот

Для теплоизоляции этих холодных конструкций чаще используют пенопласт или экструдированный пенополистирол, реже — напыляемый пенополиуретан. Минеральная вата не самый лучший кандидат, но и ее тоже иногда используют. В данном случае уязвимый утеплитель обязательно защищают от влаги. Для этого металлические поверхности изолируют битумной мастикой или фольгированной гидроизоляцией. После укладки минеральной ваты крепят пароизоляционный материал.

Для монтажа любого теплоизоляционного материала делают обрешетку из бруса, между элементами которой и фиксируют утеплитель. После завершения этого этапа с ее помощью фиксируют отделочный материал — вагонку (деревянную, пластиковую), фанеру, панели ПВХ и т. д.

Утепление распашных ворот включает несколько этапов:

Первым делом из бруса (20х20 мм, 40х40 или 50х50 мм) вырезают заготовки. Их обрабатывают антисептиком и антипиреном. Сначала бруски фиксируют по периметру створок. Для этого внутри рамы сверлят отверстия, их диаметр равен диаметру крепежных элементов. Затем делают углубления для шляпок саморезов. После завершения крепления брусков по периметру шляпки метизов зашпаклевывают. Потом добавляют деревянные перегородки внутри каркасов. Расстояние между ними равняется размеру утеплителя. Готовую обрешетку защищают: ее покрывают лаком или красят. Утеплитель режут так, чтобы он был немного больше ячеек, чтобы материал входил максимально плотно. Затем куски либо просто вставляют враспор, либо приклеивают. Все зазоры закрывают монтажной пеной. После ее высыхания излишки срезают.

Сделать гаражные ворота своими руками по силам почти каждому. По крайней мере, практически всем сможет «покориться» классическая распашная разновидность. Кроме создания необходимой конструкции хозяин получит еще один «бонус». Это удовольствие от хорошо проделанной работы, ощущение себя настоящим творцом.

В завершение темы «Как сделать гаражные ворота своими руками» — мегапопулярное видео, посвященное ей: